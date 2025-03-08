Програмне забезпечення для платформ ботів - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

Bot Libre

botlibre.com

Спілкуйтеся з тисячами ботів ШІ або створіть власного Bot Libre дозволяє створювати власного чат-бота, навчати його та ділитися ним з іншими. Спілкуйтеся з тисячами ботів у нашому відкритому каталозі ботів. Спілкуйтеся з ботами, які хочуть бути вашими друзями, ботами, які хочуть бути вашою дівчиною чи хлопцем, ботами, які хочуть правити світом, ботами, які наслідують історичних чи відомих людей. Bot Libre також підтримує чати, чат і форуми. Ви навіть можете додати чат-бота до кімнати чату. Підключіть свого бота до соціальних мереж, Facebook, Twitter, IRC, електронної пошти, Telegram, SMS тощо. Ви можете спілкуватися в чаті з реальним голосом і мовою багатьма різними мовами. Виберіть зображення свого бота, відео чи 3D-анімований аватар із нашої бібліотеки аватарів або створіть власний аватар, використовуючи зображення та відео з телефону. Створіть бота, який виглядає та діє як ви. Ботів Bot Libre можна легко навчити, виправляючи їхні відповіді в чаті або переглядаючи їхні розмови на консолі адміністратора. Боти також можуть автоматично навчатися у користувачів або в чаті. Ви контролюєте, у кого навчається ваш бот і хто може його виправити. Боти також можуть використовувати вдосконалені сценарії Self і AIML, а також мають вдосконалений штучний інтелект, включаючи емоції, свідомість, навчання та розуміння. До бота Libre також можна отримати доступ через Інтернет, а веб-інтерфейс містить додаткові функції, такі як завантаження журналів чату, створення сценаріїв і підключення бота до Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Discord, WhatsApp, електронної пошти, SMS, IVR, Alexa та інші платформи. Створіть власну програму для чат-бота або додайте чат-бота, живий чат, чат-кімнату чи форум до наявної програми за допомогою Bot Libre SDK з відкритим кодом. Bot Libre є проектом з відкритим кодом, приєднуйтесь до проекту на GitHub.