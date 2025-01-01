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Програмне забезпечення каси
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Програмне забезпечення каси - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для каси — це комплексне рішення для керування подіями, яке полегшує продаж квитків, продаж і керування списком відвідувачів для подій у прямому ефірі. Організатори подій використовують касове програмне забезпечення для збору реєстрацій, продажу квитків і товарів, прийому пожертвувань і керування профілями відвідувачів. Ці продукти можна використовувати під час і після події для продажу квитків на місці, реєстрації відвідувачів і аналізу успіху події. Деякі касові програми також включають функції програмного забезпечення CRM для керування профілями клієнтів або відвідувачів.

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Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite - це платформа для управління подіями, яка дозволяє користувачам створювати, просувати та продавати квитки на заходи.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor - платформа для продажу квитків на події, яка пропонує налаштування, мобільні квитки та інтеграцію з платіжними системами.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource - це безкоштовна онлайн-платформа для продажу квитків на заходи, що забезпечує зручне управління та підтримку клієнтів.

pretix

pretix

pretix.eu

Pretix - це платформа для створення, управління та продажу квитків на події, яка автоматизує процеси та забезпечує безпеку і адаптивність.

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

Tessitura - це програмне забезпечення для управління квитками, донорством і членством у мистецьких та культурних організаціях.

TicketSpice

TicketSpice

ticketspice.com

TicketSpice — платформа для онлайн-продажу квитків та управління подіями з налаштуваннями, скануванням квитків, аналітикою та безпечними платежами.

Showpass

Showpass

showpass.com

Showpass – платформа для управління подіями, що забезпечує продаж квитків, ведення обліку учасників та інтеграцію з платіжними системами.

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

Smeetz - уніфікована платформа для управління атракціями, що покращує ефективність, автоматизує робочі процеси і оптимізує цінові стратегії на основі даних.

SimpleTix

SimpleTix

simpletix.com

SimpleTix - платформа для продажу квитків на різні події онлайн без контрактів та з миттєвими виплатами.

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Cooltix - платформа для продажу квитків на події, зручний інтерфейс для управління подіями та звітності. Купуйте квитки на концерти та шоу.

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub - платформа для гібридних подій, що пропонує продаж квитків, реєстрацію, відео-трансляції та просування подій через власний сайт.

ShowClix

ShowClix

showclix.com

ShowClix - платформа для управління продажем квитків на події, що дозволяє організаторам створювати сторінки та відстежувати продажі.

Time.ly

Time.ly

time.ly

Time.ly – це платформа для продажу квитків на події, яка дозволяє організовувати, управляти й просувати події онлайн та встик.

Sparxo

Sparxo

sparxo.com

Sparxo - це платформа для управління подіями та продажу квитків, що полегшує організацію заходів та взаємодію з відвідувачами.

Hytix

Hytix

hytix.com

Hytix – це онлайн-додаток для продажу квитків на заходи, що допомагає організаторам управляти продажами та відвідуванням зручним і ефективним способом.

Yapsody

Yapsody

yapsody.com

Yapsody - це платформа для організації продажу квитків на події, що дозволяє створювати і налаштовувати квитки, відстежувати продажі та просувати події.

EventSprout

EventSprout

eventsprout.com

EventSprout – платформа для продажу квитків, що дозволяє організовувати події, керувати учасниками та відстежувати дані про продаж та реєстрацію.

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

Bookitbee – це платформа самостійного обслуговування для продажу квитків і реєстрації на заходи, віртуальні та офлайн.

Eventix

Eventix

eventix.io

Eventix - онлайн-платформа для продажу квитків та управління подіями, що спрощує організацію та реєстрацію учасників.

ThunderTix

ThunderTix

thundertix.com

Tix

Tix

tix.com

Tix - це платформа для безкоштовного управління квитками на події, яка спрощує купівлю, передачу та організацію квитків для користувачів та організаторів.

Afton Tickets

Afton Tickets

aftontickets.com

Afton Tickets - платформа для покупки і управління квитками на події, що забезпечує простий процес купівлі і підтримку організаторів.

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