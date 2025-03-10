Програмне забезпечення для захисту брендів - Найпопулярніші застосунки

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Представляємо програмне забезпечення для захисту брендів: дайте своїм клієнтам змогу відстоювати ваш бренд Програмне забезпечення Brand Advocacy революціонізує спосіб використання бізнесом можливостей маркетингу з уст в уста, перетворюючи задоволених клієнтів на захоплених представників бренду. Це інноваційне програмне забезпечення надає організаціям інструменти та ресурси, необхідні для розвитку та посилення автентичної пропаганди серед своїх клієнтів. По суті, програмне забезпечення для захисту брендів дозволяє компаніям виявляти, залучати та заохочувати своїх найбільш лояльних клієнтів до активного просування свого бренду через різні канали, включаючи соціальні мережі, онлайн-огляди та рекомендації. Використовуючи справжній ентузіазм і довіру задоволених клієнтів, підприємства можуть значно підвищити впізнаваність свого бренду, довіру до нього та, зрештою, свої результати. Використовуючи програмне забезпечення для захисту брендів, організації можуть дослухатися до автентичних голосів своїх задоволених клієнтів, щоб підвищити впізнаваність бренду, лояльність і широку пропаганду. Незалежно від того, чи йдеться про створення позитивних онлайн-рецензій, розпалювання вірусних кампаній у соціальних мережах чи залучення рефералів, програмне забезпечення для захисту брендів дає компаніям змогу перетворювати клієнтів на пристрасних прихильників, які відстоюють свій бренд у всьому світі.
Запит на новий застосунок
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate - хмарне ПЗ для управління партнерським маркетингом, яке інтегрується з платформами електронної комерції та надає інструменти для відстеження і звітування.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управління репутацією, взаємодією з клієнтами та соціальними медіа для місцевих бізнесів.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для маркетингу електронної комерції, яка допомагає бізнесам залучати та утримувати клієнтів за допомогою інструментів лояльності, SMS та email кампаній.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управління програмами послів бренду, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з впливовими особами та оптимізувати маркетингові стратегії.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful - це платформа для SaaS-компаній, що дозволяє створювати програми партнерства та реферальні програми з Stripe і Paddle.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - це програмне забезпечення для партнерського, впливового та реферального маркетингу, що забезпечує гнучкі інструменти для бізнесу.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутрішньої комунікації працівників, яка покращує залучення та співпрацю, сегментує користувачів і забезпечує управління вмістом.
Referrizer
referrizer.com
Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.
Roster
getroster.com
Додаток Roster допомагає компаніям перетворювати лояльних клієнтів на амбасадорів бренду, збільшуючи впізнаваність, залученість та доходи.
Referral Factory
referral-factory.com
Фабрика рефералів - програмне забезпечення для створення та управліня реферальними програмами без коду, з інтеграцією до популярних інструментів.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd - це платформа, що допомагає брендам монетизувати своїх творців, надаючи персоналізовані сторінки для продажу товарів без ресурсів бренду.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє відстежувати комісії та продажі для SaaS-продуктів.
Smile.io
smile.io
Smile.io - платформа для управління програмами лояльності, що допомагає брендам заохочувати повторні покупки і підтримувати клієнтські відносини.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — платформа для збору відгуків клієнтів, що автоматизує створення досліджень випадків та відгуків для команд GTM.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob - це платформа для управління репутацією, яка автоматизує збір відгуків та рекомендацій клієнтів, допомагаючи бізнесам покращити присутність в Інтернеті.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink допомагає компаніям відстежувати рефералів, використовуючи платіжні посилання Stripe, без необхідності у серверах або коді.
Please Share
pleaseshare.co
Please Share - це рішення для співробітників, яке дозволяє швидко ділитися та взаємодіяти з схваленими новинами через Slack.
ClearView Social
clearviewsocial.com
ClearView Social - це платформа для просування співробітників, яка дозволяє ділитися контентом у соціальних мережах прямо з електронної пошти.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf – це програмне забезпечення для управління рефералами, що допомагає бізнесу створювати й оптимізувати програми направлення для зростання.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
Seismic LiveSocial - платформа для створення контенту та цифрового спілкування, що допомагає фахівцям залучати аудиторію в соціальних мережах.
Ambassador
getambassador.com
Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.
Affilae
affilae.com
Affilae - платформа для управління партнерським маркетингом, яка дозволяє бізнесу створювати безпечні мережі та відстежувати продуктивність партнерів.
Talkable
talkable.com
Talkable допомагає брендам електронної комерції залучати та утримувати клієнтів через реферальні та лояльні програми, пропонуючи аналітику та інструменти оптимізації.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.
Reditus
getreditus.com
Reditus - це інструмент для управління партнерами у B2B SaaS, що допомагає компаніям знаходити нових партнерів через свій ринок та відстежувати комісії.
Visibly
visibly.io
Visibly - це платформа, що допомагає організаціям керувати взаємодією, комунікацією та досвідом працівників і клієнтів.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це програмне забезпечення для управління рефералами та лояльністю, що дозволяє підприємствам винагороджувати клієнтів та розширювати аудиторію.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
Everyonesocial - платформа для працівників, що дозволяє створювати та ділитися вмістом у соціальних мережах для підвищення видимості бренду.
Paiger
paiger.co
Paiger – це додаток, що допомагає командам продажів автоматизувати маркетинг, публікувати контент та знаходити потенційних клієнтів з навчанням LinkedIn.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка автоматично збирає та аналізує відгуки для зменшення відтоку та покращення взаємин з клієнтами.
Seenit
seenit.io
Seenit - це платформа для створення відео співробітниками, що допомагає компаніям залучати таланти та покращувати взаємодію в команді.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social — це платформа для управління соціальними медіа, яка допомагає бізнесам планувати вміст та рекламу на єдиній платформі.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble - платформа для внутрішньої комунікації, залучення працівників та соціальної пропаганди, що дозволяє обмінюватись контентом та брати участь у опитуваннях.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 - платформа для адвокації працівників, що дозволяє співробітникам ділитися затвердженим контентом у своїх мережах для підвищення видимості бренду.
Referral Rocket
referralrocket.io
Реферальна ракета - платформа для підприємств, що дозволяє запускати та управляти кампаніями реферальних програм для залучення нових клієнтів.
Harviist
harviist.com
Harviist – платформа для створення та відстеження рекламних кампаній на основі рекомендацій клієнтів, що спрощує обмін інформацією про продукти.
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io - це додаток, який революціонізує реферальний маркетинг, дозволяючи амбасадорам брендів виконувати місії та отримувати винагороди.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud - це платформа для управління лояльністю клієнтів, яка допомагає підприємствам аналізувати дані та створювати персоналізований досвід взаємодії.
Perkville
perkville.com
Perkville - платформа лояльності, яка допомагає бізнесам створювати індивідуальні програми винагород, утримувати клієнтів і залучати нових через реферальні програми.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder - платформа для управління програмами послів брендів, що полегшує взаємодію, моніторинг та нагородження послів, покращуючи маркетингові стратегії.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy — це програма для управління рефералами і лояльністю, що дозволяє бізнесу оптимізувати реферальні програми та відстежувати їх ефективність.
Social HorsePower
socialhp.com
Перетворіть своїх працівників на своїх найпотужніших прихильників із SocialHP (SHP). Якщо ви хочете підвищити підсумок, приділіть більше очей на вміст своєї компанії або залучити до команди більш високоякісних членів, SHP може допомогти вам досягти своїх професійних цілей. Все починається з нашої філософії "ніколи не логін". Складне програмне забезпечення - це минуле. З SHP, вашим людям не потрібно вивчати нове програмне забезпечення або витрачати час на складне навчання. Наша платформа проста, інтуїтивна і розроблена для того, щоб допомогти членам команди почати обмінюватися вмістом відразу. Ваші працівники - найцінніший актив вашої компанії. Ось чому ми спростили їх виступати за ваш бізнес, полегшивши вам: -Прикрутуйте нових людей -посилити соціальну взаємодію щодо вмісту компанії -підсилюють продажі через силу соціального продажу. Завдяки SHP Autopilot, вашій працівникам ніколи не потрібно стратегізувати свій календар контенту. Затверджений вміст автоматично ділиться з їх соціальними, щоб залучення могло скотитися. Чому це важливо? Понад 80% споживачів цінують рекомендації від сім'ї та друзів перед рекламою. SHP перетворює своїх працівників на впливових людей, які залучають більше продажів у ваш бізнес. Чи готові ви надати можливість своїм працівникам стати вашими найбільшими прихильниками? Ви хочете дізнатися більше про те, як SHP підсилює соціальне залучення та змушує людей говорити про ваші товари та послуги? Заплануйте безкоштовну демонстрацію з нашою командою сьогодні та розкрити силу SHP.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – це платформа захисту інтересів співробітників, розроблена для того, щоб допомогти вам досягти бізнес-результатів, полегшивши обмін вмістом у соціальних мережах. Наша платформа дає нашим менеджерам Gaggle можливість підбирати вміст, яким їхні співробітники можуть поділитися. Ми також використовуємо новітню технологію на основі штучного інтелекту, щоб допомогти Gaggle Managers створювати один раз і назавжди поширювати унікальний вміст для кожного співробітника-захисника. Завдяки активізації соціальних медіа ваші співробітники створюють свої особисті бренди, одночасно розширюючи впізнаваність бренду компанії, можливості преси, залучення потенційних клієнтів і ефективність маркетингової кампанії. Учасники GaggleAMP отримують переваги від гейміфікації, таблиць лідерів і винагород за участь у заходах із захисту інтересів своїх співробітників, завдяки чому учасники можуть швидко та легко побачити переваги участі. Щоб дізнатися, наскільки ефективною для вашої компанії може бути програма захисту інтересів працівників, відвідайте наш калькулятор рентабельності інвестицій (електронна адреса не потрібна): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — це простий і ефективний інструмент, який допомагає компаніям, особистим брендам або будь-кому запускати, керувати та відстежувати усні маркетингові кампанії на автопілоті. Це допомагає перетворити клієнтів на команду рекламного маркетингу та значно покращити брендинг.
LoyalAs
loyalas.com
Налаштуйте реферальну програму за лічені хвилини. Відстежуйте рефералів і кредити автоматично. Необмежена кількість рефералів LoyalAs створює індивідуальне реферальне посилання для кожного клієнта. Діліться з клієнтами та запитуйте рекомендацій за допомогою наших автоматичних електронних листів. Немає обмежень на отримані реферали. Знайдіть клієнтів-чемпіонів Ми відстежуємо реферальні посилання, якими поділилися клієнти, і тих, хто відповідає. Ви знатимете, хто отримує найкращих рефералів, і легко знайдете клієнтів-чемпіонів. Відстеження отриманих кредитів Ми відстежуємо кредити, отримані як поточними клієнтами, так і клієнтами, яких ми залучили. Ви встановлюєте суму кредиту, а також час і місце їх застосування
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow приносить нові доходи B2B-бізнесу завдяки реферальному маркетингу, зосередженому на особистих рекомендаціях. Розширюйте свій бізнес без початкових витрат або заробляйте на життя завдяки рекомендаціям.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це більше, ніж просто платформа для лояльності та відгуків. Це повний пакет для утримання клієнтів, який поєднує програми лояльності, відгуки клієнтів та інноваційну систему рекомендацій. Глибоко залучайте клієнтів, заохочуйте повторний бізнес і без зусиль розширюйте свою клієнтську базу.
Influence.io
influence.io
Influence.io — це ідеальне рішення, яке дозволяє брендам електронної комерції розвивати свій бізнес шляхом створення персоналізованої програми лояльності та рекомендацій. За допомогою цього перспективного інструменту клієнти можуть заробляти бали за виконання дій, як-от розміщення замовлення, які потім можуть обміняти на ексклюзивні бонуси. Запроваджуючи VIP-рівні, ви можете винагороджувати своїх найлояльніших клієнтів, а реферальні програми залучають нових клієнтів. Крім того, ви можете визначити афілійованих осіб і керувати ними, щоб збільшити утримання клієнтів.
Partnero
partnero.com
Програмне забезпечення для керування партнерством для SaaS та електронної комерції
OneLocal
onelocal.com
Розвивайте свій бізнес правильно з OneLocal. Маркетинг вашого малого бізнесу – це вже не просто покупка реклами. Ваші клієнти шукають вас в Інтернеті – ви повинні дати їм спосіб знайти вас, причину придбати ваші послуги та продовжувати повертатися за новими. OneLocal дозволяє вам легко перехитрити та перемогти своїх конкурентів, спрощуючи для ваших клієнтів: - Знайти та знайти вас - Зв'язатися з вами в будь-який час - Надіслати вам текстове повідомлення для пропозиції - Запланувати послугу - Оплатити вашу послугу - Залишити онлайн-огляд OneLocal — це універсальний магазин для всіх ваших маркетингових потреб. Отримайте доступ до всіх маркетингових інструментів, які вам потрібні, з однієї інформаційної панелі та відданого фахівця з маркетингу, який поруч із вами на кожному кроці. Щоб дізнатися більше про OneLocal, відвідайте: https://onelocal.com/
Kickbooster
kickbooster.me
Потужні та ефективні #crowdfunding рішення, які допомагають творцям проектів втілювати свої ідеї в життя.💡 Kickbooster привносить великі знання та досвід електронної комерції в галузь краудфандингу, щоб допомогти творцям проектів перетворити свою ідею на прибутковий бізнес або розширити наявні пропозиції. Інструменти Kickbooster розроблені, щоб допомогти творцям проектів повністю усвідомити переваги їхньої краудфандингової кампанії та успішно перейти від збору коштів до продажу.
Base AI
base.ai
Base — це платформа автоматизації маркетингу та адвокації B2B, яка використовує штучний інтелект, щоб дозволити маркетологам оптимізувати взаємодію, створювати відгуки клієнтів, отримувати інформацію, фіксувати VoC та масштабувати адвокацію. Його платформа дозволяє клієнтам-маркетологам керувати своїми програмами та отримувати результати менш ніж за 2 години на тиждень. Залучайте свою клієнтську базу в контекстний спосіб під час їхньої подорожі, будь то в додатку чи продукті, у вашій спільноті, на навчальному порталі чи будь-якій цифровій точці взаємодії протягом життєвого циклу.
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інформаційній панелі. Тепер бренди можуть керувати та оптимізувати всі списки та вміст своїх бізнес-локацій, покращуючи свої онлайн-огляди, рейтинги та залученість. Synup перетворює будь-які онлайн-профілі та платформи на маркетингові канали для підвищення рентабельності інвестицій.
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy - це інструмент для бізнесу, що дозволяє управляти реферальними програмами і використовувати клієнтів для залучення нових покупців.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad — це бренд-платформа, де дизайн-студії та власники брендів стандартизують свої бренди. Все від створення до спільного використання та використання в одному спеціальному місці в хмарі. Доступний для всіх учасників, чудово розроблений вами.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli — це нагороджена платформа SaaS для маркетингу та продажів. Завдяки гарному та зручному інтерфейсу SoAmpli допомагає компаніям перетворити свою команду продажів на зірок соціальних продажів, збільшуючи продажі та посилюючи бренди. Платформа SoAmpli полегшує створення централізованого простору для керівників відділів маркетингу та менеджерів із соціальних мереж для швидкого розповсюдження повністю схваленого, 100% брендового контенту серед відділу продажів і співробітників, що робить користувачам надзвичайно простим розміщення публікацій або планування в advance - контент компанії в особистих профілях соціальних мереж. Користувачі можуть приєднати до свого профілю SoAmpli ряд облікових записів у соціальних мережах, включаючи Twitter, Facebook, LinkedIn та Instagram. Усі посилання автоматично скорочуються, що дозволяє стежити за їхньою подорожжю в Інтернеті та повертати інформацію про кліки, кількість поширень і загальне охоплення. Потім компанії можуть отримати унікальну інформацію за допомогою статистики SoAmpli в реальному часі та завантажуваних інформаційних панелей, щоб допомогти оцінити успіх і продемонструвати рентабельність інвестицій соціального вмісту. Протягом 30 днів SoAmpli може створити на 30% більше релевантних потенційних клієнтів для компаній, підвищуючи та демонструючи рентабельність інвестицій у їхній цифровий контент, водночас отримуючи унікальну інформацію та відкриваючи нові, невикористані шляхи виходу на ринок у соціальних мережах. У той же час SoAmpli допомагає подолати дуже дорогий розрив між дисциплінами маркетингу та продажів, ефективно забезпечуючи команду продажів контентом, створеним маркетингом, для укладення більшої кількості угод і зміцнення відносин у соціальних мережах.
MarketBeam
marketbeam.io
Безпечна та сумісна платформа соціальних мереж. Співробітники діляться корпоративним контентом у власних мережах, щоб розширити охоплення соціальних мереж, підняти бренд і виховувати потенційних клієнтів у соціальних мережах. Ми єдина платформа, розроблена спеціально для компаній, які працюють у жорстко регульованих середовищах, таких як охорона здоров’я, фінансові послуги та кібербезпека. Наші клієнти кажуть, вони . Збільшення охоплення LinkedIn на 3000% . Збільшення кліків у 15 разів. Проводили найуспішніші маркетингові кампанії з MarketBeam. Запитайте про наші найпопулярніші функції, . Кампанія Social Drip . Виконавчий брендинг. Вміст і аудиторія 360
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