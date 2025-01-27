Програмне забезпечення для керування закладками - Найпопулярніші застосунки - Американське Самоа

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Програмне забезпечення для керування закладками допомагає користувачам зберігати та впорядковувати веб-вміст і веб-сайти для легкого доступу в майбутньому. Ці інструменти інтегруються з веб-браузерами або працюють у них, дозволяючи користувачам створювати закладки та переглядати вміст без необхідності окремої програми. Закладки зазвичай відображаються на видному місці в браузері, щоб запобігти пропущенню або втраті збережених елементів. Професіонали в різних галузях покладаються на менеджери закладок для зберігання та швидкого доступу до важливого вмісту, коли це необхідно.
Запит на новий застосунок
Raindrop.io
raindrop.io
Все в одному менеджері закладок. Для натхнення читайте пізніше, ЗМІ та інше.
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
Bookmark Llama — це найпотужніший інструмент для обміну закладками на ринку, діліться закладками з будь-ким у Chrome, Firefox і Edge.
GoLinks
golinks.io
Сьогодні компанії використовують понад 137 додатків. Середній працівник витрачає 19% робочого тижня на пошук інформації. Незважаючи на зусилля з упорядкування ресурсів, ніщо не вирішило проблему швидкого пошуку та обміну інформацією – досі! GoLinks революційно змінює те, як співробітники знаходять знання та діляться ними, перетворюючи будь-яку URL-адресу на коротку, що запам’ятовується. Тепер у вас є миттєвий доступ до інформації з відповідями ШІ на кожне запитання, з розмовним пошуком на основі генеративного ШІ, вбудованого в нашу платформу. Тепер ви можете отримувати інформацію про компанію за допомогою штучного інтелекту, просто введіть будь-яке запитання на нашій інформаційній панелі або в Slack і миттєво отримайте рекомендовані ресурси та відповіді штучного інтелекту. GoLinks більш інтуїтивно з’єднує команди з програмами та інформацією, до якої вони мають щоденний доступ. Відмовтеся від довгих URL-адрес і діліться знаннями за допомогою запам’ятовуваних ключових слів у браузерах, програмах, візуально та в розмові. Перемикання контексту стало справою минулого з читабельними посиланнями go, які перенаправляють до будь-якої веб-програми.
Atavi
atavi.com
Atavi.com надійно розміщує ваші закладки та забезпечує швидкий доступ із будь-якого ПК, смартфона чи планшета після виконання синхронізації.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню коментарів, ставок "подобається" та обміну. Zoho Mail добре інтегрована з усіма іншими програмами Zoho, а також з популярними зовнішніми програмами.
Toby
gettoby.com
Закладки призначені для книг, а не для браузерів. Організуйте вкладки веб-переглядача в Toby, щоб мати доступ до ключових ресурсів одним клацанням миші замість семи.
Tefter
tefter.io
Швидше зробіть свою команду на одній сторінці завдяки блискавичному доступу до всіх ваших важливих посилань із будь-якого пристрою та Slack.
Superdense
superdense.com
Найкомпактніший менеджер закладок для всіх ваших браузерів і пристроїв
start.me
start.me
Довідкова інформація про компанію: заснована в 2014 році в Нідерландах, start.me з тих пір перетворилася на надійне ім’я в цифрових організаціях, маючи активну базу користувачів по всьому світу. Як динамічна сутність, start.me постійно розвивається, зберігаючи своє бачення спрощення та підвищення продуктивності онлайн. Ключові особливості та функціональність: start.me — це провідна платформа керування посиланнями, яка пропонує як окремим особам, так і командам центральний центр для закладок, веб-ресурсів і основних інструментів. Функції варіюються від інтуїтивно зрозумілого редагування закладок, спільних сторінок для спільної роботи для команд до зручної інформаційної панелі для швидкого доступу. Крім того, розширені пропозиції включають інтеграцію системи єдиного входу (SSO) і надійні засоби адміністративного контролю для великих команд. Основна цінність: суть start.me полягає в тому, щоб розчистити цифровий робочий простір, забезпечуючи доступ до життєво важливих посилань і інструментів лише одним клацанням миші. Завдяки централізації ресурсів start.me зменшує цифровий хаос, підвищуючи ефективність для окремих користувачів і одночасно сприяючи безперебійній співпраці для команд. У результаті користувачі не тільки економлять дорогоцінний час, але й відчувають підвищення продуктивності онлайн.
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Отримуйте доступ до своїх закладок на будь-якому пристрої (настільному комп’ютері, ноутбуку, мобільному) у будь-якому браузері. За замовчуванням усі закладки приватні, спільний доступ доступний за бажанням. Імпортуйте поточні закладки з браузера або будь-якого іншого менеджера закладок. Підтримка швидкого доступу до часто використовуваних закладок. Підтримка обробки та організації великої кількості закладок із розширеним керуванням тегами. Чистий і простий інтерфейс для зручного використання
getpocket.com
Pocket, раніше відомий як Read It Later, — це програма та веб-служба для керування списком для читання статей і відео з Інтернету. Програма, випущена в 2007 році, спочатку була призначена лише для настільних і портативних комп’ютерів, а тепер доступна для macOS, Windows, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Kobo eReaders і веб-браузерів. Mozilla, розробник веб-браузера Firefox, поглинула Pocket у 2017 році.
Linkish
linkish.io
Linkish допомагає вам дивитися відео youtube/vimeo, слухати аудіо з Soundcloud, переглядати зображення, читати статті та переходити за посиланнями на веб-сайти та багато іншого прямо з однієї інформаційної панелі, зберігаючи ваші посилання в зашифрованому вигляді
Hypershoot
hypershoot.com
Зробіть знімок екрана та легко впорядкуйте свої улюблені веб-сайти.
Dropmark
dropmark.com
Розумний спосіб упорядкувати всі ваші посилання, файли та нотатки у візуальні колекції. Як завжди, повністю приватно та без реклами.
Toast
dotoast.com
Зберігайте, синхронізуйте або діліться наборами посилань між усіма вашими браузерами, пристроями та членами команди. Керуйте вкладками у вікні браузера, зберігайте та відкривайте їх одним клацанням миші або одну за одною.
Diigo
diigo.com
Diigo — це веб-сайт соціальних закладок, який дозволяє зареєстрованим користувачам створювати закладки та позначати веб-сторінки. Крім того, це дозволяє користувачам виділяти будь-яку частину веб-сторінки та прикріплювати наліпки до окремих виділень або до всієї сторінки. Ці анотації можна зберігати приватними, ділитися з групою в Diigo або пересилати комусь іншому за спеціальним посиланням. Назва «Diigo» є абревіатурою від «Дайджест Інтернет-інформації, груп та іншого». Власники преміум-облікового запису можуть здійснювати повнотекстовий пошук у кешованих копіях закладок. Повнотекстовий пошук також шукає URL-адреси сторінок, теги та анотації. Це означає, що власники облікових записів преміум-класу можуть опускати теги, які вже з’являються в тексті сторінки, на яку потрібно додати закладки (хоча текст всередині зображень не можна шукати). Запуск Diigo зустрів неоднозначну реакцію: від тих, хто не вразив, до захоплених. Бета-версія Diigo була включена до десяти найкращих дослідницьких інструментів CNET у 2006 році. За межами веб-сайту графічний інтерфейс користувача Diigo включає додатковий букмарклет або настроювану панель інструментів із різними можливостями пошуку. Виділення вмикається за допомогою меню, яке може з’являтися автоматично, коли вибрано вміст, або бути вбудованим у контекстне меню. У березні 2009 року Diigo придбала службу веб-вирізки Furl у Looksmart за нерозголошену ціну. Цей сайт також має розширення, доступне у веб-магазині Chrome. 25 жовтня 2012 року домен diigo.com було захоплено. Невідомий зловмисник змінив офіційні записи сервера імен ("записи NS") для зони DNS DIIGO.COM, тимчасово передавши контроль серверам імен на AFRAID.ORG і спричинивши неправильне спрямування трафіку. Мобільні програми для Diigo доступні на iOS, Android і Windows Телефон 7.
Bookmark OS
bookmarkos.com
Диспетчер закладок, диспетчер завдань, нотатки та файли разом на одному елегантному робочому столі з можливістю налаштування.
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