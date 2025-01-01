Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для платформ ботів - Найпопулярніші застосунки - Оман
Бот-платформи — інструменти, призначені для створення та розгортання інтерактивних чат-ботів. Ці платформи дають компаніям можливість створювати інтелектуальних розмовних ботів, які взаємодіють із клієнтами та допомагають у доставці інформації користувачам. Пропонуючи ряд інструментів розробки, таких як фреймворки та набори інструментів API, ці платформи дозволяють створювати настроюваних ботів. Як правило, ці боти є масштабованими, здатними обслуговувати на різних комунікаційних платформах і на кількох пристроях одночасно. Деякі платформи навіть пропонують функції для реклами та інтеграції платежів. Крім того, вони надають функції обслуговування для вирішення проблем, які можуть виникнути після публікації. Багато бот-платформ використовують штучний інтелект і продукти машинного навчання для досягнення високої продуктивності та аналітики. Вони використовують інструменти обробки природної мови (NLP) для інтерпретації тексту та ефективної взаємодії з платформами ШІ. Для включення в категорію Bot Platforms продукт повинен: 1. Надати можливості для розгортання ботів. 2. Запропонуйте фреймворки розробки ботів для полегшення налаштування. 3. Дозвольте користувачам визначати поведінку та програмні відповіді для своїх ботів. 4. Надати користувачам інструменти для обслуговування та оновлення опублікованих ботів.
Запит на новий застосунок
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дає змогу амбітним командам створювати ефективних агентів ШІ. Voiceflow, який люблять дизайнери та розробники, допомагає командам працювати разом, щоб створювати, тестувати, надсилати, вимірювати та покращувати голосовий зв’язок і чат. Команди розмовних розробників штучного інтелекту на се...
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Convers...
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматиз...
ChatBot
chatbot.com
ChatBot дозволяє створювати чат-ботів за лічені хвилини за допомогою різноманітних шаблонів і одразу автоматизувати ключові завдання. Легко перетягуйте нові елементи, щоб адаптувати будь-який шаблон до своїх потреб. ChatBot готовий до роботи з коробки, а алгоритми штучного інтелекту допомагають покр...
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — це комплексна платформа, розроблена для того, щоб допомогти компаніям створювати робочу силу зі штучним інтелектом і керувати нею. Він надає інструменти та рішення для найму агентів ШІ, які можуть автоматизувати широкий спектр завдань, від продажів і маркетингу до підтримки клієнтів і...
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізовани...
Botmake
botmake.io
Botmake.io — це надзвичайно простий і зрозумілий інструмент для створення чат-ботів без коду для бізнесу чи розваг. Користувачі можуть додати чат-бота на свої веб-сайти та покращити досвід відвідувачів.
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, схожого на ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам...
Engati
engati.com
Чат-бот і платформа живого чату Engati є переможцем нагороди CODiE Award 2021. Це дає вам змогу створювати інтелектуальних ботів за лічені хвилини без програмування. Створіть один раз і опублікуйте в 15 каналах – WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitt...
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI – це конструктор чат-ботів, який дозволяє компаніям вивести спілкування з клієнтами на новий рівень за допомогою революційної технології штучного інтелекту. Платформа пропонує простий і потужний спосіб створення чат-ботів, які можуть спілкуватися з клієнтами по-людськи, дружньо, надаючи ...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це комплексне комунікаційне рішення, призначене для покращення взаємодії з клієнтами та оптимізації процесів продажів за допомогою API WhatsApp Business. Ця платформа дозволяє компаніям перетворювати взаємодію з клієнтами в практичну інформацію, використовуючи вдосконалені чат-боти WhatsA...
Qualified
qualified.com
Qualified — це платформа створення конвеєрів для команд, які використовують Salesforce. Провідні бренди B2B, такі як Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot і VMWare, довіряють Кваліфікованим, щоб розширити свій конвеєр, використовуючи свій найбільший актив у сфері продажів і маркетингу — кор...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває...
Bot Libre
botlibre.com
Спілкуйтеся з тисячами ботів ШІ або створіть власного Bot Libre дозволяє створювати власного чат-бота, навчати його та ділитися ним з іншими. Спілкуйтеся з тисячами ботів у нашому відкритому каталозі ботів. Спілкуйтеся з ботами, які хочуть бути вашими друзями, ботами, які хочуть бути вашою дівчино...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird вважає, що розмови є основою побудови відносин із клієнтами. Таким чином, ми створили найбільш перевірену у світі платформу розмов для мобільних додатків у чаті, голосовому та відеозв’язку. Лідери галузі, як-от Virgin Mobile, Hinge і Paytm, використовують Sendbird для збільшення кількості т...
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комуніка...
BotStar
botstar.com
BotStar — це комплексна платформа для чат-ботів, яка дозволяє легко створювати, розвивати та вдосконалювати автоматизовану систему для обробки запитів і створення потенційних клієнтів. BotStar пропонує кілька функцій, як-от керування мультимедійним вмістом за допомогою вбудованої системи керування ...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Botsify
botsify.com
Botsify — це платформа для людей і компаній, які можуть створювати власні розумні чат-боти, не знаючи, як кодувати. Люди самі знають свій бізнес краще за будь-кого, і як експерти з бізнес-кейсів вони можуть автоматизувати такі завдання, як поширені запитання, підтримка клієнтів, заповнення форми та...
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate — це платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, розроблена для надання чудової взаємодії з клієнтами. Його головна функція включає в себе можливість використовувати генеративні чат-боти на основі ШІ та живий чат для автоматизації обслуговування клієнтів. ...
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot — це інтелектуальна платформа віртуального помічника зі штучним інтелектом, яка покращує та автоматизує роботу клієнтів, співробітників і агентів у масштабі. Платформа SnatchBot оптимізує бізнес-процеси та комунікації за допомогою інтерфейсу на основі повідомлень, який не потребує навичок ...
Lindy
lindy.ai
Лінді — це помічник зі штучним інтелектом, призначений для керування вашими щоденними завданнями та виконання ролі помічника для зайнятих професіоналів. Агенти Lindy AI інтегруються з наявними інструментами та мають персоналізований контекст, необхідний для автоматизації повсякденних справ. Незале...
500apps
500apps.com
CRM.io від 500apps — це розширене програмне забезпечення CRM для збільшення продажів і швидшого розвитку вашого бізнесу за допомогою найкращого хмарного програмного забезпечення для керування взаємовідносинами з клієнтами. Отримайте доступ до 50 програм за 14,99 доларів США за користувача. особливо...
Tars
hellotars.com
Tars допомагає командам з маркетингу та обслуговування клієнтів оптимізувати воронки конверсії, автоматизувати взаємодію з клієнтами та переосмислити взаємодію з клієнтами за допомогою чат-ботів. На цільовій сторінці чат-бота або бесіди відвідувачів вітає автоматизований чат-бот, який починає текст...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell є піонером у сфері мобільних повідомлень та інновацій Chat Commerce. Платформа Clickatell Chat Commerce Platform дозволяє брендам підключатися, взаємодіяти та здійснювати транзакції зі споживачами, надаючи інноваційні, інтуїтивно зрозумілі комерційні подорожі через зручність обміну повідо...
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — AI Chatbot для Facebook, Instagram, електронної комерції, SMS/електронної пошти та маркетингу в соціальних мережах (SaaS) ChatPion — це комплексне рішення, призначене для розвитку вашого бізнесу в різних сферах, таких як маркетинг, продажі, автоматизація та електронна комерція. Наша плат...
Botbiz
botbiz.io
Розвивайте свій бізнес швидше за допомогою кращого рішення WhatsApp Business API: * Easy Chatbot Builder * Масова трансляція * Спільна папка "Вхідні" команди * Шаблони повідомлень * Потік введення користувача * Член команди * Робочий процес Webhook * Інтеграція Webform * Інтеграція SMS і електронно...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — це набір інструментів на основі штучного інтелекту, спрямованих на посилення взаємодії з клієнтами шляхом автоматизації розмов. Він містить різноманітні інструменти для створення та керування автоматизованими чат-ботами для різноманітної взаємодії з клієнтами. Ці інструменти розроблено дл...
SentiOne
sentione.com
SentiOne — це платформа автоматизації обслуговування клієнтів AI. Інструмент відстежує Інтернет (соціальні медіа, портали, форуми та блоги) у всьому світі за допомогою власних алгоритмів, збирає публічні згадки та автоматично аналізує їх для отримання інформації споживачів. Інтегрований модуль взаєм...
Conversed.ai
conversed.ai
За допомогою нашої розмовної платформи AI PaaS ми проектуємо, розробляємо й оптимізуємо чат-ботів і голосових ботів, щоб автоматично відповідати на запитання та запити співробітників, досягати бізнес-цілей за допомогою розмовної комерції та автоматизувати обслуговування клієнтів. Наші чат-боти прац...
UChat
uchat.au
UChat — це комплексна платформа для чат-ботів, розроблена для того, щоб допомогти компаніям автоматизувати свої операції. Однією з його визначальних особливостей є відсутність коду, що дозволяє компаніям створювати власні чат-боти без будь-яких знань програмування. UChat рекламується як візуальна п...
bant.io
bant.io
Універсальна платформа для залучення потенційних клієнтів і прискорення продажів, яка допомагає автоматизувати залучення клієнтів за допомогою експериментів на основі даних, унеможливлюючи поразку.
Userbot
userbot.ai
Userbot на платформі Customer Experience на базі ШІ, створеній людьми для людей. Завдяки потужності нашої фірмової технології штучного інтелекту ви можете запропонувати захоплюючий і багатоканальний досвід через наші розмовні інтерфейси ШІ та Digital Humans. Автоматизуючи розмови між компаніями та л...
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) є надійним постачальником послуг зв’язку для підприємств і мобільних операторів у всьому світі. Рішення GMS CPaaS дозволяє брендам уніфікувати багатоканальне спілкування з клієнтами за допомогою єдиного API та платформи самообслуговування. Доповнюють це чат-боти на осно...
Steamship
steamship.com
Створюйте агенти ШІ за допомогою нашого Python SDK і легко розгортайте їх у хмарі. Отримайте доступ до безсерверного хмарного хостингу, векторного пошуку, веб-хуків, зворотних викликів тощо.
Konverse AI
konverse.ai
Konverse — це платформа спілкування та чат-ботів, яка допомагає вам створювати, керувати та розгортати автоматизованих ботів для взаємодії в WhatsApp, Instagram, Facebook, чаті в реальному часі, Google My Business тощо.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Почніть створювати кращий досвід співробітників. Проста у використанні платформа Bot Platform без використання коду дозволяє будь-кому створювати власних ботів, цифрових помічників і автоматизовані робочі інструменти на каналах зв’язку, таких як Microsoft Teams, Workplace із Facebook і Messenger. Л...
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat — це платформа розмовного штучного інтелекту. Це робить обслуговування клієнтів ефективнішим, а клієнтів задоволеними. Кожен може створити власного інтелектуального віртуального помічника (тобто розумного чат-бота зі штучним інтелектом) і налаштувати його для автоматизації підтримки клієнт...
BotSpace
bot.space
BotSpace — це платформа B2B на ранній стадії, яка швидко розвивається, для компаній, яка автоматизує підтримку клієнтів і залучення до Whatsapp. Завдяки нашому передовому програмному забезпеченню для взаємодії з клієнтами, створеному на Business API WhatsApp, компанії тепер можуть вести персоналізо...
LivePerson
liveperson.com
LivePerson є світовим лідером корпоративних розмов. Сотні провідних світових брендів, включаючи HSBC, Chipotle і Virgin Media, використовують нашу платформу Conversational Cloud, щоб безпечно та відповідально спілкуватися з мільйонами споживачів. Ми забезпечуємо мільярд розмовних взаємодій щомісяця,...
WideBot
widebot.net
WideBot — це провідна платформа розмовного штучного інтелекту для створення чат-ботів у регіоні MENA, орієнтована на арабську мову. Наша місія — розширити можливості компаній за допомогою ботів на основі штучного інтелекту, які спілкуються як люди, щоб вони могли будувати міцні стосунки зі своїми к...
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks — це повнокомпонентна розмовна платформа ШІ, яка пропонує набір інструментів для створення, розгортання та керування чат-ботами GenAI для різних програм. Він надає такі функції, як інтерфейс перетягування та скидання для розробки робочих процесів чат-бота, можливості обробки природної мов...
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai — це API, який полегшує розробникам створення програм і пристроїв, з якими можна спілкуватися. Будь-яка програма, будь-який пристрій може використовувати Wit.ai, щоб приймати введені користувачами дані природною мовою (мовлення чи текстові повідомлення) і перетворювати їх на команди.
QBox
qbox.ai
QBox — це чудовий інструмент, який надає комплексну та настроювану програму для тестування розмовних програм ШІ. Це спрощує та прискорює процес тестування, підвищує точність і допомагає користувачам надавати високоякісні цифрові помічники. QBox аналізує та порівнює дані навчання вашого чат-бота, ві...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI — це найкраща платформа для створення ботів для залучення голосових і текстових розмовних програм. Програмування не потрібно, створіть свого бота за лічені хвилини!
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo, платформа SaaS для розмовного штучного інтелекту, це середовище розробки та виконання для продуктивних команд. Знайдіть кілька ярликів нижче: * Голосовий бот і контактний центр * Багатомовний бот * Instant Messenger Bot * Продуктивність і вдосконалення бота * Співпраця та створення прототипів...
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai є провідним постачальником передового штучного інтелекту з десятирічним досвідом у допомозі підприємствам реалізувати цінність бізнесу шляхом безпечного та відповідального використання штучного інтелекту. Інноваційна платформа компанії, інструменти та рішення без використання коду використов...
Parallel AI
parallellabs.app
Зустрічайте Parallel AI — передове рішення, створене для сучасного бізнесу. За допомогою Parallel AI виберіть найбільш підходящу модель AI для кожного конкретного завдання, забезпечуючи неперевершену ефективність і точність. Наша платформа легко інтегрується з вашими існуючими базами знань, створююч...
My AskAI
myaskai.com
My AskAI — це ваш чат-бот служби підтримки клієнтів зі штучним інтелектом, доступний цілодобово й без вихідних, щоб давати миттєві відповіді вашим клієнтам на вашому сайті чи електронною поштою. Навчений на основі знань вашої компанії, ваш чат-бот гарантує, що ваші клієнти завжди отримають відповід...
Meya
meya.ai
Meya — це платформа для чат-ботів, яка дозволяє користувачам створювати та запускати служби підтримки клієнтів за допомогою мов програмування BFML і Python. Платформа оснащена вдосконаленим інтерфейсом користувача для мобільних пристроїв і веб-чату та дозволяє користувачам створювати власні потоки т...
FosterFlow
fosterflow.com
Ми надаємо інтерфейс чату для компаній і невеликих команд для найпотужніших моделей ШІ.
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot — це платформа зі штучним інтелектом, розроблена спільно з командою Marketing API у Facebook. Він автоматично визначає, які автомобілі викликають найбільший інтерес за найнижчої ціни за клік, і розміщує ці оголошення першими, щоб знизити витрати. SocialBot заповнює стрічку новин кожного п...
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio, передова платформа SaaS, дозволяє компаніям легко створювати інтелектуальні розмови. Кодування не потрібне – це зручна платформа, яка використовує найкращу технологію штучного інтелекту, включаючи GPT, щоб покращити ваші враження від спілкування. Наші інструменти забезпечують безпечне...
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Оновіть свій чат-бот на новий рівень! Удосконалена технологія чат-ботів Chatlayer від Sinch дає вам можливість легко почати роботу зі складнішими проектами чат-ботів і ШІ. Якщо ви вже використовуєте Sinch Engage, ви можете легко підключити свій чат-бот Sinch Engage до Chatlayer від Sinch і покращи...
Mio
m.io
Mio — це безпечне проміжне програмне забезпечення, яке розблоковує міжплатформний обмін повідомленнями, обмін файлами та ініціювання зустрічей для корпоративних організацій, які використовують Google Workspace і Microsoft 365, Slack або Zoom Team Chat. Mio — це єдине рідне рішення, яке співпрацює з...
Botsup
botsup.io
За допомогою Botsup користувачі по всьому світу створюють чат-боти AI у WhatsApp, щоб продавати більше. Botsup дозволяє компаніям пропонувати своїм споживачам захоплюючий досвід покупок через WhatsApp. Наприклад, ви можете надіслати персоналізовані сповіщення зі своєї системи програмним способом че...
Babble AI
babble-ai.com
Високоякісні чат-боти, легке налаштування, людська взаємодія та налаштовані моделі для пакетів преміум-класу. Створюйте потужні та захоплюючі чат-боти, які залишать ваших клієнтів задоволеними та повертатимуться за новими.
Ivy.ai
ivy.ai
Ivy.ai виходить за рамки ландшафту чат-ботів як масштабована комунікаційна платформа на основі ШІ, яка революціонізує підтримку клієнтів. Як лідер галузі, Ivy пропонує рішення для чат-ботів з високим IQ, розроблені для вищої освіти, охорони здоров’я, уряду та приватного сектору, надаючи розширений н...