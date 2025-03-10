Програмне забезпечення для управління активами бренду - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для управління активами бренду (BAM) допомагає компаніям ефективно керувати даними та медіафайлами, які лежать в основі бренду компанії, наприклад логотипами, фірмовими кольорами, шрифтами, активами соціальних мереж і мультимедійним вмістом. Він пропонує централізовану платформу, де маркетологи можуть зберігати, упорядковувати та поширювати ці активи бренду. Це забезпечує послідовність і підвищує ефективність зусиль компанії з брендингу. Використовуючи програмне забезпечення BAM, організації гарантують узгодженість своїх маркетингових матеріалів із загальною стратегією бренду. Програмне забезпечення BAM спрощує процес управління брендом для компаній, заощаджуючи час і підтримуючи єдиний бренд у всіх каналах зв’язку. Програмне забезпечення BAM, яке зазвичай використовується маркетинговими командами, дозволяє їм керувати та поширювати активи бренду на різних платформах, включаючи соціальні мережі, веб-сайти та маркетингові кампанії. Творчі команди, відділи продажів, а також зовнішні партнери та агентства також використовують платформи BAM для доступу та ефективного використання активів бренду компанії.
Запит на новий застосунок
Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder - це програмне забезпечення для управління цифровими активами, яке дозволяє організовувати, зберігати та ділитися візуальним контентом.
Canto
canto.com
Canto - це платформа управління цифровими активами, що дозволяє централізувати, організовувати та ділитися активами за допомогою інтуїтивного інтерфейсу та AI функцій.
Brandy
brandyhq.com
Brandy - сервіс управління брендом, який допомагає централізувати та ділитися активами бренду, створюючи стилеві гіди у хмарі.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop — це додаток для створення інтерактивних презентацій на iOS, Android і Windows із можливістю імпорту контенту та оффлайн-перегляду.
Frontify
frontify.com
Frontify - це платформа для управління активами бренду, яка дозволяє централізувати, організовувати та налаштовувати активи для ефективного брендингу та співпраці.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud – це платформа для автоматизації маркетингу, що допомагає бізнесам управляти локалізованими кампаніями та зберігати узгодженість бренду на різних ринках.
Brandkit
brandkitapp.com
Brandkit - це платформа для централізованого управління активами бренду, що дозволяє зберігати, організовувати та ділитися контентом у зручний спосіб.
Pics.io
pics.io
Pics.io - це програмне забезпечення для управління цифровими активами, що дозволяє організовувати, зберігати та обмінювати медіа-файлами.
CELUM
celum.com
CELUM - це платформа для управління цифровими активами, що спрощує створення, затвердження та поширення контенту в бізнесі.
BrandBay
brandbay.io
BrandBay — це мультибрендова платформа керування цифровими активами миттєвого доступу для агентств, маркетологів, дизайнерів і власників бізнесу. BrandBay допомагає вам упорядковувати, зберігати та отримувати доступ до всіх зображень, відео, файлів, посилань, шрифтів, кольорів, приміток тощо ваших брендів, починаючи від програми для настільних комп’ютерів і закінчуючи розширенням Chrome. Спрощений користувальницький інтерфейс BrandBay, параметри спільного використання та функції набору брендів, які можна спільно використовувати, роблять платформу дуже унікальною та простою для використання вашою командою. Створюйте колекції та групи, щоб упорядковувати активи свого бренду так, як вам подобається. Потім представте їх своїм клієнтам і команді для щоденного стилю. Зберігайте та розміщуйте свої зображення та відео та навіть вставляйте їх на свій веб-сайт за допомогою простого коду. Поділіться активами окремо, у колекції або поділіться всім своїм брендом із спеціальними дозволами. Спробуйте BrandBay безкоштовно сьогодні та почніть використовувати платформу керування кількома брендами миттєвого доступу, щоб покращити свій робочий процес в Інтернеті та організувати активи свого бренду.
Pickit
pickit.com
Pickit прагне стати найрозумнішою та найпростішою платформою DAM на планеті, яка полегшить пошук, зберігання, спільний доступ, організацію та оптимізацію цифрових активів. За статистикою, 70% цифрових ресурсів використовуються недостатньо або взагалі не використовуються, що робить створення більшої частини контенту марною тратою часу. І долари. Поширеними причинами є розкидані файли, кілька систем зберігання та складні DAM, які ніхто не хоче використовувати. Pickit вирішує це за допомогою єдиного джерела правди для всіх ваших візуальних ресурсів, документів, шаблонів і інструкцій, інтегрованих із вашими улюбленими програмами. Pickit Enterprise включає: - Управління медіа активами - Управління документами - Управління брендом - Управління ліцензіями - Інформаційна панель Insights - Створення вмісту - Мультибрендовий продукт Pickit Family™ - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Зовнішній обмін і співпраця - Доступ до організації та SSO - Керування користувачами - Ринки ЗМІ - Pickit Stock™ - Pickit Academy™ - Інтеграція Plug & Play - Pickit API DAM smart. DAM простий.™
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank є провідною платформою для управління цифровими активами, бренд-порталом і маркетинговими операціями, що подолає розрив між вибухом цифрового контенту та затвердженням контенту. IntelligenceBank дає змогу глобальним командам маркетингу швидше виходити на ринок, підтримувати цілісність бренду в усіх каналах і досягати правової відповідності своїм програмним забезпеченням для управління цифровими активами, онлайн-порталом брендів і маркетинговими операціями. IntelligenceBank трансформує маркетингові операції, долаючи розрив між маркетинговою ефективністю, відповідністю вимогам і продуктивністю. IntelligenceBank використовується фахівцями з маркетингу, брендів, комунікацій, юриспруденції та комплаєнсу по всьому світу. Сотні компаній, які використовують IntelligenceBank, у тому числі аерокосмічної, банківської, освітньої, урядової, страхової, охорони здоров’я, готельного бізнесу, роздрібної торгівлі, спорту тощо. IntelligenceBank, який люблять клієнти в 55 країнах, використовує штучний інтелект і автоматизацію, щоб гарантувати швидкий вихід брендів на ринок, підтримувати постійність брендів і дотримуватись нормативних вимог. IntelligenceBank також пропонує низку послуг із контролю відповідності контенту для ризик-менеджерів та правління компаній.
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