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Програмне забезпечення для виявлення та попередження ботів допомагає компаніям захищатися від несанкціонованої діяльності та атак ботів. Ботів можна використовувати для зриву веб-сайтів за допомогою DDoS-атак, збирання даних або здійснення шахрайських транзакцій. Ці рішення призначені для виявлення активності ботів, виявлення шкідливих ботів і блокування їх взаємодії з веб-сайтами, програмами чи мережами. Компанії покладаються на ці інструменти, щоб забезпечити працездатність своїх систем під час атак і запобігти досягненню ботами своїх зловмисних цілей. Хоча інструменти виявлення та пом’якшення ботів можуть мати спільні функції з програмним забезпеченням для захисту від DDoS, вони пропонують ширший захист, націлюючись на різноманітні дії, пов’язані з ботом, замість того, щоб зосереджуватися лише на одному типі атак. Подібним чином, хоча програмне забезпечення для шахрайства з клацаннями також має функції, що збігаються, воно спеціально націлено та захищає від шахрайських клаців у рекламі з оплатою за клік (PPC), що є лише однією з багатьох загроз, з якими борються інструменти виявлення та пом’якшення ботів.
Запит на новий застосунок
Castle
castle.io
Castle - це платформа для управління ідентичністю та ризиками шахрайства, що допомагає командам безпеки виявляти та запобігати шахрайству.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint - платформа для детекції шахрайства в веб- і мобільних додатках, використовує унікальні ідентифікатори пристроїв для прийняття рішень у реальному часі.
Fastly
fastly.com
Fastly - платформа хмарних послуг, яка підвищує продуктивність та безпеку веб-додатків через платформу edge cloud, включаючи CDN, оптимізацію зображень та захист від атак.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha - це платформа для захисту веб-сайтів від ботів, яка використовує тестування для розрізнення людей і машин, забезпечуючи конфіденційність даних.
CHEQ
cheq.ai
CHEQ – програма для захисту вашого сайту від недійсного трафіку, автоматично блокуючи шкідливі візити та фрод-кліки.
Stytch
stytch.com
Stytch – платформа для автентифікації, що підтримує безпарольні методи, багатофакторну аутентифікацію та інтеграцію в мобільні та веб-додатки.
Imperva
imperva.com
Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
Дружня Captcha захищає веб-сайти від спаму, забезпечуючи простий і зручний досвід користувачів, включаючи доступність для людей з порушеннями зору.
Synthient
synthient.com
Synthient аналізує трафік на веб-сайтах, класифікує його як шкідливий чи безпечний, підвищуючи безпеку та захист від кіберзагроз.
Edgio
edg.io
Edgio допомагає компаніям швидко та безпечно доставляти контент через розподілену мережу, забезпечуючи контроль над кешуванням та безпекою веб-додатків.
DataDome
datadome.co
Захист DataDome від ботів і онлайн-шахрайства зупиняє атаки з неперевершеною точністю та без компромісів. Наша платформа, заснована на багаторівневому машинному навчанні, щодня аналізує 5 трильйонів сигналів і адаптується до кожного запиту та сканує його в режимі реального часу. У 2023 році DataDome заблокував понад 316 мільярдів шахрайських атак. Провідні глобальні підприємства, включно з Tripadvisor і Foot Locker, довіряють DataDome для захисту своїх веб-сайтів, мобільних додатків і API від шахрайства з обліковими записами, шахрайства з платежами, введення облікових даних, DDoS, шахрайства з рекламою тощо. З рекордно коротким часом окупності DataDome пропонує прозору інформацію, цілодобовий досвід SOC, легке розгортання та понад 50 інтеграцій. Рішення не додає затримки для захищених кінцевих точок, відповідаючи на кожен запит менш ніж за 2 мілісекунди завдяки 26+ регіональним точкам доступу та технології автоматичного масштабування. DataDome є безперебійним для споживачів, забезпечуючи оптимальний захист і пропонує єдину безпечну, зручну та сумісну з конфіденційністю CAPTCHA та перевірку пристрою, першу невидиму альтернативу. DataDome пропонує додаткові рішення, які спеціалізуються на боротьбі з шахрайством з обліковими записами та рекламою. DataDome Ad Protect виявляє рекламне шахрайство, дозволяючи маркетологам оптимізувати свої кампанії. Рішення DataDome Account Protect пропонує комплексний захист від шахрайства облікових записів, керованого людьми та ботами, шляхом аналізу намірів користувачів.
GeeTest
geetest.com
GeeTest, постачальник CAPTCHA та керування ботами, захищає веб-сайти, мобільні програми та API від автоматизованих атак, керованих ботами, як-от ATO, підкидання облікових даних, веб-скальпінг тощо. GeeTest розробляє технологію перевірки людиною-ботом із 2012 року та застосовує ряд штучного інтелекту та моделей глибокого навчання, як-от Graph Convolutional Neural Network, до GeeTest CAPTCHA для більш точного виявлення та покращення взаємодії з користувачем. Тепер він щодня обробляє 2,9 мільярда запитів CAPTCHA та обслуговує понад 320 000 компаній у таких секторах, як блокчейн, онлайн-ігри, електронна комерція тощо. GeeTest CAPTCHA визнається Gartner і Forrester у ринкових звітах третій рік поспіль з 2020 року.
Netacea
netacea.com
Захист від ботів Netacea виявляє та запобігає складним атакам ботів для онлайн-брендів. Розташоване на дальній межі технічної інфраструктури без використання агентів, керування ботом Netacea поєднує неперевершену видимість усього трафіку через API, додатки та веб-сайти з вдосконаленими можливостями виявлення, реагування та аналізу загроз. Результатом є більш ефективний автоматизований захист від ботів для компаній, які перебувають у великій кількості. Захист від ботів Netacea виявляє, пом’якшує та запобігає складним атакам ботів для найбільших світових онлайн-брендів. Запобігання атакам грубої сили, таким як захоплення облікового запису, введення облікових даних, зловживання платежами, атаки API та онлайн-шахрайство. Завдяки єдиному безагентному розгортанню з низьким кодом Netacea дозволяє брендам аналізувати всі джерела трафіку в Інтернеті, програмі та API, щоб виявляти та зупиняти автоматизовані загрози, перш ніж вони можуть завдати шкоди вашому бізнесу чи клієнтам.
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