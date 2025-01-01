Програмне забезпечення Blogger Outreach - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення Blogger служить інструментом зв’язків з громадськістю, призначеним для допомоги компаніям у виявленні, взаємодії та нагляді за розробниками вмісту, які використовують текст, зображення та/або відеоблоги для оглядів продуктів і просування. Цей інструмент дає змогу фахівцям зі зв’язків із громадськістю та маркетингу налагоджувати зв’язки з блогерами, використовуючи їхні довірені голоси для формування громадської думки, покращення видимості та стимулювання продажів із довгим хвостом. Хоча програмне забезпечення для роботи з блогерами демонструє схожість і деякі спільні риси з програмним забезпеченням для маркетингу впливу, його основний акцент полягає в ретельному підборі оглядів і обговорень, пов’язаних із продуктами, на відміну від ширшого обсягу загального маркетингу з уст в уста.
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MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ - це платформа для управління медіа-відносинами, яка дозволяє створювати списки медіа, розповсюджувати прес-релізи та відстежувати висвітлення у ЗМІ.
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream - це веб-додаток для управління кампаніями з побудови посилань та цифрового PR, що допомагає користувачам налаштовувати комунікацію й відстежувати результати.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence — платформа для управління кампаніями з впливовими особами, що включає інструменти для їхньої ідентифікації, аналізу та управління партнерствами.
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence - це програма, яка генерує органічний трафік та створює зворотні посилання для покращення SEO та позиціонування в SERP.
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ — платформа для будівництва авторитетних беклінків, що дозволяє легко створювати посилання, довірена провідними SEO спеціалістами.
Respona
respona.com
Respona - платформа для PR, маркетингу та побудови посилань, що автоматизує кампанії та допомагає в персоналізації електронних листів.
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger Media - це платформа для маркетингу в соціальних мережах, яка дозволяє планувати кампанії, управляти впливовими особами та аналізувати результати.
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