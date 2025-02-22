Програмне забезпечення для керування дошкою - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

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Програмне забезпечення для керування радою надає уніфікований робочий простір для членів правління, керівників та інших ключових спеціалістів, щоб залишатися організованими, своєчасно приймати рішення та ефективно планувати. Ці інструменти для спільної роботи пропонують доступ до порядку денного, документів, нотаток, календарів і контактів, покращуючи процес корпоративних зустрічей. Користувачі можуть завантажувати файли в робочу область і призначати доступ на основі ролей і рівнів доступу. Програмне забезпечення для керування правлінням, яке зазвичай використовується керівними командами, такими як батьківський комітет або правління великої корпорації, також можна інтегрувати з іншими інструментами співпраці, які залучають працівників або учасників на різних рівнях влади.
Запит на новий застосунок
Boardable
boardable.com
Менше стресу — більше часу для планування важливих зустрічей — кращі дані для підвищення залученості правління та рентабельності інвестицій. Одна платформа, багато рішень. Високоефективні дошки починаються з Boardable - трансформуйте та створюйте перспективні дошки в масштабі. Наша спеціально створена платформа оптимізована для спілкування, управління та управління комітетами в масштабі, тож ви можете впевнено керувати віртуально або особисто.
Admincontrol
admincontrol.com
Програмне забезпечення для правління, керівництва та ключових зацікавлених сторін, що забезпечує безпечний і ефективний доступ до інформації, обговорень і процесів. Ми пропонуємо розумну та безпечну цифрову платформу для співпраці для осіб, які приймають рішення, як-от ради директорів, управлінські команди та юридичні та фінансові радники. Провідний постачальник порталів дощок і кімнат даних у скандинавських країнах. Admincontrol належить Visma і є однією з найуспішніших компаній групи Visma. Наша штаб-квартира розташована в Норвегії, а місцеві представництва є у Великобританії, Данії, Швеції, Фінляндії та Нідерландах. Ми нараховуємо майже 100 співробітників. Сертифікати та відповідність: SOC 2 ISO 27001:2013 Центри обробки даних G-Cloud GDPR зберігаються в Норвегії. 90 000 користувачів.
EntityKeeper
entitykeeper.com
Комплексна платформа EntityKeeper дає змогу керувати критично важливими даними, створювати детальні організаційні діаграми та контролювати вимоги щодо подання/відповідності у вашій організації. Отримуючи доступ до інформації в режимі реального часу, налаштовуючи поля даних, керуючи крайніми термінами за допомогою сповіщень (наприклад, дати подання документів) тощо, ви можете використовувати комплексний нагляд і сприяти внутрішньому узгодженню між своїми організаціями. Крім того, корпоративні послуги EntityKeeper позбавляють від необхідності вручну керувати документацією юридичних осіб, наприклад створенням, реєстрацією, річними звітами тощо.
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack допомагає чартерним шкільним радам досягати виняткових результатів. Ми єдина платформа онлайн-управління, створена для управління чартерними школами. Членство в BoardOnTrack надає експертне керівництво (без погодинної плати за консультування) і доступ до єдиної інтуїтивно зрозумілої, легкої у використанні, універсальної онлайн-платформи керування радами, створеної для унікальних потреб чартерних шкіл. За допомогою BoardOnTrack від TransACT ви можете легко: - Виміряти ефективність своєї Правління - Набрати членів Правління - Підвищити цілі Правління та підзвітність - Ефективно оцінити свого генерального директора Чартерної школи - Просто дотримуватися законів про відкриті засідання - Покращити засідання Правління
Board Management
boardmanagement.com
Готові вивести свою раду директорів на новий рівень? Використовуйте наше програмне забезпечення для засідань ради та управління, щоб допомогти членам ради співпрацювати та робити більше
Beenote
beenote.io
Beenote — це перше рішення для керування нарадами для правління, керівників і команди. Beenote – простий, доступний і ефективний інструмент. Від початку до кінця процесу наради Beenote допомагає командам організувати ефективні наради, плануючи, проводячи та виконуючи наради (завдання, рішення). За допомогою Beenote ви можете швидко планувати порядок денний у режимі спільної роботи, а завдяки інтеграції Microsoft 365 або Google ваші зустрічі повністю інтегруються у ваш календар. Інтеграція з Microsoft Teams також дає змогу використовувати всю потужність їх інструменту відеоконференцій і документувати віддалені зустрічі за допомогою Beenote. Під час зустрічей ви можете робити спільні нотатки в режимі реального часу. Ви також можете записувати рішення та призначати завдання на зустрічах і відстежувати хід виконання цих завдань від однієї зустрічі до наступної або на інформаційній панелі. Наприкінці вашої зустрічі записується 90% вашого протоколу. Централізований довідник протоколів із розширеним пошуком дозволить легко знаходити інформацію (файли, рішення, дії тощо) у майбутньому.
MyBoardPacket
myboardpacket.com
З 2001 року тисячі щасливих клієнтів погоджуються, що MyBoardPacket безпечний, простий і легкий у використанні. Онлайн-інструмент керування засіданнями правління, який забезпечує керування документами, онлайн-голосування, онлайн-обговорення тощо. MyBoardPacket.com дає змогу розгорнути портал дощок, який є настільки гнучким, що його також можна використовувати як рішення для екстранету чи інтранету.
Knowa
knowa.co
Управління на основі ШІ, що поєднує все, що потрібно для управління. Підтримуйте свою дошку на майбутнє за допомогою платформи керування Plug-and-play від Knowa, яка забезпечує пошук знань, зустрічі та співпрацю з підтримкою ШІ в одній безпечній та універсальній екосистемі.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Нехай люди, які поділяють однакові цілі, співпрацюють разом. Впорядкувати свої процеси по всій компанії або відкиньте організаційну діаграму. Не все можна запланувати, тому дозвольте собі адаптуватися до ситуації на льоту і все ще співпрацювати.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus — це рішення для керування радами та засіданнями, яке допомагає директорам, комітетам і керівним командам бути краще підготовленими, залученими та узгодженими у процесі співпраці та прийняття рішень. Його портал правління дозволяє корпоративним секретарам і адміністраторам легше, ніж будь-коли, керувати зустрічами, складати порядок денний і розповсюджувати матеріали. Ви також можете перетворити хвилини на дії та уважно стежити за їхнім прогресом.
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace — це рішення, яке допомагає радам директорів і менеджерам квартир, ОСББ і некомерційних організацій автоматизувати та спростити керування радами.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly — це плавна та безпечна платформа для співпраці, створена для хмари та створена для осіб, які приймають рішення. Нашою основною групою користувачів є Рада директорів організації, але Hippoly також використовується серед управлінських команд, консультативних рад і груп акціонерів, яким потрібен простий і безпечний спосіб спілкування та обміну інформацією.
BoardShape
boardshape.com
Проводьте краще засідання правління чи комітету. Приведіть свою раду директорів або комітет у форму сьогодні за допомогою BoardShape. BoardShape, призначений для стартапів, — це продукт програмного забезпечення як послуги, який надає достатньо можливостей і функцій, щоб допомогти вашому стартапу краще проводити засідання правління, не заважаючи цьому. Простий конструктор порядку денного дозволяє швидко створювати динамічні плани, якими можна поділитися з вашою командою. Більше немає електронних листів із кількома вкладеними файлами, усе залишається контекстним для точки обговорення. Порядком денним можна поділитися з вашою командою та представити його синхронно з усіма учасниками, щоб усі учасники зустрічі були на одній сторінці. Коментарі, запитання та обговорення можна додавати разом із пунктами обговорення та згодом використовувати для створення протоколу наради. Створюйте опитування та пункти дій, пов’язані з пунктами порядку денного, і розглядайте їх на наступних зустрічах. Зберігайте все в одному місці за допомогою BoardShape.
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud — це провідна платформа, що об’єднує професіоналів і компанії через консультативні ради. Наша універсальна платформа дозволяє компаніям і командам набирати, створювати та керувати консультативною радою з провідними професіоналами з усього світу. Професіонали всіх рівнів можуть негайно приєднатися до консультативних рад, що працюють на нашій платформі, додати роботу в раді до свого резюме та отримати професійні переваги, які приносять членство в раді. Компанії отримують інформацію та переваги віддаленої консультативної ради, якою легко керувати в одному місці на нашій власній платформі. AdvisoryCloud, заснована в 2012 році, є приватною компанією зі штаб-квартирою в окрузі Марін, штат Каліфорнія, і отримала численні нагороди, включно з визнанням однієї з найшвидше зростаючих приватних компаній журналу Inc.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada надає безпечні, спеціально розроблені програмні рішення для управління критично важливими проектами, такими як M&A, залучення капіталу, реструктуризація та закупівля інфраструктури. Наша захищена віртуальна кімната даних є провідною в галузі з розширеним аналізом штучного інтелекту та автоматизацією, запитаннями та відповідями нового рівня та співпрацею, а також спеціальними, цифровими, настроюваними робочими процесами та контрольними списками для M&A, залучення капіталу, бізнес-аудитів, тендерів та інших високих ставок. результати. Місія Ansarada — підвищити й захистити потенціал кожної компанії. Ми робимо це, пропонуючи безкоштовні пробні версії нашої віртуальної кімнати даних, цілодобову локалізовану експертну підтримку з питань роботи, інтегровані запитання та відповіді електронною поштою, передбачення угод за допомогою штучного інтелекту, а також просте завантаження за допомогою перетягування та чудові засоби контролю безпеки документів. Наше програмне забезпечення для угод базується на аналізі понад 35 000 транзакцій, щоб досягти кращих бізнес-результатів на основі передового досвіду. Ansarada — це не просто віртуальна кімната даних, а інструмент для наскрізного керування угодами, що забезпечує постійну активність угод і безпечний обмін файлами. Завдяки більш ніж 15-річному досвіду програмне забезпечення Ansarada має вишукану простоту, яка скорочує терміни транзакцій і витрати. Використовується компаніями, урядами та консультантами в 180 країнах світу, Ansarada полегшує учасникам угод і бізнес-лідерам зосередитися на досягненні успішних результатів за менший час, досягаючи оптимальної вартості транзакцій.
Sherpany
sherpany.com
Sherpany — це провідне швейцарське рішення для організації зустрічей, розроблене для задоволення унікальних потреб правління, комітету правління та виконавчих засідань. Sherpany, якій довіряють провідні європейські компанії, підвищує продуктивність зустрічей на 45%, оптимізуючи весь процес — від підготовки зустрічі до розповсюдження підписаних цифровим підписом протоколів зустрічей і завдань. Ми надаємо пріоритет безпеці та відповідності за допомогою надійного рішення, схваленого FINMA та сертифікованого ISO270001, яке централізує та забезпечує відповідний контроль доступу до ваших даних. На додаток до веб-платформи Sherpany, яка доступна через веб-браузер, ми пропонуємо рідні програми для iOS, Windows і Android, що забезпечує зручний доступ до нашого рішення для керування зустрічами на різних пристроях. Наше програмне забезпечення на основі SaaS у поєднанні з нашою освітою для зустрічей та іншими додатковими послугами змінює культуру зустрічей у вашій компанії та забезпечує чудові зустрічі. Компанія Sherpany розробила комплексну структуру організації зустрічей для керівників зустрічей, засновану на найкращих практиках, що ґрунтуються на фактах. Рішення для організації зустрічей Sherpany узгоджується з цими практиками, щоб сприяти продуктивним зустрічам. Оскільки понад 15 000 лідерів уже покращили продуктивність своїх зустрічей завдяки Sherpany, ми стали надійним партнером понад 350 корпоративних клієнтів.
Zeck
zeck.app
Zeck — це хмарна програмна платформа, яка трансформує засідання правління. Zeck створює як економію часу, так і якісне покращення динаміки дошки. По суті, переживши жалюгідні та застарілі засідання правління, як оператори, так і члени правління, ми вирішили повністю переосмислити весь процес засідання правління. Співзасновниками Zeck є Едвард Нортон, відомий актор, режисер і підприємець, а також Роберт і Джеффрі Вулф, засновники компаній Moosejaw (придбана Walmart) і CrowdRise (придбана GoFundMe). Джеймс Зубок, неймовірно досвідчений оператор компанії з програмного забезпечення та приватний інвестор, є партнером-засновником. Ви, ймовірно, знаєте Едварда Нортона з його щоденної роботи. Але Едвард також заснував кілька компаній і є членом ради багатьох корпоративних і некомерційних організацій. «Ті з нас, хто заснував компанії або був членом правління, відчули, що динаміка засідання ради порушена. Засідання правління стали моментом «вдарити себе по обличчю» для багатьох компаній і організацій», - Едвард Нортон, директор зі стратегії Zeck. Світ змінюється, і немає шансів, що через два роки ми будемо проводити засідання правління так само . Zeck — це кардинальне трансформаційне рішення, з яким погоджуються тисячі генеральних директорів, членів правління та некомерційних організацій. До відомих інвесторів належать Salesforce Ventures, Khosla Ventures, Breyer Capital, Браян Шет (співзасновник Vista Equity) і Девід Блейн (це здебільшого круто, тому що він чудово володіє магією). Окрім засідань ради директорів, компанії та некомерційні організації використовують Zeck для оновлень для інвесторів, загальних зустрічей, щоквартальних оглядів бізнесу тощо.
GOVRN
govrn.com
Програмне забезпечення для керування платою AI-First. Підвищте продуктивність дошки за допомогою програмного забезпечення порталу дошки на основі ШІ від Gvrn. Відчуйте неперевершену безпеку, статистику в реальному часі та легке адміністрування зустрічей, покращене завдяки можливостям виявлення, продуктивності та продуктивності AI.
Govenda
govenda.com
Board Success Platform™ для корпоративного управління. Управління швидко змінюється, і Govenda є платформою успіху правління, яка допоможе пришвидшити перехід ваших правлінь до управління зацікавленими сторонами та глибшого зв’язку з керівними кадрами вашої організації, акціонерів і зацікавлених сторін загалом. Платформа Govenda Board Success Platform – це більше, ніж портал ради директорів, це майбутнє сучасного управління. Співпрацюйте з Govenda, щоб переосмислити, як ради директорів можуть забезпечувати цілеспрямоване стратегічне керівництво для виконання ключових завдань у світі, що швидко змінюється.
BoardPro
boardpro.com
BoardPro пропонує програмне забезпечення для керування правлінням для малих підприємств, малих капіталів і некомерційних організацій. Портал дошки BoardPro настільки простий у використанні, що економить до 75% часу адміністраторів дошки за рахунок цифрового створення порядку денного зустрічей, компіляції пакетів дошки, протоколювання, надсилання дій і безпечного зберігання файлів. BoardPro надійно оптимізує засідання правління, підвищує продуктивність, автоматизує ручні процеси, дозволяючи директорам і довіреним особам зосередитися на стратегії та критичних рішеннях. Спеціальна п’ятизіркова підтримка та чат у реальному часі за допомогою реальних людей – доступні 24/7. Експертна підтримка клієнтів із відповідями на 80% питань протягом перших 2 хвилин у робочий час. Підписка на BoardPro включає необмежену кількість користувачів і адміністраторів; необмежену кількість зустрічей і зберігання даних; доступ з будь-якого пристрою в будь-який час через веб-додаток; і регулярні випуски функцій. Ціни на програмне забезпечення BoardPro для малих і середніх підприємств і некомерційних організацій починаються з тарифними планами лише від 75 доларів США на місяць. Платіть щомісяця або щороку за комерційними планами. Некомерційні плани мають знижку при щорічній оплаті. Розпочніть безкоштовну пробну версію з BoardPro зараз, щоб побачити, наскільки легкими можуть бути засідання ради.
Nasdaq
nasdaq.com
У Nasdaq наша мета — сприяти економічному прогресу для всіх. Ми посилюємо економіку, створюємо більш справедливі можливості та робимо внесок у більш стійкий світ, щоб допомогти нашим громадам, клієнтам, працівникам і людям із різним походженням повністю розкрити свій потенціал.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, повністю інтегрованих постачальників електронних підписів та вбудованих віртуальних кімнат даних. (VDR) - все в одному. Забезпечуючи сучасне управління для мільйонів малих і середніх підприємств і некомерційних організацій у всьому світі, місія ContractZen полягає в тому, щоб допомогти організаціям бути готовими до належної обачності щодня. Ми даруємо душевний спокій керівникам, інвесторам і радам директорів. Ось чому наша назва ContractZen.
Adam.ai
adam.ai
adam.ai — це інноваційне програмне забезпечення для керування радою директорів, яке дає змогу організаціям отримувати, керувати та ділитися знаннями про зустрічі, сприяючи ухваленню рішень для досягнення бізнес-цілей — ідеально підходить для ради директорів, комітетів і проектних зустрічей. Ця платформа керування радою представляє сучасні функції та інтеграції з безпекою корпоративного рівня для безперебійного й ефективного керування засіданнями правління — конструктор порядку денного, відстеження дій, анотації, голосування та рішення, затвердження та підписи протоколів зустрічей, зведення транскрипції AI, інформаційні панелі звітів/аналітики , відеоконференції, бронювання та планування, на додаток до свого AI Assistant, що керується знаннями, який покращує весь досвід зустрічей, надаючи інтелектуальну інформацію, сприяючи взаємодії та оптимізуючи процеси прийняття рішень.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard — це програмне забезпечення для керування радою директорів, яке зменшує складність, щоб ради директорів і керівні команди могли працювати розумніше, рухатися швидше та досягати більшого.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
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