Програмне забезпечення для управління активами бренду - Найпопулярніші застосунки - Парагвай

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Showcase Workshop перетворює ваш пристрій iOS, Android або Windows на потужний набір інструментів для продажу, презентацій і навчання. Створюйте приголомшливі інтерактивні презентації, які ваші колеги можуть завантажувати, презентувати та ділитися прямо зі своїх пристроїв. Підтримуйте свій вміст актуальним, відповідним бренду та готовим до будь-яких дистанційних презентацій продажів або показу з екрану на екран, які трапляються на вашому шляху. - Імпортуйте наявні активи з продажу та маркетингу та почніть створювати за лічені хвилини. Створюйте цікаві презентації з фотографіями, PDF-документами, посиланнями, відео, анімацією та інтерактивними формами чи калькуляторами. - Завантажуйте презентації для перегляду та презентації в автономному режимі — більше ніколи не турбуйтеся про ненадійний Wi-Fi! - Надсилайте вміст потенційним клієнтам прямо зі свого пристрою — потім відстежуйте, коли вони його відкривають, що дивляться та як довго. Доповніть свій наступний дзвінок спеціальним уявленням про те, що насправді цікавить вашого клієнта! - Підтримуйте свою команду продажів в курсі подій за допомогою push-повідомлень щоразу, коли ви оновлюєте презентацію. Більше не потрібно шукати останню версію або плутати клієнтів застарілим матеріалом. - Заощаджуйте витрати на друк, зменшуйте свій вуглецевий слід і садіть місцеві дерева в Новій Зеландії, перейшовши на цифрові презентації. Дізнайтеся більше на showcaseworkshop.com або отримайте безкоштовне демонстраційне відео на bit.ly/my-showcase-demo.