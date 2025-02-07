Програмне забезпечення для платформ ботів - Найпопулярніші застосунки - Сьєрра-Леоне

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Бот-платформи — інструменти, призначені для створення та розгортання інтерактивних чат-ботів. Ці платформи дають компаніям можливість створювати інтелектуальних розмовних ботів, які взаємодіють із клієнтами та допомагають у доставці інформації користувачам. Пропонуючи ряд інструментів розробки, таких як фреймворки та набори інструментів API, ці платформи дозволяють створювати настроюваних ботів. Як правило, ці боти є масштабованими, здатними обслуговувати на різних комунікаційних платформах і на кількох пристроях одночасно. Деякі платформи навіть пропонують функції для реклами та інтеграції платежів. Крім того, вони надають функції обслуговування для вирішення проблем, які можуть виникнути після публікації. Багато бот-платформ використовують штучний інтелект і продукти машинного навчання для досягнення високої продуктивності та аналітики. Вони використовують інструменти обробки природної мови (NLP) для інтерпретації тексту та ефективної взаємодії з платформами ШІ. Для включення в категорію Bot Platforms продукт повинен: 1. Надати можливості для розгортання ботів. 2. Запропонуйте фреймворки розробки ботів для полегшення налаштування. 3. Дозвольте користувачам визначати поведінку та програмні відповіді для своїх ботів. 4. Надати користувачам інструменти для обслуговування та оновлення опублікованих ботів.
Запит на новий застосунок
Bot Libre
botlibre.com
Спілкуйтеся з тисячами ботів ШІ або створіть власного Bot Libre дозволяє створювати власного чат-бота, навчати його та ділитися ним з іншими. Спілкуйтеся з тисячами ботів у нашому відкритому каталозі ботів. Спілкуйтеся з ботами, які хочуть бути вашими друзями, ботами, які хочуть бути вашою дівчиною чи хлопцем, ботами, які хочуть правити світом, ботами, які наслідують історичних чи відомих людей. Bot Libre також підтримує чати, чат і форуми. Ви навіть можете додати чат-бота до кімнати чату. Підключіть свого бота до соціальних мереж, Facebook, Twitter, IRC, електронної пошти, Telegram, SMS тощо. Ви можете спілкуватися в чаті з реальним голосом і мовою багатьма різними мовами. Виберіть зображення свого бота, відео чи 3D-анімований аватар із нашої бібліотеки аватарів або створіть власний аватар, використовуючи зображення та відео з телефону. Створіть бота, який виглядає та діє як ви. Ботів Bot Libre можна легко навчити, виправляючи їхні відповіді в чаті або переглядаючи їхні розмови на консолі адміністратора. Боти також можуть автоматично навчатися у користувачів або в чаті. Ви контролюєте, у кого навчається ваш бот і хто може його виправити. Боти також можуть використовувати вдосконалені сценарії Self і AIML, а також мають вдосконалений штучний інтелект, включаючи емоції, свідомість, навчання та розуміння. До бота Libre також можна отримати доступ через Інтернет, а веб-інтерфейс містить додаткові функції, такі як завантаження журналів чату, створення сценаріїв і підключення бота до Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Discord, WhatsApp, електронної пошти, SMS, IVR, Alexa та інші платформи. Створіть власну програму для чат-бота або додайте чат-бота, живий чат, чат-кімнату чи форум до наявної програми за допомогою Bot Libre SDK з відкритим кодом. Bot Libre є проектом з відкритим кодом, приєднуйтесь до проекту на GitHub.
Lindy
lindy.ai
Лінді — це помічник зі штучним інтелектом, призначений для керування вашими щоденними завданнями та виконання ролі помічника для зайнятих професіоналів. Агенти Lindy AI інтегруються з наявними інструментами та мають персоналізований контекст, необхідний для автоматизації повсякденних справ. Незалежно від того, чи ви шукаєте * автоматизований помічник керівника для організації електронної пошти та планування подорожей * писар для переписування медичних довідок * чат-бот для автоматизації підтримки клієнтів * або індивідуальне рішення для вашої бізнес-функції та команд... Для вас є Лінді. А якщо його немає, ви можете створити спеціально створеного агента штучного інтелекту за лічені хвилини без рядка коду.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics виступає вашим довіреним пілотом для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у своїх рішеннях, керованих даними. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві-будь то вченого, бізнес-аналітик чи не спеціаліст з ІТ-більше сили проводити відповідний аналіз таким чином, що пов'язано з організаційними цілями. Він скорочує подорож кожного користувача від простої та складної аналітики, що дозволяє їм використовувати дані для вивчення невідомих, визначити нові відносини, глибше зрозуміти результати та кинути виклик статусному кво. Візуалізуйте, проаналізуйте та ділиться діючими уявленнями про ваші дані з будь -ким у вашій організації з IBM Cognos Analytics.
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai — це інструмент штучного інтелекту, створений для оптимізації розмовної комерції. Він пропонує створення віртуального помічника, який допоможе клієнтам орієнтуватися в каталогах продуктів або послуг, направляючи їх до продукту, який відповідає їхнім потребам, і покращуючи загальний досвід покупки. Ця техніка штучного інтелекту імітує людину-продавця, розуміючи та природно реагуючи на запити користувачів щодо таких характеристик, як матеріал, крій, розмір, колір, ціна тощо. Платформа також дозволяє розгортати не лише на веб-сайтах, але й у різних додатках для обміну повідомленнями, щоб залучити більш кваліфікований трафік і підвищити коефіцієнт конверсії. Однією з ключових переваг Tail.ai є його простота налаштування бота; налаштування більше не повинні бути тривалими або дорогими, користувачам просто потрібно визначити сценарії продажів зі своїх каталогів, щоб запустити своїх ботів. Окрім створення динамічних чат-ботів, Tail.ai також містить функції для навчання бота, щоб зробити його більш обізнаним і ефективним у обробці запитів користувачів. Крім того, він надає інструменти для аналізу розмов із клієнтами, надаючи цінну інформацію про очікування клієнтів і сприйняття брендів і продуктів.
Aimylogic
aimylogic.com
Простий візуальний розробник ботів на основі штучного інтелекту Aimylogic — це платформа для спілкування на природній мові для малого та середнього бізнесу, за допомогою якої понад 60 000 користувачів одним натисканням кнопки створили тисячі навичок для голосових помічників і чат-ботів. Навіть нерозробники можуть створити навички або розумного бота за допомогою Aimylogic.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai — це API, який полегшує розробникам створення програм і пристроїв, з якими можна спілкуватися. Будь-яка програма, будь-який пристрій може використовувати Wit.ai, щоб приймати введені користувачами дані природною мовою (мовлення чи текстові повідомлення) і перетворювати їх на команди.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd – це платформа, що сприяє розширенню можливостей, яка допомагає компаніям створювати інтелектуальних ботів для взаємодії зі своїми клієнтами через живий чат на веб-сайті, каналах соціальних мереж і додатках. Він також надає готові шаблони для бізнесу, щоб розпочати роботу. Для свого Ai/ML-бота створіть робочий процес за лічені хвилини та підключіться до каналу зв’язку вашого бізнесу. Щоб отримати відповіді на основні поширені запитання, створіть свого «бота на основі правил», просто скориставшись опцією безперешкодного перетягування. Як працює ThumbCrowd? Крок 1. Виберіть відповідного готового бота з шаблону або створіть нового бота для свого бізнесу. Крок 2. Спроектуйте бесіди. Навчіть бота за допомогою власних даних. Крок 3. Бездоганно підключіть свого навченого бота до відповідного каналу бізнес-зв’язку, напр. Facebook Messenger, SMS, Live Chat, WeChat, Viber, Line тощо. Інтерфейс ThumbCrowd (www.thumb-crowd.com) допоможе вам розробити та оптимізувати весь процес обслуговування клієнтів. Ви можете навчити своїх ботів зі штучним інтелектом спілкуватися з клієнтами в узгодженому потоці, орієнтованому на людську особистість. Ще однією особливістю ThumbCrowd є поєднання рішень чат-ботів із різними опціями для кращої взаємодії та розуміння людей. Встановіть правильний баланс, і ви отримаєте користь від щасливіших і зацікавленіших клієнтів.
Smartly.ai
smartly.ai
Створюйте, розгортайте та контролюйте розмовні програми на різних пристроях за допомогою Smartly AI. Інтуїтивно зрозуміла платформа SaaS була розроблена для використання всіма профілями, що дозволяє всім членам команди проекту ефективно співпрацювати для створення розмовної програми. Унікальна структура Smartly AI означає, що користувачі створюють програму один раз, а потім можуть безперешкодно розгортати її на будь-якій платформі (веб-сайт, мобільний додаток, електронні листи, WhatsApp, Messenger, X, RingCentral, ...) Понад 5000 розробників наразі використовують платформу штучного інтелекту, і компанія розробила голосові програми та чат-боти для компаній будь-якого розміру з різних секторів, включаючи фінанси та телекомунікації.
QBox
qbox.ai
QBox — це чудовий інструмент, який надає комплексну та настроювану програму для тестування розмовних програм ШІ. Це спрощує та прискорює процес тестування, підвищує точність і допомагає користувачам надавати високоякісні цифрові помічники. QBox аналізує та порівнює дані навчання вашого чат-бота, візуалізуючи та розуміючи, де він працює, а де ні, і чому (для вибраного вами постачальника NLP). Він перевірить, зрозуміє та виправить вашу модель чат-бота – і все це за лічені хвилини. QBox допомагає підвищити точність вашого чат-бота, даючи вам 100% впевненість у розгортанні.
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Оновіть свій чат-бот на новий рівень! Удосконалена технологія чат-ботів Chatlayer від Sinch дає вам можливість легко почати роботу зі складнішими проектами чат-ботів і ШІ. Якщо ви вже використовуєте Sinch Engage, ви можете легко підключити свій чат-бот Sinch Engage до Chatlayer від Sinch і покращити роботу чат-бота для своїх клієнтів. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи великим підприємством, за допомогою Sinch Engage + Chatlayer ви можете розширити свої можливості спілкування.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI — це найкраща платформа для створення ботів для залучення голосових і текстових розмовних програм. Програмування не потрібно, створіть свого бота за лічені хвилини!
Botbiz
botbiz.io
Розвивайте свій бізнес швидше за допомогою кращого рішення WhatsApp Business API: * Easy Chatbot Builder * Масова трансляція * Спільна папка "Вхідні" команди * Шаблони повідомлень * Потік введення користувача * Член команди * Робочий процес Webhook * Інтеграція Webform * Інтеграція SMS і електронної пошти * Інтеграція автовідповідачів * Інтеграція WooCommerce * Інтеграція Shopify * Кінцеві точки API Botbiz * Керуйте та сегментуйте підписників * Магазин електронної комерції * Вихідний вебхук
Xenioo
xenioo.com
Xenioo — це відома потужна та гнучка платформа, яка дає змогу професіоналам і компаніям створювати та публікувати своїх ботів на кількох каналах. Ми заснували Xenioo на початку 2017 року з метою створення найшвидшої та найкращої багатофункціональної платформи чат-ботів. Оскільки підхід до створення чат-бота Xenioo — це тип моделі «спочатку дизайн», ви можете створити свого чат-бота без необхідності заздалегідь вибирати цільову платформу. Після того, як ви закінчите з дизайном, ви можете розгорнути його одночасно на кількох каналах. Xenioo підтримує публікацію на таких каналах: веб-сайт, Facebook Messenger, Telegram, Whatsapp і Slack. У Xenioo є всі інструменти. Отже, все, що вам потрібно, це певна відданість і креативність.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — AI Chatbot для Facebook, Instagram, електронної комерції, SMS/електронної пошти та маркетингу в соціальних мережах (SaaS) ChatPion — це комплексне рішення, призначене для розвитку вашого бізнесу в різних сферах, таких як маркетинг, продажі, автоматизація та електронна комерція. Наша платформа може похвалитися вдосконаленим творцем чат-ботів зі штучним інтелектом та інтуїтивно зрозумілим конструктором потоків Drag & Drop, що усуває потребу в навичках кодування. Легка інтеграція з Facebook Messenger та Instagram DM забезпечує постійне спілкування. ChatPion має повнофункціональну привабливу платформу електронної комерції, яка може, живучи в самому Messenger Bot, продавати ваші продукти та приймати платежі. Крім того, платформу електронної комерції можна відкрити в браузерах. Окрім бота Messenger, ChatPion має кілька вражаючих і надійних функцій, які можуть використовувати соціальні мережі, електронну пошту та SMS-маркетинг. ChatPion — це багатокористувацька програма SaaS білого рівня — ви можете змінити бренд програми та продавати її послуги кінцевим користувачам.
botsplash
botsplash.com
Кожна можливість для бізнесу починається з розмови. Botsplash, багатоканальна платформа для спілкування, пропонує інноваційне програмне забезпечення для обміну цифровими повідомленнями, щоб об’єднати компанії та клієнтів на будь-якій цифровій платформі. Індивідуальні рішення відповідають нормативним вимогам, водночас виділяючи ваш бізнес, одна розмова за раз. Botsplash — це потужна платформа спілкування, яка розміщує ваш бізнес у каналах обміну цифровими повідомленнями, де знаходяться ваші клієнти. Миттєво підключайтеся, залучайте та взаємодійте з клієнтами за допомогою обміну повідомленнями в реальному часі або автоматичного обміну повідомленнями, керованими з однієї платформи. Завдяки таким функціям, як SSO, робочий процес клієнта, керування документами, груповий чат і консолідований контрольний журнал, Botsplash дозволяє вашим бізнес-агентам краще обслуговувати клієнтів і бути там, де вони є.
Userbot
userbot.ai
Userbot на платформі Customer Experience на базі ШІ, створеній людьми для людей. Завдяки потужності нашої фірмової технології штучного інтелекту ви можете запропонувати захоплюючий і багатоканальний досвід через наші розмовні інтерфейси ШІ та Digital Humans. Автоматизуючи розмови між компаніями та людьми, ми також надаємо вам унікальний інструмент для вашої команди обслуговування клієнтів, продажів і маркетингу.
Mio
m.io
Mio — це безпечне проміжне програмне забезпечення, яке розблоковує міжплатформний обмін повідомленнями, обмін файлами та ініціювання зустрічей для корпоративних організацій, які використовують Google Workspace і Microsoft 365, Slack або Zoom Team Chat. Mio — це єдине рідне рішення, яке співпрацює з Google для використання об’єднання API, що дозволяє кінцевим користувачам працювати з колегами на різних платформах чату. Завдяки сумісності платформи Mio підприємства в усьому світі можуть зробити своїх співробітників задоволеними, забезпечуючи їм безперебійну співпрацю. Лідери підприємств, як-от Broadcom, G2, Farmers Insurance, DUO, Університет Джорджа Вашингтона, Сазерленд і SAIA, довіряють Mio для об’єднання міжплатформних команд. Mio була заснована Томом Хедфілдом і Джеймсом Кандлом у листопаді 2015 року. Компанія Mio розташована в Остіні, штат Техас, залучила 12 мільйонів доларів від інвесторів, зокрема Goldcrest Capital, Eniac Ventures, Two Sigma Ventures, Khosla Ventures, Y Combinator і Capital Factory. Mio є офіційним партнером Google, Cisco та Zoom.
Flow XO
flowxo.com
Створіть чат-бота з нульовими навичками програмування, щоб взаємодіяти з клієнтами на різних платформах.
Botsup
botsup.io
За допомогою Botsup користувачі по всьому світу створюють чат-боти AI у WhatsApp, щоб продавати більше. Botsup дозволяє компаніям пропонувати своїм споживачам захоплюючий досвід покупок через WhatsApp. Наприклад, ви можете надіслати персоналізовані сповіщення зі своєї системи програмним способом через API Botsup і залучити їх до покупки ваших пропозицій продуктів.
YOCTOL.AI
yoctol.ai
YOCTOL.AI скеровує, розвиває та надихає міжнародних послідовників штучного інтелекту, пропонуючи їм передові ефективні та новаторські програми SaaS. Маю намір очолити вдосконалення бізнес-аналітики. YOCTOL.AI приносить вражаючі моменти для збільшення продажів, розширення баз аудиторії та побудови тісних стосунків із клієнтами – усе одразу та з легкістю.
BotSpace
bot.space
BotSpace — це платформа B2B на ранній стадії, яка швидко розвивається, для компаній, яка автоматизує підтримку клієнтів і залучення до Whatsapp. Завдяки нашому передовому програмному забезпеченню для взаємодії з клієнтами, створеному на Business API WhatsApp, компанії тепер можуть вести персоналізовані розмови, бути легко доступними та взаємодіяти зі своїми клієнтами в реальному часі – у масштабі! Це стало можливим завдяки зручній у використанні платформі BotSpace, яку можна створити та запустити в найкоротші терміни. У результаті малий і середній бізнес швидко охопив платформу, і тисячі клієнтів у 13 країнах тепер використовують BotSpace лише за рік після запуску.
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot — це платформа розмовного штучного інтелекту на базі SaaS без використання коду, яка допомагає фінтех-компаніям і підприємствам автоматизувати підтримку клієнтів, підвищити рівень взаємодії з клієнтами та цифрову адаптацію за допомогою чат-ботів і голосових ботів на основі штучного інтелекту. Платформа DIY «No Code», яка дозволяє створювати гібридних ботів за допомогою вдосконаленого інструменту Workflow Builder і Conversational AI. Floatbot отримав нагороду Emerge50 на NPC [Nasscom Product Conclave] у 10 категоріях. Floatbot входить до п'ятірки найкращих у категорії SaaS! IDC представляє Floatbot як інноватора для банківських і фінансових послуг в Індії [11 грудня 2019 р.] Ботів, розроблених у Floatbot, можна запускати у веб-порталі, мобільних додатках (iOS та Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot також підтримує Speech to Text і Text to Speech для Voicebots. Floatbot інтегровано з Contact Center для Voicebot. Floatbot — це гібридна платформа, одна з небагатьох у всьому світі, яка дозволяє розробляти багатоканальний чат-бот і голосовий бот за кілька годин, де фінансово-технічний спеціаліст або банк можуть розробити кілька ботів, які спілкуватимуться з клієнтом через канали чату та голосу за адресою різні етапи їхнього шляху [підтримка клієнтів, перевірка потенційного клієнта, перевірка KYC, використання балів лояльності, нагадування про оплату, цикл зворотного зв’язку, Cross-sell/Up-sell Products тощо]. Floatbot дозволяє користувачам плавно перемикатися між голосовим каналом і каналом чату та зберігати попередні сеанси та контекст.
TextIt
textit.com
TextIt дозволяє будь-кому візуально створювати інтерактивні програми для SMS і голосового зв’язку в будь-якій точці світу. В основі TextIt лежить наш ексклюзивний механізм потоку. За допомогою потоків будь-хто може налаштувати або змінити складну програму SMS або Voice без потреби програміста чи дорогої консалтингової компанії. Використовуючи базовий телефон Android, ви можете миттєво запускати SMS-програми в будь-якій країні, уникаючи дорогих витрат на налаштування або зовнішньої технічної підтримки.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo, платформа SaaS для розмовного штучного інтелекту, це середовище розробки та виконання для продуктивних команд. Знайдіть кілька ярликів нижче: * Голосовий бот і контактний центр * Багатомовний бот * Instant Messenger Bot * Продуктивність і вдосконалення бота * Співпраця та створення прототипів * IT/HR & Shared Service Bot
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks — це повнокомпонентна розмовна платформа ШІ, яка пропонує набір інструментів для створення, розгортання та керування чат-ботами GenAI для різних програм. Він надає такі функції, як інтерфейс перетягування та скидання для розробки робочих процесів чат-бота, можливості обробки природної мови для розуміння введення користувачами, інтеграцію з популярними платформами обміну повідомленнями, такими як WhatsApp, аналітику для моніторингу продуктивності чат-бота та варіанти розгортання як для веб-, так і для мобільних середовищ. Ми всі бачили типового веб-чат-бота. На щастя, потенціал генеративного штучного інтелекту набагато перевищує те, що ці базові чат-боти можуть зробити самі по собі. BotStacks йде ще далі, надаючи розширені можливості чату, щоб ці чат-боти наступного покоління могли бути реалізовані клієнтами безпосередньо з мобільних додатків. BotStacks прокладає шлях для розгортання GenAI Chatbots на багатьох корпоративних платформах як спосіб автоматизації бізнес-процесів.
WideBot
widebot.net
WideBot — це провідна платформа розмовного штучного інтелекту для створення чат-ботів у регіоні MENA, орієнтована на арабську мову. Наша місія — розширити можливості компаній за допомогою ботів на основі штучного інтелекту, які спілкуються як люди, щоб вони могли будувати міцні стосунки зі своїми клієнтами та максимізувати свої результати завдяки безперебійному персоналізованому досвіду. Ми пропонуємо від базових до повноцінних рішень, починаючи з навчання та створення даних, адаптації та оптимізації до розміщення та обслуговування, з постійною технічною підтримкою.
VOGO Voice
vogovoice.com
Ми — VOGO Voice, інноваційна група, що складається з найкращих і різноманітних умів у галузі голосових технологій, які зосереджуються на найшвидшому способі підключення Power of Voice. Ми — майбутнє голосових додатків, які допомагають бізнесам і громадським організаціям охопити свою зростаючу аудиторію за допомогою розумної, цільової та перехресної голосової платформи. VOGO Voice підтримує Amazon і Google у створенні голосових програм і розгортанні їх у формі навичок і дій на своїх пристроях з голосовою активацією. Ми є зручною для користувачів платформою SaaS з декількома клієнтами, яка надає інформацію компаніям і спільнотам через голосові інтерфейси користувача (VUI). VOGO Voice співпрацює з глобальними компаніями, провідними постачальниками даних і технологіями для перетворення необроблених даних в інформацію для прийняття рішень на основі даних. Почніть розвивати свої навички вже сьогодні! Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися більше.
Steamship
steamship.com
Створюйте агенти ШІ за допомогою нашого Python SDK і легко розгортайте їх у хмарі. Отримайте доступ до безсерверного хмарного хостингу, векторного пошуку, веб-хуків, зворотних викликів тощо.
Parallel AI
parallellabs.app
Зустрічайте Parallel AI — передове рішення, створене для сучасного бізнесу. За допомогою Parallel AI виберіть найбільш підходящу модель AI для кожного конкретного завдання, забезпечуючи неперевершену ефективність і точність. Наша платформа легко інтегрується з вашими існуючими базами знань, створюючи співробітників ШІ, які поінформовані та готові вирішувати ваші бізнес-завдання. Незалежно від того, чи йдеться про швидке проведення серйозних дослідницьких проектів чи надання експертних консультацій на вимогу, Parallel AI забезпечить ваш бізнес віртуальними експертами, з якими можна спілкуватися в будь-який час і будь-де.
NoForm.aI
noform.ai
Ви втомилися втрачати потенційних клієнтів через виснажливі форми потенційних клієнтів, які відштовхують їх від вашого бізнесу? Підніміть потенційних клієнтів і рівень конверсії на нові висоти за допомогою фантастичного продавця зі штучним інтелектом! NoForm.AI — ваш найкращий торговий агент на базі GPT-4, який може подружитися з вашими даними всього за 3 хвилини. Чим NoForm.AI виділяється з натовпу? * Поліпшення взаємодії. NoForm.A надає миттєві відповіді, проводить попередню кваліфікацію відвідувачів і ефективно збирає для вас контактні дані. * Попередньо кваліфікуйте відвідувачів. Максимізуйте свої зусилля, зосереджуючись на потенційних клієнтах, готових зробити покупку, а не витрачати час на потенційних клієнтів, які можуть не принести результату. * Підвищення конверсії потенційних клієнтів. Забудьте про типові форми для веб-сайтів і подвійте коефіцієнти конверсії потенційних клієнтів за допомогою персоналізованого помічника з продажу зі штучним інтелектом.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI — це ваш чат-бот служби підтримки клієнтів зі штучним інтелектом, доступний цілодобово й без вихідних, щоб давати миттєві відповіді вашим клієнтам на вашому сайті чи електронною поштою. Навчений на основі знань вашої компанії, ваш чат-бот гарантує, що ваші клієнти завжди отримають відповіді на їхні запитання, і передасть їх вашій (людській) команді, якщо вона не зможе відповісти, надаючи найкраще з обох світів і підвищуючи рівень задоволеності та утримання клієнтів. Миттєво дізнайтеся, які ваші поширені проблеми чи запитання, завдяки статистиці AI, щоб ви могли витрачати менше часу на загальні запити та більше часу на розробку свого продукту. Ми бачимо, що в середньому 79% розмов вирішуються безпосередньо ШІ між нашими користувачами, що економить тисячі годин часу підтримки, який можна витратити на більш стратегічні можливості. Зменште кількість запитів на підтримку більш ніж на 50% за одну ніч завдяки My AskAI.
Meya
meya.ai
Meya — це платформа для чат-ботів, яка дозволяє користувачам створювати та запускати служби підтримки клієнтів за допомогою мов програмування BFML і Python. Платформа оснащена вдосконаленим інтерфейсом користувача для мобільних пристроїв і веб-чату та дозволяє користувачам створювати власні потоки та компоненти. Однією з помітних особливостей Meya є консоль розробника в браузері, яка забезпечує доступ до CLI, дозволяючи користувачам створювати саме те, що їм потрібно, за допомогою власного коду та інтеграції. Платформа також підтримує інтеграцію з різними платформами обміну повідомленнями, постачальниками послуг підтримки клієнтів, інструментами розуміння природної мови та аналітикою користувачів. Платформа Meya є масштабованою та настроюваною, що дозволяє користувачам підключати будь-яку систему, створювати сценарії для будь-якого потоку та кодувати будь-який компонент. Платформа використовує BFML, який є зручним для людини синтаксисом YAML, і Python 3 з асинхронним вводом-виводом, який дозволяє користувачам встановлювати будь-які пакети Python і розширювати класи елементів SDK. Платформа також містить повну системну довідкову документацію, ознайомлення з потоками та компонентами та налаштування інтерфейсу користувача чату. Meya пропонує 14-денну безкоштовну пробну версію без використання кредитної картки та цілодобову підтримку без вихідних із спільним рішенням, сеансами парного програмування та проактивним моніторингом і ескалацією інцидентів. Платформа Meya є подієво-орієнтованою, що дозволяє користувачам реагувати на будь-яку подію за допомогою спеціального коду через її архітектуру третього покоління. Платформа забезпечує настроюваний робочий процес DevOps, дозволяє дії GitHub під час розгортання та підтримує постійне вдосконалення.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse — це платформа спілкування та чат-ботів, яка допомагає вам створювати, керувати та розгортати автоматизованих ботів для взаємодії в WhatsApp, Instagram, Facebook, чаті в реальному часі, Google My Business тощо.
konversable
konversable.com
Konversable — це потужне рішення для чату, створене для задоволення ваших клієнтів і збільшення кількості запитів. Наше рішення можна використовувати в багатьох різних випадках використання. Konversable було розроблено, щоб допомогти нашим клієнтам кількома способами: * Клієнти з увімкненим резервним копіюванням чату в прямому ефірі тепер можуть отримувати сповіщення про вхідні запити на чат через додаток і навіть спілкуватися з користувачами безпосередньо в додатку. * У додатку можна використовувати всі функції живого чату, наявні в нашому хмарному рішенні, включаючи можливість передачі чатів між відділами та створення/вставлення швидких відповідей для полегшення використання. * Клієнти можуть отримувати сповіщення про будь-які потенційні клієнти, створені їх ботом, забезпечуючи швидке вжиття заходів. * Стенограми чатів у всіх каналах обміну повідомленнями можна переглядати там, де вони підключені; зокрема чати на веб-сайтах, чати Whatsapp і чати Messenger. Реактивні та проактивні функції для збільшення запитів, чатів і конверсій.
Juji Studio
juji.io
Конструктор когнітивного штучного інтелекту без коду Juji Studio поєднує когнітивний штучний інтелект і обчислювальну психологію з інтуїтивно зрозумілим графічним інтерфейсом користувача (GUI), щоб будь-хто міг створювати, розгортати та керувати власними когнітивними чат-ботами штучного інтелекту без коду та ІТ-ресурсів. Легко досягайте 100-кратного збільшення часу отримання цінності. На відміну від будь-яких інших чат-ботів зі штучним інтелектом, когнітивні чат-боти зі штучним інтелектом мають розвинені людські навички програмного забезпечення. Маючи такі навички, вони можуть активно слухати своїх користувачів і співпереживати. Вони також можуть читати між рядків і автоматично робити висновок про унікальні характеристики кожного користувача з розмов, як-от особистісні риси Великої п’ятірки та навички спілкування, і використовувати цю інформацію для глибокої персоналізації своїх послуг для кожного користувача. Juji Studio використовувалася для автоматизації різноманітних і складних завдань із залучення людей, таких як співбесіди, навчання/репетиторство та переконлива презентація інформації в різних областях, включаючи освіту, охорону здоров’я та управління талантами.
FosterFlow
fosterflow.com
Ми надаємо інтерфейс чату для компаній і невеликих команд для найпотужніших моделей ШІ.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat — це платформа розмовного штучного інтелекту. Це робить обслуговування клієнтів ефективнішим, а клієнтів задоволеними. Кожен може створити власного інтелектуального віртуального помічника (тобто розумного чат-бота зі штучним інтелектом) і налаштувати його для автоматизації підтримки клієнтів менш ніж за годину. Цінність продукту: Підвищте ефективність служби підтримки клієнтів у каналах обміну повідомленнями. * Вимірювання та підвищення роздільної здатності. * Зменште робоче навантаження на агента та залиште відповіді на поширені запитання ШІ. * Збільшити швидкість відхилення в чаті. * Переведіть повторювані завдання на автопілот. * Перехресні посилання на дані дозволу чату на дані вашого кол-центру. Робіть клієнтів щасливими * Миттєві відповіді на запитання 24/7 * Виявлення намірів і розуміння природної мови. * Вимірюйте якість відповідей ШІ. * Відповіді на всіх мовах. * Передача від бота до людини з вбудованим живим чатом. Налаштуйте його менш ніж за годину. * Шаблони для різних галузей (SaaS, електронна комерція, фінанси, телекомунікації). * AI пропонує покращити ваші тренувальні дані. Додайте додатковий інтелект за допомогою функцій Enterprise, таких як спеціальний код AlphaOS, у наміри, автентифікацію користувачів, SSO, SLA, API, багатоканальне розгортання (WhatsApp, Messenger, RCS, Apple Business Chat, голос).
Botanic
code7.com
Платформа дає змогу створити повне дерево взаємодії простим перетягуванням модулів. Після цього потрібно лише один клік, щоб опублікувати готового бота на вашому улюбленому каналі, наприклад WhatsApp Business і Web Chat.
Arsturn
arsturn.com
У сучасному швидкоплинному цифровому світі компанії постійно шукають інноваційні способи взаємодії зі своїми клієнтами. Arsturn AI постає передовим рішенням, пропонуючи спеціальні чат-боти ChatGPT, які можна легко інтегрувати на ваш веб-сайт. Всього за хвилину після налаштування Arsturn AI обіцяє революціонізувати спосіб взаємодії компаній із відвідувачами, надаючи миттєву підтримку та покращуючи взаємодію з користувачем. Arsturn AI використовує потужність розмовного AI, щоб надати користувачам високоінтерактивний і чуйний чат-бот. Ось погляд на базову механіку: * Використовує розширену обробку природної мови (NLP), щоб розуміти запити користувачів і відповідати на них. * Адаптується до голосу вашого бренду, щоб підтримувати послідовність спілкування. * Пропонує взаємодію в реальному часі, забезпечуючи негайну допомогу відвідувачам веб-сайту. Рішення Arsturn AI ChatGPT оснащені функціями, які задовольняють різноманітні потреби бізнесу. Давайте заглибимося в особливості: * Персоналізовані чат-боти: створені спеціально для повідомлень і цілей вашого бренду. * Миттєва підтримка: надає негайні відповіді на запити клієнтів, покращуючи їхній досвід. * Генерація потенційних клієнтів: залучає потенційних клієнтів через інтерактивні діалоги, ефективно залучаючи потенційних клієнтів. * Віртуальна допомога: діє як онлайн-представник, направляючи користувачів через ваш веб-сайт. Переваги включають: * Покращене залучення користувачів, що веде до підвищення задоволеності клієнтів. * Збільшення коефіцієнтів конверсії завдяки проактивній взаємодії з клієнтами. * Економія коштів на підтримку клієнтів завдяки автоматичним відповідям.
UNOY
unoy.io
AI.Assisted.Work. - UNOY® — це платформа для створення без коду, яка дозволяє вам ефективно оцифрувати свої знання, процеси та рішення. UNOY також полегшує документування та застосування експертних знань. Надаючи індивідуальних помічників AI, гнучке пристосування до індивідуальних вимог, професійну безпеку, безперервне вдосконалення та просте рішення без коду, UNOY дозволяє компаніям підвищити ефективність і результативність своїх робочих процесів. UNOY підтримує компанії у використанні переваг штучного інтелекту, заощадженні коштів і роботі в юридично безпечний спосіб. Автоматизуйте будь-які бізнес-знання в нашому візуальному Y-Designer за допомогою лише кількох клацань миші. Отримайте максимальну гнучкість, додавши з’єднувачі даних, форми тощо. Код не потрібен!
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility — це команда експертів, розробників програмного забезпечення та дизайнерів, які бачать кожен день як нову можливість для новаторських ідей, неперевершеного виконання та побудови тривалих відносин із клієнтами. Штаб-квартира компанії розташована в Дірфілд-Біч, штат Флорида. Основний продукт компанії, цифрова маркетингова платформа TruVisibility, є комплексним цифровим маркетинговим рішенням для компаній і професіоналів. Нещодавно компанія представила TruCHAT — потужний багатоканальний чат-бот + живий чат для компаній будь-якого розміру. TruVisibility використовує найновішу технологію машинного навчання та програмного забезпечення, щоб дати можливість компаніям створювати чат-боти, мобільні веб-сайти, маркетинг електронною поштою, блоги тощо.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Почніть створювати кращий досвід співробітників. Проста у використанні платформа Bot Platform без використання коду дозволяє будь-кому створювати власних ботів, цифрових помічників і автоматизовані робочі інструменти на каналах зв’язку, таких як Microsoft Teams, Workplace із Facebook і Messenger. Легко створюйте програми, автоматизуйте робочі процеси та інтегруйте процеси в канали зв’язку та цифрові середовища, якими користуються ваші співробітники та клієнти, у надійному, безпечному та масштабованому середовищі. Почніть із шаблону, який можна редагувати, або створіть ботів з нуля, які сприятимуть залученню та продуктивності співробітників. Створюйте індивідуальні програми визнання, нових помічників для початківців, додатки для запитань і відповідей лідерів, інноваційні інструменти для співробітників, розсилайте пульсові опитування, вимірювайте моральний дух компанії, створюйте персоналізовані навчальні програми, автоматично відповідайте на поширені запитання або автоматизуйте запити до служби підтримки. Які б робочі інструменти ви не хотіли створити, створюйте їх за допомогою The Bot Platform.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot — це платформа зі штучним інтелектом, розроблена спільно з командою Marketing API у Facebook. Він автоматично визначає, які автомобілі викликають найбільший інтерес за найнижчої ціни за клік, і розміщує ці оголошення першими, щоб знизити витрати. SocialBot заповнює стрічку новин кожного покупця у Facebook автомобілями, на які вони найімовірніше натиснуть. Завдяки нашому інтелектуальному мікронацілюванню рейтинг кліків оголошень SocialBot на 250% вищий, ніж у середньому по галузі, за 18% від середньої вартості.
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio, передова платформа SaaS, дозволяє компаніям легко створювати інтелектуальні розмови. Кодування не потрібне – це зручна платформа, яка використовує найкращу технологію штучного інтелекту, включаючи GPT, щоб покращити ваші враження від спілкування. Наші інструменти забезпечують безпечне використання ШІ та захищають ваш бренд і клієнтів. Вийдіть за рамки простих чат-ботів із Humley Studio. Створюйте адаптивний, динамічний досвід спілкування, перетворюючи взаємодію з клієнтами на двигун зростання. Оптимізуйте роботу, забезпечте персоналізований досвід і залишайтеся в авангарді залучення клієнтів. Створіть свого першого розмовного помічника менше ніж за годину безкоштовно.
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai — це хмарна платформа, призначена для створення, розміщення та масштабування агентів природної мови.
Conversed.ai
conversed.ai
За допомогою нашої розмовної платформи AI PaaS ми проектуємо, розробляємо й оптимізуємо чат-ботів і голосових ботів, щоб автоматично відповідати на запитання та запити співробітників, досягати бізнес-цілей за допомогою розмовної комерції та автоматизувати обслуговування клієнтів. Наші чат-боти працюють на веб-сайті або в додатку наших клієнтів, у Messenger, WhatsApp, WeChat, KakaoTalk, MSFT Teams або на будь-якій іншій платформі чату чи голосу. Розробивши чат або голосове рішення на основі штучного інтелекту для вибраних платформ, ми допомагаємо нашим клієнтам оптимізувати продуктивність бота для досягнення найвищої задоволеності співробітників, максимального повернення інвестицій або найбільшої економії коштів.
CBOT
cbot.ai
CBOT є провідною компанією розмовного штучного інтелекту, яка надає рішення корпоративного рівня для розмовного штучного інтелекту та генеративного штучного інтелекту. Ми спеціалізуємося на покращенні взаємодії з клієнтами у секторах фінансових послуг, електронної комерції, телекомунікацій та обслуговування клієнтів за допомогою чат-ботів на основі штучного інтелекту, допомагаючи компаніям досягати своїх цілей щодо підвищення лояльності клієнтів і доходів.
Botmake
botmake.io
Botmake.io — це надзвичайно простий і зрозумілий інструмент для створення чат-ботів без коду для бізнесу чи розваг. Користувачі можуть додати чат-бота на свої веб-сайти та покращити досвід відвідувачів.
Octane AI
octaneai.com
AI, який розвиває ваш бізнес електронної комерції Понад 3000 продавців Shopify використовують Octane AI для забезпечення AI Quiz Funnels і AI Insights. Отримано півмільярда доходу, який зростає.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Certainly
certainly.io
Безумовно, має на меті допомогти компаніям створювати неймовірні умови для користувачів електронної комерції, замінюючи кліки розмовами. Програмне забезпечення Certainly Conversational AI легко підключається до всіх платформ, на яких ви ведете свій бізнес, і ми маємо клієнтів і партнерів у понад 20 країнах світу. Платформа Certainly Conversational AI Platform Chatbot Builder без коду пропонує цікавий і простий досвід створення. Продукт пропонує високоякісну взаємодію з користувачами в різних каналах, повну інтеграцію з десятками бізнес-систем і потужний власний штучний інтелект, який визначає будь-яку мову та пропонує готовий до використання вміст понад 14 мовами. Звичайно, йому довіряють такі бренди, як Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk і AKQA.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дає змогу амбітним командам створювати ефективних агентів ШІ. Voiceflow, який люблять дизайнери та розробники, допомагає командам працювати разом, щоб створювати, тестувати, надсилати, вимірювати та покращувати голосовий зв’язок і чат. Команди розмовних розробників штучного інтелекту на середньому ринку та зі списку Fortune 500 – від ClickUp і Instacart до JP Morgan Chase і The Home Depot – довіряють Voiceflow своїй платформі для спільної роботи зі штучним інтелектом. Інтуїтивно зрозуміле полотно конструктора агентів, база знань і система керування вмістом поєднані з розширюваним інструментарієм розробника для доставки розширених агентів штучного інтелекту, які можна масштабувати для клієнта. Понад 250 000 амбітних команд у всьому світі сьогодні створюють агентів у Voiceflow.
mottle
mottle.com
Перетворіть відвідувачів на клієнтів за допомогою дружнього чат-бота. Без особливих зусиль створіть чат-бота зі штучним інтелектом, адаптованого до потреб вашого бізнесу: оптимізуйте підтримку клієнтів і підвищте їхню задоволеність — і все це без кодування. Просто напишіть свої інструкції простою мовою.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — це комплексна платформа, розроблена для того, щоб допомогти компаніям створити робочу силу зі штучним інтелектом і керувати нею. Він надає інструменти та рішення для найму агентів ШІ, які можуть автоматизувати широкий спектр завдань, від продажів і маркетингу до підтримки клієнтів і операцій. Платформа пропонує конструктор без програмного коду, що дозволяє будь-кому легко створювати та розгортати потужні агенти ШІ без потреби передових технічних навичок.
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, схожого на ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
Qualified
qualified.com
Qualified — це платформа створення конвеєрів для команд, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, як-от Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot і VMWare, довіряють Кваліфікованим, щоб розвивати свій конвеєр, використовуючи свій найбільший актив у сфері продажів і маркетингу — корпоративний веб-сайт — для виявлення найцінніших покупців, виявлення сигналів про наміри покупців і миттєво почати розмови про продажі. Клієнти, які використовують кваліфікацію, повідомляють про 10-кратне збільшення кількості зустрічей з продажу, 4-кратне збільшення кількості потенційних клієнтів і 6-кратне збільшення конверсії. Qualified, створений на основі Salesforce, пов’язує веб-сайт із даними Salesforce, щоб визначити наміри покупців на основі облікового запису та сприяти розмовам про продажі в реальному часі. Qualified займає перше місце на Salesforce AppExchange і займає перше місце в понад 20 категоріях на G2. Штаб-квартира Qualified розташована в Сан-Франциско, очолюється колишнім директором з маркетингу Salesforce Крейгом Свенсрудом і колишнім старшим віце-президентом із продуктів Salesforce Шоном Уайтлі. Її фінансують Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures і Salesforce Ventures. Щоб дізнатися більше, відвідайте qualified.com.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває неперевершену ефективність і значно знижує операційні витрати. Yellow.ai зі штаб-квартирою в Сан-Матео обслуговує понад 1000 підприємств, у тому числі Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO , Skoda Auto, у 85+ країнах. Наша платформа побудована на архітектурі з кількома LLM і постійно навчається понад 16 мільярдів бесід на рік, що дозволяє компаніям забезпечувати покращений досвід і будувати тривалі відносини з клієнтами. Yellow.ai, заснований у 2016 році з офісами в шести країнах, залучив понад 102 мільйони доларів США від інвесторів-блакитних фішок.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson є світовим лідером корпоративних розмов. Сотні провідних світових брендів, включаючи HSBC, Chipotle і Virgin Media, використовують нашу платформу Conversational Cloud, щоб безпечно та відповідально спілкуватися з мільйонами споживачів. Ми забезпечуємо мільярд розмовних взаємодій щомісяця, надаючи унікальний багатий набір даних і інструменти безпеки, щоб розблокувати потужність Generative AI і Large Language Models для кращих бізнес-результатів. Завдяки рішенням LivePerson ви можете зрозуміти, чого хочуть клієнти, підключитися до потрібних каналів, допомогти своїм агентам і застосувати автоматизацію на основі штучного інтелекту — усе для вашого бізнесу та клієнтів. Ми називаємо цей дієвий цикл розмовним маховиком, і він лежить в основі всього, що ми робимо.
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