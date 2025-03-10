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Бухгалтерські послуги допомагають підтримувати організацію бізнесу шляхом документування щоденних фінансових операцій. Ці постачальники, яких також називають бухгалтерами, ретельно записують фінансові дані, включаючи витрати, доходи, борги та дрібну готівку. На відміну від бухгалтерських служб, які пропонують фінансові рекомендації, бухгалтери зосереджуються виключно на реєстрації операцій. Хоча багато бухгалтерських фірм включають бухгалтерію як частину своїх послуг, є також незалежні постачальники, які спеціалізуються в цій галузі. Як правило, ці організації пропонують клієнтам онлайн-платформи для подання фінансових даних, таких як квитанції та рахунки, для обробки. Бухгалтери зазвичай використовують електронні таблиці, бази даних і бухгалтерське програмне забезпечення, що полегшує підприємствам електронний доступ до своїх записів. Такі послуги особливо популярні серед малих підприємств, які можуть не залучати бухгалтерські фірми на регулярній основі.
Запит на новий застосунок
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks Online - це хмарне бухгалтерське програмне забезпечення для малого та середнього бізнесу, що дозволяє управляти фінансами та бухгалтерськими операціями.
Osome
osome.com
Osome - це цифрова платформа для автоматизації бухгалтерського обліку, управління фінансами та звітністю для бізнесу.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai - це платформа для з'єднання бізнесу з кваліфікованими фінансовими експертами, що пропонує послуги з бухгалтерії, аналізу та стратегічного консультування.
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 - онлайн-бухгалтерська послуга для малого та середнього бізнесу, що забезпечує фінансову звітність, узгодження банків і податкове дотримання.
Zeni
zeni.ai
Zeni — це платформа для автоматизації фінансових операцій стартапів, що надає бухгалтерський облік, управління податками, налаштування звітності та підтримку.
Profit Matters
profitmatters.co
Додаток "Прибуток" допомагає користувачам відстежувати фінансові показники, аналізувати звітність і приймати обґрунтовані рішення для покращення прибутків.
Fincent
fincent.com
Fincent - платформа для ведення бухгалтерії, податкової підтримки, виставлення рахунків і відстеження витрат для бізнесу.
Block Advisors
blockadvisors.com
Додаток Block Advisors спрощує підготовку податків, надає доступ до документів та підтримку податкових фахівців для управління складними податковими ситуаціями.
Counto
mycounto.com
Counto - фінансовий додаток, що автоматизує бухгалтерський облік, оптимізує податки та управляє витратами для малих бізнесів.
Pilot
pilot.com
Pilot - бухгалтерський додаток для стартапів та малих бізнесів, що пропонує облік, CFO та податкові послуги.
Digits
digits.com
Digits - це сучасна платформа для бухгалтерії, що автоматизує облік та звітність для технологічних компаній, забезпечуючи швидке та ефективне обслуговування.
Xendoo
xendoo.com
Xendoo пропонує послуги бухгалтерського обліку та податкового консультування для бізнесу, забезпечуючи точність фінансових записів та легкість у їх управлінні.
inDinero
indinero.com
inDinero - це бухгалтерське програмне забезпечення для малого бізнесу, що надає послуги бухгалтерії, податкової підготовки і управління заробітною платою.
CoCountant
cocountant.com
CoCountant пропонує комплексні бухгалтерські послуги для стартапів та малих бізнесів у США з фіксованою вартістю та новітніми технологіями.
Ceterus
ceterus.com
Ceterus - застосунок для автоматизації бухгалтерії та фінансових процесів, що допомагає малим підприємствам ефективно управляти фінансами та зменшувати витрати.
BlueMeg
bluemeg.com
З BlueMeg корпоративне управління не повинно бути проблемою. BlueMeg Console — глобальна операційна система для корпоративних даних. Надайте своїм клієнтам і персоналу безпечну хмарну платформу, щоб усунути стомлюючу та трудомістку роботу з документами та оцифрувати корпоративне управління та управління дочірніми компаніями. Наша платформа підключена до надійних партнерів, таких як ACRA у Сінгапурі, CR у Гонконзі, SSM у Малайзії, MyInfo, Xero, Stripe та багато інших, щоб оптимізувати робочі процеси та підвищити ефективність. За допомогою нашої платформи ви можете легко отримувати доступ до всіх важливих документів і інформації вашого бізнесу та керувати ними в одному зручному місці, звільняючи ваш час і ресурси, щоб зосередитися на інших важливих завданнях. Попрощайтеся з фізичною паперовою роботою та привіт до більш ефективного та сучасного способу ведення бізнесу.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — найбільша американська віртуальна бухгалтерська фірма для малого бізнесу. Наша місія полягає в наданні фінансової експертизи малому бізнесу в усіх галузях. Наші послуги базуються на поєднанні експертних CPA та технологій, що дає змогу компаніям мінімізувати кількість завдань, максимізуючи податкову економію. Це дозволяє власникам зосереджувати свій час і енергію на розвитку свого бізнесу, а ми займаємося іншим.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co було засновано в 1986 році як альтернативу великим національним бухгалтерським фірмам, зосереджуючись на бізнес-потребах компаній регіону. Маючи офіси в Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон, Perkins спеціалізується на багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво, оптову торгівлю, нерухомість, будівництво, професійні та творчі послуги, технології, їжу та напої, автосалони та некомерційні організації. Perkins пишається тим, що отримав 10-річну нагороду ClearlyRated's Best of Accounting™ за відмінне обслуговування клієнтів, 16-річну компанію Portland Business Journal. з натовпу. Зателефонуйте нам сьогодні, щоб дізнатися більше про відмінності Perkins!
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud пропонує найкращу повну фінансову функцію для стартапів, які швидко розвиваються. Фінансові менеджери та потужне програмне забезпечення надають неперевершений бухгалтерський облік, податкові кредити на дослідження та розробки та фінансові послуги для стартапів. Кожен стартап отримує доступ до нашого програмного забезпечення, яке надає фінансові звіти та управлінську інформацію, щоб допомогти у прийнятті рішень. За останні 5 років клієнти збільшили свої доходи в середньому в 3 рази, їх оцінили в понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів, і ми підтримали 10 виходів, включаючи вихід на Facebook, Coinbase і Just Eat.
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