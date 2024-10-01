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Програмне забезпечення каси - Найпопулярніші застосунки - Куба
Програмне забезпечення для каси — це комплексне рішення для керування подіями, яке полегшує продаж квитків, продаж і керування списком відвідувачів для подій у прямому ефірі. Організатори подій використовують касове програмне забезпечення для збору реєстрацій, продажу квитків і товарів, прийому пожертвувань і керування профілями відвідувачів. Ці продукти можна використовувати під час і після події для продажу квитків на місці, реєстрації відвідувачів і аналізу успіху події. Деякі касові програми також включають функції програмного забезпечення CRM для керування профілями клієнтів або відвідувачів.
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...
Ticket Tailor
tickettailor.com
У Ticket Tailor наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості різноманітних організаторів подій, зробивши простим і доступним продаж квитків. Наші гнучкі та справедливі ціни допомагають збільшити бюджет заходів. Першокласне обслуговування клієнтів означає, що підтримка завжди під рукою - вдень...
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource пропонує безкоштовну, просту у використанні та надійну онлайн-платформу для продажу квитків на події з першокласним обслуговуванням клієнтів, що дає змогу впевнено продавати квитки онлайн. На відміну від інших постачальників, ми не маємо контрактів, прихованих комісій чи складних рівнів...
TicketSpice
ticketspice.com
Продавайте квитки онлайн і організовуйте свою найуспішнішу подію з TicketSpice. TicketSpice простий у використанні, має широкі можливості налаштування та неймовірно доступний. Лише за 0,99 дол. США за квиток ви заощадите тисячі, пропонуючи бездоганно простий досвід продажу квитків. TicketSpice є гну...
pretix
pretix.eu
pretix — це надзвичайно складне програмне забезпечення для продажу квитків, яке є комплексним: Інтернет-магазин, каси та пункти продажу квитків з акцентом на конфіденційність і безпеку. pretix пропонує повні багатомовні можливості, добре адаптується до вашої події та розширюється за допомогою плагін...
ViewStub
viewstub.com
ViewStub — це готова гібридна платформа для проведення подій і програмне забезпечення для подій і вражень. Ми пропонуємо всеосяжне рішення для продажу квитків на події та реєстрації, відео в прямому ефірі та трансляції на вимогу, маркетингу та просування. Клієнти продають квитки, збирають реєстрацію...
Time.ly
time.ly
Програмне забезпечення Timely Event Ticketing — це повнофункціональна веб-система продажу квитків на події. Візьміть під контроль продаж квитків на події. Продавайте квитки онлайн і в касах як на віртуальні, так і на особисті заходи. - збільшити відвідуваність веб-сайту та підняти свій бренд за допо...
Sparxo
sparxo.com
Створюйте кращі події. Продавайте квитки на своєму сайті. Правильне рішення для продажу квитків на події для розвитку вашого бренду, спільноти та SEO! Також реєстрація та POS!
Smeetz
smeetz.com
Незалежно від того, чи хочете ви покращити продаж квитків, відстежувати повну подорож відвідувачів або оптимізувати робочий процес, щоб зробити свій бізнес ефективнішим; наше уніфіковане комерційне рішення для атракціонів, потужність штучного інтелекту стане вашим союзником у досягненні ваших цілей.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout — це платформа продажу квитків, яка надає інформацію в режимі реального часу про тенденції реєстрації, трафік веб-сайту та доходи від продажів.
Cooltix
cooltix.hu
Квитки для вашого зростання - продавайте квитки легше, ніж будь-коли, з найнижчими комісіями! - Унікальна персоналізована сторінка для вашої події - Проста у користуванні платформа, де ви можете керувати подіями - Інструмент звітування та аналізу для відстеження показників продажів - Отримуйте свій ...
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — це ефективна платформа для продажу квитків на події, яка створює безперебійний досвід для ведучих і відвідувачів. За допомогою Yapsody організатори подій можуть створювати настроювані квитки, відстежувати продажі квитків і рекламувати свої події за допомогою таких функцій, як інтеграція со...
SimpleTix
simpletix.com
Продавайте квитки онлайн на ваші пам’ятки, фестивалі, концерти, музеї тощо. SimpleTix не має контрактів, пропонує миттєві виплати та простий у використанні.
Hytix
hytix.com
Hytix — це сучасне програмне забезпечення онлайн-продажу квитків, яке революціонізує спосіб управління продажем квитків організаторами заходів. Як платформа продажу квитків на події, Hytix надає комплексне рішення для продажу квитків онлайн, що робить його чудовою альтернативою для різноманітних под...
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee — це платформа самообслуговування, яка дозволяє продавати квитки або бронювати ваші події чи заняття, віртуально чи особисто. Зареєструйтеся сьогодні!
Eventix
eventix.io
Програмне забезпечення онлайн-продажу квитків (SaaS), створене для перетворення. Ми допомагаємо організаторам подій будь-якого розміру розпродати свої події швидко та безперешкодно. Кому довіряють понад 16 000 клієнтів по всьому світу. https://eventix.io
Showpass
showpass.com
Showpass є світовим лідером у сфері технологій проведення заходів, первинного продажу та розповсюдження квитків, а також змішаної доставки (живої, віртуальної та потокової) вражень для десятків тисяч організаторів заходів. Showpass надає доступ до глобальних каналів розповсюдження та відкриття, вклю...
Tessitura
tessitura.com
Tessitura — некомерційна технологічна компанія, яка допомагає процвітати мистецьким і культурним організаціям. CRM лежить в основі нашої місії та нашої технологічної платформи. Продаж квитків працює разом із збором коштів, членством, маркетингом, освітою та перед домом. Інтуїтивно зрозумілі інструме...
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets випереджає будь-яку іншу квиткову компанію, коли йдеться про ціну, підтримку клієнтів, обладнання на місці, резервне копіювання Wi-Fi, набір функцій, щоденні виплати та підвищення прибутковості вашої події. ЯК? Afton Tickets просто робить набагато більше за меншу суму. Передаючи нашу н...
ShowClix
showclix.com
Вийдіть за межі продажу квитків на події з ShowClix. Створюйте повністю фірмові сторінки подій, скористайтеся перевагами вбудованих інструментів маркетингу та аналітики, співпрацюйте з експертами з подій тощо.