Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення Blogger Outreach - Найпопулярніші застосунки - Антарктика Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення Blogger служить інструментом зв’язків з громадськістю, призначеним для допомоги компаніям у виявленні, взаємодії та нагляді за розробниками вмісту, які використовують текст, зображення та/або відеоблоги для оглядів продуктів і просування. Цей інструмент дає змогу фахівцям зі зв’язків із громадськістю та маркетингу налагоджувати зв’язки з блогерами, використовуючи їхні довірені голоси для формування громадської думки, покращення видимості та стимулювання продажів із довгим хвостом. Хоча програмне забезпечення для роботи з блогерами демонструє схожість і деякі спільні риси з програмним забезпеченням для маркетингу впливу, його основний акцент полягає в ретельному підборі оглядів і обговорень, пов’язаних із продуктами, на відміну від ширшого обсягу загального маркетингу з уст в уста.