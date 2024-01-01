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Програмне забезпечення для захисту брендів - Найпопулярніші застосунки - Острови Кука
Представляємо програмне забезпечення для захисту брендів: дайте своїм клієнтам змогу відстоювати ваш бренд Програмне забезпечення Brand Advocacy революціонізує спосіб використання бізнесом можливостей маркетингу з уст в уста, перетворюючи задоволених клієнтів на захоплених представників бренду. Це інноваційне програмне забезпечення надає організаціям інструменти та ресурси, необхідні для розвитку та посилення автентичної пропаганди серед своїх клієнтів. По суті, програмне забезпечення для захисту брендів дозволяє компаніям виявляти, залучати та заохочувати своїх найбільш лояльних клієнтів до активного просування свого бренду через різні канали, включаючи соціальні мережі, онлайн-огляди та рекомендації. Використовуючи справжній ентузіазм і довіру задоволених клієнтів, підприємства можуть значно підвищити впізнаваність свого бренду, довіру до нього та, зрештою, свої результати. Використовуючи програмне забезпечення для захисту брендів, організації можуть дослухатися до автентичних голосів своїх задоволених клієнтів, щоб підвищити впізнаваність бренду, лояльність і широку пропаганду. Незалежно від того, чи йдеться про створення позитивних онлайн-рецензій, розпалювання вірусних кампаній у соціальних мережах чи залучення рефералів, програмне забезпечення для захисту брендів дає компаніям змогу перетворювати клієнтів на пристрасних прихильників, які відстоюють свій бренд у всьому світі.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — це найвища рейтингова платформа для управління репутацією та цифрової взаємодії з клієнтами для місцевих брендів і компаній, що працюють у кількох місцях. Понад 100 000 компаній використовують платформу Birdeye на базі штучного інтелекту, щоб безперебійно взаємодіяти з клієнтами, підвищува...
BrandChamp
brandchamp.io
Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами конте...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає в режимі реального часу практичну та масштабовану статистику, усува...
Yotpo
yotpo.com
Маркетингова платформа утримання електронної комерції Yotpo допомагає брендам будь-якого розміру зміцнити свої відносини зі споживачами. Завдяки уніфікованим керованим даними рішенням для лояльності, маркетингу через SMS і електронною поштою, оглядів, підписок тощо Yotpo допомагає брендам забезпечув...
Rewardful
rewardful.com
Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — це провідна комунікаційна платформа для співробітників, яка допомагає вашим співробітникам досягти мети за допомогою спілкування та спільнот. Раніше COYO (Німеччина), Smarp (Фінляндія) і Jubiwee (Франція)
GrowSurf
growsurf.com
Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.
Talkable
talkable.com
Чудові програми реферального маркетингу ✅ для онлайн-магазинів, місцевого бізнесу та послуг b2b. Програма лояльності для маркетингу, що розвивається. Легко запускати, тестувати та оптимізувати! Нагороджуйте своїх клієнтів!
Smile.io
smile.io
Smile.io — це найбільша у світі платформа лояльності, яка надає прості у використанні програми винагород, які допомагають брендам електронної комерції перетворювати одноразові продажі на повторних лояльних клієнтів. Понад 100 000 брендів використовують бали посмішки, реферальні програми та VIP-прогр...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob допомагає великим підприємствам отримати репутацію, на яку вони заслуговують, отримати найвищий рейтинг і отримати більше продажів. Це репутаційна маркетингова платформа, розроблена, щоб допомогти вашому бізнесу розвиватися, залучаючи більше потенційних клієнтів і закриваючи більше продажів....
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компа...
FirstPromoter
firstpromoter.com
Відстеження партнерів і рефералів для SaaS. Запустіть власну партнерську та реферальну програму за лічені хвилини. Швидка інтеграція з Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee або з нашим API.
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам у сфері фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та інших цифрових комунікаційних платформах. Liv...
Referral Factory
referral-factory.com
Програмне забезпечення Plug-and-play для створення та відстеження власної реферальної програми або партнерської програми. Маркетологи в усьому світі проголосували за номер 1. Єдине реферальне програмне забезпечення, офіційно сертифіковане HubSpot. Створіть свою програму за дні, а не за тижні, викор...
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – це експеримент. А наступним чудовим експериментом для вашої стратегії цифрового маркетингу є використання створеного користувачами контенту (UGC) для збільшення аудиторії, посилення залучення аудиторії та збільшення доходу. Це відбувається з LoudCrowd. LoudCrowd співпрацює з найбільш шви...
Please Share
pleaseshare.co
Будь ласка, поділіться, рішення для захисту інтересів працівників, створене спеціально для Slack, — це найшвидший і найпростіший спосіб для працівників ділитися схваленими новинами та оголошеннями та взаємодіяти з ними! Компанії будь-якого розміру та галузі можуть використовувати зручність, всюдисущ...
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
LinkMink
linkmink.com
Збільшуйте дохід від SaaS Не потрібні сервери чи код. Компанії, які використовують платіжні посилання Stripe, можуть почати відстежувати рефералів за 5 хвилин завдяки нашій інтеграції копіювати та вставляти!
ReferralCandy
referralcandy.com
Уявіть, що ваші клієнти допомагають вам збільшити продажі! Рекомендації клієнтів є ключем до вірусного маркетингу та процвітання бізнесу. З ReferralCandy перенесіть цю неймовірну силу впливу однолітків у свій власний магазин.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Affilae
affilae.com
Affilae — це партнерська платформа, яка дає змогу рекламодавцям, мережам і покупцям створювати власну спеціальну та безпечну партнерську мережу.
Friendbuy
friendbuy.com
Бренди, що швидко розвиваються, можуть отримати більше від кожного клієнта з Friendbuy. Завдяки найкращій у своєму класі реферальній програмі та програмі лояльності бренди можуть досягти принаймні 5–10% продажів через рефералів із учетверо вищою загальною цінністю. Friendbuy співпрацює з такими брен...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — це платформа голосового зв’язку клієнтів, яка автоматизує соціальні докази для команд GTM, генеруючи перевірені тематичні дослідження, відгуки та статистичні дані за лічені хвилини. Використовуючи опитування та огляди сторонніх розробників, UserEvidence постійно фіксує відгуки протяго...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...
Paiger
paiger.co
Залучайте більше потенційних клієнтів, створюючи особисті бренди своєї команди. Надайте своїй команді продажів власного автоматизованого помічника з маркетингу, щоб публікувати вміст і знаходити потенційних клієнтів із вбудованим навчанням і звітністю LinkedIn.
CustomerGauge
customergauge.com
Програмне забезпечення Account Experience автоматично фіксує та розповсюджує відгуки з ваших облікових записів, включно з даними, не пов’язаними з опитуваннями, серед керівників у режимі реального часу, щоб допомогти їм зменшити відтік, збільшити продажі та закрити новий бізнес за допомогою рекоменд...
Sociabble
sociabble.com
Sociable пропонує першокласні мобільні корпоративні рішення для внутрішньої комунікації, захисту інтересів і залучення працівників. Програмне забезпечення як послуга (SaaS), наша платформа об’єднує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальних мереж, веб-сайтів компаній тощо) і платформ ...
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket пропонує підприємствам платформу для запуску та керування високоефективними кампаніями реферальних програм. Наша зручна платформа дає можливість компаніям використовувати величезний потенціал захисту інтересів клієнтів, сприяючи експоненційному зростанню та збільшенню залучення клієн...
Harviist
harviist.com
У Harviist ми віримо, що для того, щоб подолати шум, майбутнє ефективного маркетингу полягає в автентичних, органічних і надійних рекомендаціях. Щоб використовувати можливості рефералів клієнтів, ми створили просту та доступну платформу плагінів, яка дозволить вам створювати та відстежувати рефераль...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — це наскрізна платформа для керування корпоративними творцями для маркетингових команд, які прагнуть об’єднати під одним дахом амбасадорів, впливових осіб і афілійованих осіб. Бренди, орієнтовані на споживача, як-от Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation, усі використову...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з уст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими кліє...
Reditus
getreditus.com
Reditus — це інструмент керування партнерами для компаній B2B SaaS. Це допомагає компаніям залучати нових афілійованих осіб через свій ринок, допомагаючи їм розвиватися за межами власної мережі. Їх USP — це чистий інтерфейс користувача, підтримка в чаті та те, як вони приймають відгуки клієнтів. Ком...
Visibly
visibly.io
У світі, який споживає продукти, послуги та робочі місця на основі усної інформації, організації повинні надавати винятковий досвід тим, хто шукає роботу, співробітникам, клієнтам, партнерам і випускникам. Завдяки єдиній платформі Visibly об’єднує зацікавлених та поінформованих співробітників, щасли...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — це платформа захисту інтересів працівників, яка перетворює працівників на впливових осіб, дозволяючи їм легко створювати та ділитися автентичним контентом. Деякі з найефективніших організацій у світі, включно з Qualtrics, Meta та Highspot, є клієнтами EveryoneSocial, які довіряють н...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 — це платформа захисту інтересів працівників №1, яка допомагає вам розширити можливості ваших співробітників стати впливовими особами. Захист співробітників впливає на всі сфери вашого бізнесу, від маркетингу та продажів до HR та підбору персоналу. Отже, якщо ви прагнете збільшити охоплення та...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — це простий і ефективний інструмент, який допомагає компаніям, особистим брендам або будь-кому запускати, керувати та відстежувати усні маркетингові кампанії на автопілоті. Це допомагає перетворити клієнтів на команду рекламного маркетингу та значно покращити брендинг.
LoyalAs
loyalas.com
Налаштуйте реферальну програму за лічені хвилини. Відстежуйте рефералів і кредити автоматично. Необмежена кількість рефералів LoyalAs створює індивідуальне реферальне посилання для кожного клієнта. Діліться з клієнтами та запитуйте рекомендацій за допомогою наших автоматичних електронних листів. Нем...
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow приносить нові доходи B2B-бізнесу завдяки реферальному маркетингу, зосередженому на особистих рекомендаціях. Розширюйте свій бізнес без початкових витрат або заробляйте на життя завдяки рекомендаціям.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — це більше, ніж просто платформа для лояльності та відгуків. Це повний пакет для утримання клієнтів, який поєднує програми лояльності, відгуки клієнтів та інноваційну систему рекомендацій. Глибоко залучайте клієнтів, заохочуйте повторний бізнес і без зусиль розширюйте свою клієнтську баз...
Influence.io
influence.io
Influence.io — це ідеальне рішення, яке дозволяє брендам електронної комерції розвивати свій бізнес шляхом створення персоналізованої програми лояльності та рекомендацій. За допомогою цього перспективного інструменту клієнти можуть заробляти бали за виконання дій, як-от розміщення замовлення, які по...
Loyoly.io
loyoly.io
Ми вважаємо, що різке зростання витрат на придбання викликано застарілою маркетинговою моделлю від бренду до споживача. Настав час змін. Споживачі шукають близькості та довіри, і вони дивляться на своїх колег за рекомендаціями продукту. Традиційні реферальні програми можуть виявитися неефективними, ...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексна, гнучка та масштабована платформа Loyalty Experience Platform™ від Annex Cloud дає змогу глобальним підприємствам отримувати та діяти на основі нульових і власних даних, щоб безперешкодно залучати, визнавати, винагороджувати та додавати цінність на всьому шляху клієнта — від обізнаності д...
Perkville
perkville.com
Perkville є провідним рішенням для утримання та перенаправлення для сфери охорони здоров’я, фітнесу, салонів краси, спа та роздрібної торгівлі. Наша програма винагород безпосередньо інтегрується з POS-системами або системами планування та може бути налаштована індивідуально для кожного бізнесу. Сист...
Synup
synup.com
Synup трансформує онлайн-присутність брендів за допомогою трьохстороннього підходу: локальні списки, управління репутацією та управління соціальними мережами. За допомогою Synup бренди можуть надавати відповідний і надійний бізнес-контент у всіх місцях і на всіх медіа-каналах на одній цілісній інфор...
Seenit
seenit.io
Ми допомагаємо компаніям створювати відео зі своїми співробітниками. За допомогою відеоплатформи Seenit, створеної співробітниками, ви можете збирати, редагувати та ділитися відео в одному місці. Залучайте, залучайте та утримуйте найкращі таланти за допомогою відео для співробітників. Створено для б...
Brandpad
brandpad.io
Brandpad — це бренд-платформа, де дизайнерські студії та власники брендів стандартизують свої бренди. Все від створення до спільного використання та використання в одному спеціальному місці в хмарі. Доступний для всіх учасників, чудово розроблений вами.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social – це компанія, що розробляє програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яка надає інструменти для розширення можливостей маркетологів у регульованих галузях для керування органічним вмістом соціальних медіа та платною рекламою в соціальних мережах на одній платформі. Denim S...
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli — це нагороджена платформа SaaS для маркетингу та продажів. Завдяки гарному та зручному інтерфейсу SoAmpli допомагає компаніям перетворити свою команду продажів на зірок соціальних продажів, збільшуючи продажі та посилюючи бренди. Платформа SoAmpli полегшує створення централізованого простор...
MarketBeam
marketbeam.io
Безпечна та сумісна платформа соціальних мереж. Співробітники діляться корпоративним контентом у власних мережах, щоб розширити охоплення соціальних мереж, підняти бренд і виховувати потенційних клієнтів у соціальних мережах. Ми єдина платформа, розроблена спеціально для компаній, які працюють у жор...
BeAmbassador
be-ambassador.com
Поширюйте свій бренд у соціальних мережах за допомогою найкращого оратора: ваших співробітників. Думка співробітників є найвпливовішим голосом компанії в соціальних мережах. Однак як залучити цей цінний актив до стратегії бренду в соціальних мережах? BeAmbassador — це платформа SaaS, яка дозволяє зб...
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Хто краще, ніж ваші співробітники та колеги, може говорити про ваш бренд? SocialPubli Advocacy — це інструмент корпоративної комунікації, за допомогою якого компанія може запросити своїх співробітників і партнерів поширювати комунікації бренду через власні соціальні мережі. Компанія може створювати ...
Social HorsePower
socialhp.com
Перетворіть своїх співробітників на своїх найпотужніших захисників за допомогою SocialHP (SHP). Якщо ви прагнете збільшити прибутки, привернути більше уваги до вмісту вашої компанії або залучити в команду більше висококваліфікованих співробітників, SHP допоможе вам досягти ваших професійних цілей. У...
Swaybase
swaybase.com
Програмне забезпечення Employee Advocacy майже не змінилося з початку 2010-х років. Ви заслуговуєте на краще. Swaybase — це сучасне програмне забезпечення для захисту інтересів співробітників, яке вашим колегам справді сподобається використовувати. Вбудовані вірусні функції, гейміфікація, персоналіз...
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond — це платформа для захисту інтересів працівників і соціальних продажів, на якій маркетологи можуть активізувати та залучити співробітників до обміну вмістом у своїх соціальних мережах від імені свого бренду. Наше бачення полягає в тому, щоб надати компаніям можливість безстрашно розвивати...
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – це платформа захисту інтересів співробітників, розроблена для того, щоб допомогти вам досягти бізнес-результатів, полегшивши обмін вмістом у соціальних мережах. Наша платформа дає нашим менеджерам Gaggle можливість підбирати вміст, яким їхні співробітники можуть поділитися. Ми також вико...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social — це провідна платформа захисту інтересів працівників, створена, щоб допомогти компаніям збільшити доходи за рахунок більш ефективного та систематичного використання соціальних медіа. Завдяки Clearview Social співробітники можуть ділитися інформацією у Facebook, LinkedIn і Twitter,...