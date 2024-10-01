Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для платформ ботів - Найпопулярніші застосунки - Китай Найпопулярніші Нещодавно додані

Бот-платформи — інструменти, призначені для створення та розгортання інтерактивних чат-ботів. Ці платформи дають компаніям можливість створювати інтелектуальних розмовних ботів, які взаємодіють із клієнтами та допомагають у доставці інформації користувачам. Пропонуючи ряд інструментів розробки, таких як фреймворки та набори інструментів API, ці платформи дозволяють створювати настроюваних ботів. Як правило, ці боти є масштабованими, здатними обслуговувати на різних комунікаційних платформах і на кількох пристроях одночасно. Деякі платформи навіть пропонують функції для реклами та інтеграції платежів. Крім того, вони надають функції обслуговування для вирішення проблем, які можуть виникнути після публікації. Багато бот-платформ використовують штучний інтелект і продукти машинного навчання для досягнення високої продуктивності та аналітики. Вони використовують інструменти обробки природної мови (NLP) для інтерпретації тексту та ефективної взаємодії з платформами ШІ. Для включення в категорію Bot Platforms продукт повинен: 1. Надати можливості для розгортання ботів. 2. Запропонуйте фреймворки розробки ботів для полегшення налаштування. 3. Дозвольте користувачам визначати поведінку та програмні відповіді для своїх ботів. 4. Надати користувачам інструменти для обслуговування та оновлення опублікованих ботів.