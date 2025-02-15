Програмне забезпечення для захисту брендів - Найпопулярніші застосунки - Сінт-Мартен

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Представляємо програмне забезпечення для захисту брендів: дайте своїм клієнтам змогу відстоювати ваш бренд Програмне забезпечення Brand Advocacy революціонізує спосіб використання бізнесом можливостей маркетингу з уст в уста, перетворюючи задоволених клієнтів на захоплених представників бренду. Це інноваційне програмне забезпечення надає організаціям інструменти та ресурси, необхідні для розвитку та посилення автентичної пропаганди серед своїх клієнтів. По суті, програмне забезпечення для захисту брендів дозволяє компаніям виявляти, залучати та заохочувати своїх найбільш лояльних клієнтів до активного просування свого бренду через різні канали, включаючи соціальні мережі, онлайн-огляди та рекомендації. Використовуючи справжній ентузіазм і довіру задоволених клієнтів, підприємства можуть значно підвищити впізнаваність свого бренду, довіру до нього та, зрештою, свої результати. Використовуючи програмне забезпечення для захисту брендів, організації можуть дослухатися до автентичних голосів своїх задоволених клієнтів, щоб підвищити впізнаваність бренду, лояльність і широку пропаганду. Незалежно від того, чи йдеться про створення позитивних онлайн-рецензій, розпалювання вірусних кампаній у соціальних мережах чи залучення рефералів, програмне забезпечення для захисту брендів дає компаніям змогу перетворювати клієнтів на пристрасних прихильників, які відстоюють свій бренд у всьому світі.
Запит на новий застосунок
Affilae
affilae.com
Affilae — це партнерська платформа, яка дає змогу рекламодавцям, мережам і покупцям створювати власну спеціальну та безпечну партнерську мережу.
GoodSeeker
goodseeker.com
Цифровий щорічник GoodSeeker для успішних співробітників і історій із життя на роботі. Захоплюйте, централізуйте та діліться вмістом, натхненним співробітниками, щоб створити свою команду та бренд усередині та ззовні. Запросіть співробітників, клієнтів, партнерів та інших представників надіслати індивідуальні та командні історії, щоб висвітлити робочі ролі, навички, приховані таланти, цінності компанії та перейти до ринкових відмінностей.
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket пропонує підприємствам платформу для запуску та керування високоефективними кампаніями реферальних програм. Наша зручна платформа дає можливість компаніям використовувати величезний потенціал захисту інтересів клієнтів, сприяючи експоненційному зростанню та збільшенню залучення клієнтів.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — це простий і ефективний інструмент, який допомагає компаніям, особистим брендам або будь-кому запускати, керувати та відстежувати усні маркетингові кампанії на автопілоті. Це допомагає перетворити клієнтів на команду рекламного маркетингу та значно покращити брендинг.
LoyalAs
loyalas.com
Налаштуйте реферальну програму за лічені хвилини. Відстежуйте рефералів і кредити автоматично. Необмежена кількість рефералів LoyalAs створює індивідуальне реферальне посилання для кожного клієнта. Діліться з клієнтами та запитуйте рекомендацій за допомогою наших автоматичних електронних листів. Немає обмежень на отримані реферали. Знайдіть клієнтів-чемпіонів Ми відстежуємо реферальні посилання, якими поділилися клієнти, і тих, хто відповідає. Ви знатимете, хто отримує найкращих рефералів, і легко знайдете клієнтів-чемпіонів. Відстеження отриманих кредитів Ми відстежуємо кредити, отримані як поточними клієнтами, так і клієнтами, яких ми залучили. Ви встановлюєте суму кредиту, а також час і місце їх застосування
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow приносить нові доходи B2B-бізнесу завдяки реферальному маркетингу, зосередженому на особистих рекомендаціях. Розширюйте свій бізнес без початкових витрат або заробляйте на життя завдяки рекомендаціям.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це більше, ніж просто платформа для лояльності та відгуків. Це повний пакет для утримання клієнтів, який поєднує програми лояльності, відгуки клієнтів та інноваційну систему рекомендацій. Глибоко залучайте клієнтів, заохочуйте повторний бізнес і без зусиль розширюйте свою клієнтську базу.
Herdify
herdify.com
Herdify — це бізнес аналітики поведінки, який визначає, де спільноти сформувалися навколо брендів. У цьому сенсі спільнота не означає шанувальників соціальних мереж, програм лояльності чи даних CRM. Це означає реальні спільноти (вулиці, селища та міста), де живуть люди.Навіть у нашому цифровому світі ці спільноти найбільше впливають на купівельну поведінку споживачів. Раніше це було про людину – ми думали, що люди, які виглядають однаково, діють однаково. І ми продавали їм так само, як і наші конкуренти. Сучасні найуспішніші бренди, такі як Huel, Gymshark і Airbnb, зосереджуються на своїх спільнотах. Завдяки технології штучного інтелекту Herdify виявляйте та контролюйте свої спільноти та розвивайтеся стратегічно, як найуспішніші маркетологи сучасності.
Harviist
harviist.com
У Harviist ми віримо, що для того, щоб подолати шум, майбутнє ефективного маркетингу полягає в автентичних, органічних і надійних рекомендаціях. Щоб використовувати можливості рефералів клієнтів, ми створили просту та доступну платформу плагінів, яка дозволить вам створювати та відстежувати реферальні кампанії всього за кілька кліків. 83% потенційних клієнтів довіряють рекомендаціям друзів і родичів, при цьому рекомендовані клієнти демонструють на 37% вищий рівень утримання (Nielsen). Маркетинг за рекомендаціями клієнтів полегшує та заохочує ці однорангові рекомендації, надаючи канали та кампанії, які полегшують для клієнта обговорення вашого продукту чи послуги
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals автоматизує ваші процеси перенаправлення, створює прихильників бренду та допомагає вам розвивати свій бізнес з меншими витратами часу, витрат і клопоту. Він інтегрується з платформами, якими ви вже користуєтеся, автоматизує трудомісткий і неприємний процес перенаправлення та перетворює ваших клієнтів на прихильників бренду. Ми використовуємо передову технологію автоматизації, щоб розкрити неймовірну силу реферального маркетингу, створити галас навколо вашого бренду та перетворити задоволених клієнтів на активних прихильників бренду. Genius Referrals найкраще підходить для брендів, яким потрібні більш динамічні рішення та автоматизація процесів реферальних програм. Ми надаємо наскрізні рішення для B2B, B2C, SaaS, Retail і Enterprise.
Paiger
paiger.co
Залучайте більше потенційних клієнтів, створюючи особисті бренди своєї команди. Надайте своїй команді продажів власного автоматизованого помічника з маркетингу, щоб публікувати вміст і знаходити потенційних клієнтів із вбудованим навчанням і звітністю LinkedIn.
Retainful
retainful.com
Відновлюйте покинуті візки, повертайте клієнтів і стимулюйте повторні продажі за допомогою кращого маркетингу електронною поштою. Надсилайте електронні листи, які залучають і перетворюють – без зусиль.
ReferIn
referin.com
ReferIn — це інструмент виходу на ринок, який дає змогу командам продажів створювати конвеєр за допомогою теплого знайомства з клієнтами (замість того, щоб покладатися на низьку конверсію холодного охоплення). ReferIn визначає всі можливості для теплого знайомства в мережах ваших керівників, інвесторів, радників і співробітників. Зазвичай це розблокує конвеєр на мільйони доларів, який, ймовірно, відсутній у вашій команді SDR/продажів, і який тепер можна виконати за кілька кліків!
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals — найкраще реферальне програмне забезпечення, яке легко налаштувати та доступне. InviteReferrals довіряють понад 10 тисяч підприємств і малого бізнесу, включаючи Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky, Mozilla – кілька імен і кампанія, яка працює з 2009 року. Особливості - Необмежена кількість рефералів - Відповідність GDPR - Керування виплатами - Інтеграція гаманця - Кілька кампаній - Двосторонні задоволення - Підтримка шаблонів - Спеціальні вимоги - Кілька мов 45+ - Підтримка API
Influence.io
influence.io
Influence.io — це ідеальне рішення, яке дозволяє брендам електронної комерції розвивати свій бізнес шляхом створення персоналізованої програми лояльності та рекомендацій. За допомогою цього перспективного інструменту клієнти можуть заробляти бали за виконання дій, як-от розміщення замовлення, які потім можуть обміняти на ексклюзивні бонуси. Запроваджуючи VIP-рівні, ви можете винагороджувати своїх найлояльніших клієнтів, а реферальні програми залучають нових клієнтів. Крім того, ви можете визначити афілійованих осіб і керувати ними, щоб збільшити утримання клієнтів.
Partnero
partnero.com
Програмне забезпечення для керування партнерством для SaaS та електронної комерції
OneLocal
onelocal.com
Розвивайте свій бізнес правильно з OneLocal. Маркетинг вашого малого бізнесу – це вже не просто покупка реклами. Ваші клієнти шукають вас в Інтернеті – ви повинні дати їм спосіб знайти вас, причину придбати ваші послуги та продовжувати повертатися за новими. OneLocal дозволяє вам легко перехитрити та перемогти своїх конкурентів, спрощуючи для ваших клієнтів: - Знайти та знайти вас - Зв'язатися з вами в будь-який час - Надіслати вам текстове повідомлення для пропозиції - Запланувати послугу - Оплатити вашу послугу - Залишити онлайн-огляд OneLocal — це універсальний магазин для всіх ваших маркетингових потреб. Отримайте доступ до всіх маркетингових інструментів, які вам потрібні, з однієї інформаційної панелі та відданого фахівця з маркетингу, який поруч із вами на кожному кроці. Щоб дізнатися більше про OneLocal, відвідайте: https://onelocal.com/
Referral Rock
referralrock.com
Залучайте більше клієнтів за допомогою найкращого у своєму класі програмного забезпечення реферального маркетингу, яке працює разом із вашим бізнесом. Автоматизуйте запити, підтримуйте кілька акцій, вирівняйте стимули, перетворіть на продажі, а потім повторіть для вірусної реферальної програми. Запустіть програми рекомендацій друзям, впливовим особам і партнерам для будь-якого бізнесу (не лише електронної комерції) і максимізуйте кількість рефералів за допомогою програмного забезпечення реферальної програми, яке підходить для вашого бізнесу. Ваш бренд, ваш голос, ваша структура стимулів і ваші винагороди – усе це інтегровано з вашими системами та бізнес-процесами. Наша мета полягає в тому, щоб ви не перебували на нашій платформі щодня, і щоб ваша усна інформація працювала на автопілоті, щоб ви могли відпочити, розслабитися та спостерігати, як надходять ваші реферали. Ми полегшуємо налаштування та уникаємо найбільших помилок у рефералах маркетинг із вбудованими найкращими методами та перевірками в реальному часі, щоб переконатися, що ваша програма виконує свій потенціал.
Loyoly.io
loyoly.io
Ми вважаємо, що різке зростання витрат на придбання викликано застарілою маркетинговою моделлю від бренду до споживача. Настав час змін. Споживачі шукають близькості та довіри, і вони дивляться на своїх колег за рекомендаціями продукту. Традиційні реферальні програми можуть виявитися неефективними, через що ви почуватиметеся відірваними від свого бренду. Ось тут на допомогу приходить Wiink. Ми революціонізуємо підхід до рефералів, створюючи персоналізовані простори для взаємодії представників брендів із брендами. Вони можуть виконувати місії, отримувати винагороди за допомогою гейміфікації та сприяти розвитку вашого бренду.
Social HorsePower
socialhp.com
Перетворіть своїх співробітників на своїх найпотужніших захисників за допомогою SocialHP (SHP). Якщо ви прагнете збільшити прибутки, привернути більше уваги до вмісту вашої компанії або залучити в команду більше висококваліфікованих співробітників, SHP допоможе вам досягти ваших професійних цілей. Усе починається з нашої філософії «ніколи не входити». Складне програмне забезпечення залишилося в минулому. З SHP вашим співробітникам не доведеться вивчати нове програмне забезпечення або витрачати час на складне навчання. Наша платформа проста, інтуїтивно зрозуміла та розроблена, щоб допомогти членам команди одразу розпочати обмін вмістом. Ваші співробітники є найціннішим активом вашої компанії. Ось чому ми спростили для них захист вашого бізнесу, спростивши для вас: -Набір нових людей -Збільшення соціальної залученості до контенту компанії -Збільшення продажів завдяки силі соціальних продажів. Завдяки функції AutoPilot від SHP вашим співробітникам ніколи не доведеться розробляти стратегію свого календаря. Схвалений вміст автоматично надсилається в їхні соціальні мережі, щоб можна було зацікавити. Чому це важливо? Понад 80% споживачів цінують рекомендації родини та друзів, аніж рекламу. SHP перетворює ваших співробітників на впливових осіб, які залучають більше продажів у ваш бізнес. Чи готові ви надати своїм співробітникам можливості стати вашими найбільшими захисниками? Хочете дізнатися більше про те, як SHP підвищує соціальну залученість і змушує людей говорити про ваші продукти та послуги? Заплануйте безкоштовну демонстрацію з нашою командою сьогодні та розкрийте потужність SHP.
Seenit
seenit.io
Залучення, залучення та збереження найвищих талантів важче, ніж будь -коли. Надайте можливість своїм колегам створити захоплюючі та справжні відео для покращення найму та зменшення виснаження. Все за допомогою інструменту, яким кожен може використовувати за лічені хвилини, не потрібен відео -досвід. Контакт Сайтіт, відео-платформа, створена працівниками. SENTIT-це відео-платформа, створена працівниками для бізнесу. Це допомагає компаніям, такими як EE, Novartis та Vodafone надійно вміст з колег та редагувати його у відео, які залучають 8 разів більше, ніж традиційний контент. Все за допомогою інструменту, яким кожен може використовувати за лічені хвилини, не потрібен відео -досвід. Сайтіт економить ваш час, гроші та зусилля і є гнучким, масштабованим та безпечним способом до краудорсу та редагування вмісту ваших колег, де б вони не були. Вміст, що виробляється SENTIT, до 20 разів швидше зібрати, зменшує витрати на виробництво на 70%та збільшує вихід відео 9x. Роздайте можливість своїм колегам створити захоплюючі та справжні відео для залучення талантів, покращення бренду роботодавців та залучення своїх колег з Сайтітом, відео-платформою, створеною працівниками.
Visibly
visibly.io
У світі, який споживає продукти, послуги та робочі місця на основі усної інформації, організації повинні надавати винятковий досвід тим, хто шукає роботу, співробітникам, клієнтам, партнерам і випускникам. Завдяки єдиній платформі Visibly об’єднує зацікавлених та поінформованих співробітників, щасливих і євангельських клієнтів. Відчутно допомагає організаціям керувати залученням, комунікаціями, досвідом і адвокацією серед усіх своїх співробітників і груп клієнтів.
Please Share
pleaseshare.co
Будь ласка, поділіться, рішення для захисту інтересів працівників, створене спеціально для Slack, — це найшвидший і найпростіший спосіб для працівників ділитися схваленими новинами та оголошеннями та взаємодіяти з ними! Компанії будь-якого розміру та галузі можуть використовувати зручність, всюдисущість і звичність Slack, щоб заохотити співробітників ділитися схваленими блогами, новинами, оголошеннями про вакансії та іншим вмістом у Twitter, LinkedIn і Facebook і/або взаємодіяти з ними. Доступний і ефективний, Please Share надає компаніям спосіб посилити маркетингові ініціативи щодо захисту інтересів співробітників, соціальні медіа та соціальні продажі, одночасно спрощуючи процес заохочення членів команди ділитися корпоративним контентом у соціальних і професійних мережах.
Brandpad
brandpad.io
Brandpad — це бренд-платформа, де дизайн-студії та власники брендів стандартизують свої бренди. Все від створення до спільного використання та використання в одному спеціальному місці в хмарі. Доступний для всіх учасників, чудово розроблений вами.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social – це компанія, що розробляє програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яка надає інструменти для розширення можливостей маркетологів у регульованих галузях для керування органічним вмістом соціальних медіа та платною рекламою в соціальних мережах на одній платформі. Denim Social, якому довіряють понад 250 установ у сфері банківської справи, страхування, іпотеки та управління капіталом, дозволяє брендам залучати споживачів у соціальних мережах, поглиблювати відносини з громадами та укладати більше угод, дотримуючись вимог. Denim Social — це єдина платформа для управління соціальними медіа для банків і компаній, що надають послуги з надання фінансових послуг, схвалена ABA.
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli — це нагороджена платформа SaaS для маркетингу та продажів. Завдяки гарному та зручному інтерфейсу SoAmpli допомагає компаніям перетворити свою команду продажів на зірок соціальних продажів, збільшуючи продажі та посилюючи бренди. Платформа SoAmpli полегшує створення централізованого простору для керівників відділів маркетингу та менеджерів із соціальних мереж для швидкого розповсюдження повністю схваленого, 100% брендового контенту серед відділу продажів і співробітників, що робить користувачам надзвичайно простим розміщення публікацій або планування в advance - контент компанії в особистих профілях соціальних мереж. Користувачі можуть приєднати до свого профілю SoAmpli ряд облікових записів у соціальних мережах, включаючи Twitter, Facebook, LinkedIn та Instagram. Усі посилання автоматично скорочуються, що дозволяє стежити за їхньою подорожжю в Інтернеті та повертати інформацію про кліки, кількість поширень і загальне охоплення. Потім компанії можуть отримати унікальну інформацію за допомогою статистики SoAmpli в реальному часі та завантажуваних інформаційних панелей, щоб допомогти оцінити успіх і продемонструвати рентабельність інвестицій соціального вмісту. Протягом 30 днів SoAmpli може створити на 30% більше релевантних потенційних клієнтів для компаній, підвищуючи та демонструючи рентабельність інвестицій у їхній цифровий контент, водночас отримуючи унікальну інформацію та відкриваючи нові, невикористані шляхи виходу на ринок у соціальних мережах. У той же час SoAmpli допомагає подолати дуже дорогий розрив між дисциплінами маркетингу та продажів, ефективно забезпечуючи команду продажів контентом, створеним маркетингом, для укладення більшої кількості угод і зміцнення відносин у соціальних мережах.
MarketBeam
marketbeam.io
Безпечна та сумісна платформа соціальних мереж. Співробітники діляться корпоративним контентом у власних мережах, щоб розширити охоплення соціальних мереж, підняти бренд і виховувати потенційних клієнтів у соціальних мережах. Ми єдина платформа, розроблена спеціально для компаній, які працюють у жорстко регульованих середовищах, таких як охорона здоров’я, фінансові послуги та кібербезпека. Наші клієнти кажуть, вони . Збільшення охоплення LinkedIn на 3000% . Збільшення кліків у 15 разів. Проводили найуспішніші маркетингові кампанії з MarketBeam. Запитайте про наші найпопулярніші функції, . Кампанія Social Drip . Виконавчий брендинг. Вміст і аудиторія 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
Поширюйте свій бренд у соціальних мережах за допомогою найкращого оратора: ваших співробітників. Думка співробітників є найвпливовішим голосом компанії в соціальних мережах. Однак як залучити цей цінний актив до стратегії бренду в соціальних мережах? BeAmbassador — це платформа SaaS, яка дозволяє збільшити органічне охоплення вашого бренду в соціальних мережах, залучити таланти до вашої компанії та збільшити ваші соціальні продажі через соціальні мережі співробітників. Особливості BeAmbassador: - Створення мережі амбасадорів бренду через систему запрошень. - Сегментуйте амбасадорів за категоріями. - Пропонувати контент, яким посли можуть ділитися у своїх соціальних мережах, або програмний контент безпосередньо від імені послів за попереднім дозволом. - Моніторинг діяльності амбасадора в режимі реального часу та аналіз впливу його публікацій. - Система гейміфікації, яка пропонує рейтинг амбасадорів на основі їх активності, щоб винагородити їх. Також можна створювати виклики та змагання. - Додатково: мобільний додаток для iOS і Android і розширення Google Chrome Чи готові ви покращити свої стратегії в соціальних мережах разом зі своїми співробітниками? BeAmbassador ідеально підходить для вашої компанії, агентства, університету, бізнес-школи, державної установи та багато іншого. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації!
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Хто краще, ніж ваші співробітники та колеги, може говорити про ваш бренд? SocialPubli Advocacy — це інструмент корпоративної комунікації, за допомогою якого компанія може запросити своїх співробітників і партнерів поширювати комунікації бренду через власні соціальні мережі. Компанія може створювати стимули для заохочення такої співпраці. Це платформа, яка об’єднує бренди та співробітників для покращення внутрішньої та зовнішньої комунікації компанії, а також для підвищення довіри до бренду та підвищення його цінностей. SocialPubli Advocacy було створено в 2016 році та наразі має таких клієнтів, як Iberostar, Mutua Madrileña, Mapfre, MásMóvil тощо.
Kickbooster
kickbooster.me
Потужні та ефективні #crowdfunding рішення, які допомагають творцям проектів втілювати свої ідеї в життя.💡 Kickbooster привносить великі знання та досвід електронної комерції в галузь краудфандингу, щоб допомогти творцям проектів перетворити свою ідею на прибутковий бізнес або розширити наявні пропозиції. Інструменти Kickbooster розроблені, щоб допомогти творцям проектів повністю усвідомити переваги їхньої краудфандингової кампанії та успішно перейти від збору коштів до продажу.
Swaybase
swaybase.com
Програмне забезпечення Employee Advocacy майже не змінилося з початку 2010-х років. Ви заслуговуєте на краще. Swaybase — це сучасне програмне забезпечення для захисту інтересів співробітників, яке вашим колегам справді сподобається використовувати. Вбудовані вірусні функції, гейміфікація, персоналізація, AI та функції ShareAnywhere™ гарантують, що ви ніколи не залишитеся із застарілим інструментом захисту прав співробітників.
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond — це платформа для захисту інтересів працівників і соціальних продажів, на якій маркетологи можуть активізувати та залучити співробітників до обміну вмістом у своїх соціальних мережах від імені свого бренду. Наше бачення полягає в тому, щоб надати компаніям можливість безстрашно розвивати свою соціальну трансформацію. Сьогодні понад 100 клієнтів у всьому світі використовують PostBeyond для трансформації, покращення видимості бренду, залучення кваліфікованих потенційних клієнтів, встановлення лідерства в думках і створення виграшного бренду роботодавця. PostBeyond пропонує масштабоване рішення, яке ставить працівника на перше місце. Це впливає на продукти, які ми створюємо, і на те, як ми підтримуємо наших клієнтів – від взаємодії з користувачем до успіху клієнтів.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – це платформа захисту інтересів співробітників, розроблена для того, щоб допомогти вам досягти бізнес-результатів, полегшивши обмін вмістом у соціальних мережах. Наша платформа дає нашим менеджерам Gaggle можливість підбирати вміст, яким їхні співробітники можуть поділитися. Ми також використовуємо новітню технологію на основі штучного інтелекту, щоб допомогти Gaggle Managers створювати один раз і назавжди поширювати унікальний вміст для кожного співробітника-захисника. Завдяки активізації соціальних медіа ваші співробітники створюють свої особисті бренди, одночасно розширюючи впізнаваність бренду компанії, можливості преси, залучення потенційних клієнтів і ефективність маркетингової кампанії. Учасники GaggleAMP отримують переваги від гейміфікації, таблиць лідерів і винагород за участь у заходах із захисту інтересів своїх співробітників, завдяки чому учасники можуть швидко та легко побачити переваги участі. Щоб дізнатися, наскільки ефективною для вашої компанії може бути програма захисту інтересів працівників, відвідайте наш калькулятор рентабельності інвестицій (електронна адреса не потрібна): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — це платформа захисту інтересів працівників, яка перетворює працівників на впливових осіб, дозволяючи їм легко створювати та ділитися автентичним контентом. Деякі з найефективніших організацій у світі, включно з Qualtrics, Meta та Highspot, є клієнтами EveryoneSocial, які довіряють нам допомогу в розповсюдженні контенту в масштабах, розширюють впізнаваність їхнього бренду та сприяють розвитку бізнесу завдяки потужності мереж співробітників. Незалежно від того, чи ви невеликий стартап, чи глобальна компанія з тисячами співробітників, ваші потреби однакові. Вам потрібно рости, а щоб рости: Вам потрібно наймати. Вам потрібно продавати. Вам потрібно продавати.
Sociabble
sociabble.com
Sociable пропонує першокласні мобільні корпоративні рішення для внутрішньої комунікації, захисту інтересів і залучення працівників. Програмне забезпечення як послуга (SaaS), наша платформа об’єднує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальних мереж, веб-сайтів компаній тощо) і платформ кураторів, а також вміст, запропонований користувачами платформи (UGC) і адміністраторами. Вміст персоналізовано та організовано в тематичні канали, і його можна переглядати на мобільних пристроях, настільних комп’ютерах, в інтрамережах, корпоративних соціальних мережах і на екранах. Авторизованим вмістом можна одним клацанням поділитися в профілях користувачів у соціальних мережах. Окрім використання вмісту, співробітники також можуть брати участь у вбудованих тестах і опитуваннях. Sociabble використовує активацію користувачів, винагороди та визнання на різних рівнях взаємодії з користувачем, щоб максимізувати залучення. Унікальна платформа спілкування та захисту інтересів співробітників Sociabble робить спілкування легким, швидким і привабливим. Співробітники краще поінформовані про новини компанії, оновлення та своє робоче місце, що веде до більш зацікавленої та впливової робочої сили. Компанії можуть поширити використання Sociabble на своїх партнерів, зовнішніх впливових осіб або шанувальників бренду. Запущений у 2014 році командою досвідчених підприємців у сфері технологій управління цифровими активами, соціальних медіа та контент-маркетингу, Sociabble наразі використовується у понад 80 країнах і придбав деяких із найпрестижніших клієнтів у світі, зокрема Microsoft, BNP Paribas, L' Oréal і PwC. Штаб-квартира Sociabble розташована в Парижі (Франція), а також працює в Нью-Йорку, Лондоні та Мумбаї.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 — це платформа захисту інтересів працівників №1, яка допомагає вам розширити можливості ваших співробітників стати впливовими особами. Захист співробітників впливає на всі сфери вашого бізнесу, від маркетингу та продажів до HR та підбору персоналу. Отже, якщо ви прагнете збільшити охоплення та залученість, збільшити обсяг продажів або знайти свого наступного суперзіркового працівника, у DSMN8 є рішення. Ми полегшуємо організаціям посилення впливу своїх співробітників, допомагаючи їхнім співробітникам стати прихильниками бренду та ефективнішими соціальними продавцями. Наші інноваційні рішення дозволяють вашим співробітникам легко знаходити, створювати та ділитися схваленим компанією вмістом. Ось як це працює в найпростішому вигляді: Крок 1. Централізуйте вміст вашої організації в користувальницькій стрічці новин. Крок 2. Надайте працівникам доступ до схваленого компанією вмісту. Крок 3. Відстежуйте результати та рентабельність інвестицій за допомогою нашого провідного в галузі пакета аналітики. Найбільші світові компанії довіряють DSMN8 для забезпечення своїх програм захисту інтересів працівників, зокрема McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM і Snap Inc. Допомога нашим клієнтам у розширенні можливостей своїх співробітників – це те, що керує нашою роботою день і спонукає нас надавати передові рішення.
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social — це провідна платформа захисту інтересів працівників, створена, щоб допомогти компаніям збільшити доходи за рахунок більш ефективного та систематичного використання соціальних медіа. Завдяки Clearview Social співробітники можуть ділитися інформацією у Facebook, LinkedIn і Twitter, не виходячи зі своєї поштової скриньки, допомагаючи компаніям залучати більше бізнесу та підвищувати охоплення. Як це працює: * Clearview Social дає маркетологам можливість створювати чергу вмісту, яким працівники зможуть поділитися. * Співробітники отримують електронний лист із пропозицією вмісту для спільного використання, і одним натисканням кнопки вони можуть ділитися на Facebook, LinkedIn і Twitter, не виходячи зі своєї папки "Вхідні". * Як ми знаємо, що це працює? Інструменти вимірювання Clearview Social відстежують, хто ділиться та скільки людей натискають або взаємодіють із спільним вмістом. Потім співробітники можуть «натисніть і виберіть», якими статтями чи публікаціями в блозі вони хочуть поділитися. Натискаючи посилання безпосередньо в електронному листі, вони негайно поширюють вміст у своїх соціальних мережах і допомагають налагодити відносини з клієнтами та потенційними клієнтами.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам у сфері фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та інших цифрових комунікаційних платформах. LiveSocial має міцні партнерські стосунки та потужну інтеграцію з Proofpoint і SafeGuard Cyber, щоб задовольнити різні потреби кожного клієнта LiveSocial у безпеці, відповідності та архівуванні. Продавці, які демонструють автентичний досвід і пристрасть до соціальних мереж, створюють довіру в масштабі. Вони виховують критичні стосунки. Вони викликають розмови про розвиток бізнесу. І вони перевершують своїх конкурентів. Більшість програм соціального продажу мають труднощі, оскільки вони не озброюють своїх людей вмістом, який дійсно цінують покупці. Seismic LiveSocial надає унікальний потік високоякісного стороннього контенту під рукою кожного з ваших продавців, незалежно від того, яку галузь вони обслуговують. І це все змінює.
Talkable
talkable.com
Маркетингова технологія Talkable дає змогу брендам електронної комерції залучати й утримувати цінних клієнтів за допомогою маркетингових програм для рекомендацій і лояльності. Будучи єдиним джерелом рішення для ваших потреб у маркетингу за рекомендаціями та маркетингу лояльності, бренди можуть створювати безперебійну взаємодію з користувачами, спрямовану на підвищення залученості до бренду та формування прихильності до бренду. Для рішень як для рекомендацій, так і для лояльності Talkable пропонує широкі можливості сегментації, вбудований набір тестів A/B і найкращі в своєму класі інтелектуальні дані для запобігання шахрайству. Talkable — це більше, ніж просто технологічне рішення, ми також ваш партнер. Таким чином, кожен клієнт має спеціальну команду експертів, які розроблятимуть стратегії, плануватимуть, створюватимуть, розгортатимуть, оптимізуватимуть усі ваші кампанії. Команда успіху клієнтів діятиме як продовження вашої маркетингової команди, розробляючи реферальні програми та програми лояльності, які перевищать ваші очікування. Talkable найкраще підходить для брендів із понад 4 мільйонами доларів річного доходу. Його корпоративні клієнти в середньому бачать 52-кратну рентабельність інвестицій від своїх реферальних програм. Маркетингові рішення Talkable використовуються для: * Визначайте, націлюйте та винагороджуйте найцінніших клієнтів за допомогою поглибленого аналізу даних. * Залучайте та утримуйте найцінніших клієнтів за низьку ціну * Збільште продажі та збільште дохід Компанію Talkable було засновано в 2009 році, і вона стала піонером у можливості цифрового відстеження вірусності маркетингу з вуст в уста, що зрештою стало поштовхом до створення реферального маркетингу. Сьогодні Talkable розробляє та впроваджує довгострокові стратегії зростання, націлені на залучення нових клієнтів, збільшення утримання клієнтів, підвищення LTV і все це за значно нижчої CPA, ніж інші маркетингові канали.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повністю налаштовувати код не потрібно - Діліться настроюваними URL-адресами відстеження та/або кодами знижок - Інтегруйте через Stripe, API, Zapier, Shopify App, BigCommerce App - Підходить для будь-якого типу бізнесу - Провідні на ринку з’єднання API/Zapier, ще більше налаштовуйте та автоматизуйте – відмінна вартість. Не переплачуйте за 3 окремі партнерські програмні платформи # Програмне забезпечення для партнерського маркетингу - наймайте партнерів. Дозвольте партнерам знаходити вас за допомогою Marketplace Listings, шукайте партнерів за допомогою Affiliate Hunt, а потім дозвольте своїм партнерам наймати для вас більше партнерів за допомогою MLM. - Винагорода за допомогою комісійних, фіксованих або ручних винагород - Відстеження реєстрацій, продажів і підписок - Діліться маркетинговими ресурсами з афілійованими особами, гарантуючи, що їхній вміст завжди відповідає бренду. - Проводьте кампанії - пропонуйте бонуси чи інші додаткові винагороди для досягнення цілей # Influencer Marketing Platform - Шукайте та зв'язуйтеся з впливовими людьми Instagram, Tik Tok і YouTube у своїх програмах - Створюйте кампанії, у яких впливові особи подають вміст на ваше затвердження - Платіть впливовим особам фіксованою оплатою за вміст АБО отримуйте комісію від продажів # Маркетингові інструменти за рекомендацією клієнтів – заохочуйте клієнтів рекомендувати вас своїм друзям. Заманіть їх пропозицією в модальному режимі після покупки та віджеті рекомендацій - Виховуйте своїх клієнтів у проповідниках за допомогою спеціальних електронних листів - окремо від впливових осіб і афілійованих осіб - Винагороджуйте клієнтів кредитом магазину, комісією чи іншими фіксованими винагородами - ви вирішуєте 14-денна безкоштовна пробна версія на всі плани!
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прихильників, створювати лояльні спільноти та прискорювати зростання доходів. Завдяки гнучкості, щоб керувати навіть найдосконалішими програмами лояльності та реферальними програмами, SaaSquatch дозволяє винагороджувати своїх прихильників за будь-яку поведінку, яку ви виберете, а потім дає їм змогу сприяти збільшенню вашої клієнтської бази за допомогою рефералів. Наш механізм винагород дає змогу встановлювати унікальні умови для заробітку, створювати рівні винагород і пропонувати різноманітні винагороди, щоб створити ідеальну індивідуальну програму. Крім того, власна інтеграція, безпека корпоративного рівня, виявлення шахрайства та багатомовна підтримка забезпечують потужність і масштабованість для розширення разом з вами. Використовуйте дані клієнтів, які у вас уже є, щоб запускати кампанії, які забезпечують персоналізований досвід користувачів, підвищують лояльність клієнтів і покращують рівень утримання. Збільште впровадження нових функцій продукту та залучайте користувачів на всіх етапах життєвого циклу клієнта, щоб ніколи не втрачати шанс розвиватися.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Reditus
getreditus.com
Reditus — це інструмент керування партнерами для компаній B2B SaaS. Це допомагає компаніям залучати нових афілійованих осіб через свій ринок, допомагаючи їм розвиватися за межами власної мережі. Їх USP — це чистий інтерфейс користувача, підтримка в чаті та те, як вони приймають відгуки клієнтів. Компанію створив попередній керівник відділу успіху клієнтів, який чітко розуміє, як вони ведуть бізнес; вони точно хочуть, щоб люди отримували користь від їх продукту, і допоможуть вам досягти цього. Вони пропонують безкоштовний план, і коли ви купуєте пакет преміум-класу, ви дуже швидко отримаєте рентабельність інвестицій відповідно до того, як вони визначили свої ціни. Чудовий спосіб для компаній SaaS розпочати свою партнерську програму без великих початкових витрат. Компанія розташована в Утрехті, Нідерланди (відповідає GDPR) і була заснована в 2020 році.
Rewardful
rewardful.com
Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас!
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових рішень життєвого циклу для глобальних і зростаючих брендів.
Smile.io
smile.io
Smile.io — це найбільша у світі платформа лояльності, яка надає прості у використанні програми винагород, які допомагають брендам електронної комерції перетворювати одноразові продажі на повторних лояльних клієнтів. Понад 100 000 брендів використовують бали посмішки, реферальні програми та VIP-програми, щоб максимізувати свої зусилля щодо залучення клієнтів і перетворити транзакції на пристрасних прихильників бренду, які не можуть не повертатися знову і знову. Ви можете запустити красиву та настроювану програму винагород лише за кілька кліків. Крім того, Smile.io дозволяє винагороджувати клієнтів за різноманітні дії, зокрема за публікацію в соціальних мережах, огляди продуктів тощо. Також зростає кількість програм Smile, зокрема MailChimp і Klaviyo. Ці програми дозволяють підключати вашу програму до інструментів, які ви вже використовуєте. Smile.io доступний у таких магазинах додатків: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce і Wix. Шукаєте повний контроль? Отримайте доступ до нашого API за допомогою Smile Plus, щоб почати винагороджувати своїх клієнтів унікальними способами.
Yotpo
yotpo.com
Маркетингова платформа утримання електронної комерції Yotpo допомагає брендам будь-якого розміру зміцнити свої стосунки зі споживачами. Завдяки уніфікованим керованим даними рішенням для лояльності, маркетингу через SMS та електронною поштою, оглядів, підписок тощо Yotpo допомагає брендам забезпечувати виграшні та згуртовані клієнтські враження, які сприяють зростанню електронної комерції. Yotpo є компанією Forbes Cloud 100 з офісами по всьому світу, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Ізраїль, Великобританію, Болгарію та Австралію.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний набір інструментів Roster допомагає компаніям: (1) залучати, залучати та винагороджувати спільноту (2) підвищувати впізнаваність бренду (3) використовувати вміст, створений користувачами (4) збільшувати дохід із усної інформації.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
ReferralCandy
referralcandy.com
Уявіть, що ваші клієнти допомагають вам збільшити продажі! Рекомендації клієнтів є ключем до вірусного маркетингу та процвітання бізнесу. З ReferralCandy перенесіть цю неймовірну силу впливу однолітків у свій власний магазин.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob допомагає великим підприємствам отримати репутацію, на яку вони заслуговують, отримати найвищий рейтинг і отримати більше продажів. Це репутаційна маркетингова платформа, розроблена, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися, залучаючи більше потенційних клієнтів і закриваючи більше продажів. NiceJob робить це шляхом автоматизації процесу збору відгуків і рекомендацій від ваших клієнтів і використання їх у всіх ваших маркетингових каналах, щоб збільшити кількість конверсій, зменшити занепокоєння клієнтів і допомогти вашому бізнесу стати найвищим рейтингом. * Провідна платформа маркетингу репутації. * Легко станьте компанією з найвищим рейтингом і отримайте більше продажів. * Оцінено та довірено понад 7000 компаній. Додайте веб-сайт Convert до будь-якого плану NiceJob. Перетворені веб-сайти гарантовано отримають принаймні на 10% більше продажів, ніж ваш існуючий сайт, гарантуючи, що ваш веб-сайт окупається. З NiceJob, якщо ви сантехнік, або покоївка, або юрист, або будь-який інший постачальник послуг, ви можете бути найкращим у цій справі, не потребуючи бути генієм маркетингу, щоб отримати клієнтів. NiceJob дозволяє вашим клієнтам говорити за вас.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — це провідна комунікаційна платформа для співробітників, яка допомагає вашим співробітникам досягти мети за допомогою спілкування та спільнот. Раніше COYO (Німеччина), Smarp (Фінляндія) і Jubiwee (Франція)
GrowSurf
growsurf.com
Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.
FirstPromoter
firstpromoter.com
Відстеження партнерів і рефералів для SaaS. Запустіть власну партнерську та реферальну програму за лічені хвилини. Швидка інтеграція з Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee або з нашим API.
CustomerGauge
customergauge.com
Програмне забезпечення Account Experience автоматично фіксує та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед прямих менеджерів у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою рекомендацій промоутерів. CustomerGauge — це платформа керування клієнтським досвідом B2B, яка дозволяє клієнтам: - Збирайте відгуки клієнтів від кількох зацікавлених сторін в обліковому записі - Створюйте спеціальні інформаційні панелі для відображення результатів у реальному часі - Встановіть цілі та завдання для замикання циклу з клієнтами - Сегментуйте статистику клієнтів за регіоном, продуктом, закладом тощо. - і узгоджувати бізнес-ініціативи співробітників, пов'язані з CX CustomerGauge також є першим і єдиним рішенням для керування клієнтським досвідом, яке автоматично поєднує статистику клієнтів із даними про доходи. Це дозволяє менеджерам CX: - Визначте та визначте пріоритети для найбільш ефективних покращень взаємодії з клієнтами - Прогнозуйте вплив майбутніх покращень CX на шлях клієнта - і звітувати про рентабельність інвестицій цінних ініціатив для клієнтів
BrandChamp
brandchamp.io
Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами контенту за допомогою успішних ініціатив із пропаганди. Наша універсальна платформа бездоганно інтегрується з найкращими рішеннями електронної комерції, платформами соціальних медіа та торговими майданчиками.
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інформаційній панелі. Тепер бренди можуть керувати та оптимізувати всі списки та вміст своїх бізнес-локацій, покращуючи свої онлайн-огляди, рейтинги та залученість. Synup перетворює будь-які онлайн-профілі та платформи на маркетингові канали для підвищення рентабельності інвестицій.
Prefinery
prefinery.com
Prefinery — це вірусна платформа для залучення клієнтів для запуску продуктів і програм реферальних програм із вуст в уста.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.