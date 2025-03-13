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Програмне забезпечення для виявлення та запобігання роботів
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Програмне забезпечення для виявлення та запобігання роботів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для виявлення та попередження ботів допомагає компаніям захищатися від несанкціонованої діяльності та атак ботів. Ботів можна використовувати для зриву веб-сайтів за допомогою DDoS-атак, збирання даних або здійснення шахрайських транзакцій. Ці рішення призначені для виявлення активності ботів, виявлення шкідливих ботів і блокування їх взаємодії з веб-сайтами, програмами чи мережами. Компанії покладаються на ці інструменти, щоб забезпечити працездатність своїх систем під час атак і запобігти досягненню ботами своїх зловмисних цілей. Хоча інструменти виявлення та пом’якшення ботів можуть мати спільні функції з програмним забезпеченням для захисту від DDoS, вони пропонують ширший захист, націлюючись на різноманітні дії, пов’язані з ботом, замість того, щоб зосереджуватися лише на одному типі атак. Подібним чином, хоча програмне забезпечення для шахрайства з клацаннями також має функції, що збігаються, воно спеціально націлено та захищає від шахрайських клаців у рекламі з оплатою за клік (PPC), що є лише однією з багатьох загроз, з якими борються інструменти виявлення та пом’якшення ботів.

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Castle

Castle

castle.io

Castle - це платформа для управління ідентичністю та ризиками шахрайства, що допомагає командам безпеки виявляти та запобігати шахрайству.

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint - платформа для детекції шахрайства в веб- і мобільних додатках, використовує унікальні ідентифікатори пристроїв для прийняття рішень у реальному часі.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly - платформа хмарних послуг, яка підвищує продуктивність та безпеку веб-додатків через платформу edge cloud, включаючи CDN, оптимізацію зображень та захист від атак.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

hCaptcha - це платформа для захисту веб-сайтів від ботів, яка використовує тестування для розрізнення людей і машин, забезпечуючи конфіденційність даних.

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

CHEQ – програма для захисту вашого сайту від недійсного трафіку, автоматично блокуючи шкідливі візити та фрод-кліки.

Stytch

Stytch

stytch.com

Stytch – платформа для автентифікації, що підтримує безпарольні методи, багатофакторну аутентифікацію та інтеграцію в мобільні та веб-додатки.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.

Friendly Captcha

Friendly Captcha

friendlycaptcha.com

Дружня Captcha захищає веб-сайти від спаму, забезпечуючи простий і зручний досвід користувачів, включаючи доступність для людей з порушеннями зору.

Synthient

Synthient

synthient.com

Synthient аналізує трафік на веб-сайтах, класифікує його як шкідливий чи безпечний, підвищуючи безпеку та захист від кіберзагроз.

Edgio

Edgio

edg.io

Edgio допомагає компаніям швидко та безпечно доставляти контент через розподілену мережу, забезпечуючи контроль над кешуванням та безпекою веб-додатків.

DataDome

DataDome

datadome.co

DataDome захищає веб-сайти та додатки від шахрайства, ботів і DDoS-атак, використовуючи машинне навчання для аналізу вхідного трафіку в режимі реального часу.

GeeTest

GeeTest

geetest.com

Geetest - це програма для захисту веб-сайтів і мобільних додатків від автоматизованих атак шляхом перевірки людських користувачів і ботів.

Netacea

Netacea

netacea.com

Netacea захищає веб-сайти, мобільні додатки та API від бот-атак, надаючи моніторинг і аналіз трафіку для виявлення загроз у реальному часі.

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Програмне забезпечення для виявлення та запобігання роботів - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog