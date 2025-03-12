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Програмне забезпечення для захисту брендів
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Програмне забезпечення для захисту брендів - Найпопулярніші застосунки

Представляємо програмне забезпечення для захисту брендів: дайте своїм клієнтам змогу відстоювати ваш бренд Програмне забезпечення Brand Advocacy революціонізує спосіб використання бізнесом можливостей маркетингу з уст в уста, перетворюючи задоволених клієнтів на захоплених представників бренду. Це інноваційне програмне забезпечення надає організаціям інструменти та ресурси, необхідні для розвитку та посилення автентичної пропаганди серед своїх клієнтів. По суті, програмне забезпечення для захисту брендів дозволяє компаніям виявляти, залучати та заохочувати своїх найбільш лояльних клієнтів до активного просування свого бренду через різні канали, включаючи соціальні мережі, онлайн-огляди та рекомендації. Використовуючи справжній ентузіазм і довіру задоволених клієнтів, підприємства можуть значно підвищити впізнаваність свого бренду, довіру до нього та, зрештою, свої результати. Використовуючи програмне забезпечення для захисту брендів, організації можуть дослухатися до автентичних голосів своїх задоволених клієнтів, щоб підвищити впізнаваність бренду, лояльність і широку пропаганду. Незалежно від того, чи йдеться про створення позитивних онлайн-рецензій, розпалювання вірусних кампаній у соціальних мережах чи залучення рефералів, програмне забезпечення для захисту брендів дає компаніям змогу перетворювати клієнтів на пристрасних прихильників, які відстоюють свій бренд у всьому світі.

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Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate - хмарне ПЗ для управління партнерським маркетингом, яке інтегрується з платформами електронної комерції та надає інструменти для відстеження і звітування.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo - платформа для маркетингу електронної комерції, яка допомагає бізнесам залучати та утримувати клієнтів за допомогою інструментів лояльності, SMS та email кампаній.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp - платформа для управління програмами послів бренду, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з впливовими особами та оптимізувати маркетингові стратегії.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Rewardful - це платформа для SaaS-компаній, що дозволяє створювати програми партнерства та реферальні програми з Stripe і Paddle.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero - це програмне забезпечення для партнерського, впливового та реферального маркетингу, що забезпечує гнучкі інструменти для бізнесу.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Haiilo - платформа для внутрішньої комунікації працівників, яка покращує залучення та співпрацю, сегментує користувачів і забезпечує управління вмістом.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.

Roster

Roster

getroster.com

Додаток Roster допомагає компаніям перетворювати лояльних клієнтів на амбасадорів бренду, збільшуючи впізнаваність, залученість та доходи.

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

Фабрика рефералів - програмне забезпечення для створення та управліня реферальними програмами без коду, з інтеграцією до популярних інструментів.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd - це платформа, що допомагає брендам монетизувати своїх творців, надаючи персоналізовані сторінки для продажу товарів без ресурсів бренду.

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence — платформа для збору відгуків клієнтів, що автоматизує створення досліджень випадків та відгуків для команд GTM.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

FirstPromoter - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє відстежувати комісії та продажі для SaaS-продуктів.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

NiceJob - це платформа для управління репутацією, яка автоматизує збір відгуків та рекомендацій клієнтів, допомагаючи бізнесам покращити присутність в Інтернеті.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Smile.io - платформа для управління програмами лояльності, що допомагає брендам заохочувати повторні покупки і підтримувати клієнтські відносини.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

LinkMink допомагає компаніям відстежувати рефералів, використовуючи платіжні посилання Stripe, без необхідності у серверах або коді.

Please Share

Please Share

pleaseshare.co

Please Share - це рішення для співробітників, яке дозволяє швидко ділитися та взаємодіяти з схваленими новинами через Slack.

ClearView Social

ClearView Social

clearviewsocial.com

ClearView Social - це платформа для просування співробітників, яка дозволяє ділитися контентом у соціальних мережах прямо з електронної пошти.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Growsurf – це програмне забезпечення для управління рефералами, що допомагає бізнесу створювати й оптимізувати програми направлення для зростання.

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

Seismic LiveSocial - платформа для створення контенту та цифрового спілкування, що допомагає фахівцям залучати аудиторію в соціальних мережах.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.

Affilae

Affilae

affilae.com

Affilae - платформа для управління партнерським маркетингом, яка дозволяє бізнесу створювати безпечні мережі та відстежувати продуктивність партнерів.

Talkable

Talkable

talkable.com

Talkable допомагає брендам електронної комерції залучати та утримувати клієнтів через реферальні та лояльні програми, пропонуючи аналітику та інструменти оптимізації.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus - це інструмент для управління партнерами у B2B SaaS, що допомагає компаніям знаходити нових партнерів через свій ринок та відстежувати комісії.

Visibly

Visibly

visibly.io

Visibly - це платформа, що допомагає організаціям керувати взаємодією, комунікацією та досвідом працівників і клієнтів.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — це програмне забезпечення для управління рефералами та лояльністю, що дозволяє підприємствам винагороджувати клієнтів та розширювати аудиторію.

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

Everyonesocial - платформа для працівників, що дозволяє створювати та ділитися вмістом у соціальних мережах для підвищення видимості бренду.

Paiger

Paiger

paiger.co

Paiger – це додаток, що допомагає командам продажів автоматизувати маркетинг, публікувати контент та знаходити потенційних клієнтів з навчанням LinkedIn.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка автоматично збирає та аналізує відгуки для зменшення відтоку та покращення взаємин з клієнтами.

Seenit

Seenit

seenit.io

Seenit - це платформа для створення відео співробітниками, що допомагає компаніям залучати таланти та покращувати взаємодію в команді.

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

Denim Social — це платформа для управління соціальними медіа, яка допомагає бізнесам планувати вміст та рекламу на єдиній платформі.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble - платформа для внутрішньої комунікації, залучення працівників та соціальної пропаганди, що дозволяє обмінюватись контентом та брати участь у опитуваннях.

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 - платформа для адвокації працівників, що дозволяє співробітникам ділитися затвердженим контентом у своїх мережах для підвищення видимості бренду.

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

Реферальна ракета - платформа для підприємств, що дозволяє запускати та управляти кампаніями реферальних програм для залучення нових клієнтів.

Harviist

Harviist

harviist.com

Harviist – платформа для створення та відстеження рекламних кампаній на основі рекомендацій клієнтів, що спрощує обмін інформацією про продукти.

Loyoly.io

Loyoly.io

loyoly.io

Loyoly.io - це додаток, який революціонізує реферальний маркетинг, дозволяючи амбасадорам брендів виконувати місії та отримувати винагороди.

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

Annex Cloud - це платформа для управління лояльністю клієнтів, яка допомагає підприємствам аналізувати дані та створювати персоналізований досвід взаємодії.

Perkville

Perkville

perkville.com

Perkville - платформа лояльності, яка допомагає бізнесам створювати індивідуальні програми винагород, утримувати клієнтів і залучати нових через реферальні програми.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder - платформа для управління програмами послів брендів, що полегшує взаємодію, моніторинг та нагородження послів, покращуючи маркетингові стратегії.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Friendbuy — це програма для управління рефералами і лояльністю, що дозволяє бізнесу оптимізувати реферальні програми та відстежувати їх ефективність.

Social HorsePower

Social HorsePower

socialhp.com

Social HorsePower (SHP) - платформа, що допомагає співробітникам ділитися контентом компанії, залучати нових членів команди та підвищувати продажі без складного навчання.

GaggleAMP

GaggleAMP

gaggleamp.com

GaggleAMP - платформа для адвокації працівників, яка полегшує поширення контенту в соцмережах та допомагає будувати персональні та брендові сприйняття.

MouthPublicity.io

MouthPublicity.io

mouthpublicity.io

MouthPublicity.io - простий інструмент для запуску, управління та моніторингу кампаній власного маркетингу через рекомендації автоматично.

LoyalAs

LoyalAs

loyalas.com

LoyalAs дозволяє швидко налаштувати реферальну програму, відстежує рефералів та кредити, пропонує безлімітні реферали й автоматизовані електронні листи.

LeadFellow

LeadFellow

leadfellow.com

LeadFellow допомагає B2B бізнесам отримувати дохід через реферальний маркетинг, спрямований на особисті рекомендації.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala — це платформа для утримання клієнтів, що об'єднує програми лояльності, зворотній зв'язок та систему рекомендацій для залучення клієнтів.

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io — рішення для eCommerce, яке дозволяє створювати програми лояльності та рекомендацій, нагороджуючи клієнтів за покупки та залучення нових.

Partnero

Partnero

partnero.com

Partnero - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє бізнесу відстежувати, аналізувати та оптимізувати свої партнерства.

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

OneLocal - додаток для управління локальним бізнесом, що дозволяє користувачам оптимізувати операції, знайти клієнтів і підтримувати їхню лояльність.

Kickbooster

Kickbooster

kickbooster.me

Kickbooster - це інструмент для краудфандингу, що допомагає творцям кампаній відстежувати рефералів і управляти партнерськими посиланнями для підвищення залученості.

Base AI

Base AI

base.ai

Base - це платформа для автоматизації маркетингу та адвокації клієнтів B2B, що використовує AI для покращення взаємодії з клієнтами та збору їх відгуків.

Synup

Synup

synup.com

Synup допомагає бізнесам управляти онлайн-присутністю через локальні списки, управління репутацією та соціальні медіа, спрощуючи оновлення інформації та відстеження відгуків.

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

ReferralCandy - це інструмент для бізнесу, що дозволяє управляти реферальними програмами і використовувати клієнтів для залучення нових покупців.

Brandpad

Brandpad

brandpad.io

Brandpad - це цифрова платформа для управління брендом, яка дозволяє організаціям створювати, налаштовувати та ділитися вказівками та активами бренду.

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli - це платформа для маркетингу та продажів, яка допомагає компаніям ефективно поширювати контент через соціальні медіа та покращувати присутність співробітників онлайн.

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

MarketBeam — платформа для працівників, що дозволяє ділитися корпоративним контентом у соціальних мережах, дбати про відповідність стандартам та підвищувати видимість бренду.

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