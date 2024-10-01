Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення Brand Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Північні Маріанські Острови Найпопулярніші Нещодавно додані

Маркетингові лідери використовують програмне забезпечення Unified Brand Intelligence (UBI), щоб покращити здоров’я бренду та розширити охоплення своєї маркетингової воронки. Команди бренд-маркетингу, орієнтовані на споживачів, використовують рішення UBI, щоб отримати інформацію про щоденні або періодичні настрої та сприйняття своїх споживачів або покупців. Платформи UBI систематично збирають онлайн-сигнали з різних цифрових каналів, включаючи рекламу, веб-трафік, соціальні медіа, зв’язки з громадськістю та онлайн-огляди. Завдяки комплексному аналізу ці платформи оцінюють, чи перевершує помітність бренду конкурентів, і оцінюють резонанс маркетингу бренду серед покупців. Платформи UBI пропонують індивідуальні рекомендації щодо ініціатив щодо вдосконалення бренду.