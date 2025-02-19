Програмне забезпечення Brand Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Чад

Qualtrics

qualtrics.com

Використовується більш ніж 13 000 брендів та 75% Fortune 500, Qualtrics Corexm-це найбільш довірена, розумна та масштабована платформа для управління досвідом. Qualtrics Corexm - це основоположний інструмент дослідження для побудови, запуску та аналізу досліджень опитування. За допомогою Corexm ви можете залучити операції SILED або ATORTED у цілісну, кінцеву платформу для всіх розумінь, які ви хочете зібрати та діяти. Завдяки можливостям та рішенням для кожного відділу, Corexm допомагає вам охопити свою аудиторію, де б вони не були, гарантуючи, що ви отримуєте розуміння швидше, ніж будь -коли раніше. Ви навіть можете створити власні проекти або використовувати проекти, розроблені експертами з Qualtrics - для бренду, розуміння клієнтів, досліджень продуктів або досвіду працівників - щоб ви могли вжити заходів, де це найбільше потрібно. За допомогою Qualtrics Corexm ви дозволяєте кожному захоплювати, аналізувати та ділитися діючими розуміннями та використовувати їх для ідентифікації або вдосконалення існуючих продуктів, послуг та досвіду. Настав час підвищити ефективність даних свого досвіду з найбільш гнучким рішенням у світі для сучасних досліджень та відгуків. 1) Зосередьтеся на правильних результатах, що розширюють можливість кожного рішення за допомогою прогнозних розумінь та рекомендацій, що працюють на AI, щоб вжити правильних дій та покращити досвід. Сюди входить AI-керована текстова аналітика, щоб зрозуміти відкритий зворотний зв'язок у масштабі, звітність для кожного зацікавленого сторонів та багато іншого. 2) Складні дослідження зробили прості створення, налаштування та зміну будь-якого дослідницького проекту за лічені хвилини за допомогою користувача з точкою та клацанням, докторантом на доктор наук, та надійної бібліотеки з більш ніж 100 типів питань та шаблонів, розроблених науковцями. Усі готові до використання, без кодування ніколи не потрібно. 3) Доступ до швидкості та спритності доступу до досвіду розуміння в організації з спеціально побудованими рішеннями, робочими процесами та легкою співпрацею. Додайте до цього гнучку платформу з неперевершеними інтеграцією в системи, які ваша організація вже використовує. 4) Економте час та гроші стандартизуйте свої дослідження на одній платформі, щоб створити всебічну систему запису для всіх даних вашого респондента. Станьте експертом з досліджень з AI, який робить для вас важкий підйом, пропонуючи рекомендації щодо покращення якості та сумісності опитування. 5) Консолідувати та впорядкувати дослідження за допомогою однієї уніфікованої системи, яка з'єднує та централізує здатність кожного слухати, розуміти та діяти на зворотній зв'язок та переживати можливості, заглиблюватися в дані, розробляти особистий досвід у масштабі та різко підвищити ефективність досліджень. 6) Зменшити експозицію ризику, що містить непереможну функцію безпеки, відповідності та управління, Qualtrics Corexm-GDPR, Hitrust, ISO 27001 сертифікований та FedRamp. 7) Розгорніть пропускну здатність за допомогою експертів на вимогу, що ваші дані працюють важче для вас. Зарахуйте наші дослідницькі послуги та мережу партнерів для підтримки дизайну, аналітики, звітності та пошуку респондентів. Крім того, завдяки повністю гнучкій моделі залучення використовуйте нас стільки, скільки вам потрібно. Основні функції продукту Qualtrics Corexm - Шаблони, розроблені експертом -Builder опитування - Автоматизовані рішення XM - настроювані теми опитування - Повні інструменти співпраці - Просунута логіка опитування - Управління квотами -Вбудована методологія та аналіз якості питань (Expertreview) - Аналітика та інтелект, що працює на AI (статистика IQ & Text IQ) - Перехресні - Доступ до API REST для інтеграції системи - Розподіл SMS - WCAG 2.0 - Підтримка електронної пошти та чату