Програмне забезпечення для виявлення та запобігання роботів - Найпопулярніші застосунки - Сейшельські Острови

CHEQ

cheq.ai

Лідер у безпеці на ринку.aНещодавні дослідження показують, що понад 27% інтернет-трафіку є недійсним, що сприяє втраті 42 мільярдів доларів на рік. І стає тільки гірше. У сучасному цифровому ландшафті кожен, хто має доступ до Інтернету, може завдати значної шкоди будь-якому веб-сайту в будь-який час з будь-якої точки світу, незалежно від конкретної галузі чи країни. CHEQ Essentials використовує розширені алгоритми та можливості моніторингу в реальному часі, щоб виявляти та блокувати ці шкідливі джерела, щоб вони не завдавали величезної шкоди. Кожне відвідування проходить понад 2000 перевірок поведінки, і якщо воно виявляється недійсним, ми його блокуємо. Після впровадження CHEQ Essentials весь ваш маркетинговий цикл стане чистим. Це означає, що ви робитимете те саме, що й учора, але не будете платити за марнотратні та шкідливі відвідування та шахрайські кліки. Захистіть свої дані та аналітику, конверсію на сайті та платний маркетинг від ботів, фальшивого трафіку та зловмисників за допомогою провідної платформи безпеки Go-to-Market.