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Програмне забезпечення для платформ ботів - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Бот-платформи — інструменти, призначені для створення та розгортання інтерактивних чат-ботів. Ці платформи дають компаніям можливість створювати інтелектуальних розмовних ботів, які взаємодіють із клієнтами та допомагають у доставці інформації користувачам. Пропонуючи ряд інструментів розробки, таких як фреймворки та набори інструментів API, ці платформи дозволяють створювати настроюваних ботів. Як правило, ці боти є масштабованими, здатними обслуговувати на різних комунікаційних платформах і на кількох пристроях одночасно. Деякі платформи навіть пропонують функції для реклами та інтеграції платежів. Крім того, вони надають функції обслуговування для вирішення проблем, які можуть виникнути після публікації. Багато бот-платформ використовують штучний інтелект і продукти машинного навчання для досягнення високої продуктивності та аналітики. Вони використовують інструменти обробки природної мови (NLP) для інтерпретації тексту та ефективної взаємодії з платформами ШІ. Для включення в категорію Bot Platforms продукт повинен: 1. Надати можливості для розгортання ботів. 2. Запропонуйте фреймворки розробки ботів для полегшення налаштування. 3. Дозвольте користувачам визначати поведінку та програмні відповіді для своїх ботів. 4. Надати користувачам інструменти для обслуговування та оновлення опублікованих ботів.
Запит на новий застосунок
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp і SMS, щоб розвивати свій бренд. Незалежно від того, чи хочете ви отримати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії чи підвищити рівень задоволеності клієнтів за рахунок збільшення часу виконання SLA, у Manychat є всі інструменти для вирішення маркетингових потреб вашого бізнесу. Ось що таке Chat Marketing і що таке Manychat.
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє створювати чат-ботів за лічені хвилини за допомогою різноманітних шаблонів і одразу автоматизувати ключові завдання. Легко перетягуйте нові елементи, щоб адаптувати будь-який шаблон до своїх потреб. ChatBot готовий до роботи з коробки, а алгоритми штучного інтелекту допомагають покращувати відповіді з часом. Створюйте плавну розмову, щоб побудувати кращі стосунки зі своїми клієнтами. Надсилайте динамічні відповіді, які заохочують клієнтів спілкуватися та спілкуватися. Поєднуйте текст, зображення, кнопки та швидкі відповіді, щоб продемонструвати свій бренд, продукти та послуги. Використовуйте ChatBot на різних платформах і каналах за допомогою інтеграції в один клік (Facebook Messenger, Slack, LiveChat, WordPress тощо). Підключіть свій чат-бот майже до всього, що вам спадає на думку, використовуючи відкритий API, веб-хуки та Zapier.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дає змогу амбітним командам створювати ефективних агентів ШІ. Voiceflow, який люблять дизайнери та розробники, допомагає командам працювати разом, щоб створювати, тестувати, надсилати, вимірювати та покращувати голосовий зв’язок і чат. Команди розмовних розробників штучного інтелекту на середньому ринку та зі списку Fortune 500 – від ClickUp і Instacart до JP Morgan Chase і The Home Depot – довіряють Voiceflow своїй платформі для спільної роботи зі штучним інтелектом. Інтуїтивно зрозуміле полотно конструктора агентів, база знань і система керування вмістом поєднані з розширюваним інструментарієм розробника для доставки розширених агентів штучного інтелекту, які можна масштабувати для клієнта. Понад 250 000 амбітних команд у всьому світі сьогодні створюють агентів у Voiceflow.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — це комплексна платформа, розроблена для того, щоб допомогти компаніям створювати робочу силу зі штучним інтелектом і керувати нею. Він надає інструменти та рішення для найму агентів ШІ, які можуть автоматизувати широкий спектр завдань, від продажів і маркетингу до підтримки клієнтів і операцій. Платформа пропонує конструктор без програмного коду, що дозволяє будь-кому легко створювати та розгортати потужні агенти ШІ без потреби передових технічних навичок.
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
Botmake
botmake.io
Botmake.io — це надзвичайно простий і зрозумілий інструмент для створення чат-ботів без коду для бізнесу чи розваг. Користувачі можуть додати чат-бота на свої веб-сайти та покращити досвід відвідувачів.
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, схожого на ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Engati
engati.com
Чат-бот і платформа живого чату Engati є переможцем нагороди CODiE Award 2021. Це дає вам змогу створювати інтелектуальних ботів за лічені хвилини без програмування. Створіть один раз і опублікуйте в 15 каналах – WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бізнесу, ваш веб-сайт і мобільний додаток. Підтримує інтелектуальні шляхи, навчання, копіювання, аналітику та приватне маркування. Використовуючи Engati, ви можете використовувати потужність машинного навчання, NLP/NLU, щоб розробити власного чат-бота та залучати своїх клієнтів понад 50 мовами.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI – це конструктор чат-ботів, який дозволяє компаніям вивести спілкування з клієнтами на новий рівень за допомогою революційної технології штучного інтелекту. Платформа пропонує простий і потужний спосіб створення чат-ботів, які можуть спілкуватися з клієнтами по-людськи, дружньо, надаючи детальні відповіді на їхні запити. Інструмент використовує вбудований ChatGPT від Open AI, щоб дозволити компаніям розповідати клієнтам про свої продукти та послуги, відповідати на їхні запитання, рекомендувати продукти тощо. Chatfuel AI працює в популярних месенджерах, таких як Telegram, Facebook Messenger, Instagram і WhatsApp, а також на веб-сайтах. Chatfuel AI пропонує два тарифні плани, а саме Grow і Enterprise, причому перший починається від 79 доларів на місяць і пропонує безкоштовний 14-денний пробний період. План Enterprise пропонує індивідуальне рішення машинного навчання для корпоративних клієнтів із спеціальним ШІ, стилем розмови, веб-хуками, інтеграцією тощо. Платформу легко налаштувати всього за кілька хвилин, і користувачі можуть замовити дзвінок, щоб отримати допомогу від команди. Chatfuel AI довіряють такі компанії, як Grow, і серед інших функцій він пропонує інтеграцію з месенджерами, соціальними мережами та необмеженими оновленнями бази знань.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це комплексне комунікаційне рішення, призначене для покращення взаємодії з клієнтами та оптимізації процесів продажів за допомогою API WhatsApp Business. Ця платформа дозволяє компаніям перетворювати взаємодію з клієнтами в практичну інформацію, використовуючи вдосконалені чат-боти WhatsApp для безперебійного спілкування. Використовуючи ці інструменти, організації можуть ефективно керувати запитами клієнтів, залучати потенційних клієнтів і, зрештою, стимулювати зростання продажів. Націлений головним чином на підприємства, які прагнуть оптимізувати свої стратегії спілкування з клієнтами, Gallabox обслуговує різноманітні галузі. Його зручний інтерфейс і спільна папка «Вхідні» для кількох агентів дозволяють командам ефективно співпрацювати, гарантуючи, що жоден запит клієнта не залишиться без відповіді. Платформа особливо корисна для підприємств, які значною мірою покладаються на взаємодію з клієнтами, наприклад для електронної комерції, постачальників послуг і команд підтримки клієнтів. За допомогою Gallabox компанії можуть впроваджувати крапельні кампанії WhatsApp і транслювати повідомлення, адаптовані до певних сегментів аудиторії, посилюючи свої маркетингові зусилля та покращуючи утримання клієнтів. Однією з видатних особливостей Gallabox є його можливості інтеграції. Платформа пропонує прості параметри plug-and-play, які дозволяють компаніям підключатися до існуючих систем і інструментів управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Це включає такі популярні платформи, як Zoho, Shopify, WooCommerce, Wix, WebEngage, Razorpay і Shiprocket. Інтегрувавши WhatsApp у свої поточні робочі процеси, компанії можуть оптимізувати роботу та забезпечити цілісну взаємодію з клієнтами в усіх точках взаємодії. Крім того, чат-боти WhatsApp Gallabox відіграють вирішальну роль в автоматизації взаємодії з клієнтами. Ці інтелектуальні боти можуть виконувати різноманітні завдання, від відповідей на поширені запитання до супроводу клієнтів у процесі покупки. Це не тільки зменшує робоче навантаження на людей, а й гарантує, що клієнти отримають своєчасні відповіді, підвищуючи загальне задоволення. Можливість перетворювати розмови на розумні дії ще більше дає можливість компаніям приймати рішення на основі даних і адаптувати свої пропозиції відповідно до потреб клієнтів. Загалом Gallabox надає надійне рішення для компаній, які хочуть використовувати потужність WhatsApp для залучення клієнтів. Завдяки простоті використання, гнучкості інтеграції та можливостям автоматизації Gallabox є цінним інструментом для організацій, які прагнуть покращити свої комунікаційні стратегії та стимулювати зростання продажів.
Qualified
qualified.com
Qualified — це платформа створення конвеєрів для команд, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot і VMWare, довіряють Кваліфікованим, щоб розширити свій конвеєр, використовуючи свій найбільший актив у сфері продажів і маркетингу — корпоративний веб-сайт — щоб визначити найцінніших покупців, виявити сигнали намірів покупців і миттєво почати розмови про продажі. Клієнти, які використовують кваліфікацію, повідомляють про 10-кратне збільшення кількості зустрічей з продажу, 4-кратне збільшення кількості потенційних клієнтів і 6-кратне збільшення конверсії. Qualified, створений на основі Salesforce, пов’язує веб-сайт із даними Salesforce, щоб визначити наміри покупців на основі облікового запису та сприяти розмовам про продажі в реальному часі. Qualified займає перше місце на Salesforce AppExchange і займає перше місце в понад 20 категоріях на G2. Штаб-квартира Qualified розташована в Сан-Франциско, очолюється колишнім директором з маркетингу Salesforce Крейгом Свенсрудом і колишнім старшим віце-президентом із продуктів Salesforce Шоном Уайтлі. Її фінансують Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures і Salesforce Ventures. Щоб дізнатися більше, відвідайте qualified.com.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває неперевершену ефективність і значно знижує операційні витрати. Yellow.ai зі штаб-квартирою в Сан-Матео обслуговує понад 1000 підприємств, у тому числі Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO , Skoda Auto, у 85+ країнах. Наша платформа побудована на архітектурі з кількома LLM і постійно навчається понад 16 мільярдів бесід на рік, що дозволяє компаніям забезпечувати покращений досвід і будувати тривалі відносини з клієнтами. Yellow.ai, заснований у 2016 році з офісами в шести країнах, залучив понад 102 мільйони доларів США від інвесторів-блакитних фішок.
Bot Libre
botlibre.com
Спілкуйтеся з тисячами ботів ШІ або створіть власного Bot Libre дозволяє створювати власного чат-бота, навчати його та ділитися ним з іншими. Спілкуйтеся з тисячами ботів у нашому відкритому каталозі ботів. Спілкуйтеся з ботами, які хочуть бути вашими друзями, ботами, які хочуть бути вашою дівчиною чи хлопцем, ботами, які хочуть правити світом, ботами, які наслідують історичних чи відомих людей. Bot Libre також підтримує чати, чат і форуми. Ви навіть можете додати чат-бота до кімнати чату. Підключіть свого бота до соціальних мереж, Facebook, Twitter, IRC, електронної пошти, Telegram, SMS тощо. Ви можете спілкуватися в чаті з реальним голосом і мовою багатьма різними мовами. Виберіть зображення свого бота, відео чи 3D-анімований аватар із нашої бібліотеки аватарів або створіть власний аватар, використовуючи зображення та відео з телефону. Створіть бота, який виглядає та діє як ви. Ботів Bot Libre можна легко навчити, виправляючи їхні відповіді в чаті або переглядаючи їхні розмови на консолі адміністратора. Боти також можуть автоматично навчатися у користувачів або в чаті. Ви контролюєте, у кого навчається ваш бот і хто може його виправити. Боти також можуть використовувати вдосконалені сценарії Self і AIML, а також мають вдосконалений штучний інтелект, включаючи емоції, свідомість, навчання та розуміння. До бота Libre також можна отримати доступ через Інтернет, а веб-інтерфейс містить додаткові функції, такі як завантаження журналів чату, створення сценаріїв і підключення бота до Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, Discord, WhatsApp, електронної пошти, SMS, IVR, Alexa та інші платформи. Створіть власну програму для чат-бота або додайте чат-бота, живий чат, чат-кімнату чи форум до наявної програми за допомогою Bot Libre SDK з відкритим кодом. Bot Libre є проектом з відкритим кодом, приєднуйтесь до проекту на GitHub.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird вважає, що розмови є основою побудови відносин із клієнтами. Таким чином, ми створили найбільш перевірену у світі платформу розмов для мобільних додатків у чаті, голосовому та відеозв’язку. Лідери галузі, як-от Virgin Mobile, Hinge і Paytm, використовують Sendbird для збільшення кількості транзакцій і лояльності сотень мільйонів користувачів щомісяця. Насправді Sendbird підтримує розмови в програмі понад 300 мільйонів активних користувачів щомісяця, надсилаючи понад 7 мільярдів повідомлень на місяць 1200 клієнтам у всьому світі. Демонстрація Sendbird у дії тут: https://sendbird.com/products/demos Sendbird зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, підтримується re ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, серпень Capital, Funders Club, World Innovation Lab та Y Combinator.
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропонуємо платформу, яка поєднує передові методи машинного навчання та обробку природної мови (NLP), щоб покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність процесів обслуговування клієнтів. Чим відрізняється Kindly? Менше обслуговування та більше виробництва контенту! ШІ від Kindly запропонує нові навчальні дані, які ви зможете прийняти одним натисканням кнопки. Легко налаштувати Не потрібно кодувати, щоб чат-бот відповідав вашому бренду! Більше ніж кнопки Чат-боти Kindly можуть відповідати на конкретні запитання замість того, щоб змушувати користувачів натискати кнопки, які можуть бути навіть нерелевантними. Багатомовний Навчіть чат-бота одній мові, і він буде розуміти запити більш ніж на сотні! Серед наших клієнтів Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun і Kahoot. Легко інтегруйтеся з такими провідними постачальниками CRM, як Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk і Hubspot.
BotStar
botstar.com
BotStar — це комплексна платформа для чат-ботів, яка дозволяє легко створювати, розвивати та вдосконалювати автоматизовану систему для обробки запитів і створення потенційних клієнтів. BotStar пропонує кілька функцій, як-от керування мультимедійним вмістом за допомогою вбудованої системи керування вмістом і збір даних користувачів для надсилання в інші системи CRM. BotStar має вбудований редактор коду, який дозволяє програмістам виконувати складний код у контексті потоку чату. Створіть свого ідеального чат-бота за допомогою досвідченої команди та новітніх технологій.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше можливостей для виконання відповідного аналізу відповідно до цілей організації. Це скорочує шлях кожного користувача від простої до складної аналітики, дозволяючи їм використовувати дані для дослідження невідомого, виявлення нових зв’язків, глибшого розуміння результатів і кинути виклик статус-кво. Візуалізуйте, аналізуйте та діліться корисною інформацією про свої дані з будь-ким у вашій організації за допомогою IBM Cognos Analytics.
Botsify
botsify.com
Botsify — це платформа для людей і компаній, які можуть створювати власні розумні чат-боти, не знаючи, як кодувати. Люди самі знають свій бізнес краще за будь-кого, і як експерти з бізнес-кейсів вони можуть автоматизувати такі завдання, як поширені запитання, підтримка клієнтів, заповнення форми та збір даних від людей. Ми прагнемо змінити розмову в бізнесі, освіті та людському інтерфейсі за допомогою будь-якого технічного гаджета. Ми автоматизуємо розмови/випадки використання, щоб тепер людина могла розмовляти з комп’ютером/показувати/отримувати інструкції від людини на екрані. Ми руйнуємо нашу місію бути найкращими, а також пропонуємо нові пропозиції!
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate — це платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, розроблена для надання чудової взаємодії з клієнтами. Його головна функція включає в себе можливість використовувати генеративні чат-боти на основі ШІ та живий чат для автоматизації обслуговування клієнтів. Платформа допомагає ефективно масштабувати та автоматизувати спілкування з клієнтами. Інструмент містить «Kompose Chatbot Builder» і «Generative AI Chatbot», які використовуються для розробки та впровадження чат-ботів AI, адаптованих до конкретних потреб бізнесу. Завдяки функції інтеграції Dialogflow він дозволяє компаніям оптимізувати процес створення чат-ботів. Інші функції включають чат-бот із поширеними запитаннями, чат у прямому ефірі та рішення для конкретних галузей, таких як електронна комерція, охорона здоров’я, освіта та банківська справа. Можлива інтеграція з популярними платформами, покращуючи багатоканальний обмін повідомленнями та пропонуючи CRM, автоматизацію та аналітику. Крім того, це дозволяє створювати бізнес-чат-боти WhatsApp і керувати ними, покращуючи багатоканальне спілкування з клієнтами. Завдяки таким функціям, як безкодове створення чат-ботів і просте, точне й негайне навчання, це полегшує розгортання та інтеграцію plug-and-play. Його розроблено спеціально для автоматизації обслуговування клієнтів, щоб збільшити час першої відповіді, скоротити середній час вирішення, зменшити вартість вирішення та збільшити рівень утримання клієнтів.
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot — це інтелектуальна платформа віртуального помічника зі штучним інтелектом, яка покращує та автоматизує роботу клієнтів, співробітників і агентів у масштабі. Платформа SnatchBot оптимізує бізнес-процеси та комунікації за допомогою інтерфейсу на основі повідомлень, який не потребує навичок програмування. Завдяки нашій багатоканальній платформі інструменти SnatchBot підтримують увесь життєвий цикл чат-бота, від розміщення, розробки та тестування до розгортання, публікації на бажаному каналі, наприклад на вашому веб-сайті, WhatsApp, Messenger тощо. Усі наші чат-боти включають NLP, ML і розпізнавання голосу. Платформа забезпечує надійні адміністративні функції, а також масштабовану безпеку корпоративного рівня, яка відповідає всім нормативним вимогам. За допомогою універсального каналу SnatchBot ви можете вказати канали, через які користувачі зможуть отримати доступ до ваших чат-ботів. Крім того, ви можете створювати, тестувати та публікувати ботів у кожному каналі за допомогою єдиного API для інтеграції або навіть простого процесу в один клік. SnatchBot допомагає розробникам і компаніям у всьому світі створювати та монетизувати чат-боти глибокого навчання, надаючи безкоштовний доступ до власної платформи глибокого навчання, щоб ви могли заощадити гроші, покращити обслуговування клієнтів або репутацію та збільшити продажі. Мета SnatchBot — полегшити створення ботів для будь-кого. SnatchBot усуває складність і допомагає вам створювати найкращі повідомлення або досвід для ваших клієнтів. Ми надаємо надійні адміністративні функції та безпеку корпоративного рівня для дотримання нормативних вимог. Ви можете створювати чат-боти для повсякденних запитів споживачів і покращувати взаємодію з клієнтами, як-от доступ до останніх оновлень новин, бронювання квитків, замовлення їжі чи погоди. Зменшити втому програми. Автоматизуйте завдання. Виконуйте робочі процеси. Перегляньте наші шаблони.
Lindy
lindy.ai
Лінді — це помічник зі штучним інтелектом, призначений для керування вашими щоденними завданнями та виконання ролі помічника для зайнятих професіоналів. Агенти Lindy AI інтегруються з наявними інструментами та мають персоналізований контекст, необхідний для автоматизації повсякденних справ. Незалежно від того, чи ви шукаєте * автоматизований помічник керівника для організації електронної пошти та планування подорожей * писар для переписування медичних довідок * чат-бот для автоматизації підтримки клієнтів * або індивідуальне рішення для вашої бізнес-функції та команд... Для вас є Лінді. А якщо його немає, ви можете створити спеціально створеного агента штучного інтелекту за лічені хвилини без рядка коду.
500apps
500apps.com
CRM.io від 500apps — це розширене програмне забезпечення CRM для збільшення продажів і швидшого розвитку вашого бізнесу за допомогою найкращого хмарного програмного забезпечення для керування взаємовідносинами з клієнтами. Отримайте доступ до 50 програм за 14,99 доларів США за користувача. особливості: 1. Керування потенційними клієнтами: програмне забезпечення для керування потенційними клієнтами може додавати та керувати всіма вашими потенційними клієнтами в одному центральному місці. Легко керуйте інформацією про клієнтів і розвивайте стосунки з клієнтами за допомогою найкращих у своєму класі функцій керування контактами. Укладайте більше угод із меншою роботою. 2. Програмне забезпечення для керування контактами. Програмне забезпечення для керування контактами від CRM.io може керувати інформацією про клієнтів і зміцнювати відносини з клієнтами з одного централізованого місця. 3. Програмне забезпечення для керування обліковими записами: Програмне забезпечення для розумного керування обліковими записами розуміє бізнес-потреби ваших клієнтів і виграє більше угод завдяки стратегічному погляду на ключові клієнти у ваших продажах. 4. Управління угодами: Програмне забезпечення для керування угодами може відстежувати, керувати та вигравати більше угод із зростаючим бізнесом. 5. Програмне забезпечення для автоматизації продажів: програмне забезпечення для автоматизації продажів для компаній, що розвиваються, щоб легко автоматизувати складні процеси продажів. Розумна, потужна автоматизація продажів. Економте час, оптимізуйте процес продажів і розширте свій бізнес, автоматизувавши продажі та бізнес-процеси за лічені хвилини.
Tars
hellotars.com
Tars допомагає командам з маркетингу та обслуговування клієнтів оптимізувати воронки конверсії, автоматизувати взаємодію з клієнтами та переосмислити взаємодію з клієнтами за допомогою чат-ботів. На цільовій сторінці чат-бота або бесіди відвідувачів вітає автоматизований чат-бот, який починає текстову розмову, схожу на людину, надає їм лише релевантну інформацію про ваш продукт/послуги та запитує їх контактну інформацію в потрібний момент. Завдяки такому підходу користувачі не будуть перевантажені всією інформацією, наведеною на типовій статичній цільовій сторінці, і вони зосереджені на одній розмові з чат-ботом. Це збільшує шанси, що користувач надасть свою інформацію та перетворить її на потенційного клієнта для вас. Нам довіряють понад 500 світових брендів, як-от Vodafone, American Express, Bosch, Каліфорнійський університет, Adobe, Daimler тощо. Tars містить найбільшу бібліотеку шаблонів чат-ботів у світі з понад 950 шаблонами чат-ботів у різних галузях і варіантах використання.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell є піонером у сфері мобільних повідомлень та інновацій Chat Commerce. Платформа Clickatell Chat Commerce Platform дозволяє брендам підключатися, взаємодіяти та здійснювати транзакції зі споживачами, надаючи інноваційні, інтуїтивно зрозумілі комерційні подорожі через зручність обміну повідомленнями, безпечно та в масштабі. Глобальні бренди використовують перевірену платформу Chat Commerce від Clickatell, щоб зменшити витрати, максимізуючи цінність і підвищуючи якість обслуговування клієнтів на всіх етапах життєвого циклу споживача. Штаб-квартира Clickatell знаходиться в районі затоки та має офіси в Канаді, Південній Африці та Нігерії. Дізнайтесь більше на www.clickatell.com.
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — AI Chatbot для Facebook, Instagram, електронної комерції, SMS/електронної пошти та маркетингу в соціальних мережах (SaaS) ChatPion — це комплексне рішення, призначене для розвитку вашого бізнесу в різних сферах, таких як маркетинг, продажі, автоматизація та електронна комерція. Наша платформа може похвалитися вдосконаленим творцем чат-ботів зі штучним інтелектом та інтуїтивно зрозумілим конструктором потоків Drag & Drop, що усуває потребу в навичках кодування. Легка інтеграція з Facebook Messenger та Instagram DM забезпечує постійне спілкування. ChatPion має повнофункціональну привабливу платформу електронної комерції, яка може, живучи в самому Messenger Bot, продавати ваші продукти та приймати платежі. Крім того, платформу електронної комерції можна відкрити в браузерах. Окрім бота Messenger, ChatPion має кілька вражаючих і надійних функцій, які можуть використовувати соціальні мережі, електронну пошту та SMS-маркетинг. ChatPion — це багатокористувацька програма SaaS білого рівня — ви можете змінити бренд програми та продавати її послуги кінцевим користувачам.
Botbiz
botbiz.io
Розвивайте свій бізнес швидше за допомогою кращого рішення WhatsApp Business API: * Easy Chatbot Builder * Масова трансляція * Спільна папка "Вхідні" команди * Шаблони повідомлень * Потік введення користувача * Член команди * Робочий процес Webhook * Інтеграція Webform * Інтеграція SMS і електронної пошти * Інтеграція автовідповідачів * Інтеграція WooCommerce * Інтеграція Shopify * Кінцеві точки API Botbiz * Керуйте та сегментуйте підписників * Магазин електронної комерції * Вихідний вебхук
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — це набір інструментів на основі штучного інтелекту, спрямованих на посилення взаємодії з клієнтами шляхом автоматизації розмов. Він містить різноманітні інструменти для створення та керування автоматизованими чат-ботами для різноманітної взаємодії з клієнтами. Ці інструменти розроблено для автоматизації різних аспектів залучення клієнтів, включаючи залучення, маркетинг, комерцію та підтримку, спрямовані на максимізацію життєвої цінності клієнта та мінімізацію витрат на обслуговування. Основні функції охоплюють Conversation Cloud, розширене рішення для керування клієнтським досвідом, і ACE LLM, що пропонує генеративні можливості ШІ. Gupshup також надає інструменти для багатоканального обміну повідомленнями, включаючи попередньо затверджені шаблони WhatsApp, що полегшує двосторонні розмови з клієнтами в реальному часі. Окрім інструментів для чат-ботів, Gupshup пропонує Campaign Manager, Bot Studio, Agent Assist та моделі штучного інтелекту для ділових розмов. Ці функції забезпечують персоналізацію діалогів із клієнтами та захист даних користувачів. Як багатоканальне рішення, Gupshup також підтримує інтеграцію з різними каналами, такими як WhatsApp, SMS, бізнес-повідомлення Google тощо. Платформу можна використовувати в різних галузях, таких як BFSI, роздрібна торгівля, охорона здоров’я тощо.
SentiOne
sentione.com
SentiOne — це платформа автоматизації обслуговування клієнтів AI. Інструмент відстежує Інтернет (соціальні медіа, портали, форуми та блоги) у всьому світі за допомогою власних алгоритмів, збирає публічні згадки та автоматично аналізує їх для отримання інформації споживачів. Інтегрований модуль взаємодії дозволяє командам обслуговування клієнтів керувати онлайн-розмовами на кількох каналах і відповідати безпосередньо з однієї платформи.
Conversed.ai
conversed.ai
За допомогою нашої розмовної платформи AI PaaS ми проектуємо, розробляємо й оптимізуємо чат-ботів і голосових ботів, щоб автоматично відповідати на запитання та запити співробітників, досягати бізнес-цілей за допомогою розмовної комерції та автоматизувати обслуговування клієнтів. Наші чат-боти працюють на веб-сайті або в додатку наших клієнтів, у Messenger, WhatsApp, WeChat, KakaoTalk, MSFT Teams або на будь-якій іншій платформі чату чи голосу. Розробивши чат або голосове рішення на основі штучного інтелекту для вибраних платформ, ми допомагаємо нашим клієнтам оптимізувати продуктивність бота для досягнення найвищої задоволеності співробітників, максимального повернення інвестицій або найбільшої економії коштів.
UChat
uchat.au
UChat — це комплексна платформа для чат-ботів, розроблена для того, щоб допомогти компаніям автоматизувати свої операції. Однією з його визначальних особливостей є відсутність коду, що дозволяє компаніям створювати власні чат-боти без будь-яких знань програмування. UChat рекламується як візуальна платформа, яка реалізує конструктор потоків перетягування, що дозволяє користувачам інтуїтивно проектувати та розгортати складні потоки розмов. Крім того, UChat забезпечує охоплення на різноманітних платформах і обіцяє залучати клієнтів, де б вони не були. Підтримувані канали включають, але не обмежуються ними, Facebook Messenger, WhatsApp, Google Business Messenger, Telegram, SMS, Voice, Line, Viber, WeChat, Slack і Email. Крім того, UChat включає в себе можливості штучного інтелекту для розробки чат-ботів, які доставляють автоматизовані, контекстні відповідні відповіді 24/7. Платформа використовує такі сервіси штучного інтелекту, як OpenAI/ChatGPT і Dialogflow, для підвищення ефективності та якості взаємодії ботів. Окрім створення чат-ботів, UChat може похвалитися інтегрованою функцією електронної комерції, яка пропонує клієнтам безперебійний процес оформлення замовлення через усі підтримувані канали. Платформа також має централізований живий чат і систему вхідних повідомлень, що дозволяє розширити взаємодію з клієнтами та оптимізувати внутрішню комунікацію. Що стосується впровадження, UChat особливо відкритий для всіх, хто зацікавлений у автоматизованому розмовному маркетингу, оскільки він використовує підхід на основі шаблонів із бібліотека попередньо розроблених шаблонів, готових до використання. Платформа також оснащена різними вдосконаленими будівельними блоками для створення більш вишуканих і ефективних чат-ботів.
bant.io
bant.io
Універсальна платформа для залучення потенційних клієнтів і прискорення продажів, яка допомагає автоматизувати залучення клієнтів за допомогою експериментів на основі даних, унеможливлюючи поразку.
Userbot
userbot.ai
Userbot на платформі Customer Experience на базі ШІ, створеній людьми для людей. Завдяки потужності нашої фірмової технології штучного інтелекту ви можете запропонувати захоплюючий і багатоканальний досвід через наші розмовні інтерфейси ШІ та Digital Humans. Автоматизуючи розмови між компаніями та людьми, ми також надаємо вам унікальний інструмент для вашої команди обслуговування клієнтів, продажів і маркетингу.
BotSpace
bot.space
BotSpace — це платформа B2B на ранній стадії, яка швидко розвивається, для компаній, яка автоматизує підтримку клієнтів і залучення до Whatsapp. Завдяки нашому передовому програмному забезпеченню для взаємодії з клієнтами, створеному на Business API WhatsApp, компанії тепер можуть вести персоналізовані розмови, бути легко доступними та взаємодіяти зі своїми клієнтами в реальному часі – у масштабі! Це стало можливим завдяки зручній у використанні платформі BotSpace, яку можна створити та запустити в найкоротші терміни. У результаті малий і середній бізнес швидко охопив платформу, і тисячі клієнтів у 13 країнах тепер використовують BotSpace лише за рік після запуску.
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) є надійним постачальником послуг зв’язку для підприємств і мобільних операторів у всьому світі. Рішення GMS CPaaS дозволяє брендам уніфікувати багатоканальне спілкування з клієнтами за допомогою єдиного API та платформи самообслуговування. Доповнюють це чат-боти на основі штучного інтелекту та платформа CCaaS, яка дозволяє брендам будувати привабливу двосторонню комунікацію 24/7 у будь-якій точці контакту, значно покращуючи взаємодію з клієнтами. Як цінний партнер операторів мобільного зв’язку, GMS покращує їхній бізнес обміну повідомленнями та захищає доходи, оптимізуючи обмін трафіком A2P, P2P та P2A, одночасно запобігаючи шахрайству з SMS та голосом. GMS, заснована в 2006 році, є лідером і представником галузі безпечного, законного та прозорого обміну повідомленнями. Штаб-квартира знаходиться в Баарі, Швейцарія, а регіональні представництва є по всьому світу.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson є світовим лідером корпоративних розмов. Сотні провідних світових брендів, включаючи HSBC, Chipotle і Virgin Media, використовують нашу платформу Conversational Cloud, щоб безпечно та відповідально спілкуватися з мільйонами споживачів. Ми забезпечуємо мільярд розмовних взаємодій щомісяця, надаючи унікальний багатий набір даних і інструменти безпеки, щоб розблокувати потужність Generative AI і Large Language Models для кращих бізнес-результатів. Завдяки рішенням LivePerson ви можете зрозуміти, чого хочуть клієнти, підключитися до потрібних каналів, допомогти своїм агентам і застосувати автоматизацію на основі штучного інтелекту — усе для вашого бізнесу та клієнтів. Ми називаємо цей дієвий цикл розмовним маховиком, і він лежить в основі всього, що ми робимо.
Steamship
steamship.com
Створюйте агенти ШІ за допомогою нашого Python SDK і легко розгортайте їх у хмарі. Отримайте доступ до безсерверного хмарного хостингу, векторного пошуку, веб-хуків, зворотних викликів тощо.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse — це платформа спілкування та чат-ботів, яка допомагає вам створювати, керувати та розгортати автоматизованих ботів для взаємодії в WhatsApp, Instagram, Facebook, чаті в реальному часі, Google My Business тощо.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Почніть створювати кращий досвід співробітників. Проста у використанні платформа Bot Platform без використання коду дозволяє будь-кому створювати власних ботів, цифрових помічників і автоматизовані робочі інструменти на каналах зв’язку, таких як Microsoft Teams, Workplace із Facebook і Messenger. Легко створюйте програми, автоматизуйте робочі процеси та інтегруйте процеси в канали зв’язку та цифрові середовища, якими користуються ваші співробітники та клієнти, у надійному, безпечному та масштабованому середовищі. Почніть із шаблону, який можна редагувати, або створіть ботів з нуля, які сприятимуть залученню та продуктивності співробітників. Створюйте індивідуальні програми визнання, нових помічників для початківців, додатки для запитань і відповідей лідерів, інноваційні інструменти для співробітників, розсилайте пульсові опитування, вимірювайте моральний дух компанії, створюйте персоналізовані навчальні програми, автоматично відповідайте на поширені запитання або автоматизуйте запити до служби підтримки. Які б робочі інструменти ви не хотіли створити, створюйте їх за допомогою The Bot Platform.
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat — це платформа розмовного штучного інтелекту. Це робить обслуговування клієнтів ефективнішим, а клієнтів задоволеними. Кожен може створити власного інтелектуального віртуального помічника (тобто розумного чат-бота зі штучним інтелектом) і налаштувати його для автоматизації підтримки клієнтів менш ніж за годину. Цінність продукту: Підвищте ефективність служби підтримки клієнтів у каналах обміну повідомленнями. * Вимірювання та підвищення роздільної здатності. * Зменште робоче навантаження на агента та залиште відповіді на поширені запитання ШІ. * Збільшити швидкість відхилення в чаті. * Переведіть повторювані завдання на автопілот. * Перехресні посилання на дані дозволу чату на дані вашого кол-центру. Робіть клієнтів щасливими * Миттєві відповіді на запитання 24/7 * Виявлення намірів і розуміння природної мови. * Вимірюйте якість відповідей ШІ. * Відповіді на всіх мовах. * Передача від бота до людини з вбудованим живим чатом. Налаштуйте його менш ніж за годину. * Шаблони для різних галузей (SaaS, електронна комерція, фінанси, телекомунікації). * AI пропонує покращити ваші тренувальні дані. Додайте додатковий інтелект за допомогою функцій Enterprise, таких як спеціальний код AlphaOS, у наміри, автентифікацію користувачів, SSO, SLA, API, багатоканальне розгортання (WhatsApp, Messenger, RCS, Apple Business Chat, голос).
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai є провідним постачальником передового штучного інтелекту з десятирічним досвідом у допомозі підприємствам реалізувати цінність бізнесу шляхом безпечного та відповідального використання штучного інтелекту. Інноваційна платформа компанії, інструменти та рішення без використання коду використовуються для забезпечення наскрізного досвіду клієнтів і співробітників від автоматизованого до людського, а також для створення генеративних програм із підтримкою ШІ. Kore.ai використовує відкритий підхід, що дозволяє компаніям вибирати магістратуру та інфраструктуру, які найкраще відповідають їхнім бізнес-потребам. Kore.ai, якому довіряють понад 200 партнерів і 400 компаній зі списку Fortune 2000, допомагає їм орієнтуватися у їхній стратегії ШІ. Компанія має потужне портфоліо патентів у сфері штучного інтелекту, а провідні аналітики визнали її лідером і інноватором. Штаб-квартира компанії знаходиться в Орландо. Корея має мережу офісів для підтримки клієнтів, зокрема в Індії, Великобританії, на Близькому Сході, в Японії, Південній Кореї та Європі.
WideBot
widebot.net
WideBot — це провідна платформа розмовного штучного інтелекту для створення чат-ботів у регіоні MENA, орієнтована на арабську мову. Наша місія — розширити можливості компаній за допомогою ботів на основі штучного інтелекту, які спілкуються як люди, щоб вони могли будувати міцні стосунки зі своїми клієнтами та максимізувати свої результати завдяки безперебійному персоналізованому досвіду. Ми пропонуємо від базових до повноцінних рішень, починаючи з навчання та створення даних, адаптації та оптимізації до розміщення та обслуговування, з постійною технічною підтримкою.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks — це повнокомпонентна розмовна платформа ШІ, яка пропонує набір інструментів для створення, розгортання та керування чат-ботами GenAI для різних програм. Він надає такі функції, як інтерфейс перетягування та скидання для розробки робочих процесів чат-бота, можливості обробки природної мови для розуміння введення користувачами, інтеграцію з популярними платформами обміну повідомленнями, такими як WhatsApp, аналітику для моніторингу продуктивності чат-бота та варіанти розгортання як для веб-, так і для мобільних середовищ. Ми всі бачили типового веб-чат-бота. На щастя, потенціал генеративного штучного інтелекту набагато перевищує те, що ці базові чат-боти можуть зробити самі по собі. BotStacks йде ще далі, надаючи розширені можливості чату, щоб ці чат-боти наступного покоління могли бути реалізовані клієнтами безпосередньо з мобільних додатків. BotStacks прокладає шлях для розгортання GenAI Chatbots на багатьох корпоративних платформах як спосіб автоматизації бізнес-процесів.
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai — це API, який полегшує розробникам створення програм і пристроїв, з якими можна спілкуватися. Будь-яка програма, будь-який пристрій може використовувати Wit.ai, щоб приймати введені користувачами дані природною мовою (мовлення чи текстові повідомлення) і перетворювати їх на команди.
QBox
qbox.ai
QBox — це чудовий інструмент, який надає комплексну та настроювану програму для тестування розмовних програм ШІ. Це спрощує та прискорює процес тестування, підвищує точність і допомагає користувачам надавати високоякісні цифрові помічники. QBox аналізує та порівнює дані навчання вашого чат-бота, візуалізуючи та розуміючи, де він працює, а де ні, і чому (для вибраного вами постачальника NLP). Він перевірить, зрозуміє та виправить вашу модель чат-бота – і все це за лічені хвилини. QBox допомагає підвищити точність вашого чат-бота, даючи вам 100% впевненість у розгортанні.
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI — це найкраща платформа для створення ботів для залучення голосових і текстових розмовних програм. Програмування не потрібно, створіть свого бота за лічені хвилини!
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo, платформа SaaS для розмовного штучного інтелекту, це середовище розробки та виконання для продуктивних команд. Знайдіть кілька ярликів нижче: * Голосовий бот і контактний центр * Багатомовний бот * Instant Messenger Bot * Продуктивність і вдосконалення бота * Співпраця та створення прототипів * IT/HR & Shared Service Bot
Parallel AI
parallellabs.app
Зустрічайте Parallel AI — передове рішення, створене для сучасного бізнесу. За допомогою Parallel AI виберіть найбільш підходящу модель AI для кожного конкретного завдання, забезпечуючи неперевершену ефективність і точність. Наша платформа легко інтегрується з вашими існуючими базами знань, створюючи співробітників ШІ, які поінформовані та готові вирішувати ваші бізнес-завдання. Незалежно від того, чи йдеться про швидке проведення серйозних дослідницьких проектів чи надання експертних консультацій на вимогу, Parallel AI забезпечить ваш бізнес віртуальними експертами, з якими можна спілкуватися в будь-який час і будь-де.
My AskAI
myaskai.com
My AskAI — це ваш чат-бот служби підтримки клієнтів зі штучним інтелектом, доступний цілодобово й без вихідних, щоб давати миттєві відповіді вашим клієнтам на вашому сайті чи електронною поштою. Навчений на основі знань вашої компанії, ваш чат-бот гарантує, що ваші клієнти завжди отримають відповіді на їхні запитання, і передасть їх вашій (людській) команді, якщо вона не зможе відповісти, надаючи найкраще з обох світів і підвищуючи рівень задоволеності та утримання клієнтів. Миттєво дізнайтеся, які ваші поширені проблеми чи запитання, завдяки статистиці AI, щоб ви могли витрачати менше часу на загальні запити та більше часу на розробку свого продукту. Ми бачимо, що в середньому 79% розмов вирішуються безпосередньо ШІ між нашими користувачами, що економить тисячі годин часу підтримки, який можна витратити на більш стратегічні можливості. Зменште кількість запитів на підтримку більш ніж на 50% за одну ніч завдяки My AskAI.
Meya
meya.ai
Meya — це платформа для чат-ботів, яка дозволяє користувачам створювати та запускати служби підтримки клієнтів за допомогою мов програмування BFML і Python. Платформа оснащена вдосконаленим інтерфейсом користувача для мобільних пристроїв і веб-чату та дозволяє користувачам створювати власні потоки та компоненти. Однією з помітних особливостей Meya є консоль розробника в браузері, яка забезпечує доступ до CLI, дозволяючи користувачам створювати саме те, що їм потрібно, за допомогою власного коду та інтеграції. Платформа також підтримує інтеграцію з різними платформами обміну повідомленнями, постачальниками послуг підтримки клієнтів, інструментами розуміння природної мови та аналітикою користувачів. Платформа Meya є масштабованою та настроюваною, що дозволяє користувачам підключати будь-яку систему, створювати сценарії для будь-якого потоку та кодувати будь-який компонент. Платформа використовує BFML, який є зручним для людини синтаксисом YAML, і Python 3 з асинхронним вводом-виводом, який дозволяє користувачам встановлювати будь-які пакети Python і розширювати класи елементів SDK. Платформа також містить повну системну довідкову документацію, ознайомлення з потоками та компонентами та налаштування інтерфейсу користувача чату. Meya пропонує 14-денну безкоштовну пробну версію без використання кредитної картки та цілодобову підтримку без вихідних із спільним рішенням, сеансами парного програмування та проактивним моніторингом і ескалацією інцидентів. Платформа Meya є подієво-орієнтованою, що дозволяє користувачам реагувати на будь-яку подію за допомогою спеціального коду через її архітектуру третього покоління. Платформа забезпечує настроюваний робочий процес DevOps, дозволяє дії GitHub під час розгортання та підтримує постійне вдосконалення.
FosterFlow
fosterflow.com
Ми надаємо інтерфейс чату для компаній і невеликих команд для найпотужніших моделей ШІ.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot — це платформа зі штучним інтелектом, розроблена спільно з командою Marketing API у Facebook. Він автоматично визначає, які автомобілі викликають найбільший інтерес за найнижчої ціни за клік, і розміщує ці оголошення першими, щоб знизити витрати. SocialBot заповнює стрічку новин кожного покупця у Facebook автомобілями, на які вони найімовірніше натиснуть. Завдяки нашому інтелектуальному мікронацілюванню рейтинг кліків оголошень SocialBot на 250% вищий, ніж у середньому по галузі, за 18% від середньої вартості.
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio, передова платформа SaaS, дозволяє компаніям легко створювати інтелектуальні розмови. Кодування не потрібне – це зручна платформа, яка використовує найкращу технологію штучного інтелекту, включаючи GPT, щоб покращити ваші враження від спілкування. Наші інструменти забезпечують безпечне використання ШІ та захищають ваш бренд і клієнтів. Вийдіть за рамки простих чат-ботів із Humley Studio. Створюйте адаптивний, динамічний досвід спілкування, перетворюючи взаємодію з клієнтами на двигун зростання. Оптимізуйте роботу, забезпечте персоналізований досвід і залишайтеся в авангарді залучення клієнтів. Створіть свого першого розмовного помічника менше ніж за годину безкоштовно.
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Оновіть свій чат-бот на новий рівень! Удосконалена технологія чат-ботів Chatlayer від Sinch дає вам можливість легко почати роботу зі складнішими проектами чат-ботів і ШІ. Якщо ви вже використовуєте Sinch Engage, ви можете легко підключити свій чат-бот Sinch Engage до Chatlayer від Sinch і покращити роботу чат-бота для своїх клієнтів. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи великим підприємством, за допомогою Sinch Engage + Chatlayer ви можете розширити свої можливості спілкування.
Mio
m.io
Mio — це безпечне проміжне програмне забезпечення, яке розблоковує міжплатформний обмін повідомленнями, обмін файлами та ініціювання зустрічей для корпоративних організацій, які використовують Google Workspace і Microsoft 365, Slack або Zoom Team Chat. Mio — це єдине рідне рішення, яке співпрацює з Google для використання об’єднання API, що дозволяє кінцевим користувачам працювати з колегами на різних платформах чату. Завдяки сумісності платформи Mio підприємства в усьому світі можуть зробити своїх співробітників задоволеними, забезпечуючи їм безперебійну співпрацю. Лідери підприємств, як-от Broadcom, G2, Farmers Insurance, DUO, Університет Джорджа Вашингтона, Сазерленд і SAIA, довіряють Mio для об’єднання міжплатформних команд. Mio була заснована Томом Хедфілдом і Джеймсом Кандлом у листопаді 2015 року. Компанія Mio розташована в Остіні, штат Техас, залучила 12 мільйонів доларів від інвесторів, зокрема Goldcrest Capital, Eniac Ventures, Two Sigma Ventures, Khosla Ventures, Y Combinator і Capital Factory. Mio є офіційним партнером Google, Cisco та Zoom.
Botsup
botsup.io
За допомогою Botsup користувачі по всьому світу створюють чат-боти AI у WhatsApp, щоб продавати більше. Botsup дозволяє компаніям пропонувати своїм споживачам захоплюючий досвід покупок через WhatsApp. Наприклад, ви можете надіслати персоналізовані сповіщення зі своєї системи програмним способом через API Botsup і залучити їх до покупки ваших пропозицій продуктів.
Babble AI
babble-ai.com
Високоякісні чат-боти, легке налаштування, людська взаємодія та налаштовані моделі для пакетів преміум-класу. Створюйте потужні та захоплюючі чат-боти, які залишать ваших клієнтів задоволеними та повертатимуться за новими.
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai виходить за рамки ландшафту чат-ботів як масштабована комунікаційна платформа на основі ШІ, яка революціонізує підтримку клієнтів. Як лідер галузі, Ivy пропонує рішення для чат-ботів з високим IQ, розроблені для вищої освіти, охорони здоров’я, уряду та приватного сектору, надаючи розширений набір функцій, який розширює доступ до інформації, скорочує навантаження на персонал і підвищує ефективність роботи за допомогою цілодобового автономного омніканалу. підтримка. Завдяки передовому штучному інтелекту чат-боти Ivy організовують персоналізовану розмовну допомогу в Інтернеті, SMS, голосовій службі та електронній пошті, перетворюючи взаємодію служби підтримки на безперебійну інтелектуальну розмову.