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Програмне забезпечення Blogger Outreach
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Програмне забезпечення Blogger Outreach - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Blogger служить інструментом зв’язків з громадськістю, призначеним для допомоги компаніям у виявленні, взаємодії та нагляді за розробниками вмісту, які використовують текст, зображення та/або відеоблоги для оглядів продуктів і просування. Цей інструмент дає змогу фахівцям зі зв’язків із громадськістю та маркетингу налагоджувати зв’язки з блогерами, використовуючи їхні довірені голоси для формування громадської думки, покращення видимості та стимулювання продажів із довгим хвостом. Хоча програмне забезпечення для роботи з блогерами демонструє схожість і деякі спільні риси з програмним забезпеченням для маркетингу впливу, його основний акцент полягає в ретельному підборі оглядів і обговорень, пов’язаних із продуктами, на відміну від ширшого обсягу загального маркетингу з уст в уста.

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MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ - це платформа для управління медіа-відносинами, яка дозволяє створювати списки медіа, розповсюджувати прес-релізи та відстежувати висвітлення у ЗМІ.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Upfluence — платформа для управління кампаніями з впливовими особами, що включає інструменти для їхньої ідентифікації, аналізу та управління партнерствами.

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream - це веб-додаток для управління кампаніями з побудови посилань та цифрового PR, що допомагає користувачам налаштовувати комунікацію й відстежувати результати.

Postifluence

Postifluence

getpostifluence.in

Postifluence - це програма, яка генерує органічний трафік та створює зворотні посилання для покращення SEO та позиціонування в SERP.

OutreachZ

OutreachZ

outreachz.com

OutreachZ — платформа для будівництва авторитетних беклінків, що дозволяє легко створювати посилання, довірена провідними SEO спеціалістами.

Respona

Respona

respona.com

Respona - платформа для PR, маркетингу та побудови посилань, що автоматизує кампанії та допомагає в персоналізації електронних листів.

Tagger Media

Tagger Media

taggermedia.com

Tagger Media - це платформа для маркетингу в соціальних мережах, яка дозволяє планувати кампанії, управляти впливовими особами та аналізувати результати.

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