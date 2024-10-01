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Програмне забезпечення для виявлення та запобігання роботів - Найпопулярніші застосунки - Велика Британія
Програмне забезпечення для виявлення та попередження ботів допомагає компаніям захищатися від несанкціонованої діяльності та атак ботів. Ботів можна використовувати для зриву веб-сайтів за допомогою DDoS-атак, збирання даних або здійснення шахрайських транзакцій. Ці рішення призначені для виявлення активності ботів, виявлення шкідливих ботів і блокування їх взаємодії з веб-сайтами, програмами чи мережами. Компанії покладаються на ці інструменти, щоб забезпечити працездатність своїх систем під час атак і запобігти досягненню ботами своїх зловмисних цілей. Хоча інструменти виявлення та пом’якшення ботів можуть мати спільні функції з програмним забезпеченням для захисту від DDoS, вони пропонують ширший захист, націлюючись на різноманітні дії, пов’язані з ботом, замість того, щоб зосереджуватися лише на одному типі атак. Подібним чином, хоча програмне забезпечення для шахрайства з кліками також має функції, що збігаються, воно спеціально націлено та захищає від шахрайських кліків у рекламі з оплатою за клік (PPC), що є лише однією з багатьох загроз, з якими борються інструменти виявлення та пом’якшення ботів.
Запит на новий застосунок
Synthient
synthient.com
Synthient пропонує передові засоби виявлення шахрайського та автоматизованого трафіку. Надає вам неперевершену інформацію про ваших відвідувачів, дозволяючи вам відстежувати точки даних, які вас цікавлять.
Castle
castle.io
Castle — це платформа для управління ризиками ідентифікації та шахрайства. Ми допомагаємо командам із безпеки та боротьби з шахрайством виявляти, досліджувати, повідомляти про шахрайство та, зрештою, зупиняти шахрайство під час реєстрації, входу та під час транзакцій. Наші SDK інтегруються з кодом в...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — це провідна платформа інтелектуальних пристроїв для масштабних веб- і мобільних додатків, яка допомагає розробникам створювати найкращі в своєму класі рішення для виявлення шахрайства. Відбиток пальця точний на 99,5% зі стабільними ідентифікаторами відвідувачів, які зберігаються місяця...
Fastly
fastly.com
Fastly — американський постачальник послуг хмарних обчислень. Він описує свою мережу як крайову хмарну платформу, яка розроблена, щоб допомогти розробникам розширити свою основну хмарну інфраструктуру до краю мережі, ближче до користувачів. Хмарна платформа Fastly edge включає мережу доставки контен...
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha — це платформа №1 для захисту конфіденційності від ботів. hCaptcha Enterprise забезпечує неперевершену точність у виявленні та запобіганні шахрайству та зловживанням із комплексними рішеннями для захисту онлайн-власності як від автоматизованих, так і від напівавтоматичних атак. Рішення hCap...
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту (CDN) і постачальником хмарних послуг, який зосереджується на оптимізації роботи в Інтернеті для користувачів і компаній. Ключові характеристики: * Доставка вмісту: Akamai прискорює доставку веб-вмісту та програм, забезпечуючи швидкий і надійний доступ д...
Stytch
stytch.com
Stitch — це найпотужніша платформа ідентифікації, створена для розробників. Завдяки таким розширеним функціям, як сканування відбитків пальців пристрою та захист від захоплення облікового запису, Stytch надає інфраструктуру, щоб зробити ідентифікацію та керування доступом вашої компанії безпечними, ...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання ...
Friendly Captcha
friendlycaptcha.com
Захист від ботів відповідно до GDPR. Організації — від стартапів до великих підприємств — використовують Friendly Captcha, щоб захистити свої веб-сайти та онлайн-сервіси від спаму та зловживань. Зручна Captcha поважає конфіденційність вашого користувача та працює автоматично, тому вашим користувача...
CHEQ
cheq.ai
Лідер у безпеці на ринку.aНещодавні дослідження показують, що понад 27% інтернет-трафіку є недійсним, що сприяє втраті 42 мільярдів доларів на рік. І стає тільки гірше. У сучасному цифровому ландшафті кожен, хто має доступ до Інтернету, може завдати значної шкоди будь-якому веб-сайту в будь-який час...
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) допомагає компаніям надавати онлайн-досвід і контент швидше, безпечніше та з більшим контролем. Наша мережа глобального масштабу, зручна для розробників, у поєднанні з нашими повністю інтегрованими програмними та мультимедійними рішеннями забезпечує єдину платформу для доставки ...
GeeTest
geetest.com
GeeTest, постачальник CAPTCHA та керування ботами, захищає веб-сайти, мобільні програми та API від автоматизованих атак, керованих ботами, як-от ATO, підкидання облікових даних, веб-скальпінг тощо. GeeTest розробляє технологію перевірки людиною-ботом із 2012 року та застосовує ряд штучного інтелекту...
Netacea
netacea.com
Захист від ботів Netacea виявляє та запобігає складним атакам ботів для онлайн-брендів. Розташоване на дальній межі технічної інфраструктури без використання агентів, керування ботом Netacea поєднує неперевершену видимість усього трафіку через API, додатки та веб-сайти з вдосконаленими можливостями ...
DataDome
datadome.co
Захист DataDome від ботів і онлайн-шахрайства зупиняє атаки з неперевершеною точністю та без компромісів. Наша платформа, заснована на багаторівневому машинному навчанні, щодня аналізує 5 трильйонів сигналів і адаптується до кожного запиту та сканує його в режимі реального часу. У 2023 році DataDome...