Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення Brand Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Афганістан
Маркетингові лідери використовують програмне забезпечення Unified Brand Intelligence (UBI), щоб покращити здоров’я бренду та розширити охоплення своєї маркетингової воронки. Команди бренд-маркетингу, орієнтовані на споживачів, використовують рішення UBI, щоб отримати інформацію про щоденні або періодичні настрої та сприйняття своїх споживачів або покупців. Платформи UBI систематично збирають онлайн-сигнали з різних цифрових каналів, включаючи рекламу, веб-трафік, соціальні медіа, зв’язки з громадськістю та онлайн-огляди. Завдяки комплексному аналізу ці платформи оцінюють, чи перевершує помітність бренду конкурентів, і оцінюють резонанс маркетингу бренду серед покупців. Платформи UBI пропонують індивідуальні рекомендації щодо ініціатив щодо вдосконалення бренду.
Запит на новий застосунок
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM використовується більш ніж 13 000 брендами та 75% зі списку Fortune 500. Qualtrics CoreXM є найбільш надійною, інтелектуальною та масштабованою універсальною платформою для управління досвідом. Qualtrics CoreXM є основоположним дослідницьким інструментом для створення, запуску та ан...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає в режимі реального часу практичну та масштабовану статистику, усува...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — це платформа керування брендами на базі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді ставл...
Trensition
trendtracker.ai
Компанія Trensition розробила платформу стратегічного аналізу Trendtracker на основі ШІ, яка допомагає організаціям приймати більш обґрунтовані стратегічні рішення. Trendtracker постійно дає вам персоналізований погляд на ваше майбутнє. Trendtracker надає вам на 100% налаштоване, засноване на даних,...
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions — найефективніший метод моніторингу вашого бренду в Інтернеті. Це інструмент, який шукає в усіх цифрових куточках згадки про ваш бренд або релевантне ключове слово для вашого бізнесу. Ось деякі з речей, які ви можете робити з BrandMentions: - Отримуйте сповіщення в реальному часі про б...
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth — це платформа управління досвідом бренду (BXM) для оптимізації психографіки та основних цінностей, одночасно надихаючи на згуртування команди. Платформа BrandTruth виявляє та оптимізує архетип бренду завдяки колективному досвіду команди десятків, сотень або навіть тисяч учасників. Запате...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — це відзначена нагородами платформа для аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність конкретної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соц...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Керуйте всім своїм маркетинговим впливом в одному місці. Знаходьте впливових людей, керуйте стосунками та керуйте кампаніями в одному комплексному рішенні.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Цінні, чіткі, вагомі та чудові ідеї з відео, публікацій у соціальних мережах, неструктурованих текстових даних на сторінках продукту, щоб допомогти вам краще зрозуміти думки, почуття, мотивацію та процеси прийняття рішень ваших клієнтів. Comments Analytics – це інструмент штучного інтелекту, який за...
StatSocial
statsocial.com
StatSocial є єдиним у галузі міжплатформним постачальником даних про соціальну аудиторію, який дає змогу глобальним агентствам і брендам зі списку Fortune 500 приймати обґрунтовані маркетингові рішення на основі даних. Платформа StatSocial Silhouette™ надає багаті багатоканальні дані про соціальну а...
Latana
latana.com
Завдяки технології машинного навчання Latana Brand Tracking допомагає брендам приймати кращі маркетингові рішення, надаючи масштабовану інформацію про управління брендом.
Zinklar
zinklar.com
Платформа SaaS, яка забезпечує результати в реальному часі та перетворює Consumer Insights на щоденне рішення для брендів у всьому світі. Він пропонує брендам продукт, який традиційно купується через агентства з дослідження ринку на основі річної передплати. Простий, легкий і за допомогою команди сп...
MFour
mfour.com
MFour надає компаніям можливість легкого доступу до експертної інформації про споживачів і поведінкових даних, щоб краще зрозуміти цільову аудиторію, оптимізувати стратегії кампаній і сприяти розвитку бізнесу. Створена на основі найповнішого та надійного уніфікованого набору даних, MFour Studio є єд...
Upsiide
upsiide.com
Upsiide — це платформа SaaS, створена та постійно вдосконалювана експертами зі споживачів Dig Insights. Upsiide дозволяє вдосконалювати та перевіряти ваші інноваційні ідеї ефективніше та результативніше. ... Показати більше Організації, які переносять свій інноваційний процес на платформу Upsiide, з...
Upwave
upwave.com
Аналітична платформа для реклами бренду Ми знаємо, що ваші короткострокові показники не підтверджують цінність ваших інвестицій у бренд. Upwave надає вам уніфіковане міжмедійне рішення для вимірювання довгострокової реклами бренду на початку послідовності. Інформаційні панелі в реальному часі, що он...
quantilope
quantilope.com
quantilope автоматизує дослідження споживачів, щоб отримати доступ до високоякісної інформації швидко та легко. Наша Consumer Intelligence Platform пропонує вдосконалені кількісні та якісні рішення на основі ШІ для підтримки прийняття рішень на основі даних. Заснована в 2014 році компанія quantilope...
Attest
askattest.com
Attest — це платформа дослідження споживачів, яка замінює здогадки фактами. Ми дозволяємо будь-кому легко та швидко отримати доступ до цільової аудиторії та відкрити можливості за допомогою даних споживачів. Ми робимо це, об’єднуючи найкращі дослідницькі технології та людський досвід. Такі відомі бр...
Suzy
suzy.com
Suzy — це наскрізна платформа аналізу споживачів, яка об’єднує кількісні, якісні та високоякісні аудиторії в єдину підключену дослідницьку хмару. Набір продуктів Suzy дозволяє проводити надійні та повторювані дослідження — ефективно та в масштабі.
BrandOps
brandops.io
Команди маркетингу використовують BrandOps, щоб отримати відповіді на вимогу на найскладніші питання маркетингу. BrandOps — це платформа маркетингової ефективності, яка показує, наскільки ефективним є ваш маркетинг у всіх цифрових каналах порівняно з конкурентами, цілями, бізнес-результатами, бренда...