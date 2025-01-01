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Представляємо програмне забезпечення для захисту брендів: дайте своїм клієнтам змогу відстоювати ваш бренд Програмне забезпечення Brand Advocacy революціонізує спосіб використання бізнесом можливостей маркетингу з уст в уста, перетворюючи задоволених клієнтів на захоплених представників бренду. Це інноваційне програмне забезпечення надає організаціям інструменти та ресурси, необхідні для розвитку та посилення автентичної пропаганди серед своїх клієнтів. По суті, програмне забезпечення для захисту брендів дозволяє компаніям виявляти, залучати та заохочувати своїх найбільш лояльних клієнтів до активного просування свого бренду через різні канали, включаючи соціальні мережі, онлайн-огляди та рекомендації. Використовуючи справжній ентузіазм і довіру задоволених клієнтів, підприємства можуть значно підвищити впізнаваність свого бренду, довіру до нього та, зрештою, свої результати. Використовуючи програмне забезпечення для захисту брендів, організації можуть дослухатися до автентичних голосів своїх задоволених клієнтів, щоб підвищити впізнаваність бренду, лояльність і широку пропаганду. Незалежно від того, чи йдеться про створення позитивних онлайн-рецензій, розпалювання вірусних кампаній у соціальних мережах чи залучення рефералів, програмне забезпечення для захисту брендів дає компаніям змогу перетворювати клієнтів на пристрасних прихильників, які відстоюють свій бренд у всьому світі.
Запит на новий застосунок
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate - хмарне ПЗ для управління партнерським маркетингом, яке інтегрується з платформами електронної комерції та надає інструменти для відстеження і звітування.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для маркетингу електронної комерції, яка допомагає бізнесам залучати та утримувати клієнтів за допомогою інструментів лояльності, SMS та email кампаній.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управління програмами послів бренду, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з впливовими особами та оптимізувати маркетингові стратегії.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful - це платформа для SaaS-компаній, що дозволяє створювати програми партнерства та реферальні програми з Stripe і Paddle.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - це програмне забезпечення для партнерського, впливового та реферального маркетингу, що забезпечує гнучкі інструменти для бізнесу.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутрішньої комунікації працівників, яка покращує залучення та співпрацю, сегментує користувачів і забезпечує управління вмістом.
Referrizer
referrizer.com
Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.
Referral Factory
referral-factory.com
Фабрика рефералів - програмне забезпечення для створення та управліня реферальними програмами без коду, з інтеграцією до популярних інструментів.
Roster
getroster.com
Додаток Roster допомагає компаніям перетворювати лояльних клієнтів на амбасадорів бренду, збільшуючи впізнаваність, залученість та доходи.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd - це платформа, що допомагає брендам монетизувати своїх творців, надаючи персоналізовані сторінки для продажу товарів без ресурсів бренду.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — платформа для збору відгуків клієнтів, що автоматизує створення досліджень випадків та відгуків для команд GTM.
Smile.io
smile.io
Smile.io - платформа для управління програмами лояльності, що допомагає брендам заохочувати повторні покупки і підтримувати клієнтські відносини.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє відстежувати комісії та продажі для SaaS-продуктів.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob - це платформа для управління репутацією, яка автоматизує збір відгуків та рекомендацій клієнтів, допомагаючи бізнесам покращити присутність в Інтернеті.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink допомагає компаніям відстежувати рефералів, використовуючи платіжні посилання Stripe, без необхідності у серверах або коді.
Please Share
pleaseshare.co
Please Share - це рішення для співробітників, яке дозволяє швидко ділитися та взаємодіяти з схваленими новинами через Slack.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social - це платформа для просування співробітників, яка дозволяє ділитися контентом у соціальних мережах прямо з електронної пошти.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf – це програмне забезпечення для управління рефералами, що допомагає бізнесу створювати й оптимізувати програми направлення для зростання.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial - платформа для створення контенту та цифрового спілкування, що допомагає фахівцям залучати аудиторію в соціальних мережах.
Ambassador
getambassador.com
Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.
Affilae
affilae.com
Affilae - платформа для управління партнерським маркетингом, яка дозволяє бізнесу створювати безпечні мережі та відстежувати продуктивність партнерів.
Talkable
talkable.com
Talkable допомагає брендам електронної комерції залучати та утримувати клієнтів через реферальні та лояльні програми, пропонуючи аналітику та інструменти оптимізації.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.
Reditus
getreditus.com
Reditus - це інструмент для управління партнерами у B2B SaaS, що допомагає компаніям знаходити нових партнерів через свій ринок та відстежувати комісії.
Visibly
visibly.io
Visibly - це платформа, що допомагає організаціям керувати взаємодією, комунікацією та досвідом працівників і клієнтів.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це програмне забезпечення для управління рефералами та лояльністю, що дозволяє підприємствам винагороджувати клієнтів та розширювати аудиторію.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
Everyonesocial - платформа для працівників, що дозволяє створювати та ділитися вмістом у соціальних мережах для підвищення видимості бренду.
Paiger
paiger.co
Paiger – це додаток, що допомагає командам продажів автоматизувати маркетинг, публікувати контент та знаходити потенційних клієнтів з навчанням LinkedIn.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка автоматично збирає та аналізує відгуки для зменшення відтоку та покращення взаємин з клієнтами.
Seenit
seenit.io
Seenit - це платформа для створення відео співробітниками, що допомагає компаніям залучати таланти та покращувати взаємодію в команді.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social — це платформа для управління соціальними медіа, яка допомагає бізнесам планувати вміст та рекламу на єдиній платформі.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble - платформа для внутрішньої комунікації, залучення працівників та соціальної пропаганди, що дозволяє обмінюватись контентом та брати участь у опитуваннях.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 - платформа для адвокації працівників, що дозволяє співробітникам ділитися затвердженим контентом у своїх мережах для підвищення видимості бренду.
Referral Rocket
referralrocket.io
Реферальна ракета - платформа для підприємств, що дозволяє запускати та управляти кампаніями реферальних програм для залучення нових клієнтів.
Harviist
harviist.com
Harviist – платформа для створення та відстеження рекламних кампаній на основі рекомендацій клієнтів, що спрощує обмін інформацією про продукти.
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io - це додаток, який революціонізує реферальний маркетинг, дозволяючи амбасадорам брендів виконувати місії та отримувати винагороди.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud - це платформа для управління лояльністю клієнтів, яка допомагає підприємствам аналізувати дані та створювати персоналізований досвід взаємодії.
Perkville
perkville.com
Perkville - платформа лояльності, яка допомагає бізнесам створювати індивідуальні програми винагород, утримувати клієнтів і залучати нових через реферальні програми.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder - платформа для управління програмами послів брендів, що полегшує взаємодію, моніторинг та нагородження послів, покращуючи маркетингові стратегії.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy — це програма для управління рефералами і лояльністю, що дозволяє бізнесу оптимізувати реферальні програми та відстежувати їх ефективність.
Social HorsePower
socialhp.com
Social HorsePower (SHP) - платформа, що допомагає співробітникам ділитися контентом компанії, залучати нових членів команди та підвищувати продажі без складного навчання.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP - платформа для адвокації працівників, яка полегшує поширення контенту в соцмережах та допомагає будувати персональні та брендові сприйняття.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io - простий інструмент для запуску, управління та моніторингу кампаній власного маркетингу через рекомендації автоматично.
LoyalAs
loyalas.com
LoyalAs дозволяє швидко налаштувати реферальну програму, відстежує рефералів та кредити, пропонує безлімітні реферали й автоматизовані електронні листи.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow допомагає B2B бізнесам отримувати дохід через реферальний маркетинг, спрямований на особисті рекомендації.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це платформа для утримання клієнтів, що об'єднує програми лояльності, зворотній зв'язок та систему рекомендацій для залучення клієнтів.
Influence.io
influence.io
Influence.io — рішення для eCommerce, яке дозволяє створювати програми лояльності та рекомендацій, нагороджуючи клієнтів за покупки та залучення нових.
Partnero
partnero.com
Partnero - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє бізнесу відстежувати, аналізувати та оптимізувати свої партнерства.
OneLocal
onelocal.com
OneLocal - додаток для управління локальним бізнесом, що дозволяє користувачам оптимізувати операції, знайти клієнтів і підтримувати їхню лояльність.
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster - це інструмент для краудфандингу, що допомагає творцям кампаній відстежувати рефералів і управляти партнерськими посиланнями для підвищення залученості.
Base AI
base.ai
Base - це платформа для автоматизації маркетингу та адвокації клієнтів B2B, що використовує AI для покращення взаємодії з клієнтами та збору їх відгуків.
Synup
synup.com
Synup допомагає бізнесам управляти онлайн-присутністю через локальні списки, управління репутацією та соціальні медіа, спрощуючи оновлення інформації та відстеження відгуків.
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy - це інструмент для бізнесу, що дозволяє управляти реферальними програмами і використовувати клієнтів для залучення нових покупців.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad - це цифрова платформа для управління брендом, яка дозволяє організаціям створювати, налаштовувати та ділитися вказівками та активами бренду.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli - це платформа для маркетингу та продажів, яка допомагає компаніям ефективно поширювати контент через соціальні медіа та покращувати присутність співробітників онлайн.
MarketBeam
marketbeam.io
MarketBeam — платформа для працівників, що дозволяє ділитися корпоративним контентом у соціальних мережах, дбати про відповідність стандартам та підвищувати видимість бренду.
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