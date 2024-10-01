Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для виявлення та запобігання роботів - Найпопулярніші застосунки - Домініканська Республіка Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для виявлення та попередження ботів допомагає компаніям захищатися від несанкціонованої діяльності та атак ботів. Ботів можна використовувати для зриву веб-сайтів за допомогою DDoS-атак, збирання даних або здійснення шахрайських транзакцій. Ці рішення призначені для виявлення активності ботів, виявлення шкідливих ботів і блокування їх взаємодії з веб-сайтами, програмами чи мережами. Компанії покладаються на ці інструменти, щоб забезпечити працездатність своїх систем під час атак і запобігти досягненню ботами своїх зловмисних цілей. Хоча інструменти виявлення та пом’якшення ботів можуть мати спільні функції з програмним забезпеченням для захисту від DDoS, вони пропонують ширший захист, націлюючись на різноманітні дії, пов’язані з ботом, замість того, щоб зосереджуватися лише на одному типі атак. Подібним чином, хоча програмне забезпечення для шахрайства з кліками також має функції, що збігаються, воно спеціально націлено та захищає від шахрайських кліків у рекламі з оплатою за клік (PPC), що є лише однією з багатьох загроз, з якими борються інструменти виявлення та пом’якшення ботів.