Програмне забезпечення для управління активами бренду - Найпопулярніші застосунки - Острови Теркс і Кайкос

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Програмне забезпечення для управління активами бренду (BAM) допомагає компаніям ефективно керувати даними та медіафайлами, які лежать в основі бренду компанії, наприклад логотипами, фірмовими кольорами, шрифтами, активами соціальних мереж і мультимедійним вмістом. Він пропонує централізовану платформу, де маркетологи можуть зберігати, упорядковувати та поширювати ці активи бренду. Це забезпечує послідовність і підвищує ефективність зусиль компанії з брендингу. Використовуючи програмне забезпечення BAM, організації гарантують узгодженість своїх маркетингових матеріалів із загальною стратегією бренду. Програмне забезпечення BAM спрощує процес управління брендом для компаній, заощаджуючи час і підтримуючи єдиний бренд у всіх каналах зв’язку. Програмне забезпечення BAM, яке зазвичай використовується маркетинговими командами, дозволяє їм керувати та поширювати активи бренду на різних платформах, включаючи соціальні мережі, веб-сайти та маркетингові кампанії. Творчі команди, відділи продажів, а також зовнішні партнери та агентства також використовують платформи BAM для доступу та ефективного використання активів бренду компанії.
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Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder — це візуально елегантне та зручне програмне забезпечення для керування цифровими активами, яке дозволяє маркетологам і креативним працівникам різних галузей максимізувати свій потенціал керування брендом. Brandfolder — це більше, ніж просто сховище для ваших цифрових активів; Завдяки хмарній архітектурі нашого рішення користувачі можуть організовувати, маніпулювати, поширювати та аналізувати свої найважливіші цифрові матеріали з єдиного джерела правди. Завдяки вдосконаленому інтелектуальному пошуку на основі штучного інтелекту, редагування та маніпулювання ресурсами, анотований робочий процес із схваленнями та сповіщеннями, а також практичні відомості про бренд, набір функцій Brandfolder покращує співпрацю між командами та продуктивність, а також дає змогу зовнішнім користувачам отримувати доступ до потрібного їм вмісту з безпрецедентною легкістю.
CELUM
celum.com
Навіть чудові продукти потребують чудових презентацій, щоб перемогти на цифровій полиці. З моменту появи бренду роботодавця кожна компанія розуміє, що сам бренд потрібно позиціонувати якомога ефективніше. CELUM вирішує цю проблему за допомогою унікальної платформи керування ланцюгом постачання контенту SaaS. Програмне забезпечення CELUM дає змогу командам із маркетингу, бренду та продуктів створювати привабливий досвід шляхом створення, схвалення, керування та розповсюдження вмісту на кожному необхідному каналі, а також розуміти вплив вмісту. З моменту свого заснування в 1999 році CELUM розширив базу своїх співробітників майже до 150 осіб, які невпинно та пристрасно працювали, щоб допомогти сотням наших клієнтів вивести їхні бренди та продукти на центральну сцену. І саме тут клієнти приймають рішення про покупку і бренди пов’язані з цінностями компанії. CELUM пишається тим, що серед його клієнтів багато всесвітньо відомих брендів, таких як SCOTT Sports, Outfront advertising, Essity, Shop Apotheke Europe та Sartorius. CELUM поєднує революційні інновації та дух стартапу зі стійкістю та довгостроковим плануванням. Ультрасучасна штаб-квартира та інженерний центр у Лінці, Австрія, є одними з найбільш вражаючих офісних будівель у країні. Кампус CELUM поєднує принципи New Work, екологічну архітектуру та традиційні альпійські елементи дизайну. Досвідчена управлінська команда CELUM (Алессандро Курзідім – продукт, Міхаель Вірт – операційний відділ, Міхаель Крафтнер – генеральний директор/зростання) керує компанією зі стійкими двозначними річними темпами зростання. Генеральний директор Майкл Краефтнер продовжував глибоко займатися питаннями, пов’язаними з комунікацією та залученням цифрових продуктів, з моменту завершення навчання медіаінформатики. Він є визнаним галузевим експертом і постійним доповідачем у сферах «Оцифрування маркетингових процесів» і «Порушення вмісту електронної комерції».
Frontify
frontify.com
Frontify — це платформа для розбудови бренду, де зручний DAM зустрічається з налаштованими порталами. Завдяки зручному інтерфейсу Frontify кожен може правильно визначити ваш бренд. Прискорюйте створення вмісту, співпрацюйте, як годинник, і запускайте кампанії миттєво без крутої кривої навчання. Ось чого ви можете досягти за допомогою Frontify: * Значущий контекст — надайте контекст вашим ресурсам, щоб кожен міг їх правильно використовувати * По-справжньому інтуїтивно зрозумілий — спростіть організацію та спільний доступ до своїх активів, дозволяючи будь-кому відкривати та робити внески * Легке масштабування — запускайте масштабні кампанії для брендів у глобальних і місцевих командах, використовуючи наявні активи та підтверджуючи рентабельність інвестицій * Унікальна персоналізація — Frontify дозволяє вам підключатися, змінювати та налаштовувати для справді персоналізованого наскрізного досвіду
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, провідна платформа розподіленого маркетингу, допомагає командам, які працюють від брендів, ефективно продавати та продавати через торгових партнерів, офіси та співробітників на першому місці. Платформа SproutLoud на основі штучного інтелекту поєднує в собі управління цифровими активами, канали стимулювання, кооперативні маркетингові фонди та реалізацію маркетингу «останньої милі», щоб полегшити спільне розгортання локалізованого, сумісного контенту за допомогою традиційних, цифрових і соціальних тактик. SproutLoud — це єдина платформа, спеціально створена для багаторівневих галузей дистрибуції, що дозволяє брендам впливати на дії сторін, які найближче до обслуговування споживача. Програмне забезпечення SproutLoud покращує швидкість виходу на ринок, відповідність вимогам бренду та нормативним вимогам із масштабуванням серед сотень або тисяч місцевих користувачів. Завдяки SproutLoud клієнти мають перевагу швидко реагувати на умови місцевого ринку за допомогою рішень на основі даних.
Brandkit
brandkitapp.com
Бренд-портал № 1 і служба Brand Toolkit, які підключають весь світ до вашого вмісту в масштабі. Перша платформа, яка поєднує служби DAM, CMS, синдикації вмісту та передачі файлів на одній платформі. Знаходьте свій вміст, керуйте ним і поширюйте його, підбирайте та діліться історією свого бренду без жодних поворотів. Зображення, відео, логотипи, інструкції, графіка, аудіофайли, PDF-файли, презентації, публікації, прес-релізи, ідеї для історій, посилання на зароблені медіа тощо. Все в одному красиво оформленому місці. Єдине джерело правди для вашого бренду.
Brandy
brandyhq.com
Отримайте свої активи сюди та почніть брендувати. Керуйте кількома брендами в одному місці! Миттєво виділіться перед зацікавленими сторонами, поділившись посиланням на керівництво по стилю з найпотужнішої платформи управління брендами №1 у світі. Бренді — це служба керування брендом, яка допомагає вам покращити спосіб організації та розповсюдження активів бренду. Наша потужна платформа дозволяє швидко створювати посібники зі стилю бренду в хмарі. Агентства, підприємства та окремі бренди також можуть використовувати Brandy, щоб справити незабутнє враження на ваших клієнтів і команди.
Canto
canto.com
Як лідер у сфері управління цифровими активами (DAM), Canto є найпростішою, але найпотужнішою платформою DAM на ринку. Canto дозволяє організаціям централізувати, організовувати та ділитися активами. За допомогою AI Visual Search ви можете використовувати природну мову, щоб миттєво знаходити вміст, не покладаючись виключно на метадані. Понад 30 років досвіду дозволяє Canto надавати брендам можливість витягувати більше цінності з їх вмісту, максимізувати рентабельність інвестицій і прискорити час виходу на ринок.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop перетворює ваш пристрій iOS, Android або Windows на потужний набір інструментів для продажу, презентацій і навчання. Створюйте приголомшливі інтерактивні презентації, які ваші колеги можуть завантажувати, презентувати та ділитися прямо зі своїх пристроїв. Підтримуйте свій вміст актуальним, відповідним бренду та готовим до будь-яких дистанційних презентацій продажів або показу з екрану на екран, які трапляються на вашому шляху. - Імпортуйте наявні активи з продажу та маркетингу та почніть створювати за лічені хвилини. Створюйте цікаві презентації з фотографіями, PDF-документами, посиланнями, відео, анімацією та інтерактивними формами чи калькуляторами. - Завантажуйте презентації для перегляду та презентації в автономному режимі — більше ніколи не турбуйтеся про ненадійний Wi-Fi! - Надсилайте вміст потенційним клієнтам прямо зі свого пристрою — потім відстежуйте, коли вони його відкривають, що дивляться та як довго. Доповніть свій наступний дзвінок спеціальним уявленням про те, що насправді цікавить вашого клієнта! - Підтримуйте свою команду продажів в курсі подій за допомогою push-повідомлень щоразу, коли ви оновлюєте презентацію. Більше не потрібно шукати останню версію або плутати клієнтів застарілим матеріалом. - Заощаджуйте витрати на друк, зменшуйте свій вуглецевий слід і садіть місцеві дерева в Новій Зеландії, перейшовши на цифрові презентації. Дізнайтеся більше на showcaseworkshop.com або отримайте безкоштовне демонстраційне відео на bit.ly/my-showcase-demo.
Pickit
pickit.com
Pickit прагне стати найрозумнішою та найпростішою платформою DAM на планеті, яка полегшить пошук, зберігання, спільний доступ, організацію та оптимізацію цифрових активів. За статистикою, 70% цифрових ресурсів використовуються недостатньо або взагалі не використовуються, що робить створення більшої частини контенту марною тратою часу. І долари. Поширеними причинами є розкидані файли, кілька систем зберігання та складні DAM, які ніхто не хоче використовувати. Pickit вирішує це за допомогою єдиного джерела правди для всіх ваших візуальних ресурсів, документів, шаблонів і інструкцій, інтегрованих із вашими улюбленими програмами. Pickit Enterprise включає: - Управління медіа активами - Управління документами - Управління брендом - Управління ліцензіями - Інформаційна панель Insights - Створення вмісту - Мультибрендовий продукт Pickit Family™ - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Зовнішній обмін і співпраця - Доступ до організації та SSO - Керування користувачами - Ринки ЗМІ - Pickit Stock™ - Pickit Academy™ - Інтеграція Plug & Play - Pickit API DAM smart. DAM простий.™
BrandBay
brandbay.io
BrandBay — це мультибрендова платформа керування цифровими активами миттєвого доступу для агентств, маркетологів, дизайнерів і власників бізнесу. BrandBay допомагає вам упорядковувати, зберігати та отримувати доступ до всіх зображень, відео, файлів, посилань, шрифтів, кольорів, приміток тощо ваших брендів, починаючи від програми для настільних комп’ютерів і закінчуючи розширенням Chrome. Спрощений користувальницький інтерфейс BrandBay, параметри спільного використання та функції набору брендів, які можна спільно використовувати, роблять платформу дуже унікальною та простою для використання вашою командою. Створюйте колекції та групи, щоб упорядковувати активи свого бренду так, як вам подобається. Потім представте їх своїм клієнтам і команді для щоденного стилю. Зберігайте та розміщуйте свої зображення та відео та навіть вставляйте їх на свій веб-сайт за допомогою простого коду. Поділіться активами окремо, у колекції або поділіться всім своїм брендом із спеціальними дозволами. Спробуйте BrandBay безкоштовно сьогодні та почніть використовувати платформу керування кількома брендами миттєвого доступу, щоб покращити свій робочий процес в Інтернеті та організувати активи свого бренду.
Pics.io
pics.io
Pics.io — це комплексне програмне забезпечення для керування цифровими активами, яке допомагає компаніям керувати бібліотекою медіа-активів. Pics.io — це централізований центр для всіх ваших мультимедійних файлів, який забезпечує контрольований доступ до вашої цифрової інформації, автоматизовані маркетингові робочі процеси та відстеження прогресу. Ви можете використовувати сховище Pics.io для своєї бібліотеки медіаресурсів. Крім того, ви можете почати керувати цифровими активами поверх свого Google Drive або хмарних сховищ Amazon S3. Яку користь ви отримаєте від Pics.io? * Отримайте економічно ефективне рішення DAM без необхідності переміщувати свої файли куди завгодно та платити додаткові комісії за зберігання ваших активів на сторонніх серверах * Зробіть необмежений простір для зберігання доступним для пошуку за ключовими словами, метаданими та іншими функціями * Вирішіть, яку модель штучного інтелекту вибрати для автоматичного позначення ключових слів на основі ефективності, вартості та ваших потреб. Створюйте описи активів для своїх файлів на основі штучного інтелекту. * Контролюйте свою командну діяльність у цифровій бібліотеці, отримуйте сповіщення про зміни, внесені у ваші файли, надсилайте відгуки та додавайте коментарі до необхідних активів, відстежуючи пов’язану комунікацію в одному місці * Контролюйте доступ команди до цифрового вмісту, призначайте ролі та дозволи членам команди * Зробіть вашу цифрову бібліотеку доступною для клієнтів, партнерів і колег, налаштувавши доступ до ваших активів * Керуйте всіма новими завантаженнями, модифікаціями метаданих, ключовими словами та всіма іншими змінами, які вносяться в Pics.io у вашому хмарному сховищі
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank є провідною платформою для управління цифровими активами, бренд-порталом і маркетинговими операціями, що подолає розрив між вибухом цифрового контенту та затвердженням контенту. IntelligenceBank дає змогу глобальним командам маркетингу швидше виходити на ринок, підтримувати цілісність бренду в усіх каналах і досягати правової відповідності своїм програмним забезпеченням для управління цифровими активами, онлайн-порталом брендів і маркетинговими операціями. IntelligenceBank трансформує маркетингові операції, долаючи розрив між маркетинговою ефективністю, відповідністю вимогам і продуктивністю. IntelligenceBank використовується фахівцями з маркетингу, брендів, комунікацій, юриспруденції та комплаєнсу по всьому світу. Сотні компаній, які використовують IntelligenceBank, у тому числі аерокосмічної, банківської, освітньої, урядової, страхової, охорони здоров’я, готельного бізнесу, роздрібної торгівлі, спорту тощо. IntelligenceBank, який люблять клієнти в 55 країнах, використовує штучний інтелект і автоматизацію, щоб гарантувати швидкий вихід брендів на ринок, підтримувати постійність брендів і дотримуватись нормативних вимог. IntelligenceBank також пропонує низку послуг із контролю відповідності контенту для ризик-менеджерів та правління компаній.
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