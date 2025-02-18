Програмне забезпечення каси - Найпопулярніші застосунки - Острови Теркс і Кайкос

Ticket Tailor

tickettailor.com

У Ticket Tailor наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості різноманітних організаторів подій, зробивши простим і доступним продаж квитків. Наші гнучкі та справедливі ціни допомагають збільшити бюджет заходів. Першокласне обслуговування клієнтів означає, що підтримка завжди під рукою - вдень чи вночі. І ми пишаємося тим, що створюємо просту платформу з мисленням, орієнтованим на клієнта. Користувачі можуть вибирати між оплатою за потреби або придбанням кредитів наперед, щоб заощадити. Ми також надаємо благодійним організаціям, B Corps і PTA знижку 20%. І якщо подія безкоштовна, ми також. Коли касовий офіс запущено, події можна повністю налаштувати, і ми пропонуємо величезний набір функцій. Для початку подумайте про схему розсадження, інтеграцію з популярними інструментами та безкоштовний додаток для реєстрації. Наша команда невелика, але потужна, орієнтована на відгуки та зосереджена на простоті. Щомісяця ми випускаємо понад 1 мільйон квитків на події будь-яких форм і розмірів – від єдиного у Великій Британії плавучого лялькового театру до бездонних бранчів на тему Бейонсе та розпроданих гротів Санти в США. Ми також є найбільшою у світі незалежною платформою продажу квитків. Без інвесторів або нереалістичних цілей зростання. Це дозволяє нам цілеспрямовано розвиватися – цілеспрямовано – щоб кожен квиток на подію, проданий за допомогою Ticket Tailor, мав позитивний вплив. Ми є вуглецево-нейтральними (що компенсували всю нашу історію викидів), жертвуємо на кліматичні цілі за кожен проданий квиток, а в 2021 році стали сертифікованою B Corp, приєднавшись до глобальної спільноти компаній, які ставлять людей і планету на перше місце.