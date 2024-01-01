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Програмне забезпечення для управління активами бренду - Найпопулярніші застосунки - Бельгія

Програмне забезпечення для управління активами бренду (BAM) допомагає компаніям ефективно керувати даними та медіафайлами, які лежать в основі бренду компанії, наприклад логотипами, фірмовими кольорами, шрифтами, активами соціальних мереж і мультимедійним вмістом. Він пропонує централізовану платформу, де маркетологи можуть зберігати, упорядковувати та поширювати ці активи бренду. Це забезпечує послідовність і підвищує ефективність зусиль компанії з брендингу. Використовуючи програмне забезпечення BAM, організації гарантують узгодженість своїх маркетингових матеріалів із загальною стратегією бренду. Програмне забезпечення BAM спрощує процес управління брендом для компаній, заощаджуючи час і підтримуючи єдиний бренд у всіх каналах зв’язку. Програмне забезпечення BAM, яке зазвичай використовується маркетинговими командами, дозволяє їм керувати та поширювати активи бренду на різних платформах, включаючи соціальні мережі, веб-сайти та маркетингові кампанії. Творчі команди, відділи продажів, а також зовнішні партнери та агентства також використовують платформи BAM для доступу та ефективного використання активів бренду компанії.

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Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

Brandfolder — це візуально елегантне та зручне програмне забезпечення для керування цифровими активами, яке дозволяє маркетологам і креативним працівникам різних галузей максимізувати свій потенціал керування брендом. Brandfolder — це більше, ніж просто сховище для ваших цифрових активів; Завдяки хм...

Frontify

Frontify

frontify.com

Найкраще у своєму класі програмне забезпечення для спрощення керування брендом через платформу, яка об’єднує все (і всіх), важливе для розвитку вашого бренду.

Brandy

Brandy

brandyhq.com

Отримайте свої активи сюди та почніть брендувати. Керуйте кількома брендами в одному місці! Миттєво виділіться перед зацікавленими сторонами, поділившись посиланням на керівництво по стилю з найпотужнішої платформи управління брендами №1 у світі. Бренді — це служба керування брендом, яка допомагає...

CELUM

CELUM

celum.cloud

Навіть чудові продукти потребують чудової презентації, щоб виграти на цифровій полиці. Кожен великий бренд потрібно активувати якомога ефективніше. CELUM вирішує ці проблеми за допомогою управління вмістом продукту, управління брендом і співпраці з креативним вмістом, усі три на основі унікальної пл...

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

Бренд-портал № 1 і служба Brand Toolkit, які підключають весь світ до вашого вмісту в масштабі. Перша платформа, яка поєднує служби DAM, CMS, синдикації вмісту та передачі файлів на одній платформі. Знаходьте свій вміст, керуйте ним і поширюйте його, підбирайте та діліться історією свого бренду без ...

Canto

Canto

canto.com

Як лідер у сфері управління цифровими активами (DAM), Canto є найпростішою, але найпотужнішою платформою DAM на ринку. Canto дозволяє організаціям централізувати, організовувати та ділитися активами. За допомогою AI Visual Search ви можете використовувати природну мову, щоб миттєво знаходити вміст, ...

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud, провідна розподілена маркетингова платформа, допомагає командам від брендів до місцевих ефективно продавати та продавати через торгових партнерів, локації та прямих співробітників. Платформа SproutLoud на основі штучного інтелекту поєднує в собі управління цифровими активами, канали стим...

Pics.io

Pics.io

pics.io

Pics.io — це комплексне програмне забезпечення для керування цифровими активами, яке допомагає компаніям керувати бібліотекою медіа-активів. Pics.io — це централізований центр для всіх ваших медіафайлів, який забезпечує контрольований доступ до вашої цифрової інформації, автоматизовані маркетингові ...

BrandBay

BrandBay

brandbay.io

BrandBay — це мультибрендова платформа керування цифровими активами миттєвого доступу для агентств, маркетологів, дизайнерів і власників бізнесу. BrandBay допомагає вам упорядковувати, зберігати та отримувати доступ до всіх зображень, відео, файлів, посилань, шрифтів, кольорів, приміток тощо ваших б...

Pickit

Pickit

pickit.com

Pickit прагне стати найрозумнішою та найпростішою платформою DAM на планеті, яка полегшить пошук, зберігання, спільний доступ, організацію та оптимізацію цифрових активів. За статистикою, 70% цифрових активів використовуються недостатньо або взагалі не використовуються, тому створення більшості конт...

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Showcase Workshop перетворює ваш пристрій iOS, Android або Windows на потужний набір інструментів для продажу, презентацій і навчання. Створюйте приголомшливі інтерактивні презентації, які ваші колеги можуть завантажувати, презентувати та ділитися прямо зі своїх пристроїв. Підтримуйте свій вміст акт...

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