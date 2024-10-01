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Програмне забезпечення для керування закладками - Найпопулярніші застосунки - Іспанія
Програмне забезпечення для керування закладками допомагає користувачам зберігати та впорядковувати веб-вміст і веб-сайти для легкого доступу в майбутньому. Ці інструменти інтегруються з веб-браузерами або працюють у них, дозволяючи користувачам створювати закладки та переглядати вміст без необхідності окремої програми. Закладки зазвичай відображаються на видному місці в браузері, щоб запобігти пропущенню або втраті збережених елементів. Професіонали в різних галузях покладаються на менеджери закладок для зберігання та швидкого доступу до важливого вмісту, коли це необхідно.
Запит на новий застосунок
getpocket.com
Pocket, раніше відомий як Read It Later, — це програма та веб-служба для керування списком для читання статей і відео з Інтернету. Програма, випущена в 2007 році, спочатку була призначена лише для настільних і портативних комп’ютерів, а тепер доступна для macOS, Windows, iOS, Android, Windows Phone,...
Raindrop.io
raindrop.io
Все в одному менеджері закладок. Для натхнення читайте пізніше, ЗМІ та інше.
Dropmark
dropmark.com
Розумний спосіб упорядкувати всі ваші посилання, файли та нотатки у візуальні колекції. Як завжди, повністю приватно та без реклами.
Toast
dotoast.com
Зберігайте, синхронізуйте або діліться наборами посилань між усіма вашими браузерами, пристроями та членами команди. Керуйте вкладками у вікні браузера, зберігайте та відкривайте їх одним клацанням миші або одну за одною.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...
start.me
start.me
Довідкова інформація про компанію: заснована в 2014 році в Нідерландах, start.me з тих пір перетворилася на надійне ім’я в цифрових організаціях, маючи активну базу користувачів по всьому світу. Як динамічна сутність, start.me постійно розвивається, зберігаючи своє бачення спрощення та підвищення пр...
Diigo
diigo.com
Diigo — це веб-сайт соціальних закладок, який дозволяє зареєстрованим користувачам створювати закладки та позначати веб-сторінки. Крім того, це дозволяє користувачам виділяти будь-яку частину веб-сторінки та прикріплювати наліпки до окремих виділень або до всієї сторінки. Ці анотації можна зберігати...
Toby
gettoby.com
Закладки призначені для книг, а не для браузерів. Організуйте вкладки веб-переглядача в Toby, щоб мати доступ до ключових ресурсів одним клацанням миші замість семи.
Bookmark OS
bookmarkos.com
Диспетчер закладок, диспетчер завдань, нотатки та файли разом на одному елегантному робочому столі з можливістю налаштування.
Superdense
superdense.com
Найкомпактніший менеджер закладок для всіх ваших браузерів і пристроїв
Atavi
atavi.com
Atavi.com надійно розміщує ваші закладки та забезпечує швидкий доступ із будь-якого ПК, смартфона чи планшета після виконання синхронізації.
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Отримуйте доступ до своїх закладок на будь-якому пристрої (настільному комп’ютері, ноутбуку, мобільному) у будь-якому браузері. За замовчуванням усі закладки приватні, спільний доступ доступний за бажанням. Імпортуйте поточні закладки з браузера або будь-якого іншого менеджера закладок. Підтримка шв...
Hypershoot
hypershoot.com
Зробіть знімок екрана та легко впорядкуйте свої улюблені веб-сайти.
GoLinks
golinks.io
Сьогодні компанії використовують понад 137 додатків. Середній працівник витрачає 19% робочого тижня на пошук інформації. Незважаючи на зусилля з упорядкування ресурсів, ніщо не вирішило проблему швидкого пошуку та обміну інформацією – досі! GoLinks революційно змінює те, як співробітники знаходять з...
Linkish
linkish.io
Linkish допомагає вам дивитися відео youtube/vimeo, слухати аудіо з Soundcloud, переглядати зображення, читати статті та переходити за посиланнями на веб-сайти та багато іншого прямо з однієї інформаційної панелі, зберігаючи ваші посилання в зашифрованому вигляді
Tefter
tefter.io
Швидше зробіть свою команду на одній сторінці завдяки блискавичному доступу до всіх ваших важливих посилань із будь-якого пристрою та Slack.
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
Bookmark Llama — це найпотужніший інструмент для обміну закладками на ринку, діліться закладками з будь-ким у Chrome, Firefox і Edge.