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Програмне забезпечення для керування дошкою - Найпопулярніші застосунки - Макао, ОАР Китаю
Програмне забезпечення для керування радою надає уніфікований робочий простір для членів правління, керівників та інших ключових спеціалістів, щоб залишатися організованими, своєчасно приймати рішення та ефективно планувати. Ці інструменти для спільної роботи пропонують доступ до порядку денного, документів, нотаток, календарів і контактів, покращуючи процес корпоративних зустрічей. Користувачі можуть завантажувати файли в робочу область і призначати доступ на основі ролей і рівнів доступу. Програмне забезпечення для керування правлінням, яке зазвичай використовується керівними командами, такими як батьківський комітет або правління великої корпорації, також можна інтегрувати з іншими інструментами співпраці, які залучають працівників або учасників на різних рівнях влади.
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Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Boardable
boardable.com
Менше стресу — більше часу для планування важливих зустрічей — кращі дані для підвищення залученості правління та рентабельності інвестицій. Одна платформа, багато рішень. Високоефективні дошки починаються з Boardable - трансформуйте та створюйте перспективні дошки в масштабі. Наша спеціально створ...
Admincontrol
admincontrol.com
Програмне забезпечення для правління, керівництва та ключових зацікавлених сторін, що забезпечує безпечний і ефективний доступ до інформації, обговорень і процесів. Ми пропонуємо розумну та безпечну цифрову платформу для співпраці для осіб, які приймають рішення, як-от ради директорів, управлінські ...
Nasdaq
nasdaq.com
У Nasdaq наша мета — сприяти економічному прогресу для всіх. Ми посилюємо економіку, створюємо більш справедливі можливості та робимо внесок у більш стійкий світ, щоб допомогти нашим громадам, клієнтам, працівникам і людям із різним походженням повністю розкрити свій потенціал.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, повністю інтегрованих постач...
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard — це програмне забезпечення для керування радою директорів, яке зменшує складність, щоб ради директорів і керівні команди могли працювати розумніше, рухатися швидше та досягати більшого.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada надає безпечні, спеціально розроблені програмні рішення для управління критично важливими проектами, такими як M&A, залучення капіталу, реструктуризація та закупівля інфраструктури. Наша захищена віртуальна кімната даних є провідною в галузі з розширеним аналізом штучного інтелекту та автом...
Knowa
knowa.co
Управління на основі ШІ, що поєднує все, що потрібно для управління. Підтримуйте свою дошку на майбутнє за допомогою платформи керування Plug-and-play від Knowa, яка забезпечує пошук знань, зустрічі та співпрацю з підтримкою ШІ в одній безпечній та універсальній екосистемі.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Adam.ai
adam.ai
adam.ai — це інноваційне програмне забезпечення для керування радою директорів, яке дає змогу організаціям отримувати, керувати та ділитися знаннями про зустрічі, сприяючи ухваленню рішень для досягнення бізнес-цілей — ідеально підходить для ради директорів, комітетів і проектних зустрічей. Ця платф...
Beenote
beenote.io
Beenote — це перше рішення для керування нарадами для правління, керівників і команди. Beenote – простий, доступний і ефективний інструмент. Від початку до кінця процесу наради Beenote допомагає командам організувати ефективні наради, плануючи, проводячи та виконуючи наради (завдання, рішення). За д...
Board Management
boardmanagement.com
Готові вивести свою раду директорів на новий рівень? Використовуйте наше програмне забезпечення для засідань ради та управління, щоб допомогти членам ради співпрацювати та робити більше
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Нехай люди, які поділяють ті самі цілі, співпрацюють разом. Оптимізуйте свої процеси в компанії або відмовтеся від організаційної схеми. Не все можна спланувати, тому дозвольте собі адаптуватися до ситуації на ходу та продовжуйте співпрацювати.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly — це плавна та безпечна платформа для співпраці, створена для хмари та створена для осіб, які приймають рішення. Нашою основною групою користувачів є Рада директорів організації, але Hippoly також використовується серед управлінських команд, консультативних рад і груп акціонерів, яким потріб...
Zeck
zeck.app
Zeck — це хмарна програмна платформа, яка трансформує засідання правління. Zeck створює як економію часу, так і якісне покращення динаміки дошки. По суті, переживши жалюгідні та застарілі засідання правління, як оператори, так і члени правління, ми вирішили повністю переосмислити весь процес засідан...
Govenda
govenda.com
Board Success Platform™ для корпоративного управління. Управління швидко змінюється, і Govenda є платформою успіху правління, яка допоможе пришвидшити перехід ваших правлінь до управління зацікавленими сторонами та глибшого зв’язку з керівними кадрами вашої організації, акціонерів і зацікавлених сто...
BoardPro
boardpro.com
BoardPro пропонує програмне забезпечення для керування правлінням для малих підприємств, малих капіталів і некомерційних організацій. Портал дошки BoardPro настільки простий у використанні, що економить до 75% часу адміністраторів дошки за рахунок цифрового створення порядку денного зустрічей, компі...
EntityKeeper
entitykeeper.com
Комплексна платформа EntityKeeper дає змогу керувати критично важливими даними, створювати детальні організаційні діаграми та контролювати вимоги щодо подання/відповідності у вашій організації. Отримуючи доступ до інформації в режимі реального часу, налаштовуючи поля даних, керуючи крайніми термінам...
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack допомагає чартерним шкільним радам досягати виняткових результатів. Ми єдина платформа онлайн-управління, створена для управління чартерними школами. Членство в BoardOnTrack надає експертне керівництво (без погодинної плати за консультування) і доступ до єдиної інтуїтивно зрозумілої, ле...
MyBoardPacket
myboardpacket.com
З 2001 року тисячі щасливих клієнтів погоджуються, що MyBoardPacket безпечний, простий і легкий у використанні. Онлайн-інструмент керування засіданнями правління, який забезпечує керування документами, онлайн-голосування, онлайн-обговорення тощо. MyBoardPacket.com дає змогу розгорнути портал дощок, ...
Diskus
letsdiskus.com
Diskus — це рішення для керування радами та засіданнями, яке допомагає директорам, комітетам і керівним командам бути краще підготовленими, залученими та узгодженими у процесі співпраці та прийняття рішень. Його портал правління дозволяє корпоративним секретарам і адміністраторам легше, ніж будь-кол...
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace — це рішення, яке допомагає радам директорів і менеджерам квартир, ОСББ і некомерційних організацій автоматизувати та спростити керування радами.
BoardShape
boardshape.com
Проводьте краще засідання правління чи комітету. Приведіть свою раду директорів або комітет у форму сьогодні за допомогою BoardShape. BoardShape, призначений для стартапів, — це продукт програмного забезпечення як послуги, який надає достатньо можливостей і функцій, щоб допомогти вашому стартапу кра...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud — це провідна платформа, що об’єднує професіоналів і компанії через консультативні ради. Наша універсальна платформа дозволяє компаніям і командам набирати, створювати та керувати консультативною радою з провідними професіоналами з усього світу. Професіонали всіх рівнів можуть негайно ...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany — це провідне швейцарське рішення для організації зустрічей, розроблене для задоволення унікальних потреб правління, комітету правління та виконавчих засідань. Sherpany, якій довіряють провідні європейські компанії, підвищує продуктивність зустрічей на 45%, оптимізуючи весь процес — від під...
GOVRN
govrn.com
Програмне забезпечення для керування платою AI-First. Підвищте продуктивність дошки за допомогою програмного забезпечення порталу дошки на основі ШІ від Gvrn. Відчуйте неперевершену безпеку, статистику в реальному часі та легке адміністрування зустрічей, покращене завдяки можливостям виявлення, прод...