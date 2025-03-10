Програмне забезпечення для керування дошкою - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування радою надає уніфікований робочий простір для членів правління, керівників та інших ключових спеціалістів, щоб залишатися організованими, своєчасно приймати рішення та ефективно планувати. Ці інструменти для спільної роботи пропонують доступ до порядку денного, документів, нотаток, календарів і контактів, покращуючи процес корпоративних зустрічей. Користувачі можуть завантажувати файли в робочу область і призначати доступ на основі ролей і рівнів доступу. Програмне забезпечення для керування правлінням, яке зазвичай використовується керівними командами, такими як батьківський комітет або правління великої корпорації, також можна інтегрувати з іншими інструментами співпраці, які залучають працівників або учасників на різних рівнях влади.
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Nasdaq
nasdaq.com
Додаток NASDAQ надає доступ до фінансових даних, оновлень ринку, аналітики та освітніх ресурсів для інвесторів усіх рівнів.
Diligent Director
diligent.com
Старанний директор - платформа для управління, що спрощує процеси, підвищує прозорість та підтримує прийняття рішень в організаціях.
Admincontrol
admincontrol.com
Admincontrol - програма для безпечного доступу до інформації та процесів для правлінь, керівництв і радників у Північній Європі.
Boardable
boardable.com
Boardable — платформа для управління радами, яка покращує співпрацю, обмін документами та організацію зустрічей в організаціях.
Knowa
knowa.co
Knowa - це платформа для управління правлінням, що забезпечує безпечну співпрацю, управління зустрічами та обмін документами для підвищення ефективності.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada - це платформа для безпечного управління фінансовими операціями, зокрема злиттями, залученням капіталу та аудитами, з детальним контролем доступу.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen - це програмне забезпечення для управління контрактами, яке забезпечує безпечний та безpapеровий контроль, включаючи управління зустрічами та електронними підписами.
Beenote
beenote.io
Beenote – це інструмент для менеджменту зустрічей, що допомагає планувати, проводити та відстежувати завдання і рішення під час зборів.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard - програмне забезпечення для управління радами, що спрощує процеси та забезпечує безпечну співпрацю для покращення управління.
Diligent Administrator
diligent.com
Додаток "Старанний адміністратор" підтримує управлінців у виконанні адміністративних завдань, організуючи порядки денні, політики та зустрічі.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Додаток "Tasks in a Box" дозволяє людям з однаковими цілями співпрацювати, адаптуючи процеси та взаємодію в компанії.
Adam.ai
adam.ai
Adam.ai — це програмне забезпечення для управління засіданнями, яке допомагає організаціям зберігати, управляти та ділитися знаннями про зустрічі.
Zeck
zeck.app
Zeck - це хмарна платформа для управління засіданнями правління та підготовки матеріалів, що забезпечує ефективність і покращення співпраці.
Board Management
boardmanagement.com
Готові вивести свою раду директорів на новий рівень? Використовуйте наше програмне забезпечення для засідань ради та управління, щоб допомогти членам ради співпрацювати та робити більше
Hippoly
hippoly.com
Hippoly — це плавна та безпечна платформа для співпраці, створена для хмари та створена для осіб, які приймають рішення. Нашою основною групою користувачів є Рада директорів організації, але Hippoly також використовується серед управлінських команд, консультативних рад і груп акціонерів, яким потрібен простий і безпечний спосіб спілкування та обміну інформацією.
GOVRN
govrn.com
Програмне забезпечення для керування платою AI-First. Підвищте продуктивність дошки за допомогою програмного забезпечення порталу дошки на основі ШІ від Gvrn. Відчуйте неперевершену безпеку, статистику в реальному часі та легке адміністрування зустрічей, покращене завдяки можливостям виявлення, продуктивності та продуктивності AI.
Govenda
govenda.com
Board Success Platform™ для корпоративного управління. Управління швидко змінюється, і Govenda є платформою успіху правління, яка допоможе пришвидшити перехід ваших правлінь до управління зацікавленими сторонами та глибшого зв’язку з керівними кадрами вашої організації, акціонерів і зацікавлених сторін загалом. Платформа Govenda Board Success Platform – це більше, ніж портал ради директорів, це майбутнє сучасного управління. Співпрацюйте з Govenda, щоб переосмислити, як ради директорів можуть забезпечувати цілеспрямоване стратегічне керівництво для виконання ключових завдань у світі, що швидко змінюється.
BoardPro
boardpro.com
BoardPro — це програмне забезпечення для управління правлінням, яке спрощує підготовку засідань, ведення протоколів і зберігання документів.
EntityKeeper
entitykeeper.com
Комплексна платформа EntityKeeper дає змогу керувати критично важливими даними, створювати детальні організаційні діаграми та контролювати вимоги щодо подання/відповідності у вашій організації. Отримуючи доступ до інформації в режимі реального часу, налаштовуючи поля даних, керуючи крайніми термінами за допомогою сповіщень (наприклад, дати подання документів) тощо, ви можете використовувати комплексний нагляд і сприяти внутрішньому узгодженню між своїми організаціями. Крім того, корпоративні послуги EntityKeeper позбавляють від необхідності вручну керувати документацією юридичних осіб, наприклад створенням, реєстрацією, річними звітами тощо.
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack допомагає чартерним шкільним радам досягати виняткових результатів. Ми єдина платформа онлайн-управління, створена для управління чартерними школами. Членство в BoardOnTrack надає експертне керівництво (без погодинної плати за консультування) і доступ до єдиної інтуїтивно зрозумілої, легкої у використанні, універсальної онлайн-платформи керування радами, створеної для унікальних потреб чартерних шкіл. За допомогою BoardOnTrack від TransACT ви можете легко: - Виміряти ефективність своєї Правління - Набрати членів Правління - Підвищити цілі Правління та підзвітність - Ефективно оцінити свого генерального директора Чартерної школи - Просто дотримуватися законів про відкриті засідання - Покращити засідання Правління
MyBoardPacket
myboardpacket.com
З 2001 року тисячі щасливих клієнтів погоджуються, що MyBoardPacket безпечний, простий і легкий у використанні. Онлайн-інструмент керування засіданнями правління, який забезпечує керування документами, онлайн-голосування, онлайн-обговорення тощо. MyBoardPacket.com дає змогу розгорнути портал дощок, який є настільки гнучким, що його також можна використовувати як рішення для екстранету чи інтранету.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus — це рішення для керування радами та засіданнями, яке допомагає директорам, комітетам і керівним командам бути краще підготовленими, залученими та узгодженими у процесі співпраці та прийняття рішень. Його портал правління дозволяє корпоративним секретарам і адміністраторам легше, ніж будь-коли, керувати зустрічами, складати порядок денний і розповсюджувати матеріали. Ви також можете перетворити хвилини на дії та уважно стежити за їхнім прогресом.
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace — це рішення, яке допомагає радам директорів і менеджерам квартир, ОСББ і некомерційних організацій автоматизувати та спростити керування радами.
BoardShape
boardshape.com
Проводьте краще засідання правління чи комітету. Приведіть свою раду директорів або комітет у форму сьогодні за допомогою BoardShape. BoardShape, призначений для стартапів, — це продукт програмного забезпечення як послуги, який надає достатньо можливостей і функцій, щоб допомогти вашому стартапу краще проводити засідання правління, не заважаючи цьому. Простий конструктор порядку денного дозволяє швидко створювати динамічні плани, якими можна поділитися з вашою командою. Більше немає електронних листів із кількома вкладеними файлами, усе залишається контекстним для точки обговорення. Порядком денним можна поділитися з вашою командою та представити його синхронно з усіма учасниками, щоб усі учасники зустрічі були на одній сторінці. Коментарі, запитання та обговорення можна додавати разом із пунктами обговорення та згодом використовувати для створення протоколу наради. Створюйте опитування та пункти дій, пов’язані з пунктами порядку денного, і розглядайте їх на наступних зустрічах. Зберігайте все в одному місці за допомогою BoardShape.
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud — це провідна платформа, що об’єднує професіоналів і компанії через консультативні ради. Наша універсальна платформа дозволяє компаніям і командам набирати, створювати та керувати консультативною радою з провідними професіоналами з усього світу. Професіонали всіх рівнів можуть негайно приєднатися до консультативних рад, що працюють на нашій платформі, додати роботу в раді до свого резюме та отримати професійні переваги, які приносять членство в раді. Компанії отримують інформацію та переваги віддаленої консультативної ради, якою легко керувати в одному місці на нашій власній платформі. AdvisoryCloud, заснована в 2012 році, є приватною компанією зі штаб-квартирою в окрузі Марін, штат Каліфорнія, і отримала численні нагороди, включно з визнанням однієї з найшвидше зростаючих приватних компаній журналу Inc.
Sherpany
sherpany.com
Sherpany — це провідне швейцарське рішення для організації зустрічей, розроблене для задоволення унікальних потреб правління, комітету правління та виконавчих засідань. Sherpany, якій довіряють провідні європейські компанії, підвищує продуктивність зустрічей на 45%, оптимізуючи весь процес — від підготовки зустрічі до розповсюдження підписаних цифровим підписом протоколів зустрічей і завдань. Ми надаємо пріоритет безпеці та відповідності за допомогою надійного рішення, схваленого FINMA та сертифікованого ISO270001, яке централізує та забезпечує відповідний контроль доступу до ваших даних. На додаток до веб-платформи Sherpany, яка доступна через веб-браузер, ми пропонуємо рідні програми для iOS, Windows і Android, що забезпечує зручний доступ до нашого рішення для керування зустрічами на різних пристроях. Наше програмне забезпечення на основі SaaS у поєднанні з нашою освітою для зустрічей та іншими додатковими послугами змінює культуру зустрічей у вашій компанії та забезпечує чудові зустрічі. Компанія Sherpany розробила комплексну структуру організації зустрічей для керівників зустрічей, засновану на найкращих практиках, що ґрунтуються на фактах. Рішення для організації зустрічей Sherpany узгоджується з цими практиками, щоб сприяти продуктивним зустрічам. Оскільки понад 15 000 лідерів уже покращили продуктивність своїх зустрічей завдяки Sherpany, ми стали надійним партнером понад 350 корпоративних клієнтів.
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