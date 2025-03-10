Програмне забезпечення для керування дошкою - Найпопулярніші застосунки

BoardShape

boardshape.com

Проводьте краще засідання правління чи комітету. Приведіть свою раду директорів або комітет у форму сьогодні за допомогою BoardShape. BoardShape, призначений для стартапів, — це продукт програмного забезпечення як послуги, який надає достатньо можливостей і функцій, щоб допомогти вашому стартапу краще проводити засідання правління, не заважаючи цьому. Простий конструктор порядку денного дозволяє швидко створювати динамічні плани, якими можна поділитися з вашою командою. Більше немає електронних листів із кількома вкладеними файлами, усе залишається контекстним для точки обговорення. Порядком денним можна поділитися з вашою командою та представити його синхронно з усіма учасниками, щоб усі учасники зустрічі були на одній сторінці. Коментарі, запитання та обговорення можна додавати разом із пунктами обговорення та згодом використовувати для створення протоколу наради. Створюйте опитування та пункти дій, пов’язані з пунктами порядку денного, і розглядайте їх на наступних зустрічах. Зберігайте все в одному місці за допомогою BoardShape.