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Програмне забезпечення для каси — це комплексне рішення для керування подіями, яке полегшує продаж квитків, продаж і керування списком відвідувачів для подій у прямому ефірі. Організатори подій використовують касове програмне забезпечення для збору реєстрацій, продажу квитків і товарів, прийому пожертвувань і керування профілями відвідувачів. Ці продукти можна використовувати під час і після події для продажу квитків на місці, реєстрації відвідувачів і аналізу успіху події. Деякі касові програми також включають функції програмного забезпечення CRM для керування профілями клієнтів або відвідувачів.
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor - платформа для продажу квитків на події, яка пропонує налаштування, мобільні квитки та інтеграцію з платіжними системами.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource - це безкоштовна онлайн-платформа для продажу квитків на заходи, що забезпечує зручне управління та підтримку клієнтів.
pretix
pretix.eu
Pretix - це платформа для створення, управління та продажу квитків на події, яка автоматизує процеси та забезпечує безпеку і адаптивність.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura - це програмне забезпечення для управління квитками, донорством і членством у мистецьких та культурних організаціях.
TicketSpice
ticketspice.com
TicketSpice — платформа для онлайн-продажу квитків та управління подіями з налаштуваннями, скануванням квитків, аналітикою та безпечними платежами.
ViewStub
viewstub.com
ViewStub - платформа для гібридних подій, що пропонує продаж квитків, реєстрацію, відео-трансляції та просування подій через власний сайт.
ShowClix
showclix.com
ShowClix - платформа для управління продажем квитків на події, що дозволяє організаторам створювати сторінки та відстежувати продажі.
Smeetz
smeetz.com
Smeetz - уніфікована платформа для управління атракціями, що покращує ефективність, автоматизує робочі процеси і оптимізує цінові стратегії на основі даних.
Showpass
showpass.com
Showpass – платформа для управління подіями, що забезпечує продаж квитків, ведення обліку учасників та інтеграцію з платіжними системами.
Time.ly
time.ly
Time.ly – це платформа для продажу квитків на події, яка дозволяє організовувати, управляти й просувати події онлайн та встик.
Sparxo
sparxo.com
Sparxo - це платформа для управління подіями та продажу квитків, що полегшує організацію заходів та взаємодію з відвідувачами.
Hytix
hytix.com
Hytix – це онлайн-додаток для продажу квитків на заходи, що допомагає організаторам управляти продажами та відвідуванням зручним і ефективним способом.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody - це платформа для організації продажу квитків на події, що дозволяє створювати і налаштовувати квитки, відстежувати продажі та просувати події.
SimpleTix
simpletix.com
SimpleTix - платформа для продажу квитків на різні події онлайн без контрактів та з миттєвими виплатами.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout – платформа для продажу квитків, що дозволяє організовувати події, керувати учасниками та відстежувати дані про продаж та реєстрацію.
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix - платформа для продажу квитків на події, зручний інтерфейс для управління подіями та звітності. Купуйте квитки на концерти та шоу.
Eventix
eventix.io
Eventix - онлайн-платформа для продажу квитків та управління подіями, що спрощує організацію та реєстрацію учасників.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee – це платформа самостійного обслуговування для продажу квитків і реєстрації на заходи, віртуальні та офлайн.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets - платформа для покупки і управління квитками на події, що забезпечує простий процес купівлі і підтримку організаторів.
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