Програмне забезпечення для захисту брендів - Найпопулярніші застосунки - Словенія

Talkable

talkable.com

Маркетингова технологія Talkable дає змогу брендам електронної комерції залучати й утримувати цінних клієнтів за допомогою маркетингових програм для рекомендацій і лояльності. Будучи єдиним джерелом рішення для ваших потреб у маркетингу за рекомендаціями та маркетингу лояльності, бренди можуть створювати безперебійну взаємодію з користувачами, спрямовану на підвищення залученості до бренду та формування прихильності до бренду. Для рішень як для рекомендацій, так і для лояльності Talkable пропонує широкі можливості сегментації, вбудований набір тестів A/B і найкращі в своєму класі інтелектуальні дані для запобігання шахрайству. Talkable — це більше, ніж просто технологічне рішення, ми також ваш партнер. Таким чином, кожен клієнт має спеціальну команду експертів, які розроблятимуть стратегії, плануватимуть, створюватимуть, розгортатимуть, оптимізуватимуть усі ваші кампанії. Команда успіху клієнтів діятиме як продовження вашої маркетингової команди, розробляючи реферальні програми та програми лояльності, які перевищать ваші очікування. Talkable найкраще підходить для брендів із понад 4 мільйонами доларів річного доходу. Його корпоративні клієнти в середньому бачать 52-кратну рентабельність інвестицій від своїх реферальних програм. Маркетингові рішення Talkable використовуються для: * Визначайте, націлюйте та винагороджуйте найцінніших клієнтів за допомогою поглибленого аналізу даних. * Залучайте та утримуйте найцінніших клієнтів за низьку ціну * Збільште продажі та збільште дохід Компанію Talkable було засновано в 2009 році, і вона стала піонером у можливості цифрового відстеження вірусності маркетингу з вуст в уста, що зрештою стало поштовхом до створення реферального маркетингу. Сьогодні Talkable розробляє та впроваджує довгострокові стратегії зростання, націлені на залучення нових клієнтів, збільшення утримання клієнтів, підвищення LTV і все це за значно нижчої CPA, ніж інші маркетингові канали.