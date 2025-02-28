Програмне забезпечення для керування дошкою - Найпопулярніші застосунки - Туреччина

Zeck

zeck.app

Zeck — це хмарна програмна платформа, яка трансформує засідання правління. Zeck створює як економію часу, так і якісне покращення динаміки дошки. По суті, переживши жалюгідні та застарілі засідання правління, як оператори, так і члени правління, ми вирішили повністю переосмислити весь процес засідання правління. Співзасновниками Zeck є Едвард Нортон, відомий актор, режисер і підприємець, а також Роберт і Джеффрі Вулф, засновники компаній Moosejaw (придбана Walmart) і CrowdRise (придбана GoFundMe). Джеймс Зубок, неймовірно досвідчений оператор компанії з програмного забезпечення та приватний інвестор, є партнером-засновником. Ви, ймовірно, знаєте Едварда Нортона з його щоденної роботи. Але Едвард також заснував кілька компаній і є членом ради багатьох корпоративних і некомерційних організацій. «Ті з нас, хто заснував компанії або був членом правління, відчули, що динаміка засідання ради порушена. Засідання правління стали моментом «вдарити себе по обличчю» для багатьох компаній і організацій», - Едвард Нортон, директор зі стратегії Zeck. Світ змінюється, і немає шансів, що через два роки ми будемо проводити засідання правління так само . Zeck — це кардинальне трансформаційне рішення, з яким погоджуються тисячі генеральних директорів, членів правління та некомерційних організацій. До відомих інвесторів належать Salesforce Ventures, Khosla Ventures, Breyer Capital, Браян Шет (співзасновник Vista Equity) і Девід Блейн (це здебільшого круто, тому що він чудово володіє магією). Окрім засідань ради директорів, компанії та некомерційні організації використовують Zeck для оновлень для інвесторів, загальних зустрічей, щоквартальних оглядів бізнесу тощо.