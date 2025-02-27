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Програмне забезпечення Blogger служить інструментом зв’язків з громадськістю, призначеним для допомоги компаніям у виявленні, взаємодії та нагляді за розробниками вмісту, які використовують текст, зображення та/або відеоблоги для оглядів продуктів і просування. Цей інструмент дає змогу фахівцям зі зв’язків із громадськістю та маркетингу налагоджувати зв’язки з блогерами, використовуючи їхні довірені голоси для формування громадської думки, покращення видимості та стимулювання продажів із довгим хвостом. Хоча програмне забезпечення для роботи з блогерами демонструє схожість і деякі спільні риси з програмним забезпеченням для маркетингу впливу, його основний акцент полягає в ретельному підборі оглядів і обговорень, пов’язаних із продуктами, на відміну від ширшого обсягу загального маркетингу з уст в уста.
Запит на новий застосунок
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — це веб-програмне забезпечення, яке допомагає найкращим світовим маркетологам просувати свої продукти, послуги та вміст, створюючи посилання, рекламу та бренди.
Respona
respona.com
Respona — це комплексне програмне забезпечення для цифрового зв’язку з громадськістю, впливового маркетингу та створення посилань, яке поєднує персоналізацію з продуктивністю.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence надає брендам усі інструменти, необхідні для оптимізації своїх кампаній із впливовими особами та підвищення продажів. Знайдіть найкращих впливових людей за допомогою набору інструментів Upfluence для виявлення впливових осіб, включаючи велику базу даних перевірених впливових осіб, органічну ідентифікацію впливових осіб за допомогою Live Capture та ідентифікацію впливових осіб за допомогою інтеграції електронної комерції. Відстежуйте всі свої стосунки з впливовими особами, керуйте платежами впливових осіб і оцінюйте результати кампаній на одній платформі. Наскрізна платформа Upfluence спрощує масштабування маркетингу впливу, ніж будь-коли.
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ — це провідна платформа для створення посилань, яка дозволяє легко створювати авторитетні зворотні посилання, якій довіряють провідні пошукові системи по всьому світу.
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence — це програмне забезпечення з потужними функціями, яке допомагає спрямовувати органічний трафік у будь-яку нішу. Це також допомагає позиціонуватись у верхній частині пошукової видачі. Це програмне забезпечення створює зворотні посилання, щоб залучити новий трафік на ваш веб-сайт із легкістю використання рук. Найкраще у Postifluence полягає в тому, що він може розробити дивовижну стратегію SEO, яка перетягне ваш веб-сайт на перше місце в результатах пошуку.
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger від Sprout Social здійснив революцію в індустрії маркетингу в соціальних мережах для деяких найбільших сучасних брендів і агентств, зокрема Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline і Dolce & Gabbana. Платформа соціального аналізу на основі даних дозволяє маркетологам планувати кампанії, максимізувати ефективність робочого процесу, спілкуватися з творцями та точно вимірювати рентабельність інвестицій. Щоб дізнатися більше, відвідайте taggermedia.com.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.
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