Програмне забезпечення для керування закладками - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для керування закладками допомагає користувачам зберігати та впорядковувати веб-вміст і веб-сайти для легкого доступу в майбутньому. Ці інструменти інтегруються з веб-браузерами або працюють у них, дозволяючи користувачам створювати закладки та переглядати вміст без необхідності окремої програми. Закладки зазвичай відображаються на видному місці в браузері, щоб запобігти пропущенню або втраті збережених елементів. Професіонали в різних галузях покладаються на менеджери закладок для зберігання та швидкого доступу до важливого вмісту, коли це необхідно.
Запит на новий застосунок
Raindrop.io
raindrop.io
Raindrop.io - універсальний менеджер закладок для збереження та організації веб-контенту на різних платформах.
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
Закладка Llama - це інструмент для управління і обміну закладками на Chrome, Firefox та Edge, який дозволяє організувати улюблені ресурси для читання.
GoLinks
golinks.io
GoLinks — інструмент для перетворення складних URL у короткі, зрозумілі ярлики, що полегшує доступ до інформації та співпрацю в командах.
Atavi
atavi.com
Atavi.com надійно розміщує ваші закладки та забезпечує швидкий доступ із будь-якого ПК, смартфона чи планшета після виконання синхронізації.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail - це безпечна служба електронної пошти для бізнесу з вбудованими засобами співпраці та інтеграцією з іншими програмами Zoho.
Toby
gettoby.com
Закладки призначені для книг, а не для браузерів. Організуйте вкладки веб-переглядача в Toby, щоб мати доступ до ключових ресурсів одним клацанням миші замість семи.
Tefter
tefter.io
Tefter - це платформа для організації та управління важливими посиланнями, доступна з будь-якого пристрою та через Slack.
Superdense
superdense.com
Найкомпактніший менеджер закладок для всіх ваших браузерів і пристроїв
start.me
start.me
start.me - платформа для управління закладками та цифровими ресурсами, що спрощує організацію інформації для особистого і професійного використання.
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Закладка Ninja дозволяє зберігати та організовувати закладки на всіх пристроях з можливістю імпорту, пошуку та налаштування тегів.
getpocket.com
Pocket - додаток для збереження та організації статей і відео з Інтернету, доступний на різних пристроях, з можливістю перегляду в офлайн-режимі.
Linkish
linkish.io
Linkish дозволяє переглядати відео з YouTube/Vimeo, слухати аудіо на SoundCloud, читати статті та зберігати посилання в зашифрованому вигляді з одного панелі.
Hypershoot
hypershoot.com
Зробіть знімок екрана та легко впорядкуйте свої улюблені веб-сайти.
Dropmark
dropmark.com
Розумний спосіб упорядкувати всі ваші посилання, файли та нотатки у візуальні колекції. Як завжди, повністю приватно та без реклами.
Toast
dotoast.com
Зберігайте, синхронізуйте або діліться наборами посилань між усіма вашими браузерами, пристроями та членами команди. Керуйте вкладками у вікні браузера, зберігайте та відкривайте їх одним клацанням миші або одну за одною.
Diigo
diigo.com
Diigo - це додаток для збереження закладок, виділення тексту та додавання нотаток на веб-сторінках, що дозволяє організовувати та ділитися інформацією.
Bookmark OS
bookmarkos.com
Bookmark OS — це додаток для управління закладками, задачами, нотатками та файлами на одному зручному робочому столі.
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