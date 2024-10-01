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Програмне забезпечення для управління активами бренду - Найпопулярніші застосунки - Малаві
Програмне забезпечення для управління активами бренду (BAM) допомагає компаніям ефективно керувати даними та медіафайлами, які лежать в основі бренду компанії, наприклад логотипами, фірмовими кольорами, шрифтами, активами соціальних мереж і мультимедійним вмістом. Він пропонує централізовану платформу, де маркетологи можуть зберігати, упорядковувати та поширювати ці активи бренду. Це забезпечує послідовність і підвищує ефективність зусиль компанії з брендингу. Використовуючи програмне забезпечення BAM, організації гарантують узгодженість своїх маркетингових матеріалів із загальною стратегією бренду. Програмне забезпечення BAM спрощує процес управління брендом для компаній, заощаджуючи час і підтримуючи єдиний бренд у всіх каналах зв’язку. Програмне забезпечення BAM, яке зазвичай використовується маркетинговими командами, дозволяє їм керувати та поширювати активи бренду на різних платформах, включаючи соціальні мережі, веб-сайти та маркетингові кампанії. Творчі команди, відділи продажів, а також зовнішні партнери та агентства також використовують платформи BAM для доступу та ефективного використання активів бренду компанії.
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Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder — це візуально елегантне та зручне програмне забезпечення для керування цифровими активами, яке дозволяє маркетологам і креативним працівникам різних галузей максимізувати свій потенціал керування брендом. Brandfolder — це більше, ніж просто сховище для ваших цифрових активів; Завдяки хм...
Frontify
frontify.com
Frontify — це платформа для розбудови бренду, де зручний DAM зустрічається з налаштованими порталами. Завдяки зручному інтерфейсу Frontify кожен може правильно визначити ваш бренд. Прискорюйте створення вмісту, співпрацюйте, як годинник, і запускайте кампанії миттєво без крутої кривої навчання. Ось...
Brandy
brandyhq.com
Отримайте свої активи сюди та почніть брендувати. Керуйте кількома брендами в одному місці! Миттєво виділіться перед зацікавленими сторонами, поділившись посиланням на керівництво по стилю з найпотужнішої платформи управління брендами №1 у світі. Бренді — це служба керування брендом, яка допомагає...
Brandkit
brandkitapp.com
Бренд-портал № 1 і служба Brand Toolkit, які підключають весь світ до вашого вмісту в масштабі. Перша платформа, яка поєднує служби DAM, CMS, синдикації вмісту та передачі файлів на одній платформі. Знаходьте свій вміст, керуйте ним і поширюйте його, підбирайте та діліться історією свого бренду без ...
Canto
canto.com
Як лідер у сфері управління цифровими активами (DAM), Canto є найпростішою, але найпотужнішою платформою DAM на ринку. Canto дозволяє організаціям централізувати, організовувати та ділитися активами. За допомогою AI Visual Search ви можете використовувати природну мову, щоб миттєво знаходити вміст, ...
CELUM
celum.com
Навіть чудові продукти потребують чудових презентацій, щоб перемогти на цифровій полиці. З моменту появи бренду роботодавця кожна компанія розуміє, що сам бренд потрібно позиціонувати якомога ефективніше. CELUM вирішує цю проблему за допомогою унікальної платформи керування ланцюгом постачання конте...
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, провідна платформа розподіленого маркетингу, допомагає командам, які працюють від брендів, ефективно продавати та продавати через торгових партнерів, офіси та співробітників на першому місці. Платформа SproutLoud на основі штучного інтелекту поєднує в собі управління цифровими активами, ...
Pics.io
pics.io
Pics.io — це комплексне програмне забезпечення для керування цифровими активами, яке допомагає компаніям керувати бібліотекою медіа-активів. Pics.io — це централізований центр для всіх ваших мультимедійних файлів, який забезпечує контрольований доступ до вашої цифрової інформації, автоматизовані мар...
BrandBay
brandbay.io
BrandBay — це мультибрендова платформа керування цифровими активами миттєвого доступу для агентств, маркетологів, дизайнерів і власників бізнесу. BrandBay допомагає вам упорядковувати, зберігати та отримувати доступ до всіх зображень, відео, файлів, посилань, шрифтів, кольорів, приміток тощо ваших б...
Pickit
pickit.com
Pickit прагне стати найрозумнішою та найпростішою платформою DAM на планеті, яка полегшить пошук, зберігання, спільний доступ, організацію та оптимізацію цифрових активів. За статистикою, 70% цифрових ресурсів використовуються недостатньо або взагалі не використовуються, що робить створення більшої ...
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop перетворює ваш пристрій iOS, Android або Windows на потужний набір інструментів для продажу, презентацій і навчання. Створюйте приголомшливі інтерактивні презентації, які ваші колеги можуть завантажувати, презентувати та ділитися прямо зі своїх пристроїв. Підтримуйте свій вміст акт...