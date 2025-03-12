Програмне забезпечення для платформ ботів - Найпопулярніші застосунки

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Бот-платформи — інструменти, призначені для створення та розгортання інтерактивних чат-ботів. Ці платформи дають компаніям можливість створювати інтелектуальних розмовних ботів, які взаємодіють із клієнтами та допомагають у доставці інформації користувачам. Пропонуючи ряд інструментів розробки, таких як фреймворки та набори інструментів API, ці платформи дозволяють створювати настроюваних ботів. Як правило, ці боти є масштабованими, здатними обслуговувати на різних комунікаційних платформах і на кількох пристроях одночасно. Деякі платформи навіть пропонують функції для реклами та інтеграції платежів. Крім того, вони надають функції обслуговування для вирішення проблем, які можуть виникнути після публікації. Багато бот-платформ використовують штучний інтелект і продукти машинного навчання для досягнення високої продуктивності та аналітики. Вони використовують інструменти обробки природної мови (NLP) для інтерпретації тексту та ефективної взаємодії з платформами ШІ. Для включення в категорію Bot Platforms продукт повинен: 1. Надати можливості для розгортання ботів. 2. Запропонуйте фреймворки розробки ботів для полегшення налаштування. 3. Дозвольте користувачам визначати поведінку та програмні відповіді для своїх ботів. 4. Надати користувачам інструменти для обслуговування та оновлення опублікованих ботів.
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ManyChat
manychat.com
ManyChat - платформа для автоматизації чатів, що допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами через різні канали, включаючи Facebook Messenger та Instagram.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow - це платформа для створення та розгортання AI-агентів, що дозволяє командам проектувати, тестувати та вдосконалювати голосові та чат-взаємодії.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI - це платформа для створення та управління агентами штучного інтелекту, яка автоматизує бізнес-процеси без коду.
Botpress
botpress.com
Botpress - платформа для створення чат-ботів на основі AI, що дозволяє користувачам легко розробляти та розгортати інтерактивні рішення для спілкування.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє швидко створювати чат-боти, налаштовувати шаблони і автоматизувати обслуговування клієнтів через різні платформи.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
Chatbase
chatbase.co
Chatbase - це платформа для створення чат-ботів на основі ваших даних, що дозволяє легко інтегрувати їх на веб-сайти та у додатки.
Botmake
botmake.io
Botmake - це простий інструмент для створення чат-ботів без коду, який дозволяє інтегрувати їх на сайти задля покращення взаємодії з відвідувачами.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI - це платформа для створення чат-ботів без коду для бізнесу, яка працює на різних месенджерах і сайтах, автоматизуючи взаємодію з клієнтами.
Engati
engati.com
Engati - платформа для створення чат-ботів і живих чатів без програмування, підтримує 15 каналів і 50+ мов для взаємодії з клієнтами.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox - це платформа для автоматизації комунікації з клієнтами через WhatsApp, що спрощує управління запитами та продажами.
Bot Libre
botlibre.com
Bot Libre дозволяє створювати та спілкуватися з чат-ботами, тренувати їх і інтегрувати в різні платформи для взаємодії з користувачами.
Qualified
qualified.com
Qualified — платформа для генерації угод для команд продажів, що використовують Salesforce, яка допомагає знаходити потенційних покупців через веб-сайт компанії.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai - платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі AI, яка допомагає підприємствам вести ефективні розмови з клієнтами без потреби в програмуванні.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
Lindy
lindy.ai
Лінді - це AI-асистент для автоматизації щоденних завдань, що інтегрується з бізнес-інструментами та дозволяє створювати кастомізованих агентів без коду.
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate - це платформа для автоматизації обслуговування клієнтів з чат-ботами на основі ШІ, що допомагає спростити та покращити комунікацію з клієнтами.
Botsify
botsify.com
Botsify - це платформа для створення чат-ботів без програмування, що дозволяє автоматизувати обслуговування клієнтів та бізнес-процеси.
BotStar
botstar.com
BotStar - це платформа для створення чат-ботів, що дозволяє бізнесу автоматизувати обслуговування клієнтів та збір даних через різні канали.
Kindly
kindly.ai
Kindly - чат-боти на основі AI для автоматизації підтримки клієнтів і продажів, підтримує понад 100 мов та інтегрується з різними CRM-системами.
Drift
drift.com
Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot – це платформа для створення чат-ботів, що автоматизує спілкування бізнесу з клієнтами через різні канали без потреби у знаннях коду.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird - це платформа для інтеграції чату, голосу та відео в мобільні додатки, що підтримує приватні та групові спілкування.
500apps
500apps.com
CRM.io від 500apps - це програмне забезпечення для управління клієнтами, що сприяє збільшенню продажів і покращенню бізнес-процесів.
Tars
hellotars.com
Tars допомагає командам маркетингу та обслуговування клієнтів автоматизувати взаємодії з користувачами за допомогою чат-ботів на лендінгах.
Botbiz
botbiz.io
Botbiz - це програма для бізнесу, що спрощує комунікацію через WhatsApp, надаючи інструменти для автоматизації, інтеграцій та управління підписниками.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — це універсальний додаток для створення чат-ботів в Facebook, Instagram та для електронної комерції, автоматизації маркетингу і продажів.
bant.io
bant.io
Bant.io - платформа для автоматизації генерації лідів та прискорення продажів, що допомагає бізнесам оптимізувати процеси та управління клієнтами.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell - це платформа для мобільних повідомлень, що дозволяє підприємствам спілкуватися з клієнтами через SMS та інші канали.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup – це набір інструментів для автоматизації чатботів, що покращує взаємодію з клієнтами через різні канали комунікації.
Conversed.ai
conversed.ai
Conversed.ai - платформа для створення та оптимізації чат- і голосових ботів для автоматизації підтримки клієнтів та бізнес-операцій.
UChat
uchat.au
UChat - платформа для створення чат-ботів без коду, що автоматизує взаємодію з клієнтами через різні канали обміну повідомленнями.
Meya
meya.ai
Meya - платформа для створення чат-ботів підтримки клієнтів за допомогою BFML та Python, що забезпечує інтеграцію з різними сервісами.
BotSpace
bot.space
BotSpace - платформа для автоматизації підтримки клієнтів у WhatsApp, що дозволяє бізнесам вести персоналізовані спілкування в реальному часі.
Userbot
userbot.ai
Userbot - це програма, що використовує AI для автоматизації спілкування між бізнесом і клієнтами, покращуючи обслуговування, продажі та маркетинг.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai - платформа для створення та управління віртуальними помічниками й чатами на основі штучного інтелекту для бізнесу.
SentiOne
sentione.com
SentiOne - платформа автоматизації обслуговування клієнтів, що моніторить згадки в Інтернеті та аналізує настрої споживачів.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat - платформа для створення розумних віртуальних асистентів, що автоматизує обслуговування клієнтів та підвищує ефективність підтримки.
TextIt
textit.com
TextIt дозволяє створювати інтерактивні SMS та голосові додатки без програмування, автоматизуючи процеси обміну повідомленнями.
Steamship
steamship.com
Steamship – програма для створення AI-агентів за допомогою Python SDK та їх безперешкодного розгортання у хмарі.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse AI - це платформа для створення та управління чат-ботами, яка автоматизує взаємодії на різних платформах, таких як WhatsApp та Instagram.
The Bot Platform
thebotplatform.com
The Bot Platform дозволяє створювати чат-ботів та автоматизовані інструменти без коду для покращення роботи з працівниками у різних комунікаційних каналах.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai - це API для розробників, який перетворює природну мову (мовлення або текст) на команди для додатків та пристроїв.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI - платформа для створення чат-ботів, яка використовує штучний інтелект для автоматизації підтримки клієнтів без необхідності програмування.
Mio
m.io
Mio - це безпечний посередник для обміну повідомленнями, файлами та організації зустрічей між платформами Google Workspace, Microsoft 365, Slack та Zoom.
CBOT
cbot.ai
CBOT - додаток, що надає рішення на основі штучного інтелекту для покращення взаємодії з клієнтами в фінансових послугах, електронній комерції та інших секторах.
Babble AI
babble-ai.com
Babble AI - це додаток для створення чат-ботів з простим налаштуванням та людською взаємодією, що покращує досвід користувачів.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) - провайдер комунікацій, що забезпечує багатоканальну взаємодію з клієнтами через API та платформу на основі ШІ.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — платформа для універсальної комунікації між підприємствами та споживачами через різні канали, включаючи чат та голосові помічники.
WideBot
widebot.net
WideBot - платформа для створення чат-ботів, що дозволяє бізнесам автоматизувати підтримку клієнтів та покращувати взаємодію з користувачами.
Parallel AI
parallellabs.app
Parallel AI — програма для вибору та оптимізації моделей ШІ, що інтегрується з існуючими системами і допомагає управляти завданнями ШІ.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks - платформа для створення, розгортання та управління чат-ботами на основі штучного інтелекту для різних застосунків і бізнес-процесів.
QBox
qbox.ai
QBox - інструмент для тестування чат-ботів, що аналізує дані навчання, покращує точність та дозволяє швидко виявляти і виправляти помилки.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo Developers – це платформа для розробки та управління розмовними рішеннями AI, що підтримує інтеграцію, аналіз та вдосконалення чатів та голосових ботів.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot - це простий будівельник чат-ботів без коду, який дозволяє збирати інформацію, підвищувати продажі та автоматизувати обслуговування клієнтів.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI — це ваш чат-бот для підтримки клієнтів 24/7, який дає миттєві відповіді на запитання та передає їх до людської команди, якщо потрібно.
Juji Studio
juji.io
Juji Studio - це безкодовий конструктор чат-ботів на основі когнітивного ІІ, що дозволяє створювати персоналізовані чат-боти без навичок програмування.
FosterFlow
fosterflow.com
FosterFlow пропонує чат-інтерфейс для компаній та малих команд, прямо підключаючи їх до потужних AI-моделей.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot - штучний інтелект для автоматичного показу рекламних оголошень автомобілів з високим інтересом за низькою ціною на Facebook.
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