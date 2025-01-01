Програмне забезпечення для керування закладками - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування закладками допомагає користувачам зберігати та впорядковувати веб-вміст і веб-сайти для легкого доступу в майбутньому. Ці інструменти інтегруються з веб-браузерами або працюють у них, дозволяючи користувачам створювати закладки та переглядати вміст без необхідності окремої програми. Закладки зазвичай відображаються на видному місці в браузері, щоб запобігти пропущенню або втраті збережених елементів. Професіонали в різних галузях покладаються на менеджери закладок для зберігання та швидкого доступу до важливого вмісту, коли це необхідно.
Запит на новий застосунок
getpocket.com
Pocket - додаток для збереження та організації статей і відео з Інтернету, доступний на різних пристроях, з можливістю перегляду в офлайн-режимі.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - це безпечна служба електронної пошти для бізнесу з вбудованими засобами співпраці та інтеграцією з іншими програмами Zoho.
Raindrop.io
raindrop.io
Raindrop.io - універсальний менеджер закладок для збереження та організації веб-контенту на різних платформах.
start.me
start.me
start.me - платформа для управління закладками та цифровими ресурсами, що спрощує організацію інформації для особистого і професійного використання.
Diigo
diigo.com
Diigo - це додаток для збереження закладок, виділення тексту та додавання нотаток на веб-сторінках, що дозволяє організовувати та ділитися інформацією.
Dropmark
dropmark.com
Dropmark — це додаток для організації посилань, файлів і нотаток у візуальні колекції. Виключно приватний і без реклами.
Superdense
superdense.com
Superdense - компактний менеджер закладок для всіх ваших браузерів і пристроїв.
Toby
gettoby.com
Toby дозволяє організувати вкладки браузера, зберігаючи їх у зручному форматі для швидкого доступу до важливих ресурсів.
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Закладка Ninja дозволяє зберігати та організовувати закладки на всіх пристроях з можливістю імпорту, пошуку та налаштування тегів.
Bookmark OS
bookmarkos.com
Bookmark OS — це додаток для управління закладками, задачами, нотатками та файлами на одному зручному робочому столі.
Toast
dotoast.com
Додаток Toast дозволяє зберігати, синхронізувати та ділитися наборами посилань між браузерами, пристроями та членами команди.
GoLinks
golinks.io
GoLinks — інструмент для перетворення складних URL у короткі, зрозумілі ярлики, що полегшує доступ до інформації та співпрацю в командах.
Atavi
atavi.com
Atavi.com безпечно зберігає ваші закладки і забезпечує швидкий доступ з будь-якого ПК, смартфона чи планшета після синхронізації.
Linkish
linkish.io
Linkish дозволяє переглядати відео з YouTube/Vimeo, слухати аудіо на SoundCloud, читати статті та зберігати посилання в зашифрованому вигляді з одного панелі.
Hypershoot
hypershoot.com
Hypershoot - це додаток для знімків екрану та організації ваших улюблених веб-сайтів.
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
Закладка Llama - це інструмент для управління і обміну закладками на Chrome, Firefox та Edge, який дозволяє організувати улюблені ресурси для читання.
Tefter
tefter.io
Tefter - це платформа для організації та управління важливими посиланнями, доступна з будь-якого пристрою та через Slack.
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