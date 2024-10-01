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Бухгалтерські послуги - Найпопулярніші застосунки - Нова Каледонія
Бухгалтерські послуги допомагають підтримувати організацію бізнесу шляхом документування щоденних фінансових операцій. Ці постачальники, яких також називають бухгалтерами, ретельно записують фінансові дані, включаючи витрати, доходи, борги та дрібну готівку. На відміну від бухгалтерських служб, які пропонують фінансові рекомендації, бухгалтери зосереджуються виключно на реєстрації операцій. Хоча багато бухгалтерських фірм включають бухгалтерію як частину своїх послуг, є також незалежні постачальники, які спеціалізуються в цій галузі. Як правило, ці організації пропонують клієнтам онлайн-платформи для подання фінансових даних, таких як квитанції та рахунки, для обробки. Бухгалтери зазвичай використовують електронні таблиці, бази даних і бухгалтерське програмне забезпечення, що полегшує підприємствам електронний доступ до своїх записів. Такі послуги особливо популярні серед малих підприємств, які можуть не залучати бухгалтерські фірми на регулярній основі.
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QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — це пакет бухгалтерського програмного забезпечення, розроблений і проданий компанією Intuit. Продукти QuickBooks орієнтовані в основному на малий і середній бізнес і пропонують локальні бухгалтерські програми, а також хмарні версії, які приймають бізнес-платежі, керують і оплачують рахун...
Osome
osome.com
Ми звільняємо вас від ручного обліку, розв’язуємо електронну комерцію та створюємо компанії. Дозвольте нашим експертам подбати про рахунки-фактури, звіти та податки, поки ви розвиваєте свій бізнес
Paro.ai
paro.ai
Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних проблем і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення д...
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 — це технологічне бухгалтерське рішення для стартапів і відомих компаній. Наша команда, яка на 100% базується в США, спеціалізується на бухгалтерському обліку, консультуванні, розрахунку заробітної плати та податковому законодавстві, щоб власники бізнесу могли зосередитися на найважлив...
Zeni
zeni.ai
Zeni — це перший фінансовий консьєрж на основі ШІ для стартапів, який забезпечує швидке прийняття рішень. Завдяки інтелектуальним службам бухгалтерії, бухгалтерського обліку, податків і фінансових директорів від Zeni стартапи мають доступ до фінансової інформації в режимі реального часу через інформ...
Profit Matters
profitmatters.co
Profit Matters Бухгалтерський облік гарантує точність вашої фінансової звітності щомісяця. Ми любимо підприємців і розуміємо їхні болі. Точні фінансові дані сприяють прийняттю кращих рішень і, у свою чергу, кращим прибуткам.
Pilot
pilot.com
Ми є найбільшою бухгалтерською фірмою в США, що орієнтована на стартапи, з командою з 350+ співробітників США. Наші бухгалтери, фракційні фінансові директори та спеціалісти з оподаткування націлені на створення міцної фінансової основи для вашого бізнесу. Ми пропонуємо послуги бухгалтерського обліку...
Fincent
fincent.com
Відчуйте безперебійне управління фінансами. Оптимізація ✓ Бухгалтерія ✓ Подання податкових декларацій ✓ Виставлення рахунків і платежів ✓ Відстеження витрат тощо. Замовте демо!
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors – це фірма, яка надає послуги з підготовки та планування податків, щоб допомогти окремим особам і компаніям у будь-якій складній податковій ситуації.
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) — фінансово-технічна бухгалтерська компанія, яка використовує власну технологію штучного інтелекту — від автоматизації бухгалтерського обліку до оптимізації оподаткування, оплати рахунків і управління витратами — для того, щоб дотримання вимог законодавства було легким ...
Digits
digits.com
Цифри - це бухгалтерський облік, переосмислений. Уявіть собі чисті книги, потужні ідеї та інтуїтивно зрозумілі звіти, які надаються відразу після закінчення місяця (без запізнення на 2-3 тижні!) за половину вартості будь-якої традиційної фірми. Digits створила першу сучасну облікову платформу за пон...
Xendoo
xendoo.com
Xendoo надає повний спектр бухгалтерських та податкових рішень для власників бізнесу, яким потрібен фінансовий спокій. Наша спеціальна команда експертів, що складається з бухгалтерів і CPA, аналізує витрати вашого бізнесу з точки зору економії податків. Пакети місячної підписки починаються від 395 д...
inDinero
indinero.com
inDinero — компанія, що займається розробкою бухгалтерського програмного забезпечення та послуг, що надає бухгалтерське та фінансове програмне забезпечення. Заснована в 2009 році Джессіка Ма, Енді Су та Андреа Барріка, inDinero закінчила інкубатор стартапів Y Combinator у 2010 році. 8 травня 2018 ро...
Ceterus
ceterus.com
Автоматизація тут — зробіть її частиною свого бухгалтерського обліку! Незалежно від того, чи є ви підприємцем малого бізнесу чи фірмою CPA, яка підтримує малий бізнес, вам потрібна автоматизація, щоб конкурувати на сучасному ринку. Ceterus поєднує в собі технології, які автоматизують кроки в проце...
CoCountant
cocountant.com
CoCountant пропонує комплексні, повністю керовані рішення для ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерського обліку для стартапів і малих підприємств у США. З нашими тарифними планами з фіксованою ціною ви точно знаєте, що платите, завдяки чому ви отримуєте чудову цінність без жодних сюрпризів. В...
BlueMeg
bluemeg.com
З BlueMeg корпоративне управління не повинно бути проблемою. BlueMeg Console — глобальна операційна система для корпоративних даних. Надайте своїм клієнтам і персоналу безпечну хмарну платформу, щоб усунути стомлюючу та трудомістку роботу з документами та оцифрувати корпоративне управління та управл...
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — найбільша американська віртуальна бухгалтерська фірма для малого бізнесу. Наша місія полягає в наданні фінансової експертизи малому бізнесу в усіх галузях. Наші послуги базуються на поєднанні експертних CPA та технологій, що дає змогу компаніям мінімізувати кількість завдань, макс...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co було засновано в 1986 році як альтернативу великим національним бухгалтерським фірмам, зосереджуючись на бізнес-потребах компаній регіону. Маючи офіси в Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон, Perkins спеціалізується на багатьох галузях промисловості, включаючи виробництво,...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud пропонує найкращу повну фінансову функцію для стартапів, які швидко розвиваються. Фінансові менеджери та потужне програмне забезпечення надають неперевершений бухгалтерський облік, податкові кредити на дослідження та розробки та фінансові послуги для стартапів. Кожен стартап отриму...