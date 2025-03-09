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Бот-платформи — інструменти, призначені для створення та розгортання інтерактивних чат-ботів. Ці платформи дають компаніям можливість створювати інтелектуальних розмовних ботів, які взаємодіють із клієнтами та допомагають у доставці інформації користувачам. Пропонуючи ряд інструментів розробки, таких як фреймворки та набори інструментів API, ці платформи дозволяють створювати настроюваних ботів. Як правило, ці боти є масштабованими, здатними обслуговувати на різних комунікаційних платформах і на кількох пристроях одночасно. Деякі платформи навіть пропонують функції для реклами та інтеграції платежів. Крім того, вони надають функції обслуговування для вирішення проблем, які можуть виникнути після публікації. Багато бот-платформ використовують штучний інтелект і продукти машинного навчання для досягнення високої продуктивності та аналітики. Вони використовують інструменти обробки природної мови (NLP) для інтерпретації тексту та ефективної взаємодії з платформами ШІ. Для включення в категорію Bot Platforms продукт повинен: 1. Надати можливості для розгортання ботів. 2. Запропонуйте фреймворки розробки ботів для полегшення налаштування. 3. Дозвольте користувачам визначати поведінку та програмні відповіді для своїх ботів. 4. Надати користувачам інструменти для обслуговування та оновлення опублікованих ботів.
Запит на новий застосунок
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai — це інструмент штучного інтелекту, створений для оптимізації розмовної комерції. Він пропонує створення віртуального помічника, який допоможе клієнтам орієнтуватися в каталогах продуктів або послуг, направляючи їх до продукту, який відповідає їхнім потребам, і покращуючи загальний досвід покупки. Ця техніка штучного інтелекту імітує людину-продавця, розуміючи та природно реагуючи на запити користувачів щодо таких характеристик, як матеріал, крій, розмір, колір, ціна тощо. Платформа також дозволяє розгортати не лише на веб-сайтах, але й у різних додатках для обміну повідомленнями, щоб залучити більш кваліфікований трафік і підвищити коефіцієнт конверсії. Однією з ключових переваг Tail.ai є його простота налаштування бота; налаштування більше не повинні бути тривалими або дорогими, користувачам просто потрібно визначити сценарії продажів зі своїх каталогів, щоб запустити своїх ботів. Окрім створення динамічних чат-ботів, Tail.ai також містить функції для навчання бота, щоб зробити його більш обізнаним і ефективним у обробці запитів користувачів. Крім того, він надає інструменти для аналізу розмов із клієнтами, надаючи цінну інформацію про очікування клієнтів і сприйняття брендів і продуктів.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat — це платформа розмовного штучного інтелекту. Це робить обслуговування клієнтів ефективнішим, а клієнтів задоволеними. Кожен може створити власного інтелектуального віртуального помічника (тобто розумного чат-бота зі штучним інтелектом) і налаштувати його для автоматизації підтримки клієнтів менш ніж за годину. Цінність продукту: Підвищте ефективність служби підтримки клієнтів у каналах обміну повідомленнями. * Вимірювання та підвищення роздільної здатності. * Зменште робоче навантаження на агента та залиште відповіді на поширені запитання ШІ. * Збільшити швидкість відхилення в чаті. * Переведіть повторювані завдання на автопілот. * Перехресні посилання на дані дозволу чату на дані вашого кол-центру. Робіть клієнтів щасливими * Миттєві відповіді на запитання 24/7 * Виявлення намірів і розуміння природної мови. * Вимірюйте якість відповідей ШІ. * Відповіді на всіх мовах. * Передача від бота до людини з вбудованим живим чатом. Налаштуйте його менш ніж за годину. * Шаблони для різних галузей (SaaS, електронна комерція, фінанси, телекомунікації). * AI пропонує покращити ваші тренувальні дані. Додайте додатковий інтелект за допомогою функцій Enterprise, таких як спеціальний код AlphaOS, у наміри, автентифікацію користувачів, SSO, SLA, API, багатоканальне розгортання (WhatsApp, Messenger, RCS, Apple Business Chat, голос).
Aimylogic
aimylogic.com
Простий візуальний розробник ботів на основі штучного інтелекту Aimylogic — це платформа для спілкування на природній мові для малого та середнього бізнесу, за допомогою якої понад 60 000 користувачів одним натисканням кнопки створили тисячі навичок для голосових помічників і чат-ботів. Навіть нерозробники можуть створити навички або розумного бота за допомогою Aimylogic.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai — це API, який полегшує розробникам створення програм і пристроїв, з якими можна спілкуватися. Будь-яка програма, будь-який пристрій може використовувати Wit.ai, щоб приймати введені користувачами дані природною мовою (мовлення чи текстові повідомлення) і перетворювати їх на команди.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd – це платформа, що сприяє розширенню можливостей, яка допомагає компаніям створювати інтелектуальних ботів для взаємодії зі своїми клієнтами через живий чат на веб-сайті, каналах соціальних мереж і додатках. Він також надає готові шаблони для бізнесу, щоб розпочати роботу. Для свого Ai/ML-бота створіть робочий процес за лічені хвилини та підключіться до каналу зв’язку вашого бізнесу. Щоб отримати відповіді на основні поширені запитання, створіть свого «бота на основі правил», просто скориставшись опцією безперешкодного перетягування. Як працює ThumbCrowd? Крок 1. Виберіть відповідного готового бота з шаблону або створіть нового бота для свого бізнесу. Крок 2. Спроектуйте бесіди. Навчіть бота за допомогою власних даних. Крок 3. Бездоганно підключіть свого навченого бота до відповідного каналу бізнес-зв’язку, напр. Facebook Messenger, SMS, Live Chat, WeChat, Viber, Line тощо. Інтерфейс ThumbCrowd (www.thumb-crowd.com) допоможе вам розробити та оптимізувати весь процес обслуговування клієнтів. Ви можете навчити своїх ботів зі штучним інтелектом спілкуватися з клієнтами в узгодженому потоці, орієнтованому на людську особистість. Ще однією особливістю ThumbCrowd є поєднання рішень чат-ботів із різними опціями для кращої взаємодії та розуміння людей. Встановіть правильний баланс, і ви отримаєте користь від щасливіших і зацікавленіших клієнтів.
Smartly.ai
smartly.ai
Створюйте, розгортайте та контролюйте розмовні програми на різних пристроях за допомогою Smartly AI. Інтуїтивно зрозуміла платформа SaaS була розроблена для використання всіма профілями, що дозволяє всім членам команди проекту ефективно співпрацювати для створення розмовної програми. Унікальна структура Smartly AI означає, що користувачі створюють програму один раз, а потім можуть безперешкодно розгортати її на будь-якій платформі (веб-сайт, мобільний додаток, електронні листи, WhatsApp, Messenger, X, RingCentral, ...) Понад 5000 розробників наразі використовують платформу штучного інтелекту, і компанія розробила голосові програми та чат-боти для компаній будь-якого розміру з різних секторів, включаючи фінанси та телекомунікації.
QBox
qbox.ai
QBox — це чудовий інструмент, який надає комплексну та настроювану програму для тестування розмовних програм ШІ. Це спрощує та прискорює процес тестування, підвищує точність і допомагає користувачам надавати високоякісні цифрові помічники. QBox аналізує та порівнює дані навчання вашого чат-бота, візуалізуючи та розуміючи, де він працює, а де ні, і чому (для вибраного вами постачальника NLP). Він перевірить, зрозуміє та виправить вашу модель чат-бота – і все це за лічені хвилини. QBox допомагає підвищити точність вашого чат-бота, даючи вам 100% впевненість у розгортанні.
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Оновіть свій чат-бот на новий рівень! Удосконалена технологія чат-ботів Chatlayer від Sinch дає вам можливість легко почати роботу зі складнішими проектами чат-ботів і ШІ. Якщо ви вже використовуєте Sinch Engage, ви можете легко підключити свій чат-бот Sinch Engage до Chatlayer від Sinch і покращити роботу чат-бота для своїх клієнтів. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи великим підприємством, за допомогою Sinch Engage + Chatlayer ви можете розширити свої можливості спілкування.
Bot Libre
botlibre.com
Bot Libre дозволяє створювати та спілкуватися з чат-ботами, тренувати їх і інтегрувати в різні платформи для взаємодії з користувачами.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI — це найкраща платформа для створення ботів для залучення голосових і текстових розмовних програм. Програмування не потрібно, створіть свого бота за лічені хвилини!
Botbiz
botbiz.io
Розвивайте свій бізнес швидше за допомогою кращого рішення WhatsApp Business API: * Easy Chatbot Builder * Масова трансляція * Спільна папка "Вхідні" команди * Шаблони повідомлень * Потік введення користувача * Член команди * Робочий процес Webhook * Інтеграція Webform * Інтеграція SMS і електронної пошти * Інтеграція автовідповідачів * Інтеграція WooCommerce * Інтеграція Shopify * Кінцеві точки API Botbiz * Керуйте та сегментуйте підписників * Магазин електронної комерції * Вихідний вебхук
Xenioo
xenioo.com
Xenioo — це відома потужна та гнучка платформа, яка дає змогу професіоналам і компаніям створювати та публікувати своїх ботів на кількох каналах. Ми заснували Xenioo на початку 2017 року з метою створення найшвидшої та найкращої багатофункціональної платформи чат-ботів. Оскільки підхід до створення чат-бота Xenioo — це тип моделі «спочатку дизайн», ви можете створити свого чат-бота без необхідності заздалегідь вибирати цільову платформу. Після того, як ви закінчите з дизайном, ви можете розгорнути його одночасно на кількох каналах. Xenioo підтримує публікацію на таких каналах: веб-сайт, Facebook Messenger, Telegram, Whatsapp і Slack. У Xenioo є всі інструменти. Отже, все, що вам потрібно, це певна відданість і креативність.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — AI Chatbot для Facebook, Instagram, електронної комерції, SMS/електронної пошти та маркетингу в соціальних мережах (SaaS) ChatPion — це комплексне рішення, призначене для розвитку вашого бізнесу в різних сферах, таких як маркетинг, продажі, автоматизація та електронна комерція. Наша платформа може похвалитися вдосконаленим творцем чат-ботів зі штучним інтелектом та інтуїтивно зрозумілим конструктором потоків Drag & Drop, що усуває потребу в навичках кодування. Легка інтеграція з Facebook Messenger та Instagram DM забезпечує постійне спілкування. ChatPion має повнофункціональну привабливу платформу електронної комерції, яка може, живучи в самому Messenger Bot, продавати ваші продукти та приймати платежі. Крім того, платформу електронної комерції можна відкрити в браузерах. Окрім бота Messenger, ChatPion має кілька вражаючих і надійних функцій, які можуть використовувати соціальні мережі, електронну пошту та SMS-маркетинг. ChatPion — це багатокористувацька програма SaaS білого рівня — ви можете змінити бренд програми та продавати її послуги кінцевим користувачам.
botsplash
botsplash.com
Кожна можливість бізнесу починається з розмови. Botsplash, платформа для розмови Omni Channel, забезпечує інноваційне програмне забезпечення для цифрових повідомлень для підключення бізнесу та клієнтів на будь -якій цифровій платформі. Індивідуальні рішення відповідають регуляторним вимогам, роблячи ваш бізнес виділитись, по одній розмові. Botsplash - це потужна платформа для розмови, яка ставить ваш бізнес у цифрові канали обміну повідомленнями, де знаходяться ваші клієнти. Миттєво підключіться, взаємодійте та взаємодійте з клієнтами з у режимі реального часу або автоматизованими повідомленнями, які керуються з однієї платформи. З такими функціями, як SSO, робочий процес для подорожей клієнтів, управління документами, груповий чат та консолідований аудиторський слід, Bottsplash дозволяє вашим діловим агентам краще обслуговувати клієнта та бути там, де є клієнти.
Userbot
userbot.ai
Userbot - це програма, що використовує AI для автоматизації спілкування між бізнесом і клієнтами, покращуючи обслуговування, продажі та маркетинг.
Mio
m.io
Mio — це безпечне проміжне програмне забезпечення, яке розблоковує міжплатформний обмін повідомленнями, обмін файлами та ініціювання зустрічей для корпоративних організацій, які використовують Google Workspace і Microsoft 365, Slack або Zoom Team Chat. Mio — це єдине рідне рішення, яке співпрацює з Google для використання об’єднання API, що дозволяє кінцевим користувачам працювати з колегами на різних платформах чату. Завдяки сумісності платформи Mio підприємства в усьому світі можуть зробити своїх співробітників задоволеними, забезпечуючи їм безперебійну співпрацю. Лідери підприємств, як-от Broadcom, G2, Farmers Insurance, DUO, Університет Джорджа Вашингтона, Сазерленд і SAIA, довіряють Mio для об’єднання міжплатформних команд. Mio була заснована Томом Хедфілдом і Джеймсом Кандлом у листопаді 2015 року. Компанія Mio розташована в Остіні, штат Техас, залучила 12 мільйонів доларів від інвесторів, зокрема Goldcrest Capital, Eniac Ventures, Two Sigma Ventures, Khosla Ventures, Y Combinator і Capital Factory. Mio є офіційним партнером Google, Cisco та Zoom.
Flow XO
flowxo.com
Створіть чат-бота з нульовими навичками програмування, щоб взаємодіяти з клієнтами на різних платформах.
Botsup
botsup.io
За допомогою Botsup користувачі по всьому світу створюють чат-боти AI у WhatsApp, щоб продавати більше. Botsup дозволяє компаніям пропонувати своїм споживачам захоплюючий досвід покупок через WhatsApp. Наприклад, ви можете надіслати персоналізовані сповіщення зі своєї системи програмним способом через API Botsup і залучити їх до покупки ваших пропозицій продуктів.
YOCTOL.AI
yoctol.ai
YOCTOL.AI скеровує, розвиває та надихає міжнародних послідовників штучного інтелекту, пропонуючи їм передові ефективні та новаторські програми SaaS. Маю намір очолити вдосконалення бізнес-аналітики. YOCTOL.AI приносить вражаючі моменти для збільшення продажів, розширення баз аудиторії та побудови тісних стосунків із клієнтами – усе одразу та з легкістю.
BotSpace
bot.space
BotSpace - платформа для автоматизації підтримки клієнтів у WhatsApp, що дозволяє бізнесам вести персоналізовані спілкування в реальному часі.
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot — це платформа розмовного штучного інтелекту на базі SaaS без використання коду, яка допомагає фінтех-компаніям і підприємствам автоматизувати підтримку клієнтів, підвищити рівень взаємодії з клієнтами та цифрову адаптацію за допомогою чат-ботів і голосових ботів на основі штучного інтелекту. Платформа DIY «No Code», яка дозволяє створювати гібридних ботів за допомогою вдосконаленого інструменту Workflow Builder і Conversational AI. Floatbot отримав нагороду Emerge50 на NPC [Nasscom Product Conclave] у 10 категоріях. Floatbot входить до п'ятірки найкращих у категорії SaaS! IDC представляє Floatbot як інноватора для банківських і фінансових послуг в Індії [11 грудня 2019 р.] Ботів, розроблених у Floatbot, можна запускати у веб-порталі, мобільних додатках (iOS та Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot також підтримує Speech to Text і Text to Speech для Voicebots. Floatbot інтегровано з Contact Center для Voicebot. Floatbot — це гібридна платформа, одна з небагатьох у всьому світі, яка дозволяє розробляти багатоканальний чат-бот і голосовий бот за кілька годин, де фінансово-технічний спеціаліст або банк можуть розробити кілька ботів, які спілкуватимуться з клієнтом через канали чату та голосу за адресою різні етапи їхнього шляху [підтримка клієнтів, перевірка потенційного клієнта, перевірка KYC, використання балів лояльності, нагадування про оплату, цикл зворотного зв’язку, Cross-sell/Up-sell Products тощо]. Floatbot дозволяє користувачам плавно перемикатися між голосовим каналом і каналом чату та зберігати попередні сеанси та контекст.
TextIt
textit.com
TextIt дозволяє створювати інтерактивні SMS та голосові додатки без програмування, автоматизуючи процеси обміну повідомленнями.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo, платформа SaaS для розмовного штучного інтелекту, це середовище розробки та виконання для продуктивних команд. Знайдіть кілька ярликів нижче: * Голосовий бот і контактний центр * Багатомовний бот * Instant Messenger Bot * Продуктивність і вдосконалення бота * Співпраця та створення прототипів * IT/HR & Shared Service Bot
FosterFlow
fosterflow.com
Ми надаємо інтерфейс чату для компаній і невеликих команд для найпотужніших моделей ШІ.
WideBot
widebot.net
WideBot — це провідна платформа розмовного штучного інтелекту для створення чат-ботів у регіоні MENA, орієнтована на арабську мову. Наша місія — розширити можливості компаній за допомогою ботів на основі штучного інтелекту, які спілкуються як люди, щоб вони могли будувати міцні стосунки зі своїми клієнтами та максимізувати свої результати завдяки безперебійному персоналізованому досвіду. Ми пропонуємо від базових до повноцінних рішень, починаючи з навчання та створення даних, адаптації та оптимізації до розміщення та обслуговування, з постійною технічною підтримкою.
VOGO Voice
vogovoice.com
Ми — VOGO Voice, інноваційна група, що складається з найкращих і різноманітних умів у галузі голосових технологій, які зосереджуються на найшвидшому способі підключення Power of Voice. Ми — майбутнє голосових додатків, які допомагають бізнесам і громадським організаціям охопити свою зростаючу аудиторію за допомогою розумної, цільової та перехресної голосової платформи. VOGO Voice підтримує Amazon і Google у створенні голосових програм і розгортанні їх у формі навичок і дій на своїх пристроях з голосовою активацією. Ми є зручною для користувачів платформою SaaS з декількома клієнтами, яка надає інформацію компаніям і спільнотам через голосові інтерфейси користувача (VUI). VOGO Voice співпрацює з глобальними компаніями, провідними постачальниками даних і технологіями для перетворення необроблених даних в інформацію для прийняття рішень на основі даних. Почніть розвивати свої навички вже сьогодні! Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися більше.
Steamship
steamship.com
Створюйте агенти ШІ за допомогою нашого Python SDK і легко розгортайте їх у хмарі. Отримайте доступ до безсерверного хмарного хостингу, векторного пошуку, веб-хуків, зворотних викликів тощо.
Parallel AI
parallellabs.app
Зустрічайте Parallel AI — передове рішення, створене для сучасного бізнесу. За допомогою Parallel AI виберіть найбільш підходящу модель AI для кожного конкретного завдання, забезпечуючи неперевершену ефективність і точність. Наша платформа легко інтегрується з вашими існуючими базами знань, створюючи співробітників ШІ, які поінформовані та готові вирішувати ваші бізнес-завдання. Незалежно від того, чи йдеться про швидке проведення серйозних дослідницьких проектів чи надання експертних консультацій на вимогу, Parallel AI забезпечить ваш бізнес віртуальними експертами, з якими можна спілкуватися в будь-який час і будь-де.
NoForm.aI
noform.ai
Ви втомилися втрачати потенційних клієнтів через виснажливі форми потенційних клієнтів, які відштовхують їх від вашого бізнесу? Підніміть потенційних клієнтів і рівень конверсії на нові висоти за допомогою фантастичного продавця зі штучним інтелектом! NoForm.AI — ваш найкращий торговий агент на базі GPT-4, який може подружитися з вашими даними всього за 3 хвилини. Чим NoForm.AI виділяється з натовпу? * Поліпшення взаємодії. NoForm.A надає миттєві відповіді, проводить попередню кваліфікацію відвідувачів і ефективно збирає для вас контактні дані. * Попередньо кваліфікуйте відвідувачів. Максимізуйте свої зусилля, зосереджуючись на потенційних клієнтах, готових зробити покупку, а не витрачати час на потенційних клієнтів, які можуть не принести результату. * Підвищення конверсії потенційних клієнтів. Забудьте про типові форми для веб-сайтів і подвійте коефіцієнти конверсії потенційних клієнтів за допомогою персоналізованого помічника з продажу зі штучним інтелектом.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI — це ваш чат-бот служби підтримки клієнтів зі штучним інтелектом, доступний цілодобово й без вихідних, щоб давати миттєві відповіді вашим клієнтам на вашому сайті чи електронною поштою. Навчений на основі знань вашої компанії, ваш чат-бот гарантує, що ваші клієнти завжди отримають відповіді на їхні запитання, і передасть їх вашій (людській) команді, якщо вона не зможе відповісти, надаючи найкраще з обох світів і підвищуючи рівень задоволеності та утримання клієнтів. Миттєво дізнайтеся, які ваші поширені проблеми чи запитання, завдяки статистиці AI, щоб ви могли витрачати менше часу на загальні запити та більше часу на розробку свого продукту. Ми бачимо, що в середньому 79% розмов вирішуються безпосередньо ШІ між нашими користувачами, що економить тисячі годин часу підтримки, який можна витратити на більш стратегічні можливості. Зменште кількість запитів на підтримку більш ніж на 50% за одну ніч завдяки My AskAI.
Meya
meya.ai
Meya - платформа для створення чат-ботів підтримки клієнтів за допомогою BFML та Python, що забезпечує інтеграцію з різними сервісами.
Lindy
lindy.ai
Лінді - це AI-асистент для автоматизації щоденних завдань, що інтегрується з бізнес-інструментами та дозволяє створювати кастомізованих агентів без коду.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse — це платформа спілкування та чат-ботів, яка допомагає вам створювати, керувати та розгортати автоматизованих ботів для взаємодії в WhatsApp, Instagram, Facebook, чаті в реальному часі, Google My Business тощо.
konversable
konversable.com
Konverable - це потужне рішення для чату, призначене для задоволення ваших клієнтів та конвертації більшої кількості запитів. Наше рішення можна використовувати в багатьох випадках використання. Konverable був розроблений для того, щоб допомогти нашим клієнтам різними способами: * Клієнти, що мають резервне копіювання в прямому ефірі, тепер можна повідомити про вхідні запити чату через додаток, і навіть можуть поспілкуватися з користувачами безпосередньо в програмі. * Всі функціональні можливості чату в прямому ефірі, присутні в нашому хмарному рішенні, можна використовувати в додатку, включаючи можливість передачі чатів між відділами та створення/вставлення швидких відповідей для покращення простоти використання. * Клієнтів можна повідомити про будь -які потенційні клієнти, створені їхнім ботом, гарантуючи, що їх можна швидко діяти. * Стенограми чату по всіх каналах обміну повідомленнями можна переглянути, де вони підключені; включаючи чати на веб -сайті, чати WhatsApp та чати Messenger. Реактивні та проактивні функції для збільшення запитів, чатів та конверсій.
Juji Studio
juji.io
Конструктор когнітивного штучного інтелекту без коду Juji Studio поєднує когнітивний штучний інтелект і обчислювальну психологію з інтуїтивно зрозумілим графічним інтерфейсом користувача (GUI), щоб будь-хто міг створювати, розгортати та керувати власними когнітивними чат-ботами штучного інтелекту без коду та ІТ-ресурсів. Легко досягайте 100-кратного збільшення часу отримання цінності. На відміну від будь-яких інших чат-ботів зі штучним інтелектом, когнітивні чат-боти зі штучним інтелектом мають розвинені людські навички програмного забезпечення. Маючи такі навички, вони можуть активно слухати своїх користувачів і співпереживати. Вони також можуть читати між рядків і автоматично робити висновок про унікальні характеристики кожного користувача з розмов, як-от особистісні риси Великої п’ятірки та навички спілкування, і використовувати цю інформацію для глибокої персоналізації своїх послуг для кожного користувача. Juji Studio використовувалася для автоматизації різноманітних і складних завдань із залучення людей, таких як співбесіди, навчання/репетиторство та переконлива презентація інформації в різних областях, включаючи освіту, охорону здоров’я та управління талантами.
CBOT
cbot.ai
CBOT є провідною компанією розмовного штучного інтелекту, яка надає рішення корпоративного рівня для розмовного штучного інтелекту та генеративного штучного інтелекту. Ми спеціалізуємося на покращенні взаємодії з клієнтами у секторах фінансових послуг, електронної комерції, телекомунікацій та обслуговування клієнтів за допомогою чат-ботів на основі штучного інтелекту, допомагаючи компаніям досягати своїх цілей щодо підвищення лояльності клієнтів і доходів.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks — це повнокомпонентна розмовна платформа ШІ, яка пропонує набір інструментів для створення, розгортання та керування чат-ботами GenAI для різних програм. Він надає такі функції, як інтерфейс перетягування та скидання для розробки робочих процесів чат-бота, можливості обробки природної мови для розуміння введення користувачами, інтеграцію з популярними платформами обміну повідомленнями, такими як WhatsApp, аналітику для моніторингу продуктивності чат-бота та варіанти розгортання як для веб-, так і для мобільних середовищ. Ми всі бачили типового веб-чат-бота. На щастя, потенціал генеративного штучного інтелекту набагато перевищує те, що ці базові чат-боти можуть зробити самі по собі. BotStacks йде ще далі, надаючи розширені можливості чату, щоб ці чат-боти наступного покоління могли бути реалізовані клієнтами безпосередньо з мобільних додатків. BotStacks прокладає шлях для розгортання GenAI Chatbots на багатьох корпоративних платформах як спосіб автоматизації бізнес-процесів.
Botanic
code7.com
Платформа дає змогу створити повне дерево взаємодії простим перетягуванням модулів. Після цього потрібно лише один клік, щоб опублікувати готового бота на вашому улюбленому каналі, наприклад WhatsApp Business і Web Chat.
Arsturn
arsturn.com
У сучасному швидкоплинному цифровому світі компанії постійно шукають інноваційні способи взаємодії зі своїми клієнтами. Arsturn AI постає передовим рішенням, пропонуючи спеціальні чат-боти ChatGPT, які можна легко інтегрувати на ваш веб-сайт. Всього за хвилину після налаштування Arsturn AI обіцяє революціонізувати спосіб взаємодії компаній із відвідувачами, надаючи миттєву підтримку та покращуючи взаємодію з користувачем. Arsturn AI використовує потужність розмовного AI, щоб надати користувачам високоінтерактивний і чуйний чат-бот. Ось погляд на базову механіку: * Використовує розширену обробку природної мови (NLP), щоб розуміти запити користувачів і відповідати на них. * Адаптується до голосу вашого бренду, щоб підтримувати послідовність спілкування. * Пропонує взаємодію в реальному часі, забезпечуючи негайну допомогу відвідувачам веб-сайту. Рішення Arsturn AI ChatGPT оснащені функціями, які задовольняють різноманітні потреби бізнесу. Давайте заглибимося в особливості: * Персоналізовані чат-боти: створені спеціально для повідомлень і цілей вашого бренду. * Миттєва підтримка: надає негайні відповіді на запити клієнтів, покращуючи їхній досвід. * Генерація потенційних клієнтів: залучає потенційних клієнтів через інтерактивні діалоги, ефективно залучаючи потенційних клієнтів. * Віртуальна допомога: діє як онлайн-представник, направляючи користувачів через ваш веб-сайт. Переваги включають: * Покращене залучення користувачів, що веде до підвищення задоволеності клієнтів. * Збільшення коефіцієнтів конверсії завдяки проактивній взаємодії з клієнтами. * Економія коштів на підтримку клієнтів завдяки автоматичним відповідям.
UNOY
unoy.io
AI.Assisted.Work. - UNOY® — це платформа для створення без коду, яка дозволяє вам ефективно оцифрувати свої знання, процеси та рішення. UNOY також полегшує документування та застосування експертних знань. Надаючи індивідуальних помічників AI, гнучке пристосування до індивідуальних вимог, професійну безпеку, безперервне вдосконалення та просте рішення без коду, UNOY дозволяє компаніям підвищити ефективність і результативність своїх робочих процесів. UNOY підтримує компанії у використанні переваг штучного інтелекту, заощадженні коштів і роботі в юридично безпечний спосіб. Автоматизуйте будь-які бізнес-знання в нашому візуальному Y-Designer за допомогою лише кількох клацань миші. Отримайте максимальну гнучкість, додавши з’єднувачі даних, форми тощо. Код не потрібен!
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility — це команда експертів, розробників програмного забезпечення та дизайнерів, які бачать кожен день як нову можливість для новаторських ідей, неперевершеного виконання та побудови тривалих відносин із клієнтами. Штаб-квартира компанії розташована в Дірфілд-Біч, штат Флорида. Основний продукт компанії, цифрова маркетингова платформа TruVisibility, є комплексним цифровим маркетинговим рішенням для компаній і професіоналів. Нещодавно компанія представила TruCHAT — потужний багатоканальний чат-бот + живий чат для компаній будь-якого розміру. TruVisibility використовує найновішу технологію машинного навчання та програмного забезпечення, щоб дати можливість компаніям створювати чат-боти, мобільні веб-сайти, маркетинг електронною поштою, блоги тощо.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Почніть створювати кращий досвід співробітників. Проста у використанні платформа Bot Platform без використання коду дозволяє будь-кому створювати власних ботів, цифрових помічників і автоматизовані робочі інструменти на каналах зв’язку, таких як Microsoft Teams, Workplace із Facebook і Messenger. Легко створюйте програми, автоматизуйте робочі процеси та інтегруйте процеси в канали зв’язку та цифрові середовища, якими користуються ваші співробітники та клієнти, у надійному, безпечному та масштабованому середовищі. Почніть із шаблону, який можна редагувати, або створіть ботів з нуля, які сприятимуть залученню та продуктивності співробітників. Створюйте індивідуальні програми визнання, нових помічників для початківців, додатки для запитань і відповідей лідерів, інноваційні інструменти для співробітників, розсилайте пульсові опитування, вимірювайте моральний дух компанії, створюйте персоналізовані навчальні програми, автоматично відповідайте на поширені запитання або автоматизуйте запити до служби підтримки. Які б робочі інструменти ви не хотіли створити, створюйте їх за допомогою The Bot Platform.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot — це платформа зі штучним інтелектом, розроблена спільно з командою Marketing API у Facebook. Він автоматично визначає, які автомобілі викликають найбільший інтерес за найнижчої ціни за клік, і розміщує ці оголошення першими, щоб знизити витрати. SocialBot заповнює стрічку новин кожного покупця у Facebook автомобілями, на які вони найімовірніше натиснуть. Завдяки нашому інтелектуальному мікронацілюванню рейтинг кліків оголошень SocialBot на 250% вищий, ніж у середньому по галузі, за 18% від середньої вартості.
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio, передова платформа SaaS, дозволяє компаніям легко створювати інтелектуальні розмови. Кодування не потрібне – це зручна платформа, яка використовує найкращу технологію штучного інтелекту, включаючи GPT, щоб покращити ваші враження від спілкування. Наші інструменти забезпечують безпечне використання ШІ та захищають ваш бренд і клієнтів. Вийдіть за рамки простих чат-ботів із Humley Studio. Створюйте адаптивний, динамічний досвід спілкування, перетворюючи взаємодію з клієнтами на двигун зростання. Оптимізуйте роботу, забезпечте персоналізований досвід і залишайтеся в авангарді залучення клієнтів. Створіть свого першого розмовного помічника менше ніж за годину безкоштовно.
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai — це хмарна платформа, призначена для створення, розміщення та масштабування агентів природної мови.
Conversed.ai
conversed.ai
Conversed.ai - платформа для створення та оптимізації чат- і голосових ботів для автоматизації підтримки клієнтів та бізнес-операцій.
Botmake
botmake.io
Botmake - це простий інструмент для створення чат-ботів без коду, який дозволяє інтегрувати їх на сайти задля покращення взаємодії з відвідувачами.
Octane AI
octaneai.com
AI, який розвиває ваш бізнес електронної комерції Понад 3000 продавців Shopify використовують Octane AI для забезпечення AI Quiz Funnels і AI Insights. Отримано півмільярда доходу, який зростає.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Certainly
certainly.io
Безумовно, має на меті допомогти компаніям створювати неймовірні умови для користувачів електронної комерції, замінюючи кліки розмовами. Програмне забезпечення Certainly Conversational AI легко підключається до всіх платформ, на яких ви ведете свій бізнес, і ми маємо клієнтів і партнерів у понад 20 країнах світу. Платформа Certainly Conversational AI Platform Chatbot Builder без коду пропонує цікавий і простий досвід створення. Продукт пропонує високоякісну взаємодію з користувачами в різних каналах, повну інтеграцію з десятками бізнес-систем і потужний власний штучний інтелект, який визначає будь-яку мову та пропонує готовий до використання вміст понад 14 мовами. Звичайно, йому довіряють такі бренди, як Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk і AKQA.
Botpress
botpress.com
Botpress - платформа для створення чат-ботів на основі AI, що дозволяє користувачам легко розробляти та розгортати інтерактивні рішення для спілкування.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow - це платформа для створення та розгортання AI-агентів, що дозволяє командам проектувати, тестувати та вдосконалювати голосові та чат-взаємодії.
mottle
mottle.com
Перетворіть відвідувачів на клієнтів за допомогою дружнього чат-бота. Без особливих зусиль створіть чат-бота зі штучним інтелектом, адаптованого до потреб вашого бізнесу: оптимізуйте підтримку клієнтів і підвищте їхню задоволеність — і все це без кодування. Просто напишіть свої інструкції простою мовою.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI - це платформа для створення та управління агентами штучного інтелекту, яка автоматизує бізнес-процеси без коду.
Chatbase
chatbase.co
Chatbase - це платформа для створення чат-ботів на основі ваших даних, що дозволяє легко інтегрувати їх на веб-сайти та у додатки.
Qualified
qualified.com
Кваліфіковано - це платформа для генерації трубопроводів для команд доходу, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtPot та VMware Trust, кваліфіковані для вирощування свого трубопроводу, використовуючи свої найбільші активи з продажу та маркетингу - корпоративний веб -сайт - для визначення найцінніших покупців, виявлення сигналів про наміри покупця та миттєво Почати розмови про продаж. Клієнти, які використовують кваліфіковані, повідомляють про збільшення зустрічей на 10 разів, 4 -кратне збільшення перетворення свинцю та збільшення трубопроводу на 6 разів. Кваліфікована, побудована на Salesforce, з'єднує веб-сайт із даними Salesforce для виявлення намірів покупця на основі рахунків та полегшення розмови про продаж у режимі реального часу. Кваліфіковано займає №1 на Salesforce AppExchange і займає №1 на понад 20 категорій на G2. Штаб -квартира в Сан -Франциско, кваліфікована, очолюють колишній Salesforce CMO Kraig Swensrud та колишній продукт Salesforce SVP Sean Whiteley та фінансуються Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures та Salesforce Ventures. Щоб дізнатися більше, відвідайте Qualified.com.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai - платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі AI, яка допомагає підприємствам вести ефективні розмови з клієнтами без потреби в програмуванні.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — платформа для універсальної комунікації між підприємствами та споживачами через різні канали, включаючи чат та голосові помічники.
500apps
500apps.com
CRM.io від 500apps - це програмне забезпечення для управління клієнтами, що сприяє збільшенню продажів і покращенню бізнес-процесів.
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