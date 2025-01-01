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Програмне забезпечення для керування закладками
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Програмне забезпечення для керування закладками - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування закладками допомагає користувачам зберігати та впорядковувати веб-вміст і веб-сайти для легкого доступу в майбутньому. Ці інструменти інтегруються з веб-браузерами або працюють у них, дозволяючи користувачам створювати закладки та переглядати вміст без необхідності окремої програми. Закладки зазвичай відображаються на видному місці в браузері, щоб запобігти пропущенню або втраті збережених елементів. Професіонали в різних галузях покладаються на менеджери закладок для зберігання та швидкого доступу до важливого вмісту, коли це необхідно.

Запит на новий застосунок


Pocket

Pocket

getpocket.com

Pocket - додаток для збереження та організації статей і відео з Інтернету, доступний на різних пристроях, з можливістю перегляду в офлайн-режимі.

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail - це безпечна служба електронної пошти для бізнесу з вбудованими засобами співпраці та інтеграцією з іншими програмами Zoho.

Raindrop.io

Raindrop.io

raindrop.io

Raindrop.io - універсальний менеджер закладок для збереження та організації веб-контенту на різних платформах.

start.me

start.me

start.me

start.me - платформа для управління закладками та цифровими ресурсами, що спрощує організацію інформації для особистого і професійного використання.

Diigo

Diigo

diigo.com

Diigo - це додаток для збереження закладок, виділення тексту та додавання нотаток на веб-сторінках, що дозволяє організовувати та ділитися інформацією.

Dropmark

Dropmark

dropmark.com

Dropmark — це додаток для організації посилань, файлів і нотаток у візуальні колекції. Виключно приватний і без реклами.

Superdense

Superdense

superdense.com

Superdense - компактний менеджер закладок для всіх ваших браузерів і пристроїв.

Toby

Toby

gettoby.com

Toby дозволяє організувати вкладки браузера, зберігаючи їх у зручному форматі для швидкого доступу до важливих ресурсів.

Bookmark Ninja

Bookmark Ninja

bookmarkninja.com

Закладка Ninja дозволяє зберігати та організовувати закладки на всіх пристроях з можливістю імпорту, пошуку та налаштування тегів.

Bookmark OS

Bookmark OS

bookmarkos.com

Bookmark OS — це додаток для управління закладками, задачами, нотатками та файлами на одному зручному робочому столі.

Toast

Toast

dotoast.com

Додаток Toast дозволяє зберігати, синхронізувати та ділитися наборами посилань між браузерами, пристроями та членами команди.

GoLinks

GoLinks

golinks.io

GoLinks — інструмент для перетворення складних URL у короткі, зрозумілі ярлики, що полегшує доступ до інформації та співпрацю в командах.

Atavi

Atavi

atavi.com

Atavi.com безпечно зберігає ваші закладки і забезпечує швидкий доступ з будь-якого ПК, смартфона чи планшета після синхронізації.

Linkish

Linkish

linkish.io

Linkish дозволяє переглядати відео з YouTube/Vimeo, слухати аудіо на SoundCloud, читати статті та зберігати посилання в зашифрованому вигляді з одного панелі.

Hypershoot

Hypershoot

hypershoot.com

Hypershoot - це додаток для знімків екрану та організації ваших улюблених веб-сайтів.

Bookmark Llama

Bookmark Llama

bookmarkllama.com

Закладка Llama - це інструмент для управління і обміну закладками на Chrome, Firefox та Edge, який дозволяє організувати улюблені ресурси для читання.

Tefter

Tefter

tefter.io

Tefter - це платформа для організації та управління важливими посиланнями, доступна з будь-якого пристрою та через Slack.

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