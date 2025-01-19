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Бухгалтерські послуги - Найпопулярніші застосунки - Реюньйон
Бухгалтерські послуги допомагають підтримувати організацію бізнесу шляхом документування щоденних фінансових операцій. Ці постачальники, яких також називають бухгалтерами, ретельно записують фінансові дані, включаючи витрати, доходи, борги та дрібну готівку. На відміну від бухгалтерських служб, які пропонують фінансові рекомендації, бухгалтери зосереджуються виключно на реєстрації операцій. Хоча багато бухгалтерських фірм включають бухгалтерію як частину своїх послуг, є також незалежні постачальники, які спеціалізуються в цій галузі. Як правило, ці організації пропонують клієнтам онлайн-платформи для подання фінансових даних, таких як квитанції та рахунки, для обробки. Бухгалтери зазвичай використовують електронні таблиці, бази даних і бухгалтерське програмне забезпечення, що полегшує підприємствам електронний доступ до своїх записів. Такі послуги особливо популярні серед малих підприємств, які можуть не залучати бухгалтерські фірми на регулярній основі.
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Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud пропонує найкращу повну фінансову функцію для стартапів, які швидко розвиваються. Фінансові менеджери та потужне програмне забезпечення надають неперевершений бухгалтерський облік, податкові кредити на дослідження та розробки та фінансові послуги для стартапів. Кожен стартап отримує доступ до нашого програмного забезпечення, яке надає фінансові звіти та управлінську інформацію, щоб допомогти у прийнятті рішень. За останні 5 років клієнти збільшили свої доходи в середньому в 3 рази, їх оцінили в понад 500 мільйонів фунтів стерлінгів, і ми підтримали 10 виходів, включаючи вихід на Facebook, Coinbase і Just Eat.
Profit Matters
profitmatters.co
Profit Matters Бухгалтерський облік гарантує точність вашої фінансової звітності щомісяця. Ми любимо підприємців і розуміємо їхні болі. Точні фінансові дані сприяють прийняттю кращих рішень і, у свою чергу, кращим прибуткам.
Digits
digits.com
Цифри - це бухгалтерський облік, переосмислений. Уявіть собі чисті книги, потужні ідеї та інтуїтивно зрозумілі звіти, які надаються відразу після закінчення місяця (без запізнення на 2-3 тижні!) за половину вартості будь-якої традиційної фірми. Digits створила першу сучасну облікову платформу за понад 20 років, розроблену з нуля для автоматизації бухгалтерського обліку та бухгалтерського обліку для технологічно передових компаній. Digits поєднує передовий штучний інтелект з експертами CPA із США, щоб надавати повний облік і ведення бухгалтерського обліку компаніям від Pre-Seed до Series B.
CoCountant
cocountant.com
CoCountant пропонує комплексні, повністю керовані рішення для ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерського обліку для стартапів і малих підприємств у США. З нашими тарифними планами з фіксованою ціною ви точно знаєте, що платите, завдяки чому ви отримуєте чудову цінність без жодних сюрпризів. Використання нами найновіших технологій і команда сертифікованих експертів означає, що наш бухгалтерський облік робить більше, ніж просто основи — він допомагає просувати ваш бізнес вперед Шукаєте комплексні бухгалтерські та бухгалтерські послуги або думаєте про те, щоб залучити бухгалтера, бухгалтера чи контролера на повний робочий день на борту? Давайте поговоримо. Почніть безкоштовну 30-денну пробну версію тут: https://cocountant.com/start-your-free-trial/
BlueMeg
bluemeg.com
З BlueMeg корпоративне управління не повинно бути проблемою. BlueMeg Console — глобальна операційна система для корпоративних даних. Надайте своїм клієнтам і персоналу безпечну хмарну платформу, щоб усунути стомлюючу та трудомістку роботу з документами та оцифрувати корпоративне управління та управління дочірніми компаніями. Наша платформа підключена до надійних партнерів, таких як ACRA у Сінгапурі, CR у Гонконзі, SSM у Малайзії, MyInfo, Xero, Stripe та багато інших, щоб оптимізувати робочі процеси та підвищити ефективність. За допомогою нашої платформи ви можете легко отримувати доступ до всіх важливих документів і інформації вашого бізнесу та керувати ними в одному зручному місці, звільняючи ваш час і ресурси, щоб зосередитися на інших важливих завданнях. Попрощайтеся з фізичною паперовою роботою та привіт до більш ефективного та сучасного способу ведення бізнесу.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors – це фірма, яка надає послуги з підготовки та планування податків, щоб допомогти окремим особам і компаніям у будь-якій складній податковій ситуації.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — найбільша американська віртуальна бухгалтерська фірма для малого бізнесу. Наша місія полягає в наданні фінансової експертизи малому бізнесу в усіх галузях. Наші послуги базуються на поєднанні експертних CPA та технологій, що дає змогу компаніям мінімізувати кількість завдань, максимізуючи податкову економію. Це дозволяє власникам зосереджувати свій час і енергію на розвитку свого бізнесу, а ми займаємося іншим.
Xendoo
xendoo.com
Xendoo надає повний спектр бухгалтерських та податкових рішень для власників бізнесу, яким потрібен фінансовий спокій. Наша спеціальна команда експертів, що складається з бухгалтерів і CPA, аналізує витрати вашого бізнесу з точки зору економії податків. Пакети місячної підписки починаються від 395 доларів США на місяць для базового ведення бухгалтерського обліку. Окрім щомісячного ведення бухгалтерського обліку, ми пропонуємо податкові консультації, підготовку та податкову декларацію (ділові та особисті), а також часткові послуги фінансового директора для задоволення всіх ваших фінансових потреб. Ми тут для ВАС і Вашого бізнесу!
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) — фінансово-технічна бухгалтерська компанія, яка використовує власну технологію штучного інтелекту — від автоматизації бухгалтерського обліку до оптимізації оподаткування, оплати рахунків і управління витратами — для того, щоб дотримання вимог законодавства було легким для малого бізнесу. Заснована в 2019 році, наша місія полягає в тому, щоб допомогти підприємцям процвітати. Counto була першою в Сінгапурі, яка запропонувала своїм клієнтам-бухгалтерам необмежену кількість транзакцій і ціноутворення на основі прибутку, щоб забезпечити більшу прозорість у секторі комплаєнсу. Відтоді податкова система Counto отримала кваліфікацію IRAS ASR+ Tier 3, найвищу можливу акредитацію в Сінгапурі.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co було засновано в 1986 році як альтернативу великим національним бухгалтерським фірмам, зосереджуючись на бізнес-потребах компаній регіону. Маючи офіси в Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон, Perkins спеціалізується на багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво, оптову торгівлю, нерухомість, будівництво, професійні та творчі послуги, технології, їжу та напої, автосалони та некомерційні організації. Perkins пишається тим, що отримав 10-річну нагороду ClearlyRated's Best of Accounting™ за відмінне обслуговування клієнтів, 16-річну компанію Portland Business Journal. з натовпу. Зателефонуйте нам сьогодні, щоб дізнатися більше про відмінності Perkins!
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 — це технологічне бухгалтерське рішення для стартапів і відомих компаній. Наша команда, яка на 100% базується в США, спеціалізується на бухгалтерському обліку, консультуванні, розрахунку заробітної плати та податковому законодавстві, щоб власники бізнесу могли зосередитися на найважливішому. Bookkeeper360 користується довірою тисяч малих підприємств по всій країні, її було визнано дворазовим лауреатом нагороди Xero «Кращий партнер року» та входить до рейтингу Inc. 5000 найбільш швидкозростаючих компаній за останні три роки. Bookkeeper360 вважається новатором у цій галузі та був опублікований у Forbes, Accounting Today, Business Insider, CPA Practice Advisor та інших редакційних виданнях.
Paro.ai
paro.ai
Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних проблем і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення для вирішення проблем і стимулювання зростання. Наша елітна спільнота експертів з фінансів і бухгалтерського обліку надає клієнтам низку послуг, від бухгалтерського обліку та бухгалтерського обліку до вузькоспеціалізованого корпоративного розвитку та стратегічного консультування. Використовуючи потужність людей і технологій, Paro дає можливість компаніям і професіоналам виконувати значущу роботу та виходити за рамки навіть своїх найвищих цілей.
Fincent
fincent.com
Відчуйте безперебійне управління фінансами. Оптимізація ✓ Бухгалтерія ✓ Подання податкових декларацій ✓ Виставлення рахунків і платежів ✓ Відстеження витрат тощо. Замовте демо!
Zeni
zeni.ai
Zeni — це перший фінансовий консьєрж на основі ШІ для стартапів, який забезпечує швидке прийняття рішень. Завдяки інтелектуальним службам бухгалтерії, бухгалтерського обліку, податків і фінансових директорів від Zeni стартапи мають доступ до фінансової інформації в режимі реального часу через інформаційну панель Zeni, а команда експертів з фінансів керує всіма фінансовими функціями за фіксовану щомісячну плату — щоденна бухгалтерія, щорічні податки, рахунки оплата та виставлення рахунків, фінансове планування та аналіз, адміністрування заробітної плати тощо. Zeni — це фінтех-компанія серії B, яка на сьогодні залучила 47,5 млн доларів США від Elevation Capital, Saama Capital, Amit Singhal, Sierra Ventures, SVB Financial Group, Think Investments, Liquid 2 Ventures, Dragon Capital, Firebolt Ventures, Twin Ventures та інших інвестори-ангели.
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — це пакет бухгалтерського програмного забезпечення, розроблений і проданий компанією Intuit. Продукти QuickBooks орієнтовані в основному на малий і середній бізнес і пропонують локальні бухгалтерські програми, а також хмарні версії, які приймають бізнес-платежі, керують і оплачують рахунки, а також функції нарахування заробітної плати.
Pilot
pilot.com
Ми є найбільшою бухгалтерською фірмою в США, що орієнтована на стартапи, з командою з 350+ співробітників США. Наші бухгалтери, фракційні фінансові директори та спеціалісти з оподаткування націлені на створення міцної фінансової основи для вашого бізнесу. Ми пропонуємо послуги бухгалтерського обліку, фінансового директора, податкові послуги тощо для тисяч стартапів і малих підприємств, починаючи від двох засновників у гаражі й закінчуючи командами зі ста осіб. Незалежно від того, чи бажаєте ви покращити процес прийняття рішень, чи бажаєте отримати рішення для дотримання нормативних вимог, ми налаштуємо наші послуги відповідно до ваших унікальних потреб. Перегляньте Pilot у дії за допомогою нашої 8-хвилинної демонстрації: https://pilot.com/demo Поговоріть з експертом: https://pilot.com/talk-to-expert
Osome
osome.com
Ми звільняємо вас від ручного обліку, розв’язуємо електронну комерцію та створюємо компанії. Дозвольте нашим експертам подбати про рахунки-фактури, звіти та податки, поки ви розвиваєте свій бізнес
inDinero
indinero.com
inDinero — компанія, що займається розробкою бухгалтерського програмного забезпечення та послуг, що надає бухгалтерське та фінансове програмне забезпечення. Заснована в 2009 році Джессіка Ма, Енді Су та Андреа Барріка, inDinero закінчила інкубатор стартапів Y Combinator у 2010 році. 8 травня 2018 року inDinero придбала компанію tempCFO у Сан-Хосе. 1 лютого 2019 року inDinero придбала другу компанію, mAccounting, бухгалтерську та податкову фірму в Індіанаполісі.
Ceterus
ceterus.com
Автоматизація тут — зробіть її частиною свого бухгалтерського обліку! Незалежно від того, чи є ви підприємцем малого бізнесу чи фірмою CPA, яка підтримує малий бізнес, вам потрібна автоматизація, щоб конкурувати на сучасному ринку. Ceterus поєднує в собі технології, які автоматизують кроки в процесах бухгалтерського обліку та звітності, що призводить до зниження витрат, більшої точності та швидшого часу для закриття книг. Наші клієнти та партнери покладаються на наші технології, щоб вони могли зосередитися на своєму бізнесі та клієнтах. Автоматизуйте свій бухгалтерський облік, не перериваючи це для свого бізнесу.