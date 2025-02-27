Програмне забезпечення для виявлення та запобігання роботів - Найпопулярніші застосунки - Тонга

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Програмне забезпечення для виявлення та попередження ботів допомагає компаніям захищатися від несанкціонованої діяльності та атак ботів. Ботів можна використовувати для зриву веб-сайтів за допомогою DDoS-атак, збирання даних або здійснення шахрайських транзакцій. Ці рішення призначені для виявлення активності ботів, виявлення шкідливих ботів і блокування їх взаємодії з веб-сайтами, програмами чи мережами. Компанії покладаються на ці інструменти, щоб забезпечити працездатність своїх систем під час атак і запобігти досягненню ботами своїх зловмисних цілей. Хоча інструменти виявлення та пом’якшення ботів можуть мати спільні функції з програмним забезпеченням для захисту від DDoS, вони пропонують ширший захист, націлюючись на різноманітні дії, пов’язані з ботом, замість того, щоб зосереджуватися лише на одному типі атак. Подібним чином, хоча програмне забезпечення для шахрайства з клацаннями також має функції, що збігаються, воно спеціально націлено та захищає від шахрайських клаців у рекламі з оплатою за клік (PPC), що є лише однією з багатьох загроз, з якими борються інструменти виявлення та пом’якшення ботів.
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Akamai
akamai.com
Akamai - це провідна мережа доставки контенту (CDN) та постачальник хмарних послуг, які зосереджуються на оптимізації досвіду в Інтернеті для користувачів та підприємств. Основні особливості: * Доставка вмісту: Akamai прискорює доставку веб -вмісту та додатків, забезпечуючи швидкий та надійний доступ для користувачів у всьому світі. * Рішення безпеки: Платформа пропонує надійні функції безпеки, включаючи захист DDOS та брандмауери веб -додатків для захисту від загроз в Інтернеті. * Обчислення Edge: Akamai використовує обчислювальні обчислення для обробки даних ближче до користувачів, підвищення продуктивності та зниження затримки. * Масштабованість: Підприємства можуть легко масштабувати свої онлайн -операції за допомогою гнучких рішень Akamai, пристосованих до різних потреб.
Fastly
fastly.com
FAST - це американський постачальник хмарних обчислювальних послуг. Він описує свою мережу як Edge Cloud Platform, яка призначена для того, щоб допомогти розробникам розширити свою основну хмарну інфраструктуру до краю мережі, ближче до користувачів. Швидко хмарна платформа включає їх мережу доставки вмісту (CDN), оптимізацію зображень, відео та потокове забезпечення, хмарні послуги та балансування навантаження. Служби хмарної безпеки Fastly включають захист нападу на відмову від служби, пом'якшення бота та брандмауер веб-додатків. Швидко веб -додатки Брандмауер використовує відкрите правило проекту безпеки веб -додатків, встановлене поряд із власною набором правил. Швидко платформа побудована поверх лаку.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — це провідна платформа інтелектуальних пристроїв для масштабних веб- і мобільних додатків, яка допомагає розробникам створювати найкращі в своєму класі рішення для виявлення шахрайства. Відбиток пальця точний на 99,5% зі стабільними ідентифікаторами відвідувачів, які зберігаються місяцями, а не днями, швидкий завдяки простому виклику API для прийняття рішень у реальному часі та дієвий завдяки інтелектуальному пристрою, що дозволяє користувачам приймати розумніші рішення.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha — це платформа №1 для захисту конфіденційності від ботів. hCaptcha Enterprise забезпечує неперевершену точність у виявленні та запобіганні шахрайству та зловживанням із комплексними рішеннями для захисту онлайн-власності як від автоматизованих, так і від напівавтоматичних атак. Рішення hCaptcha захищають лідерів категорій у кожній галузі, включно з багатьма найбільшими підприємствами та урядами. Потужна платформа викликів із низьким рівнем тертя поєднується з сучасним машинним навчанням, щоб забезпечити найкращу в своєму класі точність, масштабованість і вдосконалену безпеку для захисту організацій. Унікальна гранична архітектура hCaptcha зберігає всі дані ефемерними та обробляє запити з понад 250 місць, гарантуючи, що дані та обробка відбуваються дуже близько до користувача. Платформа також пропонує розширені корпоративні функції, такі як приватне навчання, режими Zero PII, без тертя та пасивний
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання пропускної здатності та набір моніторингу продуктивності та аналітичних служб, щоб надати розуміння безпеки та продуктивності вашого веб-сайту.
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) допомагає компаніям надавати онлайн-досвід і контент швидше, безпечніше та з більшим контролем. Наша мережа глобального масштабу, зручна для розробників, у поєднанні з нашими повністю інтегрованими програмними та мультимедійними рішеннями забезпечує єдину платформу для доставки високопродуктивних, безпечних веб-ресурсів і потокового вмісту. Завдяки цій повністю інтегрованій платформі та наскрізним граничним службам компанії можуть надавати вміст швидше та безпечніше, збільшуючи загальний дохід і цінність бізнесу. Усі служби працюють на межі нашої приватної глобальної мережі з пропускною спроможністю 250 Тбіт/с. Ми обробляємо 5% усього веб-трафіку та швидко зростаємо. Edgio довіряють і покладаються на нього TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Canadian Hockey League, World Champion Fantasy, Mars Wrigley, Coach і Kate Spade.
Stytch
stytch.com
Stitch — це найпотужніша платформа ідентифікації, створена для розробників. Завдяки таким розширеним функціям, як сканування відбитків пальців пристрою та захист від захоплення облікового запису, Stytch надає інфраструктуру, щоб зробити ідентифікацію та керування доступом вашої компанії безпечними, надійними та масштабованими. Stytch пропонує рішення CIAM для B2C і B2B, включаючи стійкі до злому паролі, потоки авторизації без пароля, MFA, SSO із SAML і OIDC, а також захист від шахрайства та ризиків.
GeeTest
geetest.com
GeeTest, постачальник CAPTCHA та керування ботами, захищає веб-сайти, мобільні програми та API від автоматизованих атак, керованих ботами, як-от ATO, підкидання облікових даних, веб-скальпінг тощо. GeeTest розробляє технологію перевірки людиною-ботом із 2012 року та застосовує ряд штучного інтелекту та моделей глибокого навчання, як-от Graph Convolutional Neural Network, до GeeTest CAPTCHA для більш точного виявлення та покращення взаємодії з користувачем. Тепер він щодня обробляє 2,9 мільярда запитів CAPTCHA та обслуговує понад 320 000 компаній у таких секторах, як блокчейн, онлайн-ігри, електронна комерція тощо. GeeTest CAPTCHA визнається Gartner і Forrester у ринкових звітах третій рік поспіль з 2020 року.
CHEQ
cheq.ai
Лідер у безпеці на ринку.aНещодавні дослідження показують, що понад 27% інтернет-трафіку є недійсним, що сприяє втраті 42 мільярдів доларів на рік. І стає тільки гірше. У сучасному цифровому ландшафті кожен, хто має доступ до Інтернету, може завдати значної шкоди будь-якому веб-сайту в будь-який час з будь-якої точки світу, незалежно від конкретної галузі чи країни. CHEQ Essentials використовує розширені алгоритми та можливості моніторингу в реальному часі, щоб виявляти та блокувати ці шкідливі джерела, щоб вони не завдавали величезної шкоди. Кожне відвідування проходить понад 2000 перевірок поведінки, і якщо воно виявляється недійсним, ми його блокуємо. Після впровадження CHEQ Essentials весь ваш маркетинговий цикл стане чистим. Це означає, що ви робитимете те саме, що й учора, але не будете платити за марнотратні та шкідливі відвідування та шахрайські кліки. Захистіть свої дані та аналітику, конверсію на сайті та платний маркетинг від ботів, фальшивого трафіку та зловмисників за допомогою провідної платформи безпеки Go-to-Market.
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
Захист від ботів відповідно до GDPR. Організації — від стартапів до великих підприємств — використовують Friendly Captcha, щоб захистити свої веб-сайти та онлайн-сервіси від спаму та зловживань. Зручна Captcha поважає конфіденційність вашого користувача та працює автоматично, тому вашим користувачам не потрібно нічого робити.
Castle
castle.io
Castle — це платформа для управління ризиками ідентифікації та шахрайства. Ми допомагаємо командам із безпеки та боротьби з шахрайством виявляти, досліджувати, повідомляти про шахрайство та, зрештою, зупиняти шахрайство під час реєстрації, входу та під час транзакцій. Наші SDK інтегруються з кодом програми, після чого аналітики безпеки та шахрайства використовують наш веб-сайт для моніторингу та керування атаками та шахрайством.
DataDome
datadome.co
Захист DataDome від ботів і онлайн-шахрайства зупиняє атаки з неперевершеною точністю та без компромісів. Наша платформа, заснована на багаторівневому машинному навчанні, щодня аналізує 5 трильйонів сигналів і адаптується до кожного запиту та сканує його в режимі реального часу. У 2023 році DataDome заблокував понад 316 мільярдів шахрайських атак. Провідні глобальні підприємства, включно з Tripadvisor і Foot Locker, довіряють DataDome для захисту своїх веб-сайтів, мобільних додатків і API від шахрайства з обліковими записами, шахрайства з платежами, введення облікових даних, DDoS, шахрайства з рекламою тощо. З рекордно коротким часом окупності DataDome пропонує прозору інформацію, цілодобовий досвід SOC, легке розгортання та понад 50 інтеграцій. Рішення не додає затримки для захищених кінцевих точок, відповідаючи на кожен запит менш ніж за 2 мілісекунди завдяки 26+ регіональним точкам доступу та технології автоматичного масштабування. DataDome є безперебійним для споживачів, забезпечуючи оптимальний захист і пропонує єдину безпечну, зручну та сумісну з конфіденційністю CAPTCHA та перевірку пристрою, першу невидиму альтернативу. DataDome пропонує додаткові рішення, які спеціалізуються на боротьбі з шахрайством з обліковими записами та рекламою. DataDome Ad Protect виявляє рекламне шахрайство, дозволяючи маркетологам оптимізувати свої кампанії. Рішення DataDome Account Protect пропонує комплексний захист від шахрайства облікових записів, керованого людьми та ботами, шляхом аналізу намірів користувачів.
Netacea
netacea.com
Захист від ботів Netacea виявляє та запобігає складним атакам ботів для онлайн-брендів. Розташоване на дальній межі технічної інфраструктури без використання агентів, керування ботом Netacea поєднує неперевершену видимість усього трафіку через API, додатки та веб-сайти з вдосконаленими можливостями виявлення, реагування та аналізу загроз. Результатом є більш ефективний автоматизований захист від ботів для компаній, які перебувають у великій кількості. Захист від ботів Netacea виявляє, пом’якшує та запобігає складним атакам ботів для найбільших світових онлайн-брендів. Запобігання атакам грубої сили, таким як захоплення облікового запису, введення облікових даних, зловживання платежами, атаки API та онлайн-шахрайство. Завдяки єдиному безагентному розгортанню з низьким кодом Netacea дозволяє брендам аналізувати всі джерела трафіку в Інтернеті, програмі та API, щоб виявляти та зупиняти автоматизовані загрози, перш ніж вони можуть завдати шкоди вашому бізнесу чи клієнтам.
Synthient
synthient.com
Synthient пропонує передові засоби виявлення шахрайського та автоматизованого трафіку. Надає вам неперевершену інформацію про ваших відвідувачів, дозволяючи вам відстежувати точки даних, які вас цікавлять.
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