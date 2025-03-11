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Програмне забезпечення для платформ ботів
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Програмне забезпечення для платформ ботів - Найпопулярніші застосунки

Бот-платформи — інструменти, призначені для створення та розгортання інтерактивних чат-ботів. Ці платформи дають компаніям можливість створювати інтелектуальних розмовних ботів, які взаємодіють із клієнтами та допомагають у доставці інформації користувачам. Пропонуючи ряд інструментів розробки, таких як фреймворки та набори інструментів API, ці платформи дозволяють створювати настроюваних ботів. Як правило, ці боти є масштабованими, здатними обслуговувати на різних комунікаційних платформах і на кількох пристроях одночасно. Деякі платформи навіть пропонують функції для реклами та інтеграції платежів. Крім того, вони надають функції обслуговування для вирішення проблем, які можуть виникнути після публікації. Багато бот-платформ використовують штучний інтелект і продукти машинного навчання для досягнення високої продуктивності та аналітики. Вони використовують інструменти обробки природної мови (NLP) для інтерпретації тексту та ефективної взаємодії з платформами ШІ. Для включення в категорію Bot Platforms продукт повинен: 1. Надати можливості для розгортання ботів. 2. Запропонуйте фреймворки розробки ботів для полегшення налаштування. 3. Дозвольте користувачам визначати поведінку та програмні відповіді для своїх ботів. 4. Надати користувачам інструменти для обслуговування та оновлення опублікованих ботів.

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ManyChat

ManyChat

manychat.com

ManyChat - платформа для автоматизації чатів, що допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами через різні канали, включаючи Facebook Messenger та Instagram.

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Voiceflow - це платформа для створення та розгортання AI-агентів, що дозволяє командам проектувати, тестувати та вдосконалювати голосові та чат-взаємодії.

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Relevance AI - це платформа для створення та управління агентами штучного інтелекту, яка автоматизує бізнес-процеси без коду.

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress - платформа для створення чат-ботів на основі AI, що дозволяє користувачам легко розробляти та розгортати інтерактивні рішення для спілкування.

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

ChatBot дозволяє швидко створювати чат-боти, налаштовувати шаблони і автоматизувати обслуговування клієнтів через різні платформи.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Chatbase - це платформа для створення чат-ботів на основі ваших даних, що дозволяє легко інтегрувати їх на веб-сайти та у додатки.

Botmake

Botmake

botmake.io

Botmake - це простий інструмент для створення чат-ботів без коду, який дозволяє інтегрувати їх на сайти задля покращення взаємодії з відвідувачами.

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel AI - це платформа для створення чат-ботів без коду для бізнесу, яка працює на різних месенджерах і сайтах, автоматизуючи взаємодію з клієнтами.

Engati

Engati

engati.com

Engati - платформа для створення чат-ботів і живих чатів без програмування, підтримує 15 каналів і 50+ мов для взаємодії з клієнтами.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox - це платформа для автоматизації комунікації з клієнтами через WhatsApp, що спрощує управління запитами та продажами.

Bot Libre

Bot Libre

botlibre.com

Bot Libre дозволяє створювати та спілкуватися з чат-ботами, тренувати їх і інтегрувати в різні платформи для взаємодії з користувачами.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified — платформа для генерації угод для команд продажів, що використовують Salesforce, яка допомагає знаходити потенційних покупців через веб-сайт компанії.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai - платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі AI, яка допомагає підприємствам вести ефективні розмови з клієнтами без потреби в програмуванні.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.

Lindy

Lindy

lindy.ai

Лінді - це AI-асистент для автоматизації щоденних завдань, що інтегрується з бізнес-інструментами та дозволяє створювати кастомізованих агентів без коду.

Kommunicate

Kommunicate

kommunicate.io

Kommunicate - це платформа для автоматизації обслуговування клієнтів з чат-ботами на основі ШІ, що допомагає спростити та покращити комунікацію з клієнтами.

Botsify

Botsify

botsify.com

Botsify - це платформа для створення чат-ботів без програмування, що дозволяє автоматизувати обслуговування клієнтів та бізнес-процеси.

BotStar

BotStar

botstar.com

BotStar - це платформа для створення чат-ботів, що дозволяє бізнесу автоматизувати обслуговування клієнтів та збір даних через різні канали.

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly - чат-боти на основі AI для автоматизації підтримки клієнтів і продажів, підтримує понад 100 мов та інтегрується з різними CRM-системами.

Drift

Drift

drift.com

Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.

SnatchBot

SnatchBot

snatchbot.me

SnatchBot – це платформа для створення чат-ботів, що автоматизує спілкування бізнесу з клієнтами через різні канали без потреби у знаннях коду.

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Sendbird - це платформа для інтеграції чату, голосу та відео в мобільні додатки, що підтримує приватні та групові спілкування.

500apps

500apps

500apps.com

CRM.io від 500apps - це програмне забезпечення для управління клієнтами, що сприяє збільшенню продажів і покращенню бізнес-процесів.

Tars

Tars

hellotars.com

Tars допомагає командам маркетингу та обслуговування клієнтів автоматизувати взаємодії з користувачами за допомогою чат-ботів на лендінгах.

Botbiz

Botbiz

botbiz.io

Botbiz - це програма для бізнесу, що спрощує комунікацію через WhatsApp, надаючи інструменти для автоматизації, інтеграцій та управління підписниками.

ChatPion

ChatPion

chatpion.net

ChatPion — це універсальний додаток для створення чат-ботів в Facebook, Instagram та для електронної комерції, автоматизації маркетингу і продажів.

bant.io

bant.io

bant.io

Bant.io - платформа для автоматизації генерації лідів та прискорення продажів, що допомагає бізнесам оптимізувати процеси та управління клієнтами.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell - це платформа для мобільних повідомлень, що дозволяє підприємствам спілкуватися з клієнтами через SMS та інші канали.

Gupshup

Gupshup

gupshup.io

Gupshup – це набір інструментів для автоматизації чатботів, що покращує взаємодію з клієнтами через різні канали комунікації.

Conversed.ai

Conversed.ai

conversed.ai

Conversed.ai - платформа для створення та оптимізації чат- і голосових ботів для автоматизації підтримки клієнтів та бізнес-операцій.

UChat

UChat

uchat.au

UChat - платформа для створення чат-ботів без коду, що автоматизує взаємодію з клієнтами через різні канали обміну повідомленнями.

Meya

Meya

meya.ai

Meya - платформа для створення чат-ботів підтримки клієнтів за допомогою BFML та Python, що забезпечує інтеграцію з різними сервісами.

BotSpace

BotSpace

bot.space

BotSpace - платформа для автоматизації підтримки клієнтів у WhatsApp, що дозволяє бізнесам вести персоналізовані спілкування в реальному часі.

Userbot

Userbot

userbot.ai

Userbot - це програма, що використовує AI для автоматизації спілкування між бізнесом і клієнтами, покращуючи обслуговування, продажі та маркетинг.

Kore.AI

Kore.AI

kore.ai

Kore.ai - платформа для створення та управління віртуальними помічниками й чатами на основі штучного інтелекту для бізнесу.

SentiOne

SentiOne

sentione.com

SentiOne - платформа автоматизації обслуговування клієнтів, що моніторить згадки в Інтернеті та аналізує настрої споживачів.

Alphachat

Alphachat

alphachat.ai

AlphaChat - платформа для створення розумних віртуальних асистентів, що автоматизує обслуговування клієнтів та підвищує ефективність підтримки.

TextIt

TextIt

textit.com

TextIt дозволяє створювати інтерактивні SMS та голосові додатки без програмування, автоматизуючи процеси обміну повідомленнями.

Steamship

Steamship

steamship.com

Steamship – програма для створення AI-агентів за допомогою Python SDK та їх безперешкодного розгортання у хмарі.

Konverse AI

Konverse AI

konverse.ai

Konverse AI - це платформа для створення та управління чат-ботами, яка автоматизує взаємодії на різних платформах, таких як WhatsApp та Instagram.

The Bot Platform

The Bot Platform

thebotplatform.com

The Bot Platform дозволяє створювати чат-ботів та автоматизовані інструменти без коду для покращення роботи з працівниками у різних комунікаційних каналах.

Wit.ai

Wit.ai

wit.ai

Wit.ai - це API для розробників, який перетворює природну мову (мовлення або текст) на команди для додатків та пристроїв.

BOTNATION AI

BOTNATION AI

botnation.ai

Botnation AI - платформа для створення чат-ботів, яка використовує штучний інтелект для автоматизації підтримки клієнтів без необхідності програмування.

Mio

Mio

m.io

Mio - це безпечний посередник для обміну повідомленнями, файлами та організації зустрічей між платформами Google Workspace, Microsoft 365, Slack та Zoom.

CBOT

CBOT

cbot.ai

CBOT - додаток, що надає рішення на основі штучного інтелекту для покращення взаємодії з клієнтами в фінансових послугах, електронній комерції та інших секторах.

Babble AI

Babble AI

babble-ai.com

Babble AI - це додаток для створення чат-ботів з простим налаштуванням та людською взаємодією, що покращує досвід користувачів.

Global Message Services

Global Message Services

gms.net

Global Message Services (GMS) - провайдер комунікацій, що забезпечує багатоканальну взаємодію з клієнтами через API та платформу на основі ШІ.

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

LivePerson — платформа для універсальної комунікації між підприємствами та споживачами через різні канали, включаючи чат та голосові помічники.

WideBot

WideBot

widebot.net

WideBot - платформа для створення чат-ботів, що дозволяє бізнесам автоматизувати підтримку клієнтів та покращувати взаємодію з користувачами.

Parallel AI

Parallel AI

parallellabs.app

Parallel AI — програма для вибору та оптимізації моделей ШІ, що інтегрується з існуючими системами і допомагає управляти завданнями ШІ.

BotStacks

BotStacks

botstacks.ai

BotStacks - платформа для створення, розгортання та управління чат-ботами на основі штучного інтелекту для різних застосунків і бізнес-процесів.

QBox

QBox

qbox.ai

QBox - інструмент для тестування чат-ботів, що аналізує дані навчання, покращує точність та дозволяє швидко виявляти і виправляти помилки.

Teneo Developers

Teneo Developers

developers.teneo.ai

Teneo Developers – це платформа для розробки та управління розмовними рішеннями AI, що підтримує інтеграцію, аналіз та вдосконалення чатів та голосових ботів.

Joonbot

Joonbot

joonbot.com

Joonbot - це простий будівельник чат-ботів без коду, який дозволяє збирати інформацію, підвищувати продажі та автоматизувати обслуговування клієнтів.

My AskAI

My AskAI

myaskai.com

My AskAI — це ваш чат-бот для підтримки клієнтів 24/7, який дає миттєві відповіді на запитання та передає їх до людської команди, якщо потрібно.

Juji Studio

Juji Studio

juji.io

Juji Studio - це безкодовий конструктор чат-ботів на основі когнітивного ІІ, що дозволяє створювати персоналізовані чат-боти без навичок програмування.

FosterFlow

FosterFlow

fosterflow.com

FosterFlow пропонує чат-інтерфейс для компаній та малих команд, прямо підключаючи їх до потужних AI-моделей.

SocialBot

SocialBot

getsocialbot.com

SocialBot - штучний інтелект для автоматичного показу рекламних оголошень автомобілів з високим інтересом за низькою ціною на Facebook.

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