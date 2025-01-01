Програмне забезпечення для управління активами бренду - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для управління активами бренду (BAM) допомагає компаніям ефективно керувати даними та медіафайлами, які лежать в основі бренду компанії, наприклад логотипами, фірмовими кольорами, шрифтами, активами соціальних мереж і мультимедійним вмістом. Він пропонує централізовану платформу, де маркетологи можуть зберігати, упорядковувати та поширювати ці активи бренду. Це забезпечує послідовність і підвищує ефективність зусиль компанії з брендингу. Використовуючи програмне забезпечення BAM, організації гарантують узгодженість своїх маркетингових матеріалів із загальною стратегією бренду. Програмне забезпечення BAM спрощує процес управління брендом для компаній, заощаджуючи час і підтримуючи єдиний бренд у всіх каналах зв’язку. Програмне забезпечення BAM, яке зазвичай використовується маркетинговими командами, дозволяє їм керувати та поширювати активи бренду на різних платформах, включаючи соціальні мережі, веб-сайти та маркетингові кампанії. Творчі команди, відділи продажів, а також зовнішні партнери та агентства також використовують платформи BAM для доступу та ефективного використання активів бренду компанії.
Запит на новий застосунок
Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder - це програмне забезпечення для управління цифровими активами, яке дозволяє організовувати, зберігати та ділитися візуальним контентом.
Canto
canto.com
Canto - це платформа управління цифровими активами, що дозволяє централізувати, організовувати та ділитися активами за допомогою інтуїтивного інтерфейсу та AI функцій.
Brandy
brandyhq.com
Brandy - сервіс управління брендом, який допомагає централізувати та ділитися активами бренду, створюючи стилеві гіди у хмарі.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop — це додаток для створення інтерактивних презентацій на iOS, Android і Windows із можливістю імпорту контенту та оффлайн-перегляду.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud – це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам управляти локалізованими кампаніями та зберігати узгодженість бренду на різних ринках.
Frontify
frontify.com
Frontify - це платформа для управління активами бренду, яка дозволяє централізувати, організовувати та налаштовувати активи для ефективного брендингу та співпраці.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit - це платформа для централізованого управління активами бренду, що дозволяє зберігати, організовувати та ділитися контентом у зручний спосіб.
Pics.io
pics.io
Pics.io - це програмне забезпечення для управління цифровими активами, що дозволяє організовувати, зберігати та обмінювати медіа-файлами.
CELUM
celum.com
CELUM - це платформа для управління цифровими активами, що спрощує створення, затвердження та поширення контенту в бізнесі.
BrandBay
brandbay.io
BrandBay – платформа для управління цифровими активами багатьох брендів, що дозволяє зберігати та організовувати медіафайли, посилання та інші матеріали.
Pickit
pickit.com
Pickit — це платформа для управління цифровими ресурсами, що спрощує зберігання, обмін та організацію візуальних активів і документів.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank – це платформа для управління цифровими активами, яка допомагає командам ефективно організовувати та координувати маркетингові процеси.
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