Програмне забезпечення для управління активами бренду - Найпопулярніші застосунки

BrandBay

brandbay.io

BrandBay — це мультибрендова платформа керування цифровими активами миттєвого доступу для агентств, маркетологів, дизайнерів і власників бізнесу. BrandBay допомагає вам упорядковувати, зберігати та отримувати доступ до всіх зображень, відео, файлів, посилань, шрифтів, кольорів, приміток тощо ваших брендів, починаючи від програми для настільних комп’ютерів і закінчуючи розширенням Chrome. Спрощений користувальницький інтерфейс BrandBay, параметри спільного використання та функції набору брендів, які можна спільно використовувати, роблять платформу дуже унікальною та простою для використання вашою командою. Створюйте колекції та групи, щоб упорядковувати активи свого бренду так, як вам подобається. Потім представте їх своїм клієнтам і команді для щоденного стилю. Зберігайте та розміщуйте свої зображення та відео та навіть вставляйте їх на свій веб-сайт за допомогою простого коду. Поділіться активами окремо, у колекції або поділіться всім своїм брендом із спеціальними дозволами. Спробуйте BrandBay безкоштовно сьогодні та почніть використовувати платформу керування кількома брендами миттєвого доступу, щоб покращити свій робочий процес в Інтернеті та організувати активи свого бренду.