Програмне забезпечення каси - Найпопулярніші застосунки - Тимор-Лешті

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Програмне забезпечення для каси — це комплексне рішення для керування подіями, яке полегшує продаж квитків, продаж і керування списком відвідувачів для подій у прямому ефірі. Організатори подій використовують касове програмне забезпечення для збору реєстрацій, продажу квитків і товарів, прийому пожертвувань і керування профілями відвідувачів. Ці продукти можна використовувати під час і після події для продажу квитків на місці, реєстрації відвідувачів і аналізу успіху події. Деякі касові програми також включають функції програмного забезпечення CRM для керування профілями клієнтів або відвідувачів.
Запит на новий застосунок
Eventix
eventix.io
Програмне забезпечення онлайн-продажу квитків (SaaS), створене для перетворення. Ми допомагаємо організаторам подій будь-якого розміру розпродати свої події швидко та безперешкодно. Кому довіряють понад 16 000 клієнтів по всьому світу. https://eventix.io
Time.ly
time.ly
Програмне забезпечення Timely Event Ticketing — це повнофункціональна веб-система продажу квитків на події. Візьміть під контроль продаж квитків на події. Продавайте квитки онлайн і в касах як на віртуальні, так і на особисті заходи. - збільшити відвідуваність веб-сайту та підняти свій бренд за допомогою рішення white-label, яке дозволяє вам відповідати за брендинг вашої події. - підтримує всі види заходів, такі як мистецтво, музика, спорт і туризм. - сумісний з будь-яким типом місця проведення подій: театри, музеї, місцеві пам'ятки, фестивалі тощо. - простий у налаштуванні, освоєнні та використанні. - зручний для мобільних пристроїв. - простий і безпечний розрахунок. - звітність та аналітика в реальному часі.
Sparxo
sparxo.com
Створюйте кращі події. Продавайте квитки на своєму сайті. Правильне рішення для продажу квитків на події для розвитку вашого бренду, спільноти та SEO! Також реєстрація та POS!
Smeetz
smeetz.com
Незалежно від того, чи хочете ви покращити квитки, відстежити повну подорож відвідувачів, або ви хочете оптимізувати свій робочий процес, щоб зробити ваш бізнес більш ефективним; Наше єдине комерційне рішення для атракціонів, влада штучного інтелекту стане вашим союзником для досягнення ваших цілей.
pretix
pretix.eu
pretix — це надзвичайно складне програмне забезпечення для продажу квитків, яке є комплексним: Інтернет-магазин, каси та пункти продажу квитків з акцентом на конфіденційність і безпеку. pretix пропонує повні багатомовні можливості, добре адаптується до вашої події та розширюється за допомогою плагінів і REST API. Наше програмне забезпечення успішно використовується для конференцій, фестивалів, концертів, шоу, виставок, майстер-класів тощо по всьому світу. Наше ціноутворення — 2,5% від продажів без урахування постачальників платежів — є безризиковим і повністю прозорим.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout — це платформа продажу квитків, яка надає інформацію в режимі реального часу про тенденції реєстрації, трафік веб-сайту та доходи від продажів.
Hytix
hytix.com
Hytix — це сучасне програмне забезпечення онлайн-продажу квитків, яке революціонізує спосіб управління продажем квитків організаторами заходів. Як платформа продажу квитків на події, Hytix надає комплексне рішення для продажу квитків онлайн, що робить його чудовою альтернативою для різноманітних подій, від концертів до конференцій, атракціонів із привидами до квестів. Надійна система продажу квитків на події Hytix дозволяє організаторам оптимізувати свої процедури, зменшити ручну роботу та підвищити ефективність. За допомогою Hytix ви можете продавати квитки на події швидко та зручно, охоплюючи більшу аудиторію, посилюючи свої події. Крім того, Hytix виділяється серед інших платформ продажу квитків на події своїм передовим програмним забезпеченням продажу квитків у касі. Ця функція дозволяє продавати квитки на платформі Box-office. Незалежно від того, чи плануєте ви невелике місцеве зібрання чи масштабну міжнародну подію, програмне забезпечення онлайн-продажу квитків Hytix розроблено таким чином, щоб задовольнити ваші потреби та забезпечити безперебійну роботу з продажем квитків як для організаторів, так і для відвідувачів.
Cooltix
cooltix.hu
Квитки для вашого зростання - продавайте квитки легше, ніж будь-коли, з найнижчими комісіями! - Унікальна персоналізована сторінка для вашої події - Проста у користуванні платформа, де ви можете керувати подіями - Інструмент звітування та аналізу для відстеження показників продажів - Отримуйте свій дохід щодня - і багато іншого.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — це платформа самообслуговування, яка дозволяє продавати квитки або бронювати ваші події чи заняття, віртуально чи особисто. Зареєструйтеся сьогодні!
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — це готова гібридна платформа для проведення подій і програмне забезпечення для подій і вражень. Ми пропонуємо всеосяжне рішення для продажу квитків на події та реєстрації, відео в прямому ефірі та трансляції на вимогу, маркетингу та просування. Клієнти продають квитки, збирають реєстрацію та проводять віртуальні події та події безпосередньо на власному веб-сайті за допомогою білого програмного забезпечення ViewStub. Ми також пропонуємо безкоштовний ринок подій, де ви можете монетизувати, транслювати та проводити події по всьому світу. ViewStub — це ідеальне рішення для бізнес-конференцій, спортивних подій, музичних фестивалів, концертів, а також для тих, хто бажає перевести свої події на гібридний підхід. Все ще шукаєте традиційне рішення? ViewStub пропонує рішення для особистого продажу квитків на події, а також суто віртуальні варіанти.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite-це веб-сайт з управління подіями та квитками на базі США. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та просувати місцеві події. Сервіс стягує плату за організаторів подій в обмін на послуги з онлайн -квитків, якщо не буде безкоштовно. Закінчений у 2006 році та штаб -квартира в Сан -Франциско, Eventbrite відкрив свій перший міжнародний офіс у Великобританії в 2012 році. Зараз компанія має місцеві офіси в Нешвілл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублін, Берлін, Мельбурн, Мендоса, Мадрид та Сан -Паулу. Фондова біржа 20 вересня 2018 року під символом тикера EB.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — це ефективна платформа для продажу квитків на події, яка створює безперебійний досвід для ведучих і відвідувачів. За допомогою Yapsody організатори подій можуть створювати настроювані квитки, відстежувати продажі квитків і рекламувати свої події за допомогою таких функцій, як інтеграція соціальних мереж і маркетинг електронною поштою. Доповідачі можуть приймати платежі через 14+ платіжних шлюзів і доставляти квитки електронною поштою, роздрукувати або навіть реєструватися біля дверей, створюючи безтурботний досвід. Завдяки конкурентоспроможним цінам, відмінному обслуговуванню клієнтів і ряду функцій, які роблять його найкращим вибором для організаторів заходів усіх типів, Yapsody є єдиним магазином для створення успішних заходів.
Showpass
showpass.com
Showpass є світовим лідером у сфері технологій проведення заходів, первинного продажу та розповсюдження квитків, а також змішаної доставки (живої, віртуальної та потокової) вражень для десятків тисяч організаторів заходів. Showpass надає доступ до глобальних каналів розповсюдження та відкриття, включаючи власну систему продажу квитків Facebook, Google Reserve та власну мережу видавців. Showpass створює рішення для складних заходів, великих організацій і організаторів масових заходів і пишається тим, що обслуговує мільйони клієнтів.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura - це некомерційна технологічна компанія, яка займається тим, що допомагає мистецьким та культурним організаціям. CRM лежить в основі нашої місії та нашої технологічної платформи. Квиток працює рука об руку зі збором коштів, членством, маркетингом, освітою та переднім будинком. Інтуїтивні інструменти допомагають розкрити бізнес -розуміння та перетворити дані в дію. Та такі функції, як приурочений прийом, інтегроване потокове та безконтактне сканування допомагають створити стійке майбутнє. Спільнота Тессітури включає понад 750 мистецьких організацій та культурні атракціони в 10 країнах. Наші персонал надають цілодобову підтримку та пропонують рекомендації щодо збільшення доходу та побудови довічного залучення. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.tessituranetwork.com або зв'яжіться з комунікацією@tessituranetwork.com.
SimpleTix
simpletix.com
Продавайте квитки онлайн на ваші пам’ятки, фестивалі, концерти, музеї тощо. SimpleTix не має контрактів, пропонує миттєві виплати та простий у використанні.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets випереджає будь-яку іншу квиткову компанію, коли йдеться про ціну, підтримку клієнтів, обладнання на місці, резервне копіювання Wi-Fi, набір функцій, щоденні виплати та підвищення прибутковості вашої події. ЯК? Afton Tickets просто робить набагато більше за меншу суму. Передаючи нашу невелику комісію за обслуговування вашим учасникам, усе, що Afton робить для вас, може коштувати 0,00 доларів США.
ShowClix
showclix.com
Вийдіть за межі продажу квитків на події з ShowClix. Створюйте повністю фірмові сторінки подій, скористайтеся перевагами вбудованих інструментів маркетингу та аналітики, співпрацюйте з експертами з подій тощо.
TicketSpice
ticketspice.com
Продавайте квитки онлайн і організовуйте свою найуспішнішу подію з TicketSpice. TicketSpice простий у використанні, має широкі можливості налаштування та неймовірно доступний. Лише за 0,99 дол. США за квиток ви заощадите тисячі, пропонуючи бездоганно простий досвід продажу квитків. TicketSpice є гнучким і багатофункціональним, пропонуючи повний контроль брендингу, продаж квитків на певний час, резервування місць, мобільне сканування, касу, варіанти продажу товарів тощо. Якщо ви розчаровані дорогими й обмежувальними системами продажу квитків, які розміщують свій логотип угорі вашої сторінки продажу квитків, вам сподобається, як TicketSpice дає вам змогу контролювати весь процес продажу квитків. TicketSpice пропонує вам одну платформу з усім необхідним для продажу квитків, керування учасниками, збору даних тощо. Маючи понад 60 000 клієнтів і дванадцять років досвіду, ми будемо вашим провідником до найуспішніших і найприбутковіших заходів, які ви коли-небудь проводили.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource пропонує безкоштовну, просту у використанні та надійну онлайн-платформу для продажу квитків на події з першокласним обслуговуванням клієнтів, що дає змогу впевнено продавати квитки онлайн. На відміну від інших постачальників, ми не маємо контрактів, прихованих комісій чи складних рівнів доступу. Отримайте повний доступ до нашої повної системи за допомогою єдиної, легкої для розуміння та чесної структури комісії за бронювання. Що відрізняє TicketSource від інших, так це наша відданість наданню першокласної підтримки клієнтів. Ми доброзичливі та підтримуємо, і коли ви говорите з нами, ви не побачите, що ми читаємо зі сценарію. Незалежно від того, чи ви технічно підкований, чи технофоб, ми розмовлятимемо з вами як з окремою особою, тому що ми теж є індивідуальними.
Ticket Tailor
tickettailor.com
У Ticket Tailor наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості різноманітних організаторів подій, зробивши простим і доступним продаж квитків. Наші гнучкі та справедливі ціни допомагають збільшити бюджет заходів. Першокласне обслуговування клієнтів означає, що підтримка завжди під рукою - вдень чи вночі. І ми пишаємося тим, що створюємо просту платформу з мисленням, орієнтованим на клієнта. Користувачі можуть вибирати між оплатою за потреби або придбанням кредитів наперед, щоб заощадити. Ми також надаємо благодійним організаціям, B Corps і PTA знижку 20%. І якщо подія безкоштовна, ми також. Коли касовий офіс запущено, події можна повністю налаштувати, і ми пропонуємо величезний набір функцій. Для початку подумайте про схему розсадження, інтеграцію з популярними інструментами та безкоштовний додаток для реєстрації. Наша команда невелика, але потужна, орієнтована на відгуки та зосереджена на простоті. Щомісяця ми випускаємо понад 1 мільйон квитків на події будь-яких форм і розмірів – від єдиного у Великій Британії плавучого лялькового театру до бездонних бранчів на тему Бейонсе та розпроданих гротів Санти в США. Ми також є найбільшою у світі незалежною платформою продажу квитків. Без інвесторів або нереалістичних цілей зростання. Це дозволяє нам цілеспрямовано розвиватися – цілеспрямовано – щоб кожен квиток на подію, проданий за допомогою Ticket Tailor, мав позитивний вплив. Ми є вуглецево-нейтральними (що компенсували всю нашу історію викидів), жертвуємо на кліматичні цілі за кожен проданий квиток, а в 2021 році стали сертифікованою B Corp, приєднавшись до глобальної спільноти компаній, які ставлять людей і планету на перше місце.
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